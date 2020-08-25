Что мне может дать VPN?

VPN 一 это программное обеспечение, которое повышает защиту конфиденциальности в сети за счет надежного шифрования. Когда вы подключаете свое устройство к ExpressVPN, весь ваш интернет-трафик шифруется, то есть никто, кроме адресата, не сможет его прочитать. Так вы защищаете свои действия онлайн от третьих лиц, к которым относятся ваш интернет-провайдер, правительственные службы и даже хакеры.

Еще одно преимущество использования VPN 一 смена IP-адреса. Ваш реальный IP-адрес скрывается, а вместо него присваивается IP-адрес, принадлежащий VPN-провайдеру. Таким образом, веб-сайтам становится сложнее связать ваши действия с вами, при этом создается впечатление, что вы находитесь не там, где находитесь на самом деле.

Благодаря возможности изменять свое виртуальное местоположение, VPN позволяет получить доступ к контенту, который в противном случае был бы вам недоступен. Это могут быть сайты и сервисы, которые подвергаются цензуре в вашей стране или блокируются в школьных и офисных сетях Wi-Fi.