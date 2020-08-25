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  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
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На схеме показано, как VPN-сервис защищает вас.

Что такое VPN и как это работает?

VPN (от англ. virtual private network — виртуальная частная сеть) — это защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом. Когда вы подключаетесь к VPN, ваш трафик направляется через зашифрованный туннель, что надежно ограждает его от внимания со стороны интернет-провайдера, правительственных служб и хакеров.

Когда вы используете VPN для подключения к Сети, VPN-приложение на вашем устройстве (оно же VPN-клиент) устанавливает защищенное подключение к VPN-серверу. Если приватность и безопасность подключения для вас важны, оставьте VPN-приложение работать в фоновом режиме, пока вы пользуетесь Интернетом.

VPN обеспечивает лучшее в своем классе 256-битное шифрование.

Что мне может дать VPN?

VPN 一 это программное обеспечение, которое повышает защиту конфиденциальности в сети за счет надежного шифрования. Когда вы подключаете свое устройство к ExpressVPN, весь ваш интернет-трафик шифруется, то есть никто, кроме адресата, не сможет его прочитать. Так вы защищаете свои действия онлайн от третьих лиц, к которым относятся ваш интернет-провайдер, правительственные службы и даже хакеры.

Еще одно преимущество использования VPN 一 смена IP-адреса. Ваш реальный IP-адрес скрывается, а вместо него присваивается IP-адрес, принадлежащий VPN-провайдеру. Таким образом, веб-сайтам становится сложнее связать ваши действия с вами, при этом создается впечатление, что вы находитесь не там, где находитесь на самом деле.

Благодаря возможности изменять свое виртуальное местоположение, VPN позволяет получить доступ к контенту, который в противном случае был бы вам недоступен. Это могут быть сайты и сервисы, которые подвергаются цензуре в вашей стране или блокируются в школьных и офисных сетях Wi-Fi.

Получите лучший опыт с ExpressVPN

Как ExpressVPN улучшает вашу конфиденциальность, безопасность и доступ к контенту.

Сверхбыстрая сеть ExpressVPN отлично подходит для YouTube TV

Высокая скорость подключений

Известно, что использование VPN может снизить скорость Интернета, но приложения ExpressVPN оптимизированы таким образом, что вы едва ли заметите разницу. Это значит, что вам не придется ждать, пока загрузится контент, и при этом вы сможете наслаждаться надежной онлайн-защитой.

Network Lock останавливает весь интернет-трафик при обрыве VPN-соединения. Лампа светит на защищенный компьютер.

Экстренное отключение для защиты конфиденциальности

Network Lock, или функция экстренного отключения в приложениях ExpressVPN, обеспечивает безопасность ваших данных даже при разрыве VPN-соединения, блокируя весь интернет-трафик на вашем устройстве, пока подключение не восстановится. Даже при перебоях в электросети, смене сети Wi-Fi или переходе компьютера в спящий режим ваша сеть остается под защитой.

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Защита от трекеров с помощью Threat Manager

Функция Threat Manager, разработанная для того, чтобы улучшить ваш опыт работы с VPN, предотвращает взаимодействие всех приложений и веб-сайтов на вашем устройстве с третьими лицами, которые пытаются отслеживать ваши действия в Сети или распространять вредоносный код. Просто включите эту функцию в приложении ExpressVPN.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

Подходит для всех устройств

Наши приложения очень просто устанавливаются и настраиваются на устройствах под управлением Windows, macOS, Android, iOS или Linux. Одна подписка позволяет подключаться к серверам ExpressVPN на восьми устройствах одновременно. Наши приложения также можно загрузить на такие устройства, как Android TV и Fire TV, и даже использовать на роутере (проверьте совместимость), чтобы обеспечить VPN-подключение для всех устройств в доме.

Эффективная разблокировка доступа к контенту

Цензура и другие региональные ограничения могут препятствовать доступу к веб-сайтам, популярным приложениям и видеоконтенту на компьютерах с ОС Windows. ExpressVPN поможет вам преодолеть все эти ограничения, а также ограничения в школьных или офисных сетях Wi-Fi.

Глобальная серверная сеть с самой современной системой безопасности

Сеть ExpressVPN располагает VPN-серверами в 105 странах, и их количество постоянно растет, так что вы обязательно найдете локацию, соответствующую вашим потребностям. И вы можете всегда быть уверенными в конфиденциальности своих действий в Интернете благодаря нашей инновационной системе TrustedServer, котоая была тщательно разработана для того, чтобы не регистрировать действия пользователя 一 все данные стираются при каждой перезагрузке.

Как скачать ExpressVPN в 3 шага

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN.

Шаг 2

Перейдите на страницу установки.

Шаг 3

Шаг 3: загрузка VPN-приложения.

Скачайте и установите приложение.

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Что говорят пользователи про ExpressVPN

Логотип App Store.
Логотип App Store.

Оценка 4,7 из 5

Google Play logo.
Google Play logo.

Оценка 4,4 из 5

Аватар по умолчанию.
Люблю это приложение. Во время поездок оно помогает мне всегда оставаться на связи.
Mac, Google Play Store
Аватар по умолчанию.
Я пользуюсь этим VPN-сервисом с 2016 года и не перестаю удивляться качеству его услуг.
Nakiboshi, Apple App Store
Аватар пользователя Dustin Greiger.
Зарегистрировался вчера в @expressvpn. Отличное решение для тех, кто выезжает из страны!
Dustin Greiger
Аватар пользователя Nill088.
Обожаю express за безопасность, скорость и всё остальное 👍
Nill088
Аватар пользователя Jon Narong.
@ExpressVPN — незаменимый помощник при удаленной работе.
Jon Narong
ExpressVPN работает просто великолепно. Скорость всегда высокая.
ExpressVPN работает просто великолепно. Скорость всегда высокая.
Лучший оффшорный VPN-сервис для защиты персональных данных.
Лучший оффшорный VPN-сервис для защиты персональных данных.
ExpressVPN — лучший из VPN-сервисов, которые мы тестировали.
ExpressVPN — лучший из VPN-сервисов, которые мы тестировали.
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

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Логотип Windows.
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Логотип Apple.
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Логотип Android.
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Логотип iOS.
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Изображение Wi-Fi-роутера.
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Логотип Chromebook на изображении ноутбука.
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Вот все способы установить ExpressVPN на ваш ТВ.

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ЧаВо: как скачать VPN-приложение

Можно ли скачать VPN-приложение бесплатно?
Легально ли пользоваться VPN-сервисами?
Нужно ли устанавливать VPN-приложение на телефон?
Как выбирать VPN?
Сколько стоит VPN?
Повышает ли подключение к VPN скорость загрузки файлов?
Не опасно ли загружать VPN-приложения?
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