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- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
Уже есть подписка? Начните здесь
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
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Загрузите VPN-приложение на все устройства
Загрузите VPN-приложение на все свои устройства
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Что такое VPN и как это работает?
VPN (от англ. virtual private network — виртуальная частная сеть) — это защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом. Когда вы подключаетесь к VPN, ваш трафик направляется через зашифрованный туннель, что надежно ограждает его от внимания со стороны интернет-провайдера, правительственных служб и хакеров.
Когда вы используете VPN для подключения к Сети, VPN-приложение на вашем устройстве (оно же VPN-клиент) устанавливает защищенное подключение к VPN-серверу. Если приватность и безопасность подключения для вас важны, оставьте VPN-приложение работать в фоновом режиме, пока вы пользуетесь Интернетом.
Что мне может дать VPN?
VPN 一 это программное обеспечение, которое повышает защиту конфиденциальности в сети за счет надежного шифрования. Когда вы подключаете свое устройство к ExpressVPN, весь ваш интернет-трафик шифруется, то есть никто, кроме адресата, не сможет его прочитать. Так вы защищаете свои действия онлайн от третьих лиц, к которым относятся ваш интернет-провайдер, правительственные службы и даже хакеры.
Еще одно преимущество использования VPN 一 смена IP-адреса. Ваш реальный IP-адрес скрывается, а вместо него присваивается IP-адрес, принадлежащий VPN-провайдеру. Таким образом, веб-сайтам становится сложнее связать ваши действия с вами, при этом создается впечатление, что вы находитесь не там, где находитесь на самом деле.
Благодаря возможности изменять свое виртуальное местоположение, VPN позволяет получить доступ к контенту, который в противном случае был бы вам недоступен. Это могут быть сайты и сервисы, которые подвергаются цензуре в вашей стране или блокируются в школьных и офисных сетях Wi-Fi.
Получите лучший опыт с ExpressVPN
Как ExpressVPN улучшает вашу конфиденциальность, безопасность и доступ к контенту.
Высокая скорость подключений
Известно, что использование VPN может снизить скорость Интернета, но приложения ExpressVPN оптимизированы таким образом, что вы едва ли заметите разницу. Это значит, что вам не придется ждать, пока загрузится контент, и при этом вы сможете наслаждаться надежной онлайн-защитой.
Экстренное отключение для защиты конфиденциальности
Network Lock, или функция экстренного отключения в приложениях ExpressVPN, обеспечивает безопасность ваших данных даже при разрыве VPN-соединения, блокируя весь интернет-трафик на вашем устройстве, пока подключение не восстановится. Даже при перебоях в электросети, смене сети Wi-Fi или переходе компьютера в спящий режим ваша сеть остается под защитой.
Защита от трекеров с помощью Threat Manager
Функция Threat Manager, разработанная для того, чтобы улучшить ваш опыт работы с VPN, предотвращает взаимодействие всех приложений и веб-сайтов на вашем устройстве с третьими лицами, которые пытаются отслеживать ваши действия в Сети или распространять вредоносный код. Просто включите эту функцию в приложении ExpressVPN.
Подходит для всех устройств
Наши приложения очень просто устанавливаются и настраиваются на устройствах под управлением Windows, macOS, Android, iOS или Linux. Одна подписка позволяет подключаться к серверам ExpressVPN на восьми устройствах одновременно. Наши приложения также можно загрузить на такие устройства, как Android TV и Fire TV, и даже использовать на роутере (проверьте совместимость), чтобы обеспечить VPN-подключение для всех устройств в доме.
Эффективная разблокировка доступа к контенту
Глобальная серверная сеть с самой современной системой безопасности
Сеть ExpressVPN располагает VPN-серверами в 105 странах, и их количество постоянно растет, так что вы обязательно найдете локацию, соответствующую вашим потребностям. И вы можете всегда быть уверенными в конфиденциальности своих действий в Интернете благодаря нашей инновационной системе TrustedServer, котоая была тщательно разработана для того, чтобы не регистрировать действия пользователя 一 все данные стираются при каждой перезагрузке.
Как скачать ExpressVPN в 3 шага
Шаг 2
Перейдите на страницу установки.
Шаг 3
Скачайте и установите приложение.
Что говорят пользователи про ExpressVPN
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ЧаВо: как скачать VPN-приложение
Можно ли скачать VPN-приложение бесплатно?
Если хотите проверить ExpressVPN на деле, ничем не рискуя, просто оформите подписку. Если в первые 30 дней вам что-то не понравится, то воспользуйтесь нашей гарантией возврата денег, и мы вернем всю сумму целиком и полностью.
ExpressVPN самым серьезным образом относится к вашей конфиденциальности. Мы обеспечиваем скорость и качество подключения, а также пользовательскую поддержку на уровне, недостижимом для бесплатных VPN-сервисов. Чтобы вы могли быстро, безопасно и надежно подключаться к Сети, мы вкладываем средства в высокопроизводительные серверы в различных странах мира, обучаем сотрудников службы поддержки, доступных в онлайн-чате в формате 24/7, а также нанимаем опытных инженеров и разработчиков, которые создают, поддерживают и постоянно оптимизируют наши приложения и сеть.
Прочитайте больше про преимущества платных VPN-сервисов перед бесплатными.
Легально ли пользоваться VPN-сервисами?
VPN-сервисы совершенно легальны в большинстве стран мира, где частные лица и компании пользуются ими для защиты своих личных данных. В тех же странах, где использование VPN не поощряется, власти закрывают глаза на тот факт, что ученые, бизнесмены и официальные лица продолжают ими пользоваться, чтобы не отстать от своих иностранных коллег. Решение полностью запретить VPN было бы совершенно непрактичным для любой страны мира.
Но, конечно же, незаконные и преступные действия онлайн всё равно незаконны и преступны — вне зависимости от того, использовали ли вы VPN или нет.
Нужно ли устанавливать VPN-приложение на телефон?
Мобильные устройства всё чаще используются для выхода в Сеть (просмотра сайтов, обмена сообщениями, онлайн-банкинга и так далее), и потому использование VPN-сервисов для защиты ваших данных, особенно при подключении к публичным сетям Wi-Fi, становится всё более актуальным. А если вы любите смотреть потоковые трансляции или слушать музыку на мобильных устройствах, то наверняка по достоинству оцените тот факт, что VPN-приложение откроет вам доступ к тем же сервисам и платформам, которыми вы пользуетесь дома.
Как выбирать VPN?
Самое главное, на что нужно обратить внимание при выборе VPN-сервиса, — это внушает ли данный сервис доверие. Надежный VPN-провайдер:
имеет прозрачную политику конфиденциальности;
разрабатывает свои системы, чтобы не хранить персональные данные;
демонстрирует приверженность защите цифровой свободы и конфиденциальности в Интернете.
Помимо надежности при выборе VPN-сервиса следует обратить внимание на необходимые вам функции, такие как разнообразие серверных локаций, совместимость со всеми вашими устройствами и неограниченная пропускная способность.
Сколько стоит VPN?
VPN-сервисы доступны по разным ценам, некоторые из них даже бесплатны. Однако мы рекомендуем избегать бесплатных VPN, которые врядли ли смогут предложить вам хорошую производительность (скорость), высокие стандарты конфиденциальности и пользовательской поддержки. Более того, им необходимо как-то зарабатывать деньги, а для этого они могут отслеживать ваши действия в Интернете и продавать эту информацию.
Что касается ExpressVPN, то плата за сервис гарантирует, что в нашей VPN-компании работают лучшие инженеры, обеспечивающие оптимальную скорость и безопасность. Мы постоянно внедряем инновации, чтобы установить новые стандарты конфиденциальности для наших пользователей. Перейдите на страницу оформления подписки, чтобы узнать цены на различные тарифные планы.
Повышает ли подключение к VPN скорость загрузки файлов?
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения, использование VPN-соединения может улучшить скорость загрузки файлов. Конечно, передача трафика через VPN-сервер может быть медленнее обычного подключения, однако ExpressVPN регулярно называют в числе самых быстрых VPN-сервисов в мире, поэтому наши пользователи не замечают никакой разницы.
Не опасно ли загружать VPN-приложения?
У вас не возникнет никаких проблем, если вы воспользуетесь надежным VPN-приложением с хорошей репутацией. Безусловно, существуют опасные и вредоносные сервисы, маскирующиеся под настоящие. Некоторые приложения, что особенно актуально в случае бесплатных сервисов, отслеживают действия своих пользователей, а не обеспечивают им полную конфиденциальность. В свою очередь, надежные VPN-сервисы, такие как ExpressVPN, защищают трафик своих пользователей с помощью продвинутого шифрования и открывают доступ к локациям VPN-серверов в 105 странах мира. Также у вас будет круглосуточный доступ к службе пользовательской поддержки через онлайн-чат и по электронной почте.
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