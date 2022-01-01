VPN-серверы в Нью-Йорке
ExpressVPN — это самый быстрый и безопасный способ получить нью-йоркский IP-адрес. Начните просматривать сайты приватно уже сегодня.
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Лучшая VPN для США
Как подключиться к VPN для Нью-Йорка
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашей локации VPN-серверов в Нью-Йорке.
Выберите локацию VPN-серверов в Нью-Йорке
ExpressVPN предлагает несколько локаций серверов в Нью-Йорке. Вы найдете их, открыв выпадающий список во вкладке локаций VPN-приложения.
Если вам нужно подключиться к самому быстрому серверу в США, выберите в списке локаций «США», и приложение ExpressVPN автоматически подберет для вас лучший сервер в этой стране.
Если вам нужна помощь с подбором лучшей VPN-локации для доступа к определенному сайту или сервису, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Зачем подключаться к серверам ExpressVPN в Нью-Йорке?
Просмотр телевидения, фильмов, спортивных матчей, новостных передач и другого контента
ExpressVPN работает с такими потоковыми сервисами, как Netflix, Hulu, Amazon, HBO и не только, чтобы вы могли наслаждаться трансляциями на молниеносной скорости*. Следите за своими любимыми нью-йоркскими спортивными командами и смотрите потоковые видео безопасно, без ограничений пропускной способности и других лимитов.
* ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
Защита конфиденциальности
Никто не должен видеть, что вы делаете онлайн (даже мы). Вот почему мы тщательно настриваем свою систему таким образом, чтобы не регистрировать данные о действиях и подключениях пользователей. Также наши VPN-серверы удаляют все данные при каждой перезагрузке в соответствии с нашей политикой конфиденциальности, которая прошла независимую проверку.
Устранение вмешательства со стороны интернет-провайдера
Получите IP-адрес Нью-Йорка или любой из 160 локаций VPN-серверов, чтобы разблокировать доступ к сайтам, ограничить вмешательство со стороны интернет-провайдера и наслаждаться более анонимным доступом в Сеть.
Защита при подключении к общественным сетям Wi-Fi
ExpressVPN поместит ваш трафик в зашифрованный туннель, который скроет ваши действия от интернет-провайдера и посторонних, даже если вы подключены к незащищенным сетям, таким как общественная сеть Wi-Fi.
VPN для Нью-Йорка на ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Защитите себя на каждой платформе.
Одна подписка на ExpressVPN дает доступ к программным решениям для любых ваших домашних устройств, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и системы Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по их установке и ручной настройке.
Часто задаваемые вопросы: VPN для Нью-Йорка
Легально ли использование VPN в Нью-Йорке?
Стоит ли использовать бесплатную VPN в Нью-Йорке?
Бесплатные VPN не могут предложить услуги такого же высокого качества, что и ExpressVPN. Если вы хотите попробовать нашу VPN без риска, оформите подписку и воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег.
Как мне получить нью-йоркский IP-адрес?
Для этого выполните 3 простых шага:
Загрузите нужное приложение для ПК, Mac, iOS или Android.
Откройте приложение ExpressVPN и выберите любую из наших VPN-локаций в Нью-Йорке.
Нужна ли мне VPN, если я живу в Нью-Йорке?
Заходить в Интернет через VPN — хорошая идея для всех жителей Нью-Йорка, поскольку в этом случае вы будете защищены в ненадежных сетях, а ваше подключение станет более приватным и анонимным.
Какая серверная локация в Нью-Йорке самая лучшая?
ExpressVPN предлагает несколько серверных локаций в Нью-Йорке, но какая из них будет лучше, зависит от параметров вашей сети. Мы рекомендуем использовать функцию автовыбора, которая поможет подобрать лучшую локацию для вас автоматически.
ExpressVPN для всех стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и их количество продолжает расти. Вы можете выбрать любую из этих серверных локаций, находясь как в Нью-Йорке, так и в других городах мира.
Получите нью-йоркский IP-адрес без риска
Узнайте сами, почему ExpressVPN является лучшей VPN для Нью-Йорка. Попробуйте полнофункциональную версию совершенно без риска в течение 30 дней.