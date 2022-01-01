ExpressVPN предлагает несколько локаций серверов в Нью-Йорке. Вы найдете их, открыв выпадающий список во вкладке локаций VPN-приложения.

Если вам нужно подключиться к самому быстрому серверу в США, выберите в списке локаций «США», и приложение ExpressVPN автоматически подберет для вас лучший сервер в этой стране.

Если вам нужна помощь с подбором лучшей VPN-локации для доступа к определенному сайту или сервису, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.