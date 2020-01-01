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Собственные анонимные DNS-серверы ExpressVPN

На всех серверах ExpressVPN установлен собственный DNS-сервер. Это означает полную защиту вашего интернет-трафика и DNS-запросов.

  • No activity logs and no connection logs
  • No DNS blocking, filtering, or hijacking
  • Faster DNS queries
  • 256-bit encryption
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Круглый логотип DNS на зеленом фоне

Что такое DNS?

В этом видео объясняется, как незащищенные DNS-запросы ставят вашу конфиденциальность под угрозу и каким образом частные зашифрованные DNS-серверы ExpressVPN обеспечивают не только безопасность, но и высокую скорость.

Что такое DNS?

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Что такое DNS?

Круглый логотип DNS, показывающий, как URL-адрес преобразуется в IP-адрес

Служба доменных имен

Все веб-сайты в Интернете идентифицируются по набору цифр, называемых IP-адресом. IP-адрес каждого сайта имеет соответствующий URL-адрес, который легче запомнить. DNS, или служба доменных имен, помогает вашему устройству преобразовать URL-адрес, который вы печатаете на клавиатуре или на который нажимаете на экране, в набор цифр. Чтобы вам не пришлось это делать самим!

Круглый логотип DNS, показывающий, как URL-адрес преобразуется в IP-адрес

Частный DNS-сервис

ExpressVPN — это VPN-сервис со своими собственными частными DNS-серверами. В отличие от других VPN-сервисов, когда вы подключены к сети ExpressVPN, ваши DNS-запросы защищены тем же протоколом шифрования и туннелирования, который защищает остальную часть вашего интернет-трафика, потому что на каждом VPN-сервере ExpressVPN установлен собственный DNS-сервер.

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Бесплатные DNS или VPN с собственными DNS-серверами

Бесплатные DNS

Логотип DNS, представляющий, как сторонние службы DNS регистрируют данные, позволяющие установить вашу личность.

Так как бесплатные DNS-серверы “знают”, как сайты вы посещаете и какие сервисы используете, в их случае говорить про анонимность не приходится.

Некоторые бесплатные DNS идут еще дальше и зарабатывают деньги, продавая личные даныне своих пользователей — например, компаниям, занимающимся рекламой. С помощью подобных профилей можно оценить рыночную стоимость сайта, его будущую популярность и основную пользовательскую аудиторию.

Такие инновационные разработки, как DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS) могут защитить DNS-запросы. Вот только большинство бесплатных DNS-сервисов, к сожалению, по-прежнему не используют ни DoH, ни DoT, ни какие бы то ни было иные методы шифрования. Это значит, что ваши действия в Сети могут стать известны не только администрации сервиса, но и, фактически, всем желающим.

VPN с собственными DNS-серверами

Круглый логотип DNS с зеленой галочкой

Многие VPN защищают только интернет-трафик, оставляя DNS-запросы пользователей уязвимыми. ExpressVPN решает эту проблему с помощью собственных DNS-серверов с поддержкой шифрования для каждого отдельного VPN-сервера.

Когда вы используете ExpressVPN, ваши DNS-запросы обрабатываются непосредственно на наших серверах — посторонние в этом процессе не задействованы. При этом вам не нужно будет нигде отдельно регистрироваться — приложение ExpressVPN защитит ваши DNS-запросы автоматически с помощью того же шифрования и тех же протоколов туннелирования, что и любые другие ваши действия.

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Преимущества VPN с собственынми DNS-серверами

Без посторонних

DNS с посторонними.

Подключение к Сети через ExpressVPN означает, что ваши DNS-запросы не станут достоянием администраторов сетей Wi-Fi, рекламодателей, хакеров и иных третьих лиц.

Отсутствие журналов действий

Круглый логотип DNS с зеленой галочкой

ExpressVPN не ведет журналы действий и подключений. Никто не сможет воспользоваться этими данными, потому как никаких данных никогда не было.

Более быстрая обработка DNS-запросов

Круглый логотип DNS на зеленом фоне, иллюстрирующий высокую скорость

Ваши DNS-запросы обрабатываются постоянно оптимизируемой сетью ExpressVPN и не покидают пределы VPN-туннеля, что обеспечивает более высокую скорость их обработки.

256-битное шифрование

Логотип DNS, указывающий на шифрование запросов

ExpressVPN защищает ваш интернет-трафик и DNS-запросы от хакерских атак и иных вмешательств с помощью первоклассного шифрования.

Защита от подмены DNS

Круглый логотип DNS, показывающий защиту от перехвата DNS-запросов

Подключение между вашим устройством и сервером ExpressVPN авторизуется и шифруется автоматически, а потому ваши DNS-запросы нельзя будет перехватить и изменить.

Защита от блокирования DNS-запросов

Круглый логотип DNS, показывающий, что фильтры не могут заблокировать зашифрованный DNS-запрос

Блокировка DNS-запросов — стандартный прием в арсенале органов интернет-цензуры. ExpressVPN никогда не блокирует и не ограничивает своим пользователям доступ к сайтам и сервисам.

30
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Используйте VPN с собственными DNS-серверами

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