Все веб-сайты в Интернете идентифицируются по набору цифр, называемых IP-адресом. IP-адрес каждого сайта имеет соответствующий URL-адрес, который легче запомнить. DNS, или служба доменных имен, помогает вашему устройству преобразовать URL-адрес, который вы печатаете на клавиатуре или на который нажимаете на экране, в набор цифр. Чтобы вам не пришлось это делать самим!
Собственные анонимные DNS-серверы ExpressVPN
На всех серверах ExpressVPN установлен собственный DNS-сервер. Это означает полную защиту вашего интернет-трафика и DNS-запросов.
- No activity logs and no connection logs
- No DNS blocking, filtering, or hijacking
- Faster DNS queries
- 256-bit encryption
Что такое DNS?
В этом видео объясняется, как незащищенные DNS-запросы ставят вашу конфиденциальность под угрозу и каким образом частные зашифрованные DNS-серверы ExpressVPN обеспечивают не только безопасность, но и высокую скорость.
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Что такое DNS?
Служба доменных имен
Частный DNS-сервис
ExpressVPN — это VPN-сервис со своими собственными частными DNS-серверами. В отличие от других VPN-сервисов, когда вы подключены к сети ExpressVPN, ваши DNS-запросы защищены тем же протоколом шифрования и туннелирования, который защищает остальную часть вашего интернет-трафика, потому что на каждом VPN-сервере ExpressVPN установлен собственный DNS-сервер.
Бесплатные DNS или VPN с собственными DNS-серверами
Бесплатные DNS
Так как бесплатные DNS-серверы “знают”, как сайты вы посещаете и какие сервисы используете, в их случае говорить про анонимность не приходится.
Некоторые бесплатные DNS идут еще дальше и зарабатывают деньги, продавая личные даныне своих пользователей — например, компаниям, занимающимся рекламой. С помощью подобных профилей можно оценить рыночную стоимость сайта, его будущую популярность и основную пользовательскую аудиторию.
Такие инновационные разработки, как DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS) могут защитить DNS-запросы. Вот только большинство бесплатных DNS-сервисов, к сожалению, по-прежнему не используют ни DoH, ни DoT, ни какие бы то ни было иные методы шифрования. Это значит, что ваши действия в Сети могут стать известны не только администрации сервиса, но и, фактически, всем желающим.
VPN с собственными DNS-серверами
Многие VPN защищают только интернет-трафик, оставляя DNS-запросы пользователей уязвимыми. ExpressVPN решает эту проблему с помощью собственных DNS-серверов с поддержкой шифрования для каждого отдельного VPN-сервера.
Когда вы используете ExpressVPN, ваши DNS-запросы обрабатываются непосредственно на наших серверах — посторонние в этом процессе не задействованы. При этом вам не нужно будет нигде отдельно регистрироваться — приложение ExpressVPN защитит ваши DNS-запросы автоматически с помощью того же шифрования и тех же протоколов туннелирования, что и любые другие ваши действия.
Преимущества VPN с собственынми DNS-серверами
Без посторонних
Подключение к Сети через ExpressVPN означает, что ваши DNS-запросы не станут достоянием администраторов сетей Wi-Fi, рекламодателей, хакеров и иных третьих лиц.
Отсутствие журналов действий
ExpressVPN не ведет журналы действий и подключений. Никто не сможет воспользоваться этими данными, потому как никаких данных никогда не было.
Более быстрая обработка DNS-запросов
Ваши DNS-запросы обрабатываются постоянно оптимизируемой сетью ExpressVPN и не покидают пределы VPN-туннеля, что обеспечивает более высокую скорость их обработки.
256-битное шифрование
ExpressVPN защищает ваш интернет-трафик и DNS-запросы от хакерских атак и иных вмешательств с помощью первоклассного шифрования.
Защита от подмены DNS
Подключение между вашим устройством и сервером ExpressVPN авторизуется и шифруется автоматически, а потому ваши DNS-запросы нельзя будет перехватить и изменить.
Защита от блокирования DNS-запросов
Блокировка DNS-запросов — стандартный прием в арсенале органов интернет-цензуры. ExpressVPN никогда не блокирует и не ограничивает своим пользователям доступ к сайтам и сервисам.