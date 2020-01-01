Собственные анонимные DNS-серверы ExpressVPN

Бесплатные DNS

Так как бесплатные DNS-серверы “знают”, как сайты вы посещаете и какие сервисы используете, в их случае говорить про анонимность не приходится.

Некоторые бесплатные DNS идут еще дальше и зарабатывают деньги, продавая личные даныне своих пользователей — например, компаниям, занимающимся рекламой. С помощью подобных профилей можно оценить рыночную стоимость сайта, его будущую популярность и основную пользовательскую аудиторию.

Такие инновационные разработки, как DoH (DNS over HTTPS) и DoT (DNS over TLS) могут защитить DNS-запросы. Вот только большинство бесплатных DNS-сервисов, к сожалению, по-прежнему не используют ни DoH, ни DoT, ни какие бы то ни было иные методы шифрования. Это значит, что ваши действия в Сети могут стать известны не только администрации сервиса, но и, фактически, всем желающим.