    VPN/прокси-сервис для Швейцарии

    Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Швейцарии

    • Швейцарский IP-адрес
    • 160 локаций VPN-серверов в Швейцарии, США, Канаде, Великобритании и других странах
    • Быстрые загрузки и видеостриминг
    • Неограниченная пропускная способность и отсутствие регистрации онлайн-активности и подключений

    Узнайте, как VPN для Швейцарии может разблокировать Интернет из любой точки мира.

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    VPN для Швейцарии: VPN на различных устройствах.

    Смотрите Zattoo, Swisscom TV, Netflix, Hulu и многое другое

    Благодаря быстрой оптимизированной сети серверов в Швейцарии и по всему миру ExpressVPN предлагает самый скоростной способ смотреть Zattoo и Swisscom TV в полной конфиденциальности и безопасности. Смотрите телепередачи в прямом эфире прямо со своего дивана, за рабочим столом или в дороге.

    Скриншот главной страницы Zattoo.

    Кроме того, вы можете использовать швейцарскую VPN, чтобы смотреть Netflix, Hulu, Amazon, Spotify и множество других сайтов и сервисов.


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    Пользователи швейцарского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру:

    Северная и Южная Америка

    Азиатско-Тихоокеанский регион

    Европа

    Ближний Восток и Африка

    См. полный список локаций VPN-серверов


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    Нужен швейцарский IP-адрес?

    Да, у ExpressVPN есть VPN-серверы в Швейцарии! Вы можете подключиться в любое время, чтобы без труда получить швейцарский IP-адрес. Независимо от того, каким устройством вы пользуетесь, вы сможете получить доступ к швейцарским онлайн-ресурсам и просматривать сайты анонимно с помощью ExpressVPN.

    Швейцарский флаг с логотипом ExpressVPN.


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    Как работает VPN

    Сеть VPN (с англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом. Ваш настоящий IP-адрес скрывается с помощью прокси-сервера, позволяя вам виртуально изменять свое местоположение.

    Диаграмма VPN-туннеля, защищающего данные, которые передаются между вами и Интернетом.

    ExpressVPN также защищает вас от слежки благодаря надежному шифрованию. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, ни правительства не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику.


    Купить ExpressVPN Узнать, как работает сеть VPN

    VPN-приложения для всех устройств

    Нужен лучший VPN-сервис для Швейцарии, которым можно пользоваться на всех устройствах? ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для компьютеров и мобильных устройств на всех платформах. Вы даже можете использовать его на своем домашнем роутере, чтобы защитить все устройства в своей сети.

    VPN-приложения для всех устройств

    ExpressVPN работает на всех ваших устройствах

    iOS VPN для iOS Android VPN для Android Windows VPN для Windows Mac VPN для Mac Linux VPN для Linux Router VPN для роутеров

    VPN-расширения для ваших любимых браузеров

    Расширение для Chrome Расширение для Firefox

    Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.

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    Воспользуйтесь нашим VPN-сервисом в Швейцарии. Вы ничем не рискуете.

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия 30 дней».

    Попробуйте сервис ExpressVPN без всякого риска. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

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