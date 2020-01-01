VPN/прокси-сервис для Швейцарии
Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Швейцарии
- Швейцарский IP-адрес
- 160 локаций VPN-серверов в Швейцарии, США, Канаде, Великобритании и других странах
- Быстрые загрузки и видеостриминг
- Неограниченная пропускная способность и отсутствие регистрации онлайн-активности и подключений
Узнайте, как VPN для Швейцарии может разблокировать Интернет из любой точки мира.
Смотрите Zattoo, Swisscom TV, Netflix, Hulu и многое другое
Благодаря быстрой оптимизированной сети серверов в Швейцарии и по всему миру ExpressVPN предлагает самый скоростной способ смотреть Zattoo и Swisscom TV в полной конфиденциальности и безопасности. Смотрите телепередачи в прямом эфире прямо со своего дивана, за рабочим столом или в дороге.
Кроме того, вы можете использовать швейцарскую VPN, чтобы смотреть Netflix, Hulu, Amazon, Spotify и множество других сайтов и сервисов.
Пользователи швейцарского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру:
Нужен швейцарский IP-адрес?
Да, у ExpressVPN есть VPN-серверы в Швейцарии! Вы можете подключиться в любое время, чтобы без труда получить швейцарский IP-адрес. Независимо от того, каким устройством вы пользуетесь, вы сможете получить доступ к швейцарским онлайн-ресурсам и просматривать сайты анонимно с помощью ExpressVPN.
Как работает VPN
Сеть VPN (с англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом. Ваш настоящий IP-адрес скрывается с помощью прокси-сервера, позволяя вам виртуально изменять свое местоположение.
ExpressVPN также защищает вас от слежки благодаря надежному шифрованию. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, ни правительства не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику.
VPN-приложения для всех устройств
Нужен лучший VPN-сервис для Швейцарии, которым можно пользоваться на всех устройствах?
ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для компьютеров и мобильных устройств на всех платформах. Вы даже можете использовать его на своем домашнем роутере, чтобы защитить все устройства в своей сети.
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
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Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN