  1. ExpressVPN Home
  2. VPN-сервер
  3. VPN-сервис в Японии

VPN/прокси-сервис для Японии

Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Японии

Япония была одной из первых стран, в которой был внедрен высокоскоростной широкополосный мобильный интернет-сервис. Сейчас Япония может похвастаться самым быстрым и свободным от цензуры Интернетом в мире. Кроме того, Япония привлекает интернет-пользователей своими аниме и сериалами, благодаря которым VPN-сервис в этой стране стал одним из самых популярных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Хотите воспользоваться высокоскоростным и свободным от цензуры японским Интернетом? Тогда ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN как внутри, так и за пределами Японии.

Купить ExpressVPN
Ваша VPN для Японии

Смотрите японские сериалы и аниме онлайн

Многочисленные японские сериалы и аниме захватили воображение зрителей во всем мире. Вот лишь некоторые из них: аниме-сериал «One Piece. Большой куш», драма «Один литр слёз», полнометражный аниме-фильм «Унесённые призраками» и художественный фильм «Семь самураев». Вы обязательно найдете что-нибудь на свой вкус и возраст.

Смотрите японские сериалы и аниме с помощью VPN

Но проблема в том, что многие из лучших потоковых веб-сайтов доступны только для японских IP-адресов. Поэтому, если вы находитесь в другой стране, вам нужно получить японский IP-адрес, подключившись к VPN-сети.

Подключение к VPN также поможет вам анонимно смотреть потоковое видео и защитит ваше соединение от регулирования пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера. Установите VPN-соединение и наслаждайтесь лучшими японскими аниме и сериалами!

Купить ExpressVPN

Примечание. Штаб-квартира ExpressVPN находится на Британских Виргинских островах и подчиняется их законам.

Смотрите прямые трансляции чемпионата Японии по футболу, бейсбольных матчей (NPB) и других японских видов спорта

Япония может похвастаться отличными спортивными достижениями. Японская профессиональная бейсбольная лига является одним из лучших бейсбольных турниров в мире и стоит наравне с Главной лигой бейсбола (MLB), а Первый дивизион Джей-лиги — это азиатский аналог английской премьер-лиги. С помощью японского VPN-сервиса вы сможете смотреть в HD-качестве:

  • матчи японской профессиональный бейсбольной лиги (NPB)
  • чемпионат Японии по футболу (первый дивизион Джей-лиги)
  • бои NJPW
  • сумо
  • матчи японской баскетбольной лиги (JBL)
  • открытый чемпионат Японии по теннису
  • японский гольф-тур

Узнайте, как смотреть спортивные события со всего мира с помощью гида ExpressVPN по спортивным трансляциям.

Смотрите прямые трансляции японских видов спорта с помощью VPN

Смотрите спорт на DAZN с помощью VPN

DAZN — это один из ведущих спортивных потоковых сервисов, который доступен в Японии. С помощью этого сервиса можно смотреть прямые спортивные трансляции на своем компьютере или мобильном устройстве. Просто подключитесь к защищенному японскому VPN-серверу, прежде чем войти в аккаунт DAZN.

Узнать, как смотреть спортивные трансляции на DAZN с помощью ExpressVPN

С помощью ExpressVPN вы можете смотреть DAZN прямо на своем компьютере, ноутбуке или мобильном устройстве


Купить ExpressVPN

Наслаждайтесь конфиденциальностью японского Интернета из любого уголка мира

Свободный от цензуры и высокоскоростной японский Интернет является предметом зависти многих стран. Многие отчеты подтверждают, что онлайн-конфиденциальность в Японии одна из лучших в мире. Даже если вы не живете в Японии, вы можете пользоваться теми же преимуществами конфиденциальности, что и японцы, подключившись к защищенному японскому VPN-серверу. Установите VPN-соединение, чтобы получить японский IP-адрес и свободный доступ к Интернету уже сегодня.


Подключитесь к Японии с помощью VPN

ExpressVPN поддерживает свободу Интернета

ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:

The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

Купить ExpressVPN

VPN-приложения для всех устройств

ExpressVPN предлагает интуитивно понятные приложения для Mac, Windows, Android, iOS, Linux и роутеров, чтобы обеспечить вам полную анонимность и безопасность в Интернете.

Ваш VPN-сервис для Японии

ExpressVPN работает на всех ваших устройствах

iOS VPN для iOS Android VPN для Android Windows VPN для Windows Mac VPN для Mac Linux VPN для Linux Router VPN для роутеров

VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome Расширение для Firefox

Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.

Купить ExpressVPN

Пользователи японского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру, включая:

Северная и Южная Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Европа

Ближний Восток и Африка

См. полный список локаций VPN-серверов


Купить ExpressVPN

Как работает VPN

Сеть VPN (с англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом. Ваш настоящий IP-адрес скрывается с помощью прокси-сервера, позволяя вам виртуально изменять свое местоположение.

ExpressVPN полностью шифрует ваше соединение и скрывает ваш IP-адрес

С помощью ExpressVPN вы также защищены от слежки благодаря надежному шифрованию. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, никто другой не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику.


Купить ExpressVPN

Воспользуйтесь самым лучшим VPN-сервисом для Японии

Гарантия возврата денег 30 дней

Ппробуйте сервис ExpressVPN. Вы ничем не рискуете. Все планы включают
30-дневную гарантию возврата денег.

Купить ExpressVPN