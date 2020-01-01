Япония была одной из первых стран, в которой был внедрен высокоскоростной широкополосный мобильный интернет-сервис. Сейчас Япония может похвастаться самым быстрым и свободным от цензуры Интернетом в мире. Кроме того, Япония привлекает интернет-пользователей своими аниме и сериалами, благодаря которым VPN-сервис в этой стране стал одним из самых популярных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Хотите воспользоваться высокоскоростным и свободным от цензуры японским Интернетом? Тогда ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN как внутри, так и за пределами Японии.