VPN/прокси-сервис для Японии
Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Японии
Япония была одной из первых стран, в которой был внедрен высокоскоростной широкополосный мобильный интернет-сервис. Сейчас Япония может похвастаться самым быстрым и свободным от цензуры Интернетом в мире. Кроме того, Япония привлекает интернет-пользователей своими аниме и сериалами, благодаря которым VPN-сервис в этой стране стал одним из самых популярных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
Хотите воспользоваться высокоскоростным и свободным от цензуры японским Интернетом? Тогда ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN как внутри, так и за пределами Японии.Купить ExpressVPN
Смотрите японские сериалы и аниме онлайн
Многочисленные японские сериалы и аниме захватили воображение зрителей во всем мире. Вот лишь некоторые из них: аниме-сериал «One Piece. Большой куш», драма «Один литр слёз», полнометражный аниме-фильм «Унесённые призраками» и художественный фильм «Семь самураев». Вы обязательно найдете что-нибудь на свой вкус и возраст.
Но проблема в том, что многие из лучших потоковых веб-сайтов доступны только для японских IP-адресов. Поэтому, если вы находитесь в другой стране, вам нужно получить японский IP-адрес, подключившись к VPN-сети.
Подключение к VPN также поможет вам анонимно смотреть потоковое видео и защитит ваше соединение от регулирования пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера. Установите VPN-соединение и наслаждайтесь лучшими японскими аниме и сериалами!
Смотрите прямые трансляции чемпионата Японии по футболу, бейсбольных матчей (NPB) и других японских видов спорта
Япония может похвастаться отличными спортивными достижениями. Японская профессиональная бейсбольная лига является одним из лучших бейсбольных турниров в мире и стоит наравне с Главной лигой бейсбола (MLB), а Первый дивизион Джей-лиги — это азиатский аналог английской премьер-лиги. С помощью японского VPN-сервиса вы сможете смотреть в HD-качестве:
- матчи японской профессиональный бейсбольной лиги (NPB)
- чемпионат Японии по футболу (первый дивизион Джей-лиги)
- бои NJPW
- сумо
- матчи японской баскетбольной лиги (JBL)
- открытый чемпионат Японии по теннису
- японский гольф-тур
Узнайте, как смотреть спортивные события со всего мира с помощью гида ExpressVPN по спортивным трансляциям.
Смотрите спорт на DAZN с помощью VPN
DAZN — это один из ведущих спортивных потоковых сервисов, который доступен в Японии. С помощью этого сервиса можно смотреть прямые спортивные трансляции на своем компьютере или мобильном устройстве. Просто подключитесь к защищенному японскому VPN-серверу, прежде чем войти в аккаунт DAZN.
Узнать, как смотреть спортивные трансляции на DAZN с помощью ExpressVPN
Наслаждайтесь конфиденциальностью японского Интернета из любого уголка мира
Свободный от цензуры и высокоскоростной японский Интернет является предметом зависти многих стран. Многие отчеты подтверждают, что онлайн-конфиденциальность в Японии одна из лучших в мире. Даже если вы не живете в Японии, вы можете пользоваться теми же преимуществами конфиденциальности, что и японцы, подключившись к защищенному японскому VPN-серверу. Установите VPN-соединение, чтобы получить японский IP-адрес и свободный доступ к Интернету уже сегодня.
ExpressVPN поддерживает свободу Интернета
ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:
VPN-приложения для всех устройств
ExpressVPN предлагает интуитивно понятные приложения для Mac, Windows, Android, iOS, Linux и роутеров, чтобы обеспечить вам полную анонимность и безопасность в Интернете.
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
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VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Расширение для Chrome Расширение для Firefox
Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN
Пользователи японского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру, включая:
Как работает VPN
Сеть VPN (с англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом. Ваш настоящий IP-адрес скрывается с помощью прокси-сервера, позволяя вам виртуально изменять свое местоположение.
С помощью ExpressVPN вы также защищены от слежки благодаря надежному шифрованию. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, никто другой не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику.