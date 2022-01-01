VPN-сервис для Исландии
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Попробуйте нашу безопасную и надежную VPN для Исландии. Наслаждайтесь непрерывным просмотром потоковых трансляций и неограниченной пропускной способностью при подключении к исландскому IP-адресу.
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Как получить исландский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашей безопасной серверной локации в Исландии или к любой из 160 локаций по всему миру.
Зачем подключаться к VPN-серверам в Исландии?
Чтобы наслаждаться неограниченным доступом в Интернет
Подключайтесь к любой из 160 серверных локаций ExpressVPN в Исландии, Европе, США и других странах, чтобы пользоваться Интернетом без каких-либо ограничений.
Чтобы защитить свою конфиденциальность онлайн
Политика конфиденциальности ExpressVPN прошла независимую проверку: мы не ведем журналы действий и подключений своих пользователей, а наши серверы настроены таким образом, чтобы все данные автоматически удалялись при каждой перезагрузке.
Чтобы защитить свое подключение
С ExpressVPN можно подключаться к общественным точкам доступа Wi-Fi, ни о чем не беспокоясь: ваш IP-адрес будет изменен, а данные зашифрованы, так что посторонние не смогут прочесть ваши переписки.
Смотрите фильмы, сериалы, спорт и не только
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для Исландии на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах
Защитите каждое свое устройство.
Одна подписка на ExpressVPN дает доступ к программным решениям для любых домашних устройств, включая игровые приставки (PlayStation, Xbox) и системы Smart TV (Apple TV, IPTV и Amazon Fire TV Stick).
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Часто задаваемые вопросы
Легальны ли VPN-сервисы в Исландии?
Стоит ли использовать бесплатные VPN в Исландии?
К сожалению, бесплатные VPN не могут сравниться с ExpressVPN по скорости, качеству услуг и гибкости. Если вы хотите защитить себя онлайн, то можете протестировать ExpressVPN без всякого риска в течение 30 дней.
Как подключиться к VPN в Исландии?
Подключиться к VPN в Исландии просто:
Загрузите приложение для вашего устройства iOS, Android, Mac или ПК.
Откройте приложение ExpressVPN и выберите Исландию.
Стоит ли мне использовать VPN, если я живу в Исландии?
VPN маскирует ваш IP-адрес и может предоставить доступ к заблокированным сайтам и приложениям таким образом, чтобы интернет-провайдер не смог отследить ваш цифровой след. Также VPN защитит вас в ненадежных общественных сетях Wi-Fi и не даст посторонним украсть ваши данные.
ExpressVPN для всех стран
Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и их число постоянно растет. Вы получите доступ ко всем этим локациям VPN-серверов как из Исландии, так и из любой другой страны мира.
Вот почему VPN-пользователи из Исландии доверяют ExpressVPN
Воспользуйтесь лучшей VPN для Исландии прямо сейчас. Если вы не останетесь на 100% довольны услугами ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней с момента покупки, и мы вернем все ваши деньги.