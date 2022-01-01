Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

VPN-сервис для Исландии

Верните себе свободу в Интернете уже сегодня

Попробуйте нашу безопасную и надежную VPN для Исландии. Наслаждайтесь непрерывным просмотром потоковых трансляций и неограниченной пропускной способностью при подключении к исландскому IP-адресу.

Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

VPN-сервис №1
Лучшая VPN для Исландии

Как получить исландский IP-адрес

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Расположение VPN-локаций на карте Европы и Африки.

Подключитесь к нашей безопасной серверной локации в Исландии или к любой из 160 локаций по всему миру.

Купить ExpressVPN

Зачем подключаться к VPN-серверам в Исландии?

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Чтобы наслаждаться неограниченным доступом в Интернет

Подключайтесь к любой из 160 серверных локаций ExpressVPN в Исландии, Европе, США и других странах, чтобы пользоваться Интернетом без каких-либо ограничений.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Чтобы защитить свою конфиденциальность онлайн

Политика конфиденциальности ExpressVPN прошла независимую проверку: мы не ведем журналы действий и подключений своих пользователей, а наши серверы настроены таким образом, чтобы все данные автоматически удалялись при каждой перезагрузке.

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Чтобы защитить свое подключение

С ExpressVPN можно подключаться к общественным точкам доступа Wi-Fi, ни о чем не беспокоясь: ваш IP-адрес будет изменен, а данные зашифрованы, так что посторонние не смогут прочесть ваши переписки.

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Смотрите фильмы, сериалы, спорт и не только

Быстрая и оптимизированная сеть серверов ExpressVPN совместима со многими потоковыми сервисами, такими как Netflix, HBO, RUV, RUV 2 и другими*. Смотрите защищенно без вмешательства со стороны интернет-провайдера, без ограничения пропускной способности и иных лимитов.

Купить ExpressVPN

*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для Исландии на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах

Защитите каждое свое устройство.

VPN для Исландии защищает различные устройства.

Одна подписка на ExpressVPN дает доступ к программным решениям для любых домашних устройств, включая игровые приставки (PlayStation, Xbox) и системы Smart TV (Apple TV, IPTV и Amazon Fire TV Stick).

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

Купить ExpressVPN

Часто задаваемые вопросы

Легальны ли VPN-сервисы в Исландии?
Стоит ли использовать бесплатные VPN в Исландии?
Как подключиться к VPN в Исландии?
Стоит ли мне использовать VPN, если я живу в Исландии?

ExpressVPN для всех стран

Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и их число постоянно растет. Вы получите доступ ко всем этим локациям VPN-серверов как из Исландии, так и из любой другой страны мира.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Вот почему VPN-пользователи из Исландии доверяют ExpressVPN

Воспользуйтесь лучшей VPN для Исландии прямо сейчас. Если вы не останетесь на 100% довольны услугами ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней с момента покупки, и мы вернем все ваши деньги.

Купить ExpressVPN