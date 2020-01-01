VPN/прокси-сервис для Турции
Руководство ExpressVPN по VPN-сервису для Турции
Доступ к любому веб-сайту в Интернете
Возможность смотреть онлайн телепередачи, фильмы, спорт, новости и многое другое
160 локаций VPN-серверов в Великобритании, США, Германии, Канаде и других странах
Неограниченная пропускная способность и отсутствие регистрации онлайн-активности и подключений
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Как получить доступ к запрещенным в Турции веб-сайтам
ExpressVPN создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом, а также скрывает ваш настоящий IP-адрес с помощью прокси-сервера, что позволяет вам посещать заблокированные веб-сайты и ощутить безграничную свободу в Интернете, независимо от того, находитесь ли вы в Стамбуле, Анкаре или на другом конце земного шара.
ExpressVPN также защищает вас от слежки благодаря самым надежным методам шифрования. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, никто другой не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику или украсть ваши данные.
Как получить прямой доступ к новостям в Турции
Использование VPN-сервиса в Турции — отличный способ разблокировать подвергнутые цензуре новостные сайты, а также посмотреть спортивные трансляции или передачи местного турецкого телевидения онлайн, при этом получая лучшую защиту от слежки и регистрации данных со стороны интернет-провайдеров. Вы также можете использовать VPN, чтобы смотреть потоковое видео на таких сервисах, как Netflix, независимо от того, находитесь ли вы дома или в пути.
Нужен турецкий IP-адрес?
Если вам нужен турецкий IP-адрес, то у компании ExpressVPN есть высокоскоростные и сверхбезопасные VPN-серверы в Турции. Подключитесь к одному из VPN-серверов в Турции, и вашему устройству будет присвоен турецкий IP-адрес за считанные секунды.
Пользователи турецкого VPN-сервиса могут подключаться к серверам VPN в 160 локациях в 94 странах:
VPN-приложения для всех платформ
Вам нужен лучший VPN-сервис для Турции, который работает на всех ваших устройствах? легкие в использовании приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств, а также для всех операционных систем.ExpressVPN предлагает
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
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VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Расширение для Chrome Расширение для Firefox
Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN