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Лучшее VPN-расширение для Microsoft Edge

Защитите свои действия онлайн с помощью VPN-расширения для Microsoft Edge

Работает на Windows, Mac и Linux

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Уже есть подписка на ExpressVPN? Скачайте расширение для Edge.

Особенности VPN для Microsoft Edge.

Функции расширения ExpressVPN для Microsoft Edge

Работайте онлайн в 2023 году под надежной защитой и самым приватным образом, воспользовавшись надежным VPN-шифрованием. Вы сможете не только сменить свое виртуальное местоположение, но и управлять приложением ExpressVPN прямо из браузера Microsoft Edge.

Легкость в использовании

За считанные секунды вы сможете сделать свое интернет-подключение более приватным и получить доступ к любым заблокированным веб-сайтам. Активируйте VPN-защиту прямо из окна браузера Microsoft Edge. Приложения ExpressVPN позволяют самым быстрым и удобным образом подключиться к нашей серверной сети.

Мультиязычный интерфейс

Приватная и защищенная работа в Интернете — это одно из базовых прав человека, реализации которого не должен мешать языковой вопрос. Именно поэтому наше VPN-расширение для Microsoft Edge доступно на 17 языках, в том числе на русском.

Блокировка WebRTC

Защитите свою приватность, скрыв от сайтов данные о вашем местоположении и настоящем IP-адресе. Некоторые приложения страдают от утечек через модуль WebRTC, в результате которых посторонние могут узнать ваш исходный IP-адрес даже при установленном VPN-подключении. Расширение ExpressVPN для Edge блокирует WebRTC, защищая вас тем самым от подобных утечек. Скройте ваше реальное местоположение и защитите личные данные от посторонних, чтобы работать онлайн приватно и безопасно.

Сверхбыстрые подключения

Браузерное расширение ExpressVPN для Microsoft Edge оптимизировано для обеспечения быстрых подключений и максимально оперативной загрузки файлов. Скачайте наше VPN-расширение для Edge и наслаждайтесь комфортной работой онлайн и стабильным соединением.

Маскировка местоположения

Скройте ваше местоположение от посторонних и работайте онлайн под надежной защитой расширения ExpressVPN для Edge. Подключаясь к серверным локациям ExpressVPN, вы получаете новые IP-адреса из пулов соответствующих стран мира, меняя тем самым свое виртуальное местоположение. Это защитит вас от ценовой дискриминации и поможет работать онлайн более приватным образом.

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Видео: представляем темный режим

В нашем VPN-расширении для браузера Edge доступен темный режим, и вы можете выбрать его в любой удобный момент.

Темный режим для браузерных расширений ExpressVPN

ЧаВо: VPN для Microsoft Edge

Зачем мне VPN-расширение для браузера?
Как подключиться к VPN в браузере Edge?
Безопасно ли расширение ExpressVPN для Microsoft Edge?
Скрывает ли VPN историю моего браузера?
Есть ли у Microsoft Edge встроенные VPN-функции?
Хорошо ли работает встроенный VPN-функционал Microsoft Edge?
Как использовать VPN с Microsoft Edge?
Как понять, безопасно ли расширение ExpressVPN для Microsoft Edge?

Нашим клиентам нравится приложение ExpressVPN для Microsoft Edge

Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.

Caro
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.

SB
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Мне нравится ExpressVPN, всё работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!

Jeremy
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

Преимущества ExpressVPN

Больше серверных локаций

Подключите свой браузер Microsoft Edge к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Защита от ограничений пропускной способности

ExpressVPN для Microsoft Edge помогает защититься от ограничений пропускной способности подключения интернет-провайдером и попрощаться с буферизацией.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Подключайтесь к сети ExpressVPN через VPN-расширение для Microsoft Edge

К вашим услугам доступ к VPN-прокси-серверам в 105 странах из любой точки мира.

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