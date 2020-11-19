История просмотров обычно хранится в самом браузере. Использование VPN для Microsoft Edge не изменит этого, но в Edge можно удалить все собранные данные.

История вашего браузера может быть также доступна и другим, например, вашему интернет-провайдеру или администратору сети Wi-Fi, которые мониторят ваше подключение. Но благодаря тому, что ExpressVPN шифрует весь трафик между вашим устройством и серверами ExpressVPN, никакие третьи лица не увидят, какие сайты вы посещаете.

Обратите внимание, что история браузера и история поиска — это не одно и то же. Если вы авторизованы в Google и используете поисковую систему Google, то ваши поисковые запросы будут записываться, даже если вы используете VPN. (Узнайте, как удалить историю поиска в Google.)

