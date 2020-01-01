Как пользоваться VPN
Нет ничего лучше VPN для обеспечения безопасности и конфиденциальности онлайн. С ExpressVPN это так же просто, как дважды два!
Что такое VPN?
VPN, или виртуальная частная сеть, — это защищенный туннель между двумя или более устройствами.
Сети VPN используются для защиты интернет-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры.
ExpressVPN также может выступать в функции прокси-сервиса, позволяя вам анонимно просматривать веб-страницы, где бы вы ни находились.
Как начать пользоваться VPN за 3 простых шага:
Шаг 1.
Загрузка VPN-приложения
Выберите план и скачайте приложение ExpressVPN на свой компьютер или мобильное устройство.
Шаг 2.
Установка и настройка
Приложения ExpressVPN быстро и легко устанавливаются и настраиваются. Перейти к инструкциям по установке для каждого устройства.
Шаг 3.
Подключение к VPN-серверу
Выберите одно из 160 локаций серверов и наслаждайтесь Интернетом в полной безопасности и конфиденциальности!
Один VPN-сервис для всех устройств
Хотите обеспечить себе безопасность на всех устройствах? ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для Windows, Android, Mac, iPhone, iPad, Linux и роутеров:
Узнайте, как использовать VPN-приложение на:
Windows Mac iOS Android Linux Роутер
Или см. инструкции по использованию ExpressVPN на любом из устройств.
Зачем пользоваться VPN?
VPN — это важная часть вашей онлайн-жизни, независимо от того, кто вы. Эти люди знают о преимуществах VPN:
Бизнесмен во время деловой поездки
Для современного бизнес-профессионала работа в аэропорту, кафе или отеле — это реальность жизни. Но общедоступные Wi-Fi-соединения обычно не шифруются, поэтому хакеры и мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным и важным данным вашей компании.
VPN шифрует ваш трафик и защищает его от посторонних глаз, позволяя вам спокойно работать, не думая об угрозах безопасности, где бы вы ни находились.
Любитель развлечений
В Интернете каждый найдет для себя что-то интересное, будь то популярный сериал или крупнейшее спортивное событие года. Тем не менее, многие страны подвергают цензуре определенный контент, не позволяя вам смотреть то, что вы хотите.
VPN дает возможность обойти цензуру и получить защищенный доступ к любимым онлайн-развлечениям из любой точки мира и в любое время.
Путешественник
Наслаждаетесь заслуженным отдыхом и хотите поделиться своими впечатлениями с друзьями и семьей? Многие путешественники с удивлением обнаруживают, что их любимые социальные сети заблокированы в том месте, куда они приехали, и это затрудняет общение с близкими, оставшимися дома.
VPN позволяет использовать социальные сети, где бы вы ни находились, и не думать о потенциальных угрозах, зная, что весь ваш интернет-трафик всегда зашифрован.
Человек, которому важна конфиденциальность
То, что вы делаете в Интернете, — это ваше личное дело. К сожалению, почти все интернет-провайдеры хранят вашу историю просмотров, а некоторые даже зарабатывают на ее продаже третьим лицам. Правительства некоторых стран также активно отслеживают и контролируют онлайн-активность интернет-пользователей.
VPN предотвращает отслеживание ваших действий в Сети, позволяя вам пользоваться Интернетом по своему усмотрению.