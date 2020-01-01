Бизнесмен во время деловой поездки

Для современного бизнес-профессионала работа в аэропорту, кафе или отеле — это реальность жизни. Но общедоступные Wi-Fi-соединения обычно не шифруются, поэтому хакеры и мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным и важным данным вашей компании.

VPN шифрует ваш трафик и защищает его от посторонних глаз, позволяя вам спокойно работать, не думая об угрозах безопасности, где бы вы ни находились.