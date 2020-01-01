  1. ExpressVPN Home
  2. Как использовать VPN

Как пользоваться VPN

Нет ничего лучше VPN для обеспечения безопасности и конфиденциальности онлайн. С ExpressVPN это так же просто, как дважды два!

Купить ExpressVPN

Что такое VPN?

VPN, или виртуальная частная сеть, — это защищенный туннель между двумя или более устройствами.

Сети VPN используются для защиты интернет-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры.

Интернет-трафик, проходящий через зашифрованный туннель: ExpressVPN защищает всё, что вы делаете в Интернете.

ExpressVPN также может выступать в функции прокси-сервиса, позволяя вам анонимно просматривать веб-страницы, где бы вы ни находились.

Купить ExpressVPN

Как начать пользоваться VPN за 3 простых шага:

Шаг 1.

Шаг 1. Загрузить VPN-приложение.

Загрузка VPN-приложения

Выберите план и скачайте приложение ExpressVPN на свой компьютер или мобильное устройство.

Шаг 2.

Шаг 2. Настроить подключение к VPN.

Установка и настройка

Приложения ExpressVPN быстро и легко устанавливаются и настраиваются. Перейти к инструкциям по установке для каждого устройства.

Шаг 3.

Шаг 3. Подключиться к VPN-серверу.

Подключение к VPN-серверу

Выберите одно из 160 локаций серверов и наслаждайтесь Интернетом в полной безопасности и конфиденциальности!

Купить ExpressVPN

Один VPN-сервис для всех устройств

Хотите обеспечить себе безопасность на всех устройствах? ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для Windows, Android, Mac, iPhone, iPad, Linux и роутеров:

Узнайте, как использовать VPN-приложение на:

Windows Mac iOS Android Linux Роутер

Или см. инструкции по использованию ExpressVPN на любом из устройств.

Как настроить VPN-соединение

Если ваше устройство не поддерживает VPN-приложения, то вы можете настроить VPN-соединение вручную.

Узнайте, как вручную настроить VPN-соединение на:

Windows Mac iOS Android Linux Роутер

См. инструкции для других устройств.

Зачем пользоваться VPN?

VPN — это важная часть вашей онлайн-жизни, независимо от того, кто вы. Эти люди знают о преимуществах VPN:

Бизнесмен использует VPN во время деловых поездок.

Бизнесмен во время деловой поездки

Для современного бизнес-профессионала работа в аэропорту, кафе или отеле — это реальность жизни. Но общедоступные Wi-Fi-соединения обычно не шифруются, поэтому хакеры и мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным и важным данным вашей компании.

VPN шифрует ваш трафик и защищает его от посторонних глаз, позволяя вам спокойно работать, не думая об угрозах безопасности, где бы вы ни находились.

Любитель развлечений использует VPN.

Любитель развлечений

В Интернете каждый найдет для себя что-то интересное, будь то популярный сериал или крупнейшее спортивное событие года. Тем не менее, многие страны подвергают цензуре определенный контент, не позволяя вам смотреть то, что вы хотите.

VPN дает возможность обойти цензуру и получить защищенный доступ к любимым онлайн-развлечениям из любой точки мира и в любое время.

Путешественник пользуется VPN.

Путешественник

Наслаждаетесь заслуженным отдыхом и хотите поделиться своими впечатлениями с друзьями и семьей? Многие путешественники с удивлением обнаруживают, что их любимые социальные сети заблокированы в том месте, куда они приехали, и это затрудняет общение с близкими, оставшимися дома.

VPN позволяет использовать социальные сети, где бы вы ни находились, и не думать о потенциальных угрозах, зная, что весь ваш интернет-трафик всегда зашифрован.

Пользователь, серьезно относящийся к конфиденциальности, использует VPN.

Человек, которому важна конфиденциальность

То, что вы делаете в Интернете, — это ваше личное дело. К сожалению, почти все интернет-провайдеры хранят вашу историю просмотров, а некоторые даже зарабатывают на ее продаже третьим лицам. Правительства некоторых стран также активно отслеживают и контролируют онлайн-активность интернет-пользователей.

VPN предотвращает отслеживание ваших действий в Сети, позволяя вам пользоваться Интернетом по своему усмотрению.

Подробнее о том, как еще можно использовать VPN.

Подробнее о том, как пользоваться VPN

VPN для чайников Беспроводная сеть VPN военного назначения VPN для путешественников Загрузка приложений ExpressVPN Tor и VPN Как использовать VPN Купить ExpressVPN

Как пользоваться VPN без всякого риска

ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег

Хотите просто попробовать VPN? Оформите подписку прямо сейчас, и если вы не будете на 100% удовлетворены скоростью, безопасностью и стабильностью ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите все ваши деньги обратно без каких-либо вопросов.

Купить ExpressVPN