Как работает сеть VPN

Путешествуйте где угодно и подключайтесь к Интернету, сохраняя полную конфиденциальность. Виртуальная частная сеть (VPN) обеспечивает высокую онлайн-безопасность и свободу. ExpressVPN позволяет выходить в Интернет с другим IP-адресом, чтобы скрыть свое местоположение.

Когда вы используете ExpressVPN, ваш интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик. Вы можете спокойно пользоваться нашим сервисом, путешествуя по Индонезии или за рубежом, зная, что ваши действия онлайн останутся анонимными.