В стране, где вопросы, связанные с Агенством национальной безопасности США и государственным надзором, стали особенно актуальными после откровений Эдварда Сноудена, всё больше и больше американцев обращаются к VPN (виртуальным частным сетям), чтобы защитить свою цифровую жизнь.

Ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN внутри и за пределами США.