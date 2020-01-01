VPN/прокси-сервис для США
Руководство ExpressVPN по выбору лучшего VPN-сервиса для США
В стране, где вопросы, связанные с Агенством национальной безопасности США и государственным надзором, стали особенно актуальными после откровений Эдварда Сноудена, всё больше и больше американцев обращаются к VPN (виртуальным частным сетям), чтобы защитить свою цифровую жизнь.
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Защитите свою конфиденциальность от слежки интернет-провайдеров и Агентства национальной безопасности США
В апреле 2017 года президент Трамп подписал законопроект Конгресса, отменяющий постановления Федеральной комиссии по связи (FCC), согласно которому интернет-провайдеры должны получить согласие пользователей, прежде чем предоставлять историю просмотров третьим лицам. Теперь интернет-провайдеры, такие как Comcast, Verizon и AT&T, смогут продавать списки сайтов, которые вы посетили, тому, кто назначит самую высокую цену.
Защитите свою конфиденциальность от интернет-провайдеров и правительственных агентств. Попробуйте сервис ExpressVPN. Мы используем самые надежные методы шифрования, чтобы скрыть ваш интернет-трафик от третьих лиц, включая вашего интернет-провайдера.
Какая локация американских VPN-серверов лучше всех?
Ответ зависит от цели использования VPN:
Если вы используете VPN в первую очередь для защиты от хакеров, шпионов и слежки, просто подключитесь к VPN-серверу, который находится ближе всего к вам, даже если он находится за пределами США. Например, если вы сейчас в Портленде, попробуйте подключиться к VPN-серверу в Сиэтле. Если вы находитесь в Буффало, подключитесь к VPN-серверу в Торонто.
Если вы находитесь в стране с государственной цензурой и хотите разблокировать американские вебсайты и сервисы, подключитесь к американскому VPN-серверу, который находится ближе всего к вашему реальному местоположению. Например, если вы находитесь в Азии и хотите получить доступ к Facebook, Twitter, Gmail или YouTube, попробуйте подключиться к серверам в Лос-Анджелесе или Сан-Хосе. Если вы находитесь в Европе, то подключитесь к серверу в Нью-Йорке или Нью-Джерси.
Сеть серверов ExpressVPN охватывает 160 локаций в 94 странах по всему миру, при этом сеть постоянно оптимизируется для обеспечения максимально высокой скорости соединения. Независимо от того, находитесь ли вы в США или путешествуете по миру, вам гарантированы неограниченная пропускная способность и возможность неограниченного переключения между серверами.
Как получить американский IP-адрес
Когда вы подключаетесь к Интернету, вашему устройству присваивается IP-адрес в зависимости от того, где вы находитесь. Поэтому, если вы выходите в Интернет из Японии, вам всегда будет присваиваться IP-адрес из этой страны.
С помощью ExpressVPN вы можете мгновенно получить американский IP-адрес, подключившись к VPN-серверу в США. После подключения вам будет присвоен реальный американский IP-адрес в качестве публичного IP-адреса. Американский веб-прокси ExpressVPN поможет получить доступ к социальным сетям, смотреть американские сериалы, спортивные трансляции и слушать любимых исполнителей.
Американские VPN-приложения для всех устройств
ExpressVPN предлагает интуитивно понятные VPN-приложения, чтобы обеспечить онлайн-безопасность всем американским пользователям.
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
VPN для iOS VPN для Android VPN для Windows VPN для Mac VPN для Linux VPN для роутеров
VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Расширение для Chrome Расширение для Firefox
Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN
Смотрите потоковое видео на Netflix, Hulu, Amazon и других сервисах
С ExpressVPN совместимо множество популярных стриминговых сервисов. К вашим услугам миллионы телевизионных передач и фильмов, которые можно смотреть на компьютере, мобильном устройстве или телевизоре с технологией Smart TV, наслаждаясь надежной защитой и отсутствием регулирования пропускной способности.
ExpressVPN работает с Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Now/Go, Showtime, YouTube TV и другими сервисами.
Если вы подключаетесь к ExpressVPN до того, как начинаете пользоваться этими и другими сервисами, веб-сайтами и приложениями, то интернет-провайдеры не видят, что вы смотрите потоковое видео и не ограничивают вам полосу пропускания, вследствие чего у вас возникает меньше проблем с буферизацией.
Как смотреть американские спортивные передачи онлайн с VPN
Люди, живущие в США или других странах, могут использовать VPN, чтобы смотреть американские спортивные передачи в формате HD в полной конфиденциальности и безопасности. Руководство ExpressVPN подскажет, как смотреть онлайн все лучшие спортивные события в Америке, такие как:
- NFL / Супербоул
- MLB / Мировая серия
- Баскетбол (профессиональный и студенческий)
- Студенческий футбол
- Открытый чемпионат США по гольфу
- Открытый чемпионат США по теннису
- NHL / Кубок Стэнли
- WWE
Ознакомьтесь с гидом ExpressVPN по спортивным трансляциям, чтобы узнать, как смотреть спортивные передачи онлайн.
Американцы могут подключаться к VPN-серверам во всех локациях, указанных ниже:
Как работает VPN
Что такое VPN?
VPN (англ. Virtual Private Network) в переводе с английского означает виртуальная частная сеть. Это сеть серверов, через которые ваш компьютер, телефон, телевизор с технологией Smart TV или другое устройство может получить конфиденциальный доступ к Интернету. Эти серверы шифруют весь ваш интернет-трафик до того, как он попадет к вашему интернет-провайдеру, чтобы они не могли регистрировать или отслеживать ваши действия онлайн. Ваш IP-адрес будет скрыт и заменен на IP-адрес защищенного VPN-сервера.
Что такое DNS?
DNS (англ. Domain Name System) или служба доменных имен сопоставляет URL-адреса с IP-адресами, а открытые DNS-запросы — это распространенный способ для злоумышленников получить доступ к защищенному иным образом соединению. ExpressVPN имеет собственный DNS-сервер на каждом сервере, поэтому ваши DNS-запросы никогда не покидают зашифрованный VPN-туннель, что позволяет обеспечить безопасность и высокую скорость.
Вопросы цифровой конфиденциальности в США
Агентство национальной безопасности США и массовый надзор
В 2013 году Эдвард Сноуден поведал миру, что правительство США регулярно и без разбора шпионит за своими гражданами с помощью крупных корпораций, таких как AT&T. С тех пор американское общество разделилось в мнении по вопросу о том, что такое конфиденциальность: право человека, роскошь или валюта, подлежащая обмену на удобство и национальную безопасность.
Авторское право и цензура
Такие американские законопроекты, как Акт о прекращении онлайн-пиратства (SOPA) и Акт о защите интеллектуальной собственности (PIPA), которые были внесены на рассмотрение в 2012 году и якобы направлены на защиту интеллектуальной собственности, на практике позволили бы правительству США блокировать целые домены и сильно бы ограничили свободу Интернета. Годы спустя Trans-Pacific Partnership (TPP) вынесло бы этот сомнительный компромисс на международную арену.
ExpressVPN поддерживает свободу Интернета
ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:
Дайте отпор американскому надзору с помощью VPN
Никогда еще не было лучшего времени, чтобы начать защищать свою онлайн-активность с помощью VPN. Cкрыть IP-адрес и зашифровать интернет-трафик так же просто, как загрузить приложение ExpressVPN на компьютер или мобильное устройство.
Три лучших совета ExpressVPN по обеспечению надежной конфиденциальности в Интернете
Использование VPN — это самый быстрый и удобный способ повысить уровень безопасности при использовании Интернета в США. Но есть еще три быстрых и простых способа защитить свою конфиденциальность в Интернете:
1. Использование двухэтапной аутентификации
Даже самые сильные пароли могут быть скомпрометированы. Двухэтапная или двухфакторная аутентификация решает эту проблему, позволяя вам использовать пароль и телефон для входа в свою учетную запись. Таким образом, даже если кто-то украдет ваш пароль, они все равно не смогут войти в вашу учетную запись (если только не украдут еще ваш телефон).
2. Шифрование смартфона
В последние годы кражи смартфонов в некоторых американских городах приобрели поистине «эпидемический» характер. Вы можете помочь снизить целесообразность таких краж, зашифровав свой смартфон. Если у вас есть устройство с iOS 10 или более поздней версией, то включить шифрование так же просто, как установить пароль. Включение шифрования на Android-устройстве чуть менее прямолинейно, но также рекомендуется.
3. Использование HTTPS при любой возможности
HTTPS — это безопасная версия протокола HTTP. Проверить, подключаетесь ли вы к сайту через HTTPS, можно по адресной строке. Но поскольку даже крупные веб-сайты иногда ссылаются на страницы, использующие незашифрованный HTTP, то организация Фонд электронных рубежей (англ. EFF) разработала расширение браузера под названием HTTPS Everywhere, которое перенаправляет все запросы на эти сайты через HTTPS.
Зачем американцам нужен VPN
С помощью VPN-сервиса для США вы можете...
- наслаждаться быстрой потоковой трансляцией без регулирования пропускной способности
- безопасно пользоваться Интернетом
- защитить свою цифровую конфиденциальность
- получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах