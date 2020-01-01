    VPN/прокси-сервис для США

    Руководство ExpressVPN по выбору лучшего VPN-сервиса для США

    В стране, где вопросы, связанные с Агенством национальной безопасности США и государственным надзором, стали особенно актуальными после откровений Эдварда Сноудена, всё больше и больше американцев обращаются к VPN (виртуальным частным сетям), чтобы защитить свою цифровую жизнь.

    Ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN внутри и за пределами США.

    Купить ExpressVPN
    Ваш VPN-сервис для США

    Защитите свою конфиденциальность от слежки интернет-провайдеров и Агентства национальной безопасности США

    Faceless government employees monitoring computer screens.

    В апреле 2017 года президент Трамп подписал законопроект Конгресса, отменяющий постановления Федеральной комиссии по связи (FCC), согласно которому интернет-провайдеры должны получить согласие пользователей, прежде чем предоставлять историю просмотров третьим лицам. Теперь интернет-провайдеры, такие как Comcast, Verizon и AT&T, смогут продавать списки сайтов, которые вы посетили, тому, кто назначит самую высокую цену.

    Защитите свою конфиденциальность от интернет-провайдеров и правительственных агентств. Попробуйте сервис ExpressVPN. Мы используем самые надежные методы шифрования, чтобы скрыть ваш интернет-трафик от третьих лиц, включая вашего интернет-провайдера.

    Купить ExpressVPN

    Какая локация американских VPN-серверов лучше всех?

    Как выбрать лучшую локацию VPN-серверов в США

    Ответ зависит от цели использования VPN:

    Если вы используете VPN в первую очередь для защиты от хакеров, шпионов и слежки, просто подключитесь к VPN-серверу, который находится ближе всего к вам, даже если он находится за пределами США. Например, если вы сейчас в Портленде, попробуйте подключиться к VPN-серверу в Сиэтле. Если вы находитесь в Буффало, подключитесь к VPN-серверу в Торонто.

    Если вы находитесь в стране с государственной цензурой и хотите разблокировать американские вебсайты и сервисы, подключитесь к американскому VPN-серверу, который находится ближе всего к вашему реальному местоположению. Например, если вы находитесь в Азии и хотите получить доступ к Facebook, Twitter, Gmail или YouTube, попробуйте подключиться к серверам в Лос-Анджелесе или Сан-Хосе. Если вы находитесь в Европе, то подключитесь к серверу в Нью-Йорке или Нью-Джерси.

    Сеть серверов ExpressVPN охватывает 160 локаций в 94 странах по всему миру, при этом сеть постоянно оптимизируется для обеспечения максимально высокой скорости соединения. Независимо от того, находитесь ли вы в США или путешествуете по миру, вам гарантированы неограниченная пропускная способность и возможность неограниченного переключения между серверами.


    Купить ExpressVPN

    Как получить американский IP-адрес

    Как выбрать лучшую локацию VPN-серверов в США


    Когда вы подключаетесь к Интернету, вашему устройству присваивается IP-адрес в зависимости от того, где вы находитесь. Поэтому, если вы выходите в Интернет из Японии, вам всегда будет присваиваться IP-адрес из этой страны.

    С помощью ExpressVPN вы можете мгновенно получить американский IP-адрес, подключившись к VPN-серверу в США. После подключения вам будет присвоен реальный американский IP-адрес в качестве публичного IP-адреса. Американский веб-прокси ExpressVPN поможет получить доступ к социальным сетям, смотреть американские сериалы, спортивные трансляции и слушать любимых исполнителей.


    Купить ExpressVPN

    Американские VPN-приложения для всех устройств

    ExpressVPN предлагает интуитивно понятные VPN-приложения, чтобы обеспечить онлайн-безопасность всем американским пользователям.

    Как выбрать лучшую локацию VPN-серверов в США

    ExpressVPN работает на всех ваших устройствах

    iOS VPN для iOS Android VPN для Android Windows VPN для Windows Mac VPN для Mac Linux VPN для Linux Router VPN для роутеров

    VPN-расширения для ваших любимых браузеров

    Расширение для Chrome Расширение для Firefox

    Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.

    Купить ExpressVPN

    Смотрите потоковое видео на Netflix, Hulu, Amazon и других сервисах

    С ExpressVPN совместимо множество популярных стриминговых сервисов. К вашим услугам миллионы телевизионных передач и фильмов, которые можно смотреть на компьютере, мобильном устройстве или телевизоре с технологией Smart TV, наслаждаясь надежной защитой и отсутствием регулирования пропускной способности.

    ExpressVPN работает с Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Now/Go, Showtime, YouTube TV и другими сервисами.

    Если вы подключаетесь к ExpressVPN до того, как начинаете пользоваться этими и другими сервисами, веб-сайтами и приложениями, то интернет-провайдеры не видят, что вы смотрите потоковое видео и не ограничивают вам полосу пропускания, вследствие чего у вас возникает меньше проблем с буферизацией.

    Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями предоставления услуг того сервиса, которым вы пользуетесь.
    Выбор фильмов Netflix на экране телевизора.

    Купить ExpressVPN

    Как смотреть американские спортивные передачи онлайн с VPN

    Люди, живущие в США или других странах, могут использовать VPN, чтобы смотреть американские спортивные передачи в формате HD в полной конфиденциальности и безопасности. Руководство ExpressVPN подскажет, как смотреть онлайн все лучшие спортивные события в Америке, такие как:

    Ознакомьтесь с гидом ExpressVPN по спортивным трансляциям, чтобы узнать, как смотреть спортивные передачи онлайн.

    Смотрите американские спортивные трансляции онлайн с помощью VPN

    Купить ExpressVPN

    Американцы могут подключаться к VPN-серверам во всех локациях, указанных ниже:

    Северная и Южная Америка

    Азиатско-Тихоокеанский регион

    Европа

    Ближний Восток и Африка

    См. полный список локаций VPN-серверов


    Купить ExpressVPN

    Как работает VPN

    VPN-сеть создает защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом.

    Что такое VPN?

    VPN (англ. Virtual Private Network) в переводе с английского означает виртуальная частная сеть. Это сеть серверов, через которые ваш компьютер, телефон, телевизор с технологией Smart TV или другое устройство может получить конфиденциальный доступ к Интернету. Эти серверы шифруют весь ваш интернет-трафик до того, как он попадет к вашему интернет-провайдеру, чтобы они не могли регистрировать или отслеживать ваши действия онлайн. Ваш IP-адрес будет скрыт и заменен на IP-адрес защищенного VPN-сервера.

    Что такое DNS?

    DNS (англ. Domain Name System) или служба доменных имен сопоставляет URL-адреса с IP-адресами, а открытые DNS-запросы — это распространенный способ для злоумышленников получить доступ к защищенному иным образом соединению. ExpressVPN имеет собственный DNS-сервер на каждом сервере, поэтому ваши DNS-запросы никогда не покидают зашифрованный VPN-туннель, что позволяет обеспечить безопасность и высокую скорость.

    Купить ExpressVPN

    Вопросы цифровой конфиденциальности в США

    Агентство национальной безопасности США и массовый надзор

    В 2013 году Эдвард Сноуден поведал миру, что правительство США регулярно и без разбора шпионит за своими гражданами с помощью крупных корпораций, таких как AT&T. С тех пор американское общество разделилось в мнении по вопросу о том, что такое конфиденциальность: право человека, роскошь или валюта, подлежащая обмену на удобство и национальную безопасность.

    Авторское право и цензура

    Такие американские законопроекты, как Акт о прекращении онлайн-пиратства (SOPA) и Акт о защите интеллектуальной собственности (PIPA), которые были внесены на рассмотрение в 2012 году и якобы направлены на защиту интеллектуальной собственности, на практике позволили бы правительству США блокировать целые домены и сильно бы ограничили свободу Интернета. Годы спустя Trans-Pacific Partnership (TPP) вынесло бы этот сомнительный компромисс на международную арену.

    Примечание. Штаб-квартира ExpressVPN находится на Британских Виргинских островах и подчиняется их законам.

    ExpressVPN поддерживает свободу Интернета

    ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:

    The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

    Дайте отпор американскому надзору с помощью VPN

    Никогда еще не было лучшего времени, чтобы начать защищать свою онлайн-активность с помощью VPN. Cкрыть IP-адрес и зашифровать интернет-трафик так же просто, как загрузить приложение ExpressVPN на компьютер или мобильное устройство.

    Купить ExpressVPN

    Три лучших совета ExpressVPN по обеспечению надежной конфиденциальности в Интернете

    Использование VPN — это самый быстрый и удобный способ повысить уровень безопасности при использовании Интернета в США. Но есть еще три быстрых и простых способа защитить свою конфиденциальность в Интернете:

    2-step verification: A login screen and a verification text.

    1. Использование двухэтапной аутентификации

    Даже самые сильные пароли могут быть скомпрометированы. Двухэтапная или двухфакторная аутентификация решает эту проблему, позволяя вам использовать пароль и телефон для входа в свою учетную запись. Таким образом, даже если кто-то украдет ваш пароль, они все равно не смогут войти в вашу учетную запись (если только не украдут еще ваш телефон).

    Смартфон с шифром на экране.

    2. Шифрование смартфона

    В последние годы кражи смартфонов в некоторых американских городах приобрели поистине «эпидемический» характер. Вы можете помочь снизить целесообразность таких краж, зашифровав свой смартфон. Если у вас есть устройство с iOS 10 или более поздней версией, то включить шифрование так же просто, как установить пароль. Включение шифрования на Android-устройстве чуть менее прямолинейно, но также рекомендуется.

    Использование HTTPS при любой возможности

    3. Использование HTTPS при любой возможности

    HTTPS — это безопасная версия протокола HTTP. Проверить, подключаетесь ли вы к сайту через HTTPS, можно по адресной строке. Но поскольку даже крупные веб-сайты иногда ссылаются на страницы, использующие незашифрованный HTTP, то организация Фонд электронных рубежей (англ. EFF) разработала расширение браузера под названием HTTPS Everywhere, которое перенаправляет все запросы на эти сайты через HTTPS.

    Зачем американцам нужен VPN

    С помощью VPN-сервиса для США вы можете...

    • наслаждаться быстрой потоковой трансляцией без регулирования пропускной способности
    • безопасно пользоваться Интернетом
    • защитить свою цифровую конфиденциальность
    • получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах

    Ваш VPN-сервис для США
    Купить ExpressVPN

    У вас еще есть сомнения относительно лучшего американского VPN-сервиса?

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».
    Американцы доверяют ExpressVPN. Опробуйте наш сервис. Вы на 100% защищены нашей 30-дневной гарантией возврата денег.

    Купить ExpressVPN

    Live Chat