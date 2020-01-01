VPN/прокси-сервис для Норвегии
Руководство ExpressVPN по VPN-сервису для Норвегии
В Норвегии почти 100% населения имеют доступ к Интернету. Но для норвежцев, желающих использовать Интернет как можно более конфиденциально и безопасно, просто необходима виртуальная частная сеть.
Ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN как внутри, так и за пределами Норвегии.Купить ExpressVPN
Смотрите фильмы и телепередачи онлайн с помощью норвежского VPN-сервиса
С помощью VPN вы можете смотреть в потоковом режиме фильмы и телепередачи со всего мира. Смотрите программы британского телевидения, американские фильмы и прямые спортивные трансляции из любой европейской страны в высоком разрешении. Для этого не нужно прилагать никаких усилий. Просто подключитесь к одному из серверов ExpressVPN в 160 локациях.
Подключение к VPN обеспечит вам анонимность в Интернете и защитит ваше соединение, чтобы ваши действия в Сети невозможно было отследить и чтобы избежать регулирования пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера. Прежде чем открыть свой любимый сервис потокового мультимедиа, подключитесь к VPN и смотрите видеоконтент в полной конфиденциальности и безопасности.
ExpressVPN поддерживает свободу Интернета везде
ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:
VPN-приложения для всех устройств
ExpressVPN предлагает интуитивно понятные приложения для всех устройств, чтобы обеспечить вам полную анонимность и безопасность в Интернете.
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
VPN для iOS VPN для Android VPN для Windows VPN для Mac VPN для Linux VPN для роутеров
VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Расширение для Chrome Расширение для Firefox
Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN
Пользователи норвежского VPN-сервиса могут подключаться к серверам VPN в 160 локациях в 94 странах по всему миру:
Как работает сеть VPN
Сеть VPN (с англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом. Ваш настоящий IP-адрес скрывается с помощью прокси-сервера, чтобы веб-сайты, которые вы посещаете, не видели, откуда на самом деле вы подключаетесь.
С помощью ExpressVPN ваше соединение защищено надежным шифрованием. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, никто другой не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику.
Три лучших совета ExpressVPN по обеспечению надежной конфиденциальности в Интернете
Использование VPN — это самый быстрый и удобный способ повысить уровень безопасности любого подключенного к Интернету устройства. Но есть еще три быстрых и простых способа защитить свою конфиденциальность в Интернете:
1. Использование двухэтапной аутентификации
Даже самые сильные пароли могут быть скомпрометированы. Использование двухэтапной аутентификации добавляет дополнительный уровень безопасности вашим онлайн-аккаунтам, заставляя вас использовать пароль и временный код доступа, отправляемый на ваш телефон, когда вы входите в свою учетную запись с нового устройства. Таким образом, даже если кто-то украдет ваш пароль, они все равно не смогут войти в вашу учетную запись, если только не украдут еще ваш телефон.
2. Шифрование смартфона
В последние годы кражи смартфонов в крупных городах приобрели поистине «эпидемический» характер. Вы можете помочь снизить целесообразность таких краж, зашифровав свой смартфон. Если воры не могут разблокировать ваш телефон или получить доступ к вашим данным, то теряется смысл в подобного рода преступлениях. Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы включить полное шифрование на iOS и Android.
3. Использование HTTPS
HTTPS — это безопасная версия протокола HTTP, протокола, на котором был построен Интернет. Если вы используете современный браузер, то проверить, подключаетесь ли вы к сайту через HTTPS, можно по значку замка в адресной строке. Но поскольку даже крупные веб-сайты иногда ссылаются на страницы, использующие незашифрованный HTTP, то организация Фонд электронных рубежей (англ. EFF) разработала расширение браузера под названием HTTPS Everywhere, которое перенаправляет все запросы на эти сайты через HTTPS.