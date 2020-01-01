В Норвегии почти 100% населения имеют доступ к Интернету. Но для норвежцев, желающих использовать Интернет как можно более конфиденциально и безопасно, просто необходима виртуальная частная сеть.

Ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN как внутри, так и за пределами Норвегии.