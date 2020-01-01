Сколько устройств можно использовать в рамках одной подписки на ExpressVPN?

Используйте ExpressVPN на 5 любых устройствах одновременно

Одна подписка на ExpressVPN позволит вам подключить до 5 разных устройств одновременно. Если у вас дома есть ноутбук от Apple, ПК под управлением ОС Windows, iPad, iPhone и смартфон от Samsung, то вы сможете подключить все эти устройства к VPN, причем одновременно. Достаточно будет оформить всего одну подписку на ExpressVPN.

Помните, что вы можете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств, сколько бы их у вас ни было. Единственное ограничение связано с тем, сколько устройств могут быть активно подключены к VPN-сети в любой отдельно взятый момент времени.