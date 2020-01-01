Смотрите потоковые трансляции сразу на нескольких ноутбуках? С ExpressVPN вы получите доступ к онлайн-платформам на всех ваших устройствах в обход любых блокировок.
Сколько устройств можно использовать в рамках одной подписки на ExpressVPN?
В рамках одной подписки на ExpressVPN вы можете подключать к нашим VPN-серверам до пяти любых устройств одновременно. Чтобы подключить большее количество устройств, вам потребуется купить дополнительную подписку или воспользоваться ExpressVPN на вашем роутере.
Используйте ExpressVPN на 5 любых устройствах одновременно
Одна подписка на ExpressVPN позволит вам подключить до 5 разных устройств одновременно. Если у вас дома есть ноутбук от Apple, ПК под управлением ОС Windows, iPad, iPhone и смартфон от Samsung, то вы сможете подключить все эти устройства к VPN, причем одновременно. Достаточно будет оформить всего одну подписку на ExpressVPN.
Помните, что вы можете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств, сколько бы их у вас ни было. Единственное ограничение связано с тем, сколько устройств могут быть активно подключены к VPN-сети в любой отдельно взятый момент времени.
Зачем использовать VPN сразу на нескольких устройствах?
Смотрите стримы без проблем на всех ваших компьютерах
Защитите себя при работе на всех ваших мобильных устройствах
Хотите защищенно работать в Интернете на смартфонах и планшетах? Позвольте ExpressVPN зашифровать все ваши устройства!
Комбинируйте!
Приложения ExpressVPN позволяют подключать до 5 любых устройств одновременно. Любые платформы. Где угодно. Когда угодно.
ExpressVPN подходит для всего
Многим людям, скорее всего, никогда не придется подключать сразу 5 устройств, но если такая потребность возникнет, то вы сможете это сделать.
VPN-подключения: пять одновременно
ExpressVPN предоставляет удобные приложения для большинства популярных платформ, в том числе для:
Компьютеров Windows, Mac, Linux и Chromebook
Мобильных устройств Android, iOS, Kindle Fire, Nook HD и Surface RT
Поддерживаемых моделей роутеров Wi-Fi
Вы сможете одновременно подключить к VPN-серверам пять любых устройств из списка выше, причем в любой комбинации.
Подключения к MediaStreamer
Сервис MediaStreamer — это эксклюзивное предложение* ExpressVPN, позволяющее защитить различные устройства, куда нельзя установить VPN-приложение, в том числе:
Apple TV и другие приставки смарт-ТВ
Игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch
Так как устройства, использующие MediaStreamer, не подключаются к VPN-серверам, они не входят в лимит из пяти доступных устройств.
* MediaStreamer позволяет получить доступ к заблокированному контенту, однако не обеспечивает полноценную VPN-защиту вашего подключения. Чтобы насладиться полной VPN-защитой при работе с этими устройствами, Roku или Chromecast, подключайте их к Интернету через роутер с установленным приложением ExpressVPN.
Здорово, но мне нужно подключить больше 5 устройств...
Если вам необходимо подключить к VPN более 5 устройств одновременно, воспользуйтесь одним из следующих способов:
1. Скачайте приложение ExpressVPN для роутеров
Установив приложение ExpressVPN на свой роутер, вы сможете защитить все подключенные к нему устройства одновременно. Сам роутер будет считаться за одно устройство, сколько бы смартфонов, ноутбуков, компьютеров или стриминговых приставок вы к нему ни подключили.
Вы можете купить роутер, где уже установлено приложение ExpressVPN, или установить приложение на поддерживаемую модель роутеров самостоятельно, или вручную настроить свой роутер для подключения к серверам ExpressVPN.
3. Купите дополнительную подписку
Если вы уже оформили подписку на ExpressVPN, то в своем личном кабинете сможете приобрести дополнительную лицензию. Каждая новая лицензия позволит вам подключать к своей учетной записи по пять новых устройств одновременно.