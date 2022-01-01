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Лучший VPN-сервис для Литвы

Безопасная VPN для жителей и гостей Литвы

Заходите в Интернет приватно и безопасно с VPN для Литвы. Наслаждайтесь любимым контентом без вмешательства со стороны интернет-провайдера, подключившись к VPN-серверу в Литве.

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Как получить литовский IP-адрес

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Расположение VPN-локаций на карте Европы и Африки.

Подключитесь к одной из наших безопасных локаций VPN-серверов в Литве.

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Преимущества литовского VPN-сервера

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Надежная онлайн-защита

ExpressVPN изменит ваш IP-адрес и создаст защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом. Благодаря первоклассному шифрованию ExpressVPN защитит ваши данные от постороннего вмешательства, даже если вы подключены к незащищеной общественной сети Wi-Fi.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Приватная работа в Сети

Наша политика конфиденциальности прошла проверку у независимой аудиторской компании: мы доказали, что не ведем журналы подключений и действий своих пользователей, а наши серверы стирают все данные при каждой перезагрузке.

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Неограниченный доступ в Интернет

Подключитесь к любой из 160 локаций VPN-серверов ExpressVPN в США, Европе и 94 странах, чтобы получить доступ к любимым сайтам, приложениям и сервисам. Никаких ограничений скорости и трафика.

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Потоковые трансляции сериалов, фильмов, спортивных событий и другого контента

Смотрите свой любимый контент на Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и других сервисах* в любом месте и в любое время. Мы оптимизируем скорость работы всех наших серверов.

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*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для Литвы (ПК, Mac, iPhone, Android и не только)

Защитите себя, где бы вы ни находились.

VPN для Литвы защищает различные устройства.

Одна подписка ExpressVPN включает в себя программные решения для всех ваших домашних устройств, включая игровые приставки (PlayStation и Xbox), а также системы Smart TV (Apple TV и Amazon Fire TV Stick).

VPN для iOS
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VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

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Часто задаваемые вопросы

Легальны ли VPN в Литве?
Стоит ли пользоваться бесплатной VPN в Литве?
Как получить VPN-защиту в Литве?
Нужно ли пользоваться VPN, если я живу в Литве?

ExpressVPN для всех стран

Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и это число постоянно растет. Вы можете получить доступ к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь в Литве или любой другой стране.

30
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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

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Купите лучшую VPN для Литвы прямо сейчас. Если вы не останетесь довольны услугами ExpressVPN на 100% , просто свяжитесь со службой поддержки в течение 30 дней и верните все свои деньги.

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