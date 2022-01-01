Лучший VPN-сервис для Литвы
Безопасная VPN для жителей и гостей Литвы
Заходите в Интернет приватно и безопасно с VPN для Литвы. Наслаждайтесь любимым контентом без вмешательства со стороны интернет-провайдера, подключившись к VPN-серверу в Литве.
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Лучшая VPN для Литвы
Как получить литовский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к одной из наших безопасных локаций VPN-серверов в Литве.
Преимущества литовского VPN-сервера
Надежная онлайн-защита
ExpressVPN изменит ваш IP-адрес и создаст защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом. Благодаря первоклассному шифрованию ExpressVPN защитит ваши данные от постороннего вмешательства, даже если вы подключены к незащищеной общественной сети Wi-Fi.
Приватная работа в Сети
Наша политика конфиденциальности прошла проверку у независимой аудиторской компании: мы доказали, что не ведем журналы подключений и действий своих пользователей, а наши серверы стирают все данные при каждой перезагрузке.
Неограниченный доступ в Интернет
Подключитесь к любой из 160 локаций VPN-серверов ExpressVPN в США, Европе и 94 странах, чтобы получить доступ к любимым сайтам, приложениям и сервисам. Никаких ограничений скорости и трафика.
Потоковые трансляции сериалов, фильмов, спортивных событий и другого контента
Смотрите свой любимый контент на Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и других сервисах* в любом месте и в любое время. Мы оптимизируем скорость работы всех наших серверов.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для Литвы (ПК, Mac, iPhone, Android и не только)
Защитите себя, где бы вы ни находились.
Одна подписка ExpressVPN включает в себя программные решения для всех ваших домашних устройств, включая игровые приставки (PlayStation и Xbox), а также системы Smart TV (Apple TV и Amazon Fire TV Stick).
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
Часто задаваемые вопросы
Легальны ли VPN в Литве?
Стоит ли пользоваться бесплатной VPN в Литве?
Бесплатные VPN-сервисы едва ли предложат вам то же количество функций и такой же высокий уровень защиты, что и ExpressVPN. Если вы не уверены, готовы ли платить за VPN, вы можете безопасно попробовать ExpressVPN в течение 30 дней.
Как получить VPN-защиту в Литве?
Все просто:
Загрузите подходящее приложение для своего устройства iOS, Android, ПК или Mac
Откройте приложение ExpressVPN и выберите Литву в списке стран
Нужно ли пользоваться VPN, если я живу в Литве?
Каждому стоит иметь VPN-защиту для более приятного и безопасного доступа в Интернет. VPN-сети помогают открыть контент других стран, а также защищают ваш онлайн-трафик от перехвата третьими сторонами.
ExpressVPN для всех стран
Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и это число постоянно растет. Вы можете получить доступ к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь в Литве или любой другой стране.
Попробуйте лучшую VPN для интернет-пользователей Литвы
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