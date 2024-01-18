ميزات ExpressVPN
يأتي كل اشتراك في ExpressVPN مع الكثير من ميزات الخصوصية والأمان لتجربة أكثر أمانا ومتعة عبر الإنترنت.
تطبيق واحد لحماية شاملة
إن ExpressVPN هو تطبيق VPN، ولكننا قمنا بضم ميزات أخرى (تأتي مع كل اشتراك) لتجربة أمنية شاملة.
مدير كلمات المرور
يمكنك تخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك والوصول إليها عن طريق كلمة مرور أساسية واحدة فقط عبر تطبيق ExpressVPN Keys.
حجب المتتبعين
يمكنك حجب جهازك من الاتصال بالمواقع الضارة والمتتبعين من خلال تفعيل ميزة Threat Manager.
حجب الإعلانات
الإعلانات مزعجة وتبطئ عملية التصفح. قم بحجب جميع الإعلانات بنقرة واحدة على التطبيق.
هل تريد حماية أسرتك؟
هل تريد حماية أسرتك؟ نقدم لك أدوات الرقابة الأسرية.
ما الذي تقدمه خدمة VPN؟
تقوم خدمة VPN بتشفير حركة الإنترنت. عند تشغيل ExpressVPN على جهازك، يتم تشفير كل حركة الإنترنت، مما يعني أنه لا يمكن لأحد الاطلاع عليها غير المستلم المقصود. وتشمل الجهات الخارجية التي نحمي نشاطك منها مزود خدمة الإنترنت وأدوات الرقابة الحكومية وحتى المتسللين.
تقوم خدمة VPN بتغيير عنوان IP الخاص بك. يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، وبدلا من ذلك يتم منحك عنوان IP تابع لشركة خدمات VPN. وهذا يجعل من الصعب على مواقع الويب ربط نشاطك بك مرة أخرى، ويمكن أن يجعلك تبدو وكأنك في موقع مختلف عن موقعك الفعلي.
وبفضل القدرة على تغيير موقعك افتراضيا، تمكنّك شبكة VPN أيضا من الوصول إلى المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة من قبل بلدك أو المحظورة على شبكة Wi-Fi الخاصة بمدرستك أو جهة عملك.
أفضل تكنولوجيا VPN لضمان خصوصيتك
تعد ExpressVPN شركة خصوصية في المقام الأول. لقد صممنا شبكة VPN الخاصة بنا لحماية بياناتك من الجهات الخارجية مثل مزود خدمة الإنترنت الخاص والمتسللين.
تكنولوجيا TrustedServer
تضمن تكنولوجياتنا المبتكرة لتشغيل سيرفرات VPN عدم تسجيل أي بيانات على أقراص صلبة، مما يحافظ على أمانك.
Network Lock الانقطاع الطارئ
يحافظ Network Lock على أمان بياناتك في حالة انقطاع اتصال VPN، مما يؤدي إلى قطع الإنترنت حتى يصبح الاتصال آمنا مرة أخرى.
DNS خاص
يقوم ExpressVPN بتشغيل DNS مشفر خاص بالشركة على كل السيرفرات، مما يجعل اتصالاتك أكثر أمانا وسرعة.
تشفير متميز
تتم حماية بياناتك بفضل خوارزميات متقدمة عبر AES-256، وهو المعيار الموثوق به من قبل خبراء الأمن الرقمي في جميع أنحاء العالم.
سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات
لا تسجل أنظمة ExpressVPN بيانات حركة الإنترنت أو استعلامات DNS أو أي معلومات قد تستخدم لكشف هويتك.
بروتوكول Lightway
استحدثت ExpressVPN بروتوكول Lightway الرائد حتى تستمتع بتجربة VPN توفر لك مزيدا من السرعة والأمان والموثوقية.
استمتع بالمزيد مع ExpressVPN
مع ExpressVPN يمكنك الاستمتاع بأكبر قدر من المرونة وتجربة أفضل عبر الإنترنت.
سيرفرات في 105 دولة
غيّر موقعك الجغرافي فرضيا بواسطة شبكة من السيرفرات العالمية السريعة والآمنة.
خدمة دعم بالدردشة الحية 24/7
فريق الدعم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
سرعات فائقة
استمتع بسرعات إنترنت فائقة في كل مكان واكتشف السر وراء اسمنا: ExpressVPN.
VPN لجميع أجهزتك
يتيح لك اشتراك ExpressVPN تنزيل تطبيق VPN على جميع المنصات المشهورة. هل تحتاج إلى VPN على أجهزة متعددة؟ يمكنك إعداد تطبيق ExpressVPN على جميع أجهزتك، واستخدامه على ثمانية أجهزة في آن واحد.
استخدم ExpressVPN على جهاز الراوتر
يتضمن كل اشتراك تطبيق ExpressVPN الذي يمكنك تثبيته على جهاز الراوتر. وبذلك، ستستمتع بكافة مزايا VPN على جميع أجهزتك المتصلة بجهاز الراوتر، بما في ذلك تغيير الموقع الجغرافي. تعرّف على المزيد وتحقق من توافق جهاز الراوتر الخاص بك.
ويمكنك أيضا الحصول على ExpressVPN Aircove، وهو جهاز توجيه قوي من فئة Wi-Fi 6 مزود بخدمة VPN مدمجة، حيث لا يلزم تثبيت تطبيق VPN ويتم الإعداد خلال خمس دقائق فقط. يتضمن الجهاز ميزات لحجب أدوات التتبع الضارة والإعلانات والمحتوى غير المناسب. هل ستسافر؟ يقدم جهاز التوجيه المحمول Aircove Go تشفير VPN عند الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة. (لاحظ أنك تحتاج إلى اشتراك ExpressVPN لاستخدام ميزات VPN التي توفره Aircove.)
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
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