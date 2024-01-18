ما الذي تقدمه خدمة VPN؟

تقوم خدمة VPN بتشفير حركة الإنترنت. عند تشغيل ExpressVPN على جهازك، يتم تشفير كل حركة الإنترنت، مما يعني أنه لا يمكن لأحد الاطلاع عليها غير المستلم المقصود. وتشمل الجهات الخارجية التي نحمي نشاطك منها مزود خدمة الإنترنت وأدوات الرقابة الحكومية وحتى المتسللين.



تقوم خدمة VPN بتغيير عنوان IP الخاص بك. يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، وبدلا من ذلك يتم منحك عنوان IP تابع لشركة خدمات VPN. وهذا يجعل من الصعب على مواقع الويب ربط نشاطك بك مرة أخرى، ويمكن أن يجعلك تبدو وكأنك في موقع مختلف عن موقعك الفعلي.



وبفضل القدرة على تغيير موقعك افتراضيا، تمكنّك شبكة VPN أيضا من الوصول إلى المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة من قبل بلدك أو المحظورة على شبكة Wi-Fi الخاصة بمدرستك أو جهة عملك.