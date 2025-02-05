شاهد رياضاتك المفضلة مباشرة على beIN Sports

تبث beIN Sports مجموعة كبيرة من الأحداث الرياضية مثل التنس وكرة السلة وسباقات الدراجات والسيارات وغيرها من الرياضات، بالإضافة إلى برامج متنوعة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية. يمكنك مشاهدة أفضل بطولات كرة القدم كالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي.

يمكن لعشاق الرياضة متابعة ثلاث بطولات تنس كبرى، وهي بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة، بالإضافة إلى كثير من مباريات رابطة محترفات التنس ورابطة محترفي التنس. يمكن أيضا مشاهدة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وكأس العالم لكرة السلة. كل حدث يتضمن تعليقات من خبراء ومقدمين معروفين بغض النظر عن الرياضة التي تشاهدها.