تنزيل أفضل VPN لنظام Android
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- تشفير قوي لحماية خصوصيتك
- اختر من بين 105 دولة لتحديد موقعك
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- تشفير قوي لحماية خصوصيتك
- اختر من بين 105 دولة لتحديد موقعك
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
لا تستخدم Google Play؟ ليس لديك حساب Google Play؟ احصل على ملف APK لتحميل تطبيق VPN
- آيفون/آي باد
- أندرويد
- ويندوز
- ماك
- لينكس
- أجهزة الراوتر
- التلفزيونات الذكية
- وحدات ألعاب الفيديو
تنزيل أفضل VPN لنظام Android
تقوم شبكة VPN مثل ExpressVPN باستبدال عنوان IP الحقيقي الخاص بك بعنوان تابع لشركة VPN، مما يمنحك قدرا أكبر من الخصوصية دون الكشف عن هويتك عند الاتصال بالإنترنت، حيث يمكنك الظهور وكأنك في بلد آخر. كما تقوم VPN أيضا بتشفير كل حركة الإنترنت على جهاز Android، مما يمنع الأطراف الخارجية مثل مزود خدمة الإنترنت ومسؤولي شبكة Wi-Fi من معرفة نشاطك عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى Play Store، يمكنك تحميل تطبيق ExpressVPN على هيئة VPN APK بكل أمان مباشرة من هذا الموقع. لتنزيل البرنامج، يجب تفعيل ميزة تثبيت تطبيقات APK على جهاز أندرويد.
استخدام VPN لنظام Android في 3 خطوات
Step 1
احصل على ExpressVPN
قم بزيارة صفحة الاشتراكات واختر الخطة التي تناسبك. تأتي جميع الخطط مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.
Step 2
تحميل VPN على نظام Android.
?? ?????? ?????? ????? ExpressVPN ????? Android ??? ????? ?? يمكنك تنزيل التطبيق من خلال متجر Google Play (أسهل طريقة) أو عبر ملف APK.
Step 3
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
Simply hit the On Button, and you’ll be instantly connected to the best location for your connection. Or pick one from our global network.
شاهد الفيديو لتعليمات أكثر تفصيلا
متوفر أيضا للتنزيل كتطبيق VPN APK
يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN عبر متجر Google Play أو كملف APK (حزمة تطبيق Android) مباشرة عبر هذا الموقع. لا يُنصح بتنزيل تطبيق ExpressVPN APK من مصادر خارجية.
لتنزيل البرنامج، يجب تفعيل ميزة تثبيت تطبيقات APK على جهاز أندرويد. وبعد ذلك، يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN واستخدامه بكل سهولة. لا يُنصح بتنزيل تطبيق ExpressVPN APK من مصادر أخرى.
تنزيل VPN على نظام Android
أفضل VPN لأجهزة Android هو ExpressVPN الذي يوفر معميزات متقدمة مصممة لتحسين تجربة التصفح على الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى.
ابتكارات لحماية خصوصيتك
نحافظ على حركة الإنترنت آمنة من التنصت باستخدام نظام تشفير يعد الأفضل في فئته. تم تصميم تقنية الخوادم المبتكرة بحيث لا تسجل نشاطك، كما يدعم تطبيق Android الخاص بنا الحماية الكاملة من التسرب من خلال إعدادات نظام Android، مما يحظر الوصول إلى الإنترنت على جهازك إذا تم قطع اتصال VPN.
إلغاء الحظر للوصول إلى المحتوى
يمكن أن تمنعك الرقابة والقيود الجغرافية الأخرى من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الشائعة والفيديوهات على أجهزة Android. يساعدك ExpressVPN على اختراق هذه الحواجز، بما في ذلك تلك الموجودة في شبكات Wi-Fi بschool أو المكاتب.
سرعات عالية وبث سلس بكل سهولة
على الرغم من أن شبكات VPN لديها القدرة على إبطاء سرعات الإنترنت، فقد تم تصميم ExpressVPN بحيث لا تكاد تلاحظ أي فرق في السرعة. يمكنك الاستمتاع بأمان عبر الإنترنت بأقل قدر من التخزين المؤقت والانتظار.
حجب الإعلانات والمتتبعين والمواقع الضارة
تتيح لك ميزات الحماية المتقدمة التي توفرها ExpressVPN التحكم في تجربتك عبر الإنترنت والمعلومات التي تشاركها مع الشركات، حيث يمكنك حظر يمكنك حظر أدوات التتبع والمواقع الضارة باستخدام ميزة Threat Manager، ويمكنك أيضا إخفاء الإعلانات المزعجة باستخدام مانع الإعلانات وحماية أطفالك من المحتوى الخليع.
بروتوكول Lightway المتطور
يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.
عرض أفضل مع برنامج مدير كلمات المرور المدمج
ExpressVPN Keys هو برنامج مدير كلمات مرور كامل الميزات ومدمج مباشرة على تطبيق Android الخاص بالخدمة. باستخدام مدير كلمات المرور، لن تحتاج سوى إلى تذكر كلمة مرور واحدة للوصول إلى جميع عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك. فهي محمية بتشفير المعرفة الصفرية، لذا لن يمكن لأحد الدخول إلى حساب Keys الخاص بك إلا أنت - حتى الشركة نفسها لن تتمكن من الوصول لحسابك. ولا توجد أي تكلفة إضافية لاستخدام البرنامج.
خوادم VPN سريعة في 105 دولة
عندما تتصل بشبكة VPN، فإنك تتصل بإحدى خوادم الشبكة، والخادم عبارة عن جهاز يقوم بتشفير وفك تشفير حركة الإنترنت في طريقها من وإلى التطبيقات ومواقع الويب التي تستخدمها. وقد تم تصميم شبكتنا من الخوادم بدقة لتوفر لك أفضل تجربة على الويب.
مواقع خوادم حول العالم
لدينا شبكة واسعة من الخوادم في 105 دولة وهذا العدد مرجح للزيادة. وبذلك ستتمكن من العثور على الموقع الذي يناسب احتياجاتك، سواء كان ذلك للوصول إلى موقع ويب بقيود جغرافية أو لحماية نشاطك عند التصفح بينما تظهر وكأنك لا تزال في نفس الموقع.
خوادم بسرعة 10 جيجابت في الثانية لخدمة فائقة السرعة
يجب أن يكون كل خادم VPN قادرا على التعامل مع حركة الإنترنت لعدة مستخدمين مع متطلباتهم المتغيرة من الشبكة. ولهذا السبب يعد عرض النطاق الترددي مهما للغاية: فهو إجمالي كمية البيانات التي يمكن لخادم واحد إرسالها في كل ثانية. وبالنسبة لخوادمنا، تبلغ هذه السرعة 10 جيجابت في الثانية — 10 جيجابت (10 مليارات بت) في الثانية — والتي يمكنها التعامل مع المزيد من الحركة مع ازدحام أقل، وبالتالي توفر سرعات أفضل.
تكنولوجيا الخوادم المصممة خصيصا للحفاظ على خصوصيتك
نحن ملتزمون بسياسة عدم الاحتفاظ بسجلات نشاط مستخدمينا على الإنترنت وقمنا بتصميم نظام الخوادم الخاص بنا لتعزيز هذا الهدف، والمعروف باسم TrustedServer، وهو نظام لا يقوم بتسجيل أي معلومات على الأقراص الصلبة ويستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط، وتقوم هذه الميزة بمسح جميع البيانات عند إعادة التشغيل في حالة حفظ أي بيانات شخصية على الخادم عن طريق الخطأ. اقرأ المزيد عن تكنولوجيا TrustedServer والذي قد تم تدقيقه من قبل جهات خارجية مستقلة.
تحميل تطبيق VPN لكل أجهزة Android
ExpressVPN متوفر على إصدارات أندرويد التالية:14 و 13 و 12L و 12 و 11 و 10 و Pie و Oreo و Nougat و Marshmallow و Lollipop. استخدم الخدمة على أجهزة Samsung Galaxy و Nokia و Vivo و Huawei و Sony Xperia و LG و Motorola و Google Pixel و BlackBerry و HTC Xiaomi و OnePlus و ZTE وغيرها من الأجهزة التي تعمل بنظام Android.
هل تريد الاستمتاع بنفس الميزات الرائعة على الكمبيوتر المحمول أو PC؟ يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد الاتصال بشبكة VPN على ثمانية أجهزة في آن واحد، بحيث يمكنك استخدام الخدمة على أجهزة Mac أو Windows أيضا.
ExpressVPN لنظام Android TV
يمكنك الآن الحصول على جميع ميزات الحماية التي توفرها شبكة VPN عند تصفح الويب وبث المسلسلات والأفلام المفضلة لديك على Android TV.
ابحث عن "ExpressVPN" في متجر Google Play على Android TV لتنزيل تطبيق VPN الرسمي. تعرف على المزيد حول استخدام ExpressVPN مع Android TV.
VPN لألعاب الفيديو على نظام Android
تحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك عند اللعب عبر الإنترنت على أجهزة أندرويد وتوفر لك الحماية من هجمات DDoS. يحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك ويحميك من هجمات DDoS في أثناء gaming على Windows، وتساعدك شبكة VPN عامة على تقليل البنج لأنها توفر لك خوادم أو سيرفرات أقرب من مضيفي الشبكة.
يتيح لك برنامج ExpressVPN أيضا حلولا للحد من throttling من قبل مزودي خدمات الإنترنت للحصول على سرعة تدفق بمستوياتها الأصلية. ويلاحظ بعض اللاعبين أحيانا تحسنا في السرعة بعد الاتصال بالبرنامج.
ExpressVPN متاح على أنظمة ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation و Xbox.
الأسئلة المتداولة
يوفر لك برنامج VPN الحماية والأمان على نظام Android. يمكنك تغيير عنوانIP الخاص بجهازك بعنوان جديد بعد الاتصال بأي من مواقع خوادم ExpressVPN في 105 دولة، ويتيح لك برنامج VPN أيضا حماية بياناتك على شبكات Wi-Fi غير الآمنة والوصول إلى المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة الإلكترونية.
نعم! ExpressVPN متوفر على مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وغير ذلك. يمكنك تثبيت ExpressVPN على عدد غير محدود من الأجهزة، ويمكنك الاتصال بثمانية أجهزة في آن واحد (بواسطة اشتراك واحد). أو قم بتثبيت ExpressVPN على جهاز الراوتر للاتصال بمزيد من الأجهزة.
على الرغم من وجود شبكات VPN وخدمات بروكسي مجانية لنظام Android، إلا أنه لا يوصى باستخدامها لأنها لا تقدم نفس ميزات الخصوصية والأمان التي توفرها برامج VPN التجارية. الكثير من هذه الشركات لا توفر الخدمة المطلوبة، بل إن بعضها قد تبيع بياناتك، ومعظمها تجعل شبكاتك عرضة للهجوم.
اقرأ المزيد عن خدمات البروكسي المجانية مقارنة بشبكات VPN.
VPN APK هو تطبيق VPN متاح كحزمة Android Package Kit (APK). يمكنك تنزيل التطبيقات على أجهزة Android من خارج متجر Play، وإحدى هذه الطرق هي نقل أو تنزيل ملفات APK إلى جهازك.
تتيح لك ملفات APK أيضا تنزيل تطبيقات Android على الأجهزة التي تعمل بنظام Android ولكنها لا تحتوي على متجر Play مثل الجهاز اللوحي Amazon Kindle Fire. يمكنك أيضا تنزيل تطبيق باستخدام APK إذا كان التطبيق محظورا في بلدك.
يتيح تطبيق VPN APK الخاص بنا تنزيل تطبيق ExpressVPN على جهاز Android دون الحاجة إلى استخدام متجر Play.
إنه سهل للغاية! اتبع هذه الخطوات البسيطة:
توجه إلى لوحة معلومات حساب ExpressVPN أو قم بتنزيل ملف VPN APK هنا
تحت قائمة "إعداد الأجهزة؟" انقر فوق "Android"
ثم انقر على زر "تنزيل APK"
تنزيل ملفات APK أمر آمن، إلا أنه يجب عليك القيام بذلك من مصادر موثوقة فقط، مثل لوحة معلومات حساب ExpressVPN الخاص بك. تنزيل ملفات APK من مصادر غير موثوقة قد يعرّض أجهزتك لخطر الضرر لأنها قد تحتوي على برامج ضارة.
أفضل تطبيق VPN APK لنظام Android هو ExpressVPN. يضمن ExpressVPN اتصالا سريعا وخاصا وآمنا لكل عميل بفضل خوادمنا من الجيل التالي بسرعة 10 جيجابت في الثانية، وأفضل تشفير في فئته، وميزات متقدمة مثل الانقسام النفقي.
ExpressVPN هي أولا وقبل كل شيء شركة مختصة في الخصوصية الرقمية، وهي بذلك لا تحتفظ بأي سجلات اتصالات أو أنشطة. لا تخزن ExpressVPN أبدا أي بيانات من شأنها أن تسمح لأي شخص بتتبع نشاط أو سلوك مستخدم معين على الشبكة. اطلع على مزيد من المعلومات حول التزام ExpressVPN بالخصوصية وسياستها ضد الاحتفاظ بالسجلات.
جميع اشتراكات ExpressVPN مدعومة بضمان لاسترداد المبلغ المدفوع بكل أمان. يمكنك الاستمتاع بالإصدار كامل الميزات للبرنامج على أجهزتك مدة 30 يوما ثم طلب استرداد المبلغ المدفوع في الاشتراك إذا لم تكن راضيا عن الخدمة.
الأمان على الإنترنت هو غايتنا في ExpressVPN وهو في طليعة ما نقوم به. لا نهدف فقط إلى تصميم تطبيقاتنا لتوفير الخصوصية والأمان لعملائنا، ولكننا نعتمد أيضا بانتظام على مؤسسات مستقلة للتدقيق والمراجعة الأمنية من أجل التحقق من مصداقية أنظمتنا. إنها واحدة من أفضل الطرق التي تمكن مستخدمينا من معرفة ما إذا كان بإمكانهم الوثوق في خدماتنا لحمايتهم. انظر القائمة الكاملة لمراجعة الحسابات وقراءة التقارير الكاملة.
يوفر ExpressVPN مجموعة واسعة من المقالات التي تغطي الإعداد والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ويمكنك الاتصال بخدمة العملاء في أي وقت إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم.
مع حوادم في 105 دولة وأحدث تكنولوجيات التشفير وسرعات فائقة لتجنب أي انقطاع، فإن ExpressVPN هو أفضل VPN للألعاب على أجهزة Android.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
تدقيقات مستقلة
Third-party assessments verify our security claims through rigorous testing of our apps and systems.
تثبيت البرنامج في دقائق
ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!
الحد من الرقابة الإلكترونية
يتيح لك ExpressVPN تخطي القيود المفروضة على السرعة من قبل مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.
تكنولوجيا TrustedServer
تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.
مزيد من الخصوصية
استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.
الوصول إلى كل المحتويات
يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.
دعم بالدردشة الحية
يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.
اتصال دون انقطاعات
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
جرّب VPN لنظام Android بكل أمان
ضمان ExpressVPN لاسترداد المبلغ المدفوع
جرّب ExpressVPN لنظام Android مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع لتأمين اتصالك بالإنترنت!