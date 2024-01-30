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تنزيل أفضل VPN لنظام Android

متوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وتلفزيونات أندرويد

  • بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
  • تشفير قوي لحماية خصوصيتك
  • اختر من بين 105 دولة لتحديد موقعك
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
  • بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
  • تشفير قوي لحماية خصوصيتك
  • اختر من بين 105 دولة لتحديد موقعك
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
احصل على ExpressVPN
تنزيل التطبيق على Google Play

لا تستخدم Google Play؟ ليس لديك حساب Google Play؟ احصل على ملف APK لتحميل تطبيق VPN

قم بتنزيل أفضل VPN لنظام Android.
تنزيل أفضل VPN لنظام Android

تنزيل أفضل VPN لنظام Android

تقوم شبكة VPN مثل ExpressVPN باستبدال عنوان IP الحقيقي الخاص بك بعنوان تابع لشركة VPN، مما يمنحك قدرا أكبر من الخصوصية دون الكشف عن هويتك عند الاتصال بالإنترنت، حيث يمكنك الظهور وكأنك في بلد آخر. كما تقوم VPN أيضا بتشفير كل حركة الإنترنت على جهاز Android، مما يمنع الأطراف الخارجية مثل مزود خدمة الإنترنت ومسؤولي شبكة Wi-Fi من معرفة نشاطك عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى Play Store، يمكنك تحميل تطبيق ExpressVPN على هيئة VPN APK بكل أمان مباشرة من هذا الموقع. لتنزيل البرنامج، يجب تفعيل ميزة تثبيت تطبيقات APK على جهاز أندرويد.

احصل على ExpressVPN

استخدام VPN لنظام Android في 3 خطوات

Step 1

ExpressVPN برنامج رائع وسرعاته جيدة دائما.
احصل على ExpressVPN

قم بزيارة صفحة الاشتراكات واختر الخطة التي تناسبك. تأتي جميع الخطط مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.

Step 2

ExpressVPN ????? Android. أجهزة Android مع علامة التنزيل.
تحميل VPN على نظام Android.

?? ?????? ?????? ????? ExpressVPN ????? Android ??? ????? ?? يمكنك تنزيل التطبيق من خلال متجر Google Play (أسهل طريقة) أو عبر ملف APK.

Step 3

استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

Simply hit the On Button, and you’ll be instantly connected to the best location for your connection. Or pick one from our global network.

شاهد الفيديو لتعليمات أكثر تفصيلا

ExpressVPN for Android - App setup tutorial
تحميل تطبيق VPN APK بكل أمان.

متوفر أيضا للتنزيل كتطبيق VPN APK

يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN عبر متجر Google Play أو كملف APK (حزمة تطبيق Android) مباشرة عبر هذا الموقع. لا يُنصح بتنزيل تطبيق ExpressVPN APK من مصادر خارجية.

لتنزيل البرنامج، يجب تفعيل ميزة تثبيت تطبيقات APK على جهاز أندرويد. وبعد ذلك، يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN واستخدامه بكل سهولة. لا يُنصح بتنزيل تطبيق ExpressVPN APK من مصادر أخرى.

احصل على ExpressVPN

تنزيل VPN على نظام Android

أفضل VPN لأجهزة Android هو ExpressVPN الذي يوفر معميزات متقدمة مصممة لتحسين تجربة التصفح على الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى.

Get ExpressVPN for Android
تشفير اتصالك عبر VPN.

ابتكارات لحماية خصوصيتك

نحافظ على حركة الإنترنت آمنة من التنصت باستخدام نظام تشفير يعد الأفضل في فئته. تم تصميم تقنية الخوادم المبتكرة بحيث لا تسجل نشاطك، كما يدعم تطبيق Android الخاص بنا الحماية الكاملة من التسرب من خلال إعدادات نظام Android، مما يحظر الوصول إلى الإنترنت على جهازك إذا تم قطع اتصال VPN.

إلغاء الحظر للوصول إلى المحتوى

يمكن أن تمنعك الرقابة والقيود الجغرافية الأخرى من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الشائعة والفيديوهات على أجهزة Android. يساعدك ExpressVPN على اختراق هذه الحواجز، بما في ذلك تلك الموجودة في شبكات Wi-Fi بschool أو المكاتب.

ExpressVPN ???

سرعات عالية وبث سلس بكل سهولة

على الرغم من أن شبكات VPN لديها القدرة على إبطاء سرعات الإنترنت، فقد تم تصميم ExpressVPN بحيث لا تكاد تلاحظ أي فرق في السرعة. يمكنك الاستمتاع بأمان عبر الإنترنت بأقل قدر من التخزين المؤقت والانتظار.

ما هي ميزة Threat Manager الإعلانات المستهدفة

حجب الإعلانات والمتتبعين والمواقع الضارة

تتيح لك ميزات الحماية المتقدمة التي توفرها ExpressVPN التحكم في تجربتك عبر الإنترنت والمعلومات التي تشاركها مع الشركات، حيث يمكنك حظر يمكنك حظر أدوات التتبع والمواقع الضارة باستخدام ميزة Threat Manager، ويمكنك أيضا إخفاء الإعلانات المزعجة باستخدام مانع الإعلانات وحماية أطفالك من المحتوى الخليع.

كمبيوتر محمول مع عداد السرعة

بروتوكول Lightway المتطور

يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.

ExpressVPN Keys: برنامج مدير كلمات المرور لتأمين جميع حساباتك.

عرض أفضل مع برنامج مدير كلمات المرور المدمج

ExpressVPN Keys هو برنامج مدير كلمات مرور كامل الميزات ومدمج مباشرة على تطبيق Android الخاص بالخدمة. باستخدام مدير كلمات المرور، لن تحتاج سوى إلى تذكر كلمة مرور واحدة للوصول إلى جميع عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك. فهي محمية بتشفير المعرفة الصفرية، لذا لن يمكن لأحد الدخول إلى حساب Keys الخاص بك إلا أنت - حتى الشركة نفسها لن تتمكن من الوصول لحسابك. ولا توجد أي تكلفة إضافية لاستخدام البرنامج.

خوادم VPN سريعة في 105 دولة

عندما تتصل بشبكة VPN، فإنك تتصل بإحدى خوادم الشبكة، والخادم عبارة عن جهاز يقوم بتشفير وفك تشفير حركة الإنترنت في طريقها من وإلى التطبيقات ومواقع الويب التي تستخدمها. وقد تم تصميم شبكتنا من الخوادم بدقة لتوفر لك أفضل تجربة على الويب.

الصورة الأمامية لخوادم VPN

مواقع خوادم حول العالم

لدينا شبكة واسعة من الخوادم في 105 دولة وهذا العدد مرجح للزيادة. وبذلك ستتمكن من العثور على الموقع الذي يناسب احتياجاتك، سواء كان ذلك للوصول إلى موقع ويب بقيود جغرافية أو لحماية نشاطك عند التصفح بينما تظهر وكأنك لا تزال في نفس الموقع.

خوادم بسرعة 10 جيجابت في الثانية لخدمة فائقة السرعة

يجب أن يكون كل خادم VPN قادرا على التعامل مع حركة الإنترنت لعدة مستخدمين مع متطلباتهم المتغيرة من الشبكة. ولهذا السبب يعد عرض النطاق الترددي مهما للغاية: فهو إجمالي كمية البيانات التي يمكن لخادم واحد إرسالها في كل ثانية. وبالنسبة لخوادمنا، تبلغ هذه السرعة 10 جيجابت في الثانية — 10 جيجابت (10 مليارات بت) في الثانية — والتي يمكنها التعامل مع المزيد من الحركة مع ازدحام أقل، وبالتالي توفر سرعات أفضل.

تكنولوجيا الخوادم المصممة خصيصا للحفاظ على خصوصيتك

نحن ملتزمون بسياسة عدم الاحتفاظ بسجلات نشاط مستخدمينا على الإنترنت وقمنا بتصميم نظام الخوادم الخاص بنا لتعزيز هذا الهدف، والمعروف باسم TrustedServer، وهو نظام لا يقوم بتسجيل أي معلومات على الأقراص الصلبة ويستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط، وتقوم هذه الميزة بمسح جميع البيانات عند إعادة التشغيل في حالة حفظ أي بيانات شخصية على الخادم عن طريق الخطأ. اقرأ المزيد عن تكنولوجيا TrustedServer والذي قد تم تدقيقه من قبل جهات خارجية مستقلة.

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قم بتنزيل VPN لجميع أجهزة Android.

تحميل تطبيق VPN لكل أجهزة Android

ExpressVPN متوفر على إصدارات أندرويد التالية:14 و 13 و 12L و 12 و 11 و 10 و Pie و Oreo و Nougat و Marshmallow و Lollipop. استخدم الخدمة على أجهزة Samsung Galaxy و Nokia و Vivo و Huawei و Sony Xperia و LG و Motorola و Google Pixel و BlackBerry و HTC Xiaomi و OnePlus و ZTE وغيرها من الأجهزة التي تعمل بنظام Android.

هل تريد الاستمتاع بنفس الميزات الرائعة على الكمبيوتر المحمول أو PC؟ يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد الاتصال بشبكة VPN على ثمانية أجهزة في آن واحد، بحيث يمكنك استخدام الخدمة على أجهزة Mac أو Windows أيضا.

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فوائد VPN على نظام أندرويد.

ExpressVPN لنظام Android TV

يمكنك الآن الحصول على جميع ميزات الحماية التي توفرها شبكة VPN عند تصفح الويب وبث المسلسلات والأفلام المفضلة لديك على Android TV.

ابحث عن "ExpressVPN" في متجر Google Play على Android TV لتنزيل تطبيق VPN الرسمي. تعرف على المزيد حول استخدام ExpressVPN مع Android TV.

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VPN لألعاب الفيديو على نظام Android

تحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك عند اللعب عبر الإنترنت على أجهزة أندرويد وتوفر لك الحماية من هجمات DDoS. يحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك ويحميك من هجمات DDoS في أثناء gaming على Windows، وتساعدك شبكة VPN عامة على تقليل البنج لأنها توفر لك خوادم أو سيرفرات أقرب من مضيفي الشبكة.

يتيح لك برنامج ExpressVPN أيضا حلولا للحد من throttling من قبل مزودي خدمات الإنترنت للحصول على سرعة تدفق بمستوياتها الأصلية. ويلاحظ بعض اللاعبين أحيانا تحسنا في السرعة بعد الاتصال بالبرنامج.

ExpressVPN متاح على أنظمة ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation و Xbox.

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الأسئلة المتداولة

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    ممتاز4.3 من 5

    لماذا ExpressVPN هو الأفضل

    تدقيقات مستقلة

    Third-party assessments verify our security claims through rigorous testing of our apps and systems.

    تثبيت البرنامج في دقائق

    ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!

    الحد من الرقابة الإلكترونية

    يتيح لك ExpressVPN تخطي القيود المفروضة على السرعة من قبل مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.

    تكنولوجيا TrustedServer

    تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.

    مزيد من الخصوصية

    استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.

    الوصول إلى كل المحتويات

    يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.

    دعم بالدردشة الحية

    يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.

    اتصال دون انقطاعات

    استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

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