عندما تتصل بشبكة VPN، فإنك تتصل بإحدى خوادم الشبكة، والخادم عبارة عن جهاز يقوم بتشفير وفك تشفير حركة الإنترنت في طريقها من وإلى التطبيقات ومواقع الويب التي تستخدمها. وقد تم تصميم شبكتنا من الخوادم بدقة لتوفر لك أفضل تجربة على الويب.

مواقع خوادم حول العالم

لدينا شبكة واسعة من الخوادم في 105 دولة وهذا العدد مرجح للزيادة. وبذلك ستتمكن من العثور على الموقع الذي يناسب احتياجاتك، سواء كان ذلك للوصول إلى موقع ويب بقيود جغرافية أو لحماية نشاطك عند التصفح بينما تظهر وكأنك لا تزال في نفس الموقع.

خوادم بسرعة 10 جيجابت في الثانية لخدمة فائقة السرعة

يجب أن يكون كل خادم VPN قادرا على التعامل مع حركة الإنترنت لعدة مستخدمين مع متطلباتهم المتغيرة من الشبكة. ولهذا السبب يعد عرض النطاق الترددي مهما للغاية: فهو إجمالي كمية البيانات التي يمكن لخادم واحد إرسالها في كل ثانية. وبالنسبة لخوادمنا، تبلغ هذه السرعة 10 جيجابت في الثانية — 10 جيجابت (10 مليارات بت) في الثانية — والتي يمكنها التعامل مع المزيد من الحركة مع ازدحام أقل، وبالتالي توفر سرعات أفضل.

تكنولوجيا الخوادم المصممة خصيصا للحفاظ على خصوصيتك

نحن ملتزمون بسياسة عدم الاحتفاظ بسجلات نشاط مستخدمينا على الإنترنت وقمنا بتصميم نظام الخوادم الخاص بنا لتعزيز هذا الهدف، والمعروف باسم TrustedServer، وهو نظام لا يقوم بتسجيل أي معلومات على الأقراص الصلبة ويستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط، وتقوم هذه الميزة بمسح جميع البيانات عند إعادة التشغيل في حالة حفظ أي بيانات شخصية على الخادم عن طريق الخطأ. اقرأ المزيد عن تكنولوجيا TrustedServer والذي قد تم تدقيقه من قبل جهات خارجية مستقلة.