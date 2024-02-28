ما الذي توفره خدمة VPN؟

VPN هو برنامج يوفر للمستخدمين الخصوصية عبر الإنترنت عبر التشفير القوي. عند تشغيل تطبيق ExpressVPN على جهازك، يتم تشفير كل حركة الإنترنت، مما يعني أنه لا يمكن لأحد قراءتها باستثناء المستلم المقصود. وتشمل الجهات الخارجية التي تحمي نشاطك منها مزود خدمة الإنترنت والجهات الحكومية وحتى المتسللين.

الميزة الرئيسية الأخرى لاستخدام VPN هي أنها تتيح لك تغيير عنوان IP، حيث يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، ويتم منحك عنوان IP تابع لشركة VPN. يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، وبدلا من ذلك يتم منحك عنوان IP تابع لشركة VPN. وهذا يجعل من الصعب على مواقع الويب ربط نشاطك بك مرة أخرى، ويمكن أن يجعلك تبدو وكأنك في مكان مختلف عن موقعك الفعلي.

وبفضل القدرة على تغيير موقعك الافتراضي، تمكنك شبكة VPN أيضا من الوصول إلى المحتوى المقيد، بما في ذلك المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة في بلدك أو المحجوبة عبر شبكة Wi-Fi في مدرستك أو عملك.