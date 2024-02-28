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  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
  • البث واللعب والعمل والتصفح بأمان
  • أفضل ميزات الخصوصية وتشفير البيانات
  • خوادم VPN سريعة في 105 دولة
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
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رسوم متحركة مع العديد من الأجهزة المتصلة بتطبيق VPN: الكمبيوتر المحمول، جهاز التوجيه، التابلت، نظام ألعاب الفيديو.

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كيفية تنزيل VPN في 3 خطوات

الخطوة 1

كيفية الاشتراك في ExpressVPN
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قم بزيارة صفحة الاشتراكات واختر الخطة التي تناسبك. تأتي جميع الخطط مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.

الخطوة 2

VPN لأجهزة Kindle Fire

ستتمكن من تنزيل التطبيق على الجهاز الذي تستخدمه فور الاشتراك. ويمكنك الحصول على تطبيقات لجميع أجهزتك الأخرى بكل سهولة.

الخطوة 3

الخطوة 3 لتنزيل VPN.
الاتصال بموقع خادم

ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاتصال بأفضل موقع VPN لشبكتك، أو يمكنك اختيار أحد المواقع من شبكتنا العالمية.

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رسم توضيحي لكيفية حماية برنامج VPN لبياناتك الخاصة.

ما هو VPN وما الفائدة منه؟

VPN (في بي إن) أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق مشفّر آمن بين جهازك والإنترنت. بعد الاتصال بشبكة VPN، يتم توجيه حركة الإنترنت إلى نفق مشفر يحمي بياناتك وأنشطتك من مزودي خدمات الإنترنت أو الحكومات أو قراصنة الويب.

ينشئ تطبيق VPN (يسمى أيضا برنامج VPN) على جهازك اتصالا آمنا بخوادم شبكة VPN. إذا كنت تعدّ الخصوصية حقا من حقوقك الشخصية يستلزم عليك حمايته، فيجب عليك استخدام VPN في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت.

تنزيل برنامج VPN بتشفير 256 بت والذي يعد الأفضل في فئته.

ما الذي توفره خدمة VPN؟

VPN هو برنامج يوفر للمستخدمين الخصوصية عبر الإنترنت عبر التشفير القوي. عند تشغيل تطبيق ExpressVPN على جهازك، يتم تشفير كل حركة الإنترنت، مما يعني أنه لا يمكن لأحد قراءتها باستثناء المستلم المقصود. وتشمل الجهات الخارجية التي تحمي نشاطك منها مزود خدمة الإنترنت والجهات الحكومية وحتى المتسللين.

الميزة الرئيسية الأخرى لاستخدام VPN هي أنها تتيح لك تغيير عنوان IP، حيث يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، ويتم منحك عنوان IP تابع لشركة VPN. يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، وبدلا من ذلك يتم منحك عنوان IP تابع لشركة VPN. وهذا يجعل من الصعب على مواقع الويب ربط نشاطك بك مرة أخرى، ويمكن أن يجعلك تبدو وكأنك في مكان مختلف عن موقعك الفعلي.

وبفضل القدرة على تغيير موقعك الافتراضي، تمكنك شبكة VPN أيضا من الوصول إلى المحتوى المقيد، بما في ذلك المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة في بلدك أو المحجوبة عبر شبكة Wi-Fi في مدرستك أو عملك.

ميزات اختيار ExpressVPN

لماذا يعد ExpressVPN هو أفضل تطبيق VPN لضمان خصوصيتك وأمانك والوصول إلى المحتوى.

شبكة إنترنت بلا حدود: خريطة مع مواقع في أوروبا وأمريكا.

خوادم في 105 دولة

غيَر موقعك الجغرافي فرضيا وكأنك في أي مكان في العالم عبر شبكتنا العالمية من خوادم VPN. احصل على عنوان IP في موقع يناسب احتياجاتك.

قفل أخضر آمن.

تشفير متميز

يتم حماية عمليات نقل البيانات عبر تشفير AES-256، وهو معيار التشفير الموثوق به من قبل خبراء الأمن في جميع أنحاء العالم. حافظ على خصوصية نشاطك.

مظاريف.

الوصول الكامل للمحتوى

تم تصميم ExpressVPN لاختراق الرقابة والقيود الجغرافية، بالإضافة إلى القيود الموجودة بشبكات Wi-Fi في المدارس أو جهات العمل.

أحدث تكنولوجيات التشفير

تكنولوجيا الخوادم المتقدمة

تم تصميم نظام TrustedServer المبتكر لضمان عدم تسجيل نشاط المستخدمين مع توفير الحماية الإضافية المتمثلة في مسح جميع البيانات مع كل إعادة تشغيل.

عداد السرعة.

بروتوكول Lightway

استحدثت ExpressVPN بروتوكول Lightway الرائد والحصري حتى تستمتع بتجربة VPN توفر لك مزيدا من السرعة والأمان والموثوقية.

ExpressVPN برنامج رائع وسرعاته جيدة دائما.

متوفر على جميع الأجهزة

يمكنك تنزيل ExpressVPN وإعداده على أنظمة Windows و Mac و Android و iOS و Linux و Apple TV و Android TV و Fire TV وحتى جهاز التوجيه.

صورة: 5 مواقع VPN

الاتصال على 8 أجهزة

يتيح لك الاشتراك الواحد الاتصال بخدمة ExpressVPN على ما يصل إلى ثمانية أجهزة في آن واحد. استمتع بالحماية لجميع أفراد أسرتك.

رمز الصليب على المجلد.

سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات

تطبق ExpressVPN سياسة صارمة بعدم تسجيل بيانات حركة الإنترنت والاتصالات أو استعلامات DNS أو أي معلومات قد تستخدم لكشف هويتك.

VPN رقم 1 المتميز في العالم

DNS خاص

يقوم ExpressVPN بتشغيل DNS خاص ومشفر على كل من خوادمه. نقوم بالتعامل مع طلبات DNS الخاصة بك، دون التعرض لأطراف خارجية أخرى.

صورة: 5 مواقع VPN

حظر الإعلانات وأدوات التتبع

خصَص تجربتك الرقمية. يمكن للميزات الإضافية المضمنة في تطبيق ExpressVPN حظر الإعلانات المصورة وأدوات التتبع والمواقع المخصصة للبالغين.

مظاريف.

تخزين كلمات المرور

تيتي ExpressVPN Keys وهو برنامج مدير كلمات المرور الآمن مع كل الاشتراكات، مما يتيح لك عمليات تسجيل دخول قوية وفريدة من نوعها. مُدمج في تطبيقاتنا المحمولة.

VPN رقم 1 المتميز في العالم

تم تدقيقه من قبل الخبراء

إلى جانب تقييماتنا الداخلية، نستعين بمدققين مستقلين بشكل دوري لفحص الكود الخاص بنا والتحقق من ادعاءاتنا الأمنية.

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    تنزيل برنامج VPN بتشفير 256 بت والذي يعد الأفضل في فئته.

    تجنّب مخاطر شبكات VPN المجانية

    هناك العديد من خيارات VPN المتاحة، بما في ذلك بعض الخيارات التي يمكنك استخدامها مجانا. فلماذا يدفع الناس مقابل شبكات VPN؟ السر يمكن في السرعة والأمان وجودة الخدمة. تستثمر شركات VPN المدفوعة في منتجاتها لتقديم تجربة أفضل لك. قد لا تعمل شبكات VPN المجانية عند الحاجة.

    ومن المهم أيضا أن نفكر في الآلية التي تسمح لمقدمي الخدمات المجانية على تحمل تكلفة تقديم خدماتهم دون مقابل. قد تستغل شركات VPN المجانية نشاطك عبر الإنترنت لتحقيق الأرباح. وقد يشمل ذلك فرض الإعلانات في متصفحك، والاحتفاظ بسجل لتاريخ تصفحك لبيعه فيما بعد، وتسجيل معلوماتك الشخصية.

    ExpressVPN هي شركة توفر الخصوصية وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تشفير نشاطك على الإنترنت وإخفائه عن أطراف خارجية وعدم تسجيله من قبل الشركة.

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