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- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
- البث واللعب والعمل والتصفح بأمان
- أفضل ميزات الخصوصية وتشفير البيانات
- خوادم VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
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286 ألف تقييم
286 ألف تقييم
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كيفية تنزيل VPN في 3 خطوات
الخطوة 1
احصل على ExpressVPN
قم بزيارة صفحة الاشتراكات واختر الخطة التي تناسبك. تأتي جميع الخطط مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.
الخطوة 2
VPN لأجهزة Kindle Fire
ستتمكن من تنزيل التطبيق على الجهاز الذي تستخدمه فور الاشتراك. ويمكنك الحصول على تطبيقات لجميع أجهزتك الأخرى بكل سهولة.
الخطوة 3
الاتصال بموقع خادم
ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاتصال بأفضل موقع VPN لشبكتك، أو يمكنك اختيار أحد المواقع من شبكتنا العالمية.
ما هو VPN وما الفائدة منه؟
VPN (في بي إن) أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق مشفّر آمن بين جهازك والإنترنت. بعد الاتصال بشبكة VPN، يتم توجيه حركة الإنترنت إلى نفق مشفر يحمي بياناتك وأنشطتك من مزودي خدمات الإنترنت أو الحكومات أو قراصنة الويب.
ينشئ تطبيق VPN (يسمى أيضا برنامج VPN) على جهازك اتصالا آمنا بخوادم شبكة VPN. إذا كنت تعدّ الخصوصية حقا من حقوقك الشخصية يستلزم عليك حمايته، فيجب عليك استخدام VPN في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت.
ما الذي توفره خدمة VPN؟
VPN هو برنامج يوفر للمستخدمين الخصوصية عبر الإنترنت عبر التشفير القوي. عند تشغيل تطبيق ExpressVPN على جهازك، يتم تشفير كل حركة الإنترنت، مما يعني أنه لا يمكن لأحد قراءتها باستثناء المستلم المقصود. وتشمل الجهات الخارجية التي تحمي نشاطك منها مزود خدمة الإنترنت والجهات الحكومية وحتى المتسللين.
الميزة الرئيسية الأخرى لاستخدام VPN هي أنها تتيح لك تغيير عنوان IP، حيث يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، ويتم منحك عنوان IP تابع لشركة VPN. يتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك، وبدلا من ذلك يتم منحك عنوان IP تابع لشركة VPN. وهذا يجعل من الصعب على مواقع الويب ربط نشاطك بك مرة أخرى، ويمكن أن يجعلك تبدو وكأنك في مكان مختلف عن موقعك الفعلي.
وبفضل القدرة على تغيير موقعك الافتراضي، تمكنك شبكة VPN أيضا من الوصول إلى المحتوى المقيد، بما في ذلك المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة في بلدك أو المحجوبة عبر شبكة Wi-Fi في مدرستك أو عملك.
ميزات اختيار ExpressVPN
لماذا يعد ExpressVPN هو أفضل تطبيق VPN لضمان خصوصيتك وأمانك والوصول إلى المحتوى.
خوادم في 105 دولة
غيَر موقعك الجغرافي فرضيا وكأنك في أي مكان في العالم عبر شبكتنا العالمية من خوادم VPN. احصل على عنوان IP في موقع يناسب احتياجاتك.
تشفير متميز
يتم حماية عمليات نقل البيانات عبر تشفير AES-256، وهو معيار التشفير الموثوق به من قبل خبراء الأمن في جميع أنحاء العالم. حافظ على خصوصية نشاطك.
الوصول الكامل للمحتوى
تم تصميم ExpressVPN لاختراق الرقابة والقيود الجغرافية، بالإضافة إلى القيود الموجودة بشبكات Wi-Fi في المدارس أو جهات العمل.
تكنولوجيا الخوادم المتقدمة
تم تصميم نظام TrustedServer المبتكر لضمان عدم تسجيل نشاط المستخدمين مع توفير الحماية الإضافية المتمثلة في مسح جميع البيانات مع كل إعادة تشغيل.
بروتوكول Lightway
استحدثت ExpressVPN بروتوكول Lightway الرائد والحصري حتى تستمتع بتجربة VPN توفر لك مزيدا من السرعة والأمان والموثوقية.
متوفر على جميع الأجهزة
يمكنك تنزيل ExpressVPN وإعداده على أنظمة Windows و Mac و Android و iOS و Linux و Apple TV و Android TV و Fire TV وحتى جهاز التوجيه.
الاتصال على 8 أجهزة
يتيح لك الاشتراك الواحد الاتصال بخدمة ExpressVPN على ما يصل إلى ثمانية أجهزة في آن واحد. استمتع بالحماية لجميع أفراد أسرتك.
سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات
تطبق ExpressVPN سياسة صارمة بعدم تسجيل بيانات حركة الإنترنت والاتصالات أو استعلامات DNS أو أي معلومات قد تستخدم لكشف هويتك.
DNS خاص
يقوم ExpressVPN بتشغيل DNS خاص ومشفر على كل من خوادمه. نقوم بالتعامل مع طلبات DNS الخاصة بك، دون التعرض لأطراف خارجية أخرى.
حظر الإعلانات وأدوات التتبع
خصَص تجربتك الرقمية. يمكن للميزات الإضافية المضمنة في تطبيق ExpressVPN حظر الإعلانات المصورة وأدوات التتبع والمواقع المخصصة للبالغين.
تخزين كلمات المرور
تيتي ExpressVPN Keys وهو برنامج مدير كلمات المرور الآمن مع كل الاشتراكات، مما يتيح لك عمليات تسجيل دخول قوية وفريدة من نوعها. مُدمج في تطبيقاتنا المحمولة.
تم تدقيقه من قبل الخبراء
إلى جانب تقييماتنا الداخلية، نستعين بمدققين مستقلين بشكل دوري لفحص الكود الخاص بنا والتحقق من ادعاءاتنا الأمنية.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
تجنّب مخاطر شبكات VPN المجانية
هناك العديد من خيارات VPN المتاحة، بما في ذلك بعض الخيارات التي يمكنك استخدامها مجانا. فلماذا يدفع الناس مقابل شبكات VPN؟ السر يمكن في السرعة والأمان وجودة الخدمة. تستثمر شركات VPN المدفوعة في منتجاتها لتقديم تجربة أفضل لك. قد لا تعمل شبكات VPN المجانية عند الحاجة.
ومن المهم أيضا أن نفكر في الآلية التي تسمح لمقدمي الخدمات المجانية على تحمل تكلفة تقديم خدماتهم دون مقابل. قد تستغل شركات VPN المجانية نشاطك عبر الإنترنت لتحقيق الأرباح. وقد يشمل ذلك فرض الإعلانات في متصفحك، والاحتفاظ بسجل لتاريخ تصفحك لبيعه فيما بعد، وتسجيل معلوماتك الشخصية.
ExpressVPN هي شركة توفر الخصوصية وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تشفير نشاطك على الإنترنت وإخفائه عن أطراف خارجية وعدم تسجيله من قبل الشركة.
الأسئلة الشائعة: تنزيل VPN
إذا ترغب في تجربة ExpressVPN بكل أمان، فما عليك سوى الاشتراك. إذا لم تكن راضيا تماما عن ExpressVPN في أول 30 يوما فاستفد بضمان استرداد المبلغ المدفوع لتسترد ما دفعته كاملا.
تتعامل ExpressVPN مع خصوصيتك بجدية وتوفر لك السرعة والميزات المتقدمة وخدمة دعم العملاء، مما لا يوفرها شركات VPN المجانية. لضمان اتصال سريع وخاص وآمن للجميع، فإننا نستثمر في مواقع خوادم عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، وممثلي خدمة عملاء مدربين والذين يمكن التواصل معهم عبر الدردشة المباشرة 24/7، ومهندسين محترفين يقومون بإنشاء تطبيقاتنا وشبكتنا وصيانتها وتحسينها باستمرار.
يعد تنزيل شبكات VPN واستخدامها قانونيا في الغالبية العظمى من الجهات القضائية حول العالم، كما يستخدمها الأفراد والشركات على نطاق واسع لحماية بياناتهم، بما في ذلك في البلدان ذات الحكومات شديدة التقييد. حتى في الدول التي ينصح فيها عدم استخدام VPN، فإن العديد من الحكومات تؤيد استخدامها ضمنيا من قبل المسؤولين أو الأكاديميين أو رجال الأعمال للحفاظ على قدرتها التنافسية في عالم مترابط. لا يمكن ببساطة للبلاد أن تحظر استعمال جميع الشبكات الخاصة الافتراضية تماما.
ومع ذلك، تبقى الأنشطة غير القانونية على الإنترنت غير قانونية ببساطة سواء كنت تستخدم VPN أم لا.
مع تزايد الأنشطة الرقمية - بما في ذلك الخدمات المصرفية والتصفح والمراسلة - على الأجهزة المحمولة، لقد أصبح من الضروري تنزيل برنامج VPN واستخدامها لحماية بياناتك، خاصة عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة. وسوف يُقدّر الأشخاص الذين يحبون بث الفيديوهات والموسيقى على أجهزتهم المحمولة ميزة الحصول على جميع خيارات الترفيه التي يستمتعون بها باستخدام VPN سواء في المنزل أو خارجه.
أهم ما يجب عليك مراعاته عند اختيار VPN هو موثوقية الخدمة. إن شركات VPN الجديرة بالثقة تتصف بالآتي:
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شفافة في سياسة الخصوصية
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تم مراجعة بشكل مستقل
تصميم وبرمجة الأنظمة لتجنب تخزين البيانات الشخصية
يظهر الالتزام الدائم بخصوصية الإنترنت والحرية الرقمية
بعد ذلك، اختر شبكة VPN بناء على الميزات التي توفرها مثل مواقع خوادم VPN ودعم جميع الأجهزة التي تمتلكها و عرض نطاق ترددي غير محدود.
تتوفر شبكات VPN بأسعار مختلفة؛ وبعضها مجاني تماما. ولكننا نوصي بتجنب شبكات VPN المجانية التي من غير المرجح أن تقدم أداء جيدا من حيث السرعة ومعايير الخصوصية العالية وخدمة دعم العملاء. والأهم من ذلك، إنه يتعين لهذه الشركات جني الأموال بطريقة ما، وقد يكون ذلك من خلال تتبع نشاطك عبر الإنترنت وبيعه.
مع ExpressVPN، فإن الرسوم التي تدفعها نظير الاشتراك تضمن أن الشركة توظف أفضل المهندسين لتحقيق أقصى قدر من السرعات والأمان. نعمل باستمرار على الابتكار لوضع معايير جديدة للخصوصية لمستخدمينا. اذهب إلى صفحة الاشتراك لمعرفة أسعار خطط الاشتراك المختلفة.
في الحالات التي يقوم فيها مزود خدمة الإنترنت بتقييد سرعة اتصالك بالإنترنت، قد يؤدي استخدام VPN إلى تحسين سرعة التنزيل. يتم تصنيف ExpressVPN كواحدة من أسرع خدمات VPN في العالم، وعلى الرغم من أن استخدام VPN قد يؤدي إلى إبطاء اتصالك بالإنترنت، إلا أن مستخدمي ExpressVPN غالبا لا يلاحظون أي فرق في السرعة.
نعم، طالما قمت باختيار تطبيق VPN موثوق به يتمتع بسمعة جيدة. هناك تطبيقات VPN سيئة متخفية على أنها تطبيقات رائدة ومتميزة. قد تقوم بعض التطبيقات، وخاصة شبكات VPN المجانية، بتسجيل حركة الإنترنت بدلا من الحفاظ على خصوصيتك. عند استخدام VPN موثوق مثل ExpressVPN، يتم الحفاظ على أمان حركة الإنترنت الخاصة بك من خلال تشفير قوي مع تقديم مواقع خوادم في 105 دولة. ويمكنك الوصول إلى خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
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