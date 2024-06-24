أفضل VPN لأجهزة Android TV
بث محتواك المفضل بسهولة وأمان مع VPN لأجهزة Android TV.
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- تنزيل البرنامج وإعداده في ثوان
- الوصول إلى عالم من المحتوى
- احصل على جميع ميزات VPN على التلفزيون
- التغيير إلى أي موقع جغرافي بسهولة
- تنزيل البرنامج وإعداده في ثوان
- الوصول إلى عالم من المحتوى
ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
كيف يعمل ExpressVPN مع Android TV
يعد Android TV من Google نموذجا خاصا لنظام التشغيل Android، وهو محسّن للعمل مع أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث مثل Chromecast. يتيح لك تثبيت ExpressVPN على أجهزة Android TV (بما في ذلك Amazon Fire TV وأجهزة الاستقبال مثل Nvidia Shield) تغيير موقعك على الإنترنت على الفور إلى أي موقع في 105 دولة، ويمنحك وصولا آمنا وخاليا من القيود إلى العروض والأفلام من جميع أنحاء العالم.
كيفية إعداد ExpressVPN لأجهزة Android TV في 3 خطوات سهلة
الخطوة 1
اشترك في ExpressVPN عبر صفحة الاشتراك.
الخطوة 2
ادخل إلى Google Play Store وابحث عن ExpressVPN على جهاز Android TV. حدد تطبيق ExpressVPN وانقر ugn "تثبيت" ثم "تشغيل."
الخطوة 3
قم بتسجيل الدخول إلى حساب ExpressVPN الخاص بك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اتصل بموقع VPN وشاهد برامجك المفضلة.
أجهزة Android TV: نسخ الشاشة والبث
أفضل ما في استخدام ExpressVPN مع تلفزيون Android هو عدم الحاجة إلى أي أجهزة أخرى على الإطلاق. فقط قم بتنزيل تطبيق ExpressVPN مباشرة على جهاز Android TV من متجر Google Play وابدأ البث على الفور. ولكن ماذا لو كنت تستخدم بالفعل جهازا آخر وترغب في رؤية عملك على شاشة أكبر وبكل سهولة؟ أو ربما كنت تشاهد فيديو على هاتفك في منزل شخص ما وتريد مشاركته مع الجميع؟ أجهزة Android TV قادرة على استقبال وعرض الفيديو المرسلة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف، حتى لو لم يتم تثبيت ExpressVPN على جهاز Android TV. لمعرفة المزيد، تصفح الدليل حول فوائد نسخ الشاشة والبث.
الميزات الرئيسية لتطبيق ExpressVPN لأجهزة Android TV
مواقع خوادم VPN كثيرة
اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.
مصمم لضمان سرعات فائقة
تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل توفير أقصى السرعات.
حماية من تسريب البيانات
يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.
لماذا تحتاج إلى VPN على جهاز Android TV
تخطي القيود
هل لاحظت سرعات بطيئة في مقاطع فيديو YouTube أو أن برامج Netflix تستغرق وقتا طويلا في التحميل؟ قد يشير ذلك إلى أن مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك يبطئ أو "يقيّد" اتصالك بالإنترنت عمدا.
تتطلب الأنشطة مثل البث نطاقا تردديا عاليا. ونتيجة لذلك، قد يقوم مزودو خدمة الإنترنت بفحص بياناتك وتقييد سرعات التنزيل إذا اكتشفوا أنك تبث المحتوى، ويؤدي هذا إلى تباطؤ سرعات البث، مما يفسد ليلة العطلة.
يمكنك تجنب القيود على عرض النطاق الترددي باستخدام ExpressVPN لإخفاء أنشطتك على الإنترنت. مع تفعيل ExpressVPN على جهاز Android TV، لن يتمكن مزود خدمة الإنترنت من فحص حزم البيانات، ولذلك لن تتمكن من خنق حركة الإنترنت على أساس الخدمة التي تستخدمها.
حافظ على سلامة جهازك (وبياناتك)
تتطلب التلفزيونات الذكية مثل أجهزة Android TV اتصالا للإنترنت. وقد يؤدي ذلك إلى كشف البيانات الحساسة الموجودة على جهاز Android TV مثل معلوماتك الشخصية للمتطفلين وجهات خارجية أخرى. يساعد ExpressVPN على إضافة طبقة إضافية من الأمان وحماية الخصوصية أثناء بث البرامج والمباريات الرياضية وغير ذلك الكثير على Android TV.
فك القيود على التطبيقات والمواقع المقيدة
بناء على موقعك الجغرافي حول العالم، قد لا تتمكن من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الخاضعة للرقابة على جهاز Android TV. يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى شبكة الإنترنت كاملا، بغض النظر عن محل إقامتك. يعمل ExpressVPN كأداة لإلغاء حظر مواقع الويب من خلال إعطائك عنوان IP جديدا حتى تبدو وكأنك في بلد مختلف.
الأسئلة الشائعة: أجهزة Android TV وشبكة VPN
Android TV هو نظام تشغيل صممته شركة Google، وتم تصميمه ليستخدم بواسطة أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث. وهو يعتمد على Android أي نفس نظام التشغيل الذي يعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية. يتم أيضا استخدام مصطلح Android TV في بعض الأحيان بشكل غير رسمي للإشارة إلى تلفزيون يقوم بتشغيل برنامج يعتمد على Android، ولكن لا يوجد منتج بعينه يسمى رسميا "Android TV" وإن أجهزة التلفاز الذكية القائمة على Android تأتي من العديد من الشركات المصنعة، بما في ذلك Sony و Hisense و Xiaomi و Skyworth و TCL و Panasonic و Philips.
أجهزة Android TV هي أجهزة خارجية تعمل ببرامج Android ويمكن توصيلها بأي تلفزيون. يتخذ بعضها شكل أجهزة الاستقبال التقليدية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن أجهزة دونجل. لا يوجد منتج واحد يسمى "جهاز Android TV"، ويتم إنتاج هذه الأجهزة من قبل العديد من الشركات المصنعة المختلفة. تعمل بعض الأجهزة المصنفة على أنها أجهزة Android TV عبر تشغيل إصدارات أخرى من Android، مثل عائلة منتجات Amazon Fire، ولكن الفكرة هي نفسها: يمكن تثبيت وتشغيل تطبيقات Android مثل ExpressVPN على هذه الأجهزة كما هو الحال على هواتف Android. وتشمل أجهزة Android TV الشهيرة الأخرى: Nvidia Shield و Xiaomi Mi و Chromecast With Google TV.
من المرجح أن يتلخص الجهاز الذي يناسبك بشكل أفضل في مقارنة السعر بالميزات التي يوفرها الجهاز. الأجهزة البسيطة تكلف أقل من 50 دولارا أمريكيا. تحظى Nvidia Shield بشعبية كبيرة بين اللاعبين، في حين أن أجهزة Amazon Fire قد تناسبك أكثر إذا لديك أجهزة Amazon أخرى بالفعل. وفي جميع الحالات، يمكن تنزيل وتثبيت تطبيق ExpressVPN على جميع أجهزة Android TV، مما يوفر أقصى قدر من المرونة والأمان عند مشاهدة المحتوى.
إذا تم تصنيف تلفزيونك الذكي على أنه يعمل بنظام Android TV، فمن المفترض أن يكون قادرا على تشغيل ExpressVPN لنظام Android دون أي مشاكل. ولكن ExpressVPN يقدم حلولا لجميع أنواع التلفزيونات الذكية، بما في ذلك تلك التي لا يمكنها تثبيت تطبيقات VPN. على سبيل المثال، لا تستطع تلفزيونات Samsung الذكية تشغيل برامج VPN، ولكن يمكنها استخدام خدمة MediaStreamer التابعة لشبكة ExpressVPN. ويمكن لأي جهاز متصل بالإنترنت الاتصال بشبكة ExpressVPN من خلال جهاز توجيه Wi-Fi ممكّن لشبكة VPN. راجع دليلنا الكامل للحصول على ExpressVPN على جهاز التلفزيون, ، أو تواصل مع فريق الدعم للحصول على المشورة بشأن موقفك المحدد.
نعم. Android TV هو نظام تشغيل متوفر على مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك التلفزيونات الذكية وأجهزة الاستقبال وأجهزة البث الرقمي. يعد Chromecast أحد أجهزة البث التي تعمل عبر نظام التشغيل Android (يجب عدم الخلط بين هذا الجهاز والجيل الثالث من Chromecast With Google TV، والذي تم إطلاقه في أواخر عام 2020 كخليفة لنظام Android TV).
بالإضافة إلى ExpressVPN؟ تتوفر جميع خدمات البث الأكثر شعبية لأجهزة Android TV، بما في ذلك Netflix و Prime Video و Disney Plus و HBO Max و Hulu و BBC iPlayer والمزيد. وكلها متوافقة مع ExpressVPN.
نعم! يتوفر ExpressVPN على مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو. يمكن الاتصال بخدمة ExpressVPN لما يصل إلى ثمانية أجهزة في آن واحد باشتراك واحد. وإذا قمت بتثبيت ExpressVPN على جهاز توجيه Wi-Fi، فسيتم حماية كل الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه، بغض النظر عن عدد الأجهزة المتصلة.
جميع حسابات ExpressVPN مدعومة بضمان لاسترداد المبلغ المدفوع بكل أمان. يمكنك الاستمتاع بالإصدار كامل الميزات للبرنامج لمدة 30 يوما ثم طلب استرداد المبلغ المدفوع في الاشتراك إذا لم تكن راضيا عن الخدمة.
ننصح بعدم استخدام VPN مجاني على أجهزة Android TV. بالطبع، ليست كل شبكات VPN المجانية تمثل خطرا على المستخدمين. ومع ذلك، إذا لا تفرض شبكة VPN أي رسوم نظير الخدمة، فاعلم أن الشبكة تستخدم طرقا أخرى لكسب المال لتشغيل خدمتها.
قد تقوم شبكات VPN المجانية على نظام Android TV بما يلي لاستغلال حركة الإنترنت دون علمك:
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إدخال إعلانات مستهدفة ورسائل غير مرغوبة إلى متصفحك
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تسجيل سجل التصفح الخاص بك وبيعه للمعلنين
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إنشاء سجلات لبيانات الحسابات وكلمات المرور والتفاصيل المصرفية الخاصة بك
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سرقة النطاق الترددي
ولذلك، نوصيك باستخدام شبكة VPN تجارية مثل ExpressVPN. لا توجد شبكة VPN مجانية يمكنها مضاهاة سرعة ExpressVPN وأمانها وجودة خدمتها.
نعم، تعمل شبكات VPN مثل ExpressVPN مع Netflix على Android TV. يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN عبر متجر Google Play. إذا كان التطبيق غير متاح في بلدك، فيمكنك تنزيل ملف APK لتطبيق ExpressVPN على نظام التشغيل Android.
نعم! يعد استخدام VPN مع جهاز Android TV قانونيا. يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN بشكل قانوني من Google Play على جهاز Android TV.
إذا كان تطبيق ExpressVPN غير متاح للتنزيل على جهاز Android TV، فيمكنك تحميل التطبيق بدلا من ذلك.
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انتقل إلى صفحة إعدادات ExpressVPN وانقر على تنزيل APK.
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ستحتاج إلى تطبيق لإدارة الملفات لنقل ملف APK الخاص بتطبيق ExpressVPN من الكمبيوتر إلى جهاز Android TV. على جهاز Android TV، انتقل إلى Apps وابحث عن file Commander.
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انقر على تثبيت > تشغيل (يرجى العلم أن ExpressVPN ليس تابعا لأي تطبيقات خارجية أخرى).
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على الشاشة الرئيسية، حدد PC File Transfer.
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أدخل عنوان IP الذي يظهر في شريط عناوين المتصفح على جهاز الكمبيوتر. وسينقلك ذلك إلى شاشة File Commander PC File Transfer. انقر نقرا مزدوجا على Internal Storage، ثم انقر على UPLOAD FILES.
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انقر على SELECT FILES. حدد ملف APK لتطبيق ExpressVPN الذي قمت بتنزيله مسبقا. حدد تشغيل >UPLOAD.
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يمكنك الآن الوصول إلى ملف تطبيق ExpressVPN APK على جهاز Android TV.
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وقبل البدء في ذلك، ستحتاج إلى تمكين وضع المطور. اضغط على زر ?home? على جهاز التحكم عن بعد . حدد الإعدادات.
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اختر System > About.
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وفي قائمة About، حدد موقع إصدار نظام التشغيل Android TV. استمر في النقر حتى تظهر عبارة "أنت الآن مطور!؟"
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انتقل إلى File Commander. حدد Internal Storage، ثم حدد ملف APK لتطبيق ExpressVPN الذي قمت برفعه مسبقا. حدد INSTALL.
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تم تنزيل تطبيق ExpressVPN على جهاز Android TV. انتقل إلى ExpressVPN، ثم حدد تشغيل.
ExpressVPN خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. لا يمكننا معرفة ما تقوم به في أثناء اتصالك بشبكتنا الخاصة الافتراضية أو التحكم في بياناتك، لذا فأنت مسؤول عن الالتزام بشروط خدمتنا وشروط مزودي المحتويات وأي قوانين سارية.
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
بتكنولوجيا TrustedServer
تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.
تثبيت البرنامج في دقائق
الاتصال بشبكة ExpressVPN سريع وسهل. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!
الحد من الرقابة الإلكترونية
يتيح لك ExpressVPN إلغاء القيود المفروضة على الاتصالات من قبل مزودي خدمات الإنترنت من أجل بث دون انقطاع.
مزيد من الخصوصية
استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.
الوصول إلى كل المحتويات
يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.
دعم بالدردشة الحية
يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.
جرّب ExpressVPN على Android TV اليوم
دون شروط أو قيود. احصل على ExpressVPN لأجهزة Android TV اليوم مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.