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أفضل VPN لأجهزة Android TV

بث محتواك المفضل بسهولة وأمان مع VPN لأجهزة Android TV.

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ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع

Android TV مؤمن بتطبيق ExpressVPN.
Stream on your Android TV with ExpressVPN

كيف يعمل ExpressVPN مع Android TV

يعد Android TV من Google نموذجا خاصا لنظام التشغيل Android، وهو محسّن للعمل مع أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث مثل Chromecast. يتيح لك تثبيت ExpressVPN على أجهزة Android TV (بما في ذلك Amazon Fire TV وأجهزة الاستقبال مثل Nvidia Shield) تغيير موقعك على الإنترنت على الفور إلى أي موقع في 105 دولة، ويمنحك وصولا آمنا وخاليا من القيود إلى العروض والأفلام من جميع أنحاء العالم.

كيفية إعداد ExpressVPN لأجهزة Android TV في 3 خطوات سهلة

الخطوة 1

كيفية الاشتراك في ExpressVPN

اشترك في ExpressVPN عبر صفحة الاشتراك.

الخطوة 2

الخطوة 2 من إعداد VPN للتلفزيونات الذكية.

ادخل إلى Google Play Store وابحث عن ExpressVPN على جهاز Android TV. حدد تطبيق ExpressVPN وانقر ugn "تثبيت" ثم "تشغيل."

الخطوة 3

الخطوة 3 من إعداد VPN لأجهزة Android TV.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب ExpressVPN الخاص بك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. اتصل بموقع VPN وشاهد برامجك المفضلة.

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شبكة VPN لأجهزة Android TV لنسخ الشاشة والبث.

أجهزة Android TV: نسخ الشاشة والبث

أفضل ما في استخدام ExpressVPN مع تلفزيون Android هو عدم الحاجة إلى أي أجهزة أخرى على الإطلاق. فقط قم بتنزيل تطبيق ExpressVPN مباشرة على جهاز Android TV من متجر Google Play وابدأ البث على الفور. ولكن ماذا لو كنت تستخدم بالفعل جهازا آخر وترغب في رؤية عملك على شاشة أكبر وبكل سهولة؟ أو ربما كنت تشاهد فيديو على هاتفك في منزل شخص ما وتريد مشاركته مع الجميع؟ أجهزة Android TV قادرة على استقبال وعرض الفيديو المرسلة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف، حتى لو لم يتم تثبيت ExpressVPN على جهاز Android TV. لمعرفة المزيد، تصفح الدليل حول فوائد نسخ الشاشة والبث.

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الميزات الرئيسية لتطبيق ExpressVPN لأجهزة Android TV

مواقع خوادم VPN كثيرة

اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

مصمم لضمان سرعات فائقة

تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل توفير أقصى السرعات.

حماية من تسريب البيانات

يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.

واجهة متعددة اللغات

الانجليزية ليست لغتك المفضلة؟ جرّب ExpressVPN بأي من 17 لغة أخرى.

لماذا تحتاج إلى VPN على جهاز Android TV

كمبيوتر محمول يقوم بالتخزين المؤقت ومتصل بالإنترنت مع عين تطل على الاتصال.

تخطي القيود

هل لاحظت سرعات بطيئة في مقاطع فيديو YouTube أو أن برامج Netflix تستغرق وقتا طويلا في التحميل؟ قد يشير ذلك إلى أن مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك يبطئ أو "يقيّد" اتصالك بالإنترنت عمدا.

تتطلب الأنشطة مثل البث نطاقا تردديا عاليا. ونتيجة لذلك، قد يقوم مزودو خدمة الإنترنت بفحص بياناتك وتقييد سرعات التنزيل إذا اكتشفوا أنك تبث المحتوى، ويؤدي هذا إلى تباطؤ سرعات البث، مما يفسد ليلة العطلة.

يمكنك تجنب القيود على عرض النطاق الترددي باستخدام ExpressVPN لإخفاء أنشطتك على الإنترنت. مع تفعيل ExpressVPN على جهاز Android TV، لن يتمكن مزود خدمة الإنترنت من فحص حزم البيانات، ولذلك لن تتمكن من خنق حركة الإنترنت على أساس الخدمة التي تستخدمها.

كمبيوتر محمول مزود باتصال غير آمن بالإنترنت وعين تنظر إلى بيانات النشاط بين الكمبيوتر المحمول والإنترنت.

حافظ على سلامة جهازك (وبياناتك)

تتطلب التلفزيونات الذكية مثل أجهزة Android TV اتصالا للإنترنت. وقد يؤدي ذلك إلى كشف البيانات الحساسة الموجودة على جهاز Android TV مثل معلوماتك الشخصية للمتطفلين وجهات خارجية أخرى. يساعد ExpressVPN على إضافة طبقة إضافية من الأمان وحماية الخصوصية أثناء بث البرامج والمباريات الرياضية وغير ذلك الكثير على Android TV.

ارفع الحظر عن الأفلام والموسيقى والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة باستخدام VPN.

فك القيود على التطبيقات والمواقع المقيدة

بناء على موقعك الجغرافي حول العالم، قد لا تتمكن من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الخاضعة للرقابة على جهاز Android TV. يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى شبكة الإنترنت كاملا، بغض النظر عن محل إقامتك. يعمل ExpressVPN كأداة لإلغاء حظر مواقع الويب من خلال إعطائك عنوان IP جديدا حتى تبدو وكأنك في بلد مختلف.

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الأسئلة الشائعة: أجهزة Android TV وشبكة VPN

ExpressVPN خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. لا يمكننا معرفة ما تقوم به في أثناء اتصالك بشبكتنا الخاصة الافتراضية أو التحكم في بياناتك، لذا فأنت مسؤول عن الالتزام بشروط خدمتنا وشروط مزودي المحتويات وأي قوانين سارية.

لماذا ExpressVPN هو الأفضل

بتكنولوجيا TrustedServer

تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.

تثبيت البرنامج في دقائق

الاتصال بشبكة ExpressVPN سريع وسهل. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!

الحد من الرقابة الإلكترونية

يتيح لك ExpressVPN إلغاء القيود المفروضة على الاتصالات من قبل مزودي خدمات الإنترنت من أجل بث دون انقطاع.

مزيد من الخصوصية

استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.

الوصول إلى كل المحتويات

يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.

دعم بالدردشة الحية

يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.

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المبلغ المدفوع

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دون شروط أو قيود. احصل على ExpressVPN لأجهزة Android TV اليوم مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.

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