تخطي القيود

هل لاحظت سرعات بطيئة في مقاطع فيديو YouTube أو أن برامج Netflix تستغرق وقتا طويلا في التحميل؟ قد يشير ذلك إلى أن مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك يبطئ أو "يقيّد" اتصالك بالإنترنت عمدا.

تتطلب الأنشطة مثل البث نطاقا تردديا عاليا. ونتيجة لذلك، قد يقوم مزودو خدمة الإنترنت بفحص بياناتك وتقييد سرعات التنزيل إذا اكتشفوا أنك تبث المحتوى، ويؤدي هذا إلى تباطؤ سرعات البث، مما يفسد ليلة العطلة.

يمكنك تجنب القيود على عرض النطاق الترددي باستخدام ExpressVPN لإخفاء أنشطتك على الإنترنت. مع تفعيل ExpressVPN على جهاز Android TV، لن يتمكن مزود خدمة الإنترنت من فحص حزم البيانات، ولذلك لن تتمكن من خنق حركة الإنترنت على أساس الخدمة التي تستخدمها.