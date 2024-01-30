الإعداد اليدوي لخدمة VPN على أجهزة Windows

تنزيل التطبيق يعد أسهل طريقة لاستخدام ExpressVPN على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، إلا إنه يمكنك أيضا تثبيت الخدمة عبر الإعداد اليدوي.

بمجرد الاشتراك في ExpressVPN، اتبع هذه التعليمات للإعداد اليدوي باستخدام بروتوكول OpenVPN:

دليل إعداد OpenVPN على نظام التشغيل Windows

إذا كنت تبحث عن تجربة بث أكثر سلاسة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، فيمكنك استخدام خدمة MediaStreamer DNS (مع العلم بأن خدمة MediaStreamer لا تقدم كل مزايا الخصوصية التي توفرها خدمة VPN):

دليل إعداد MediaStreamer (خدمة DNS) على نظام التشغيل Windows