VPN لنظام Windows:
احم نفسك اليوم
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- تشفير ما بعد الكم لضمان الخصوصية
- خوادم VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- تشفير ما بعد الكم لضمان الخصوصية
- خوادم VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
هل تستخدم جهاز Copilot+؟ تنزيل إصدار ARM64 BETA
- iPhone/iPad
- Android
- Windows
- Mac
- Linux
- الراوتر
- التلفزيونات الذكية
- أجهزة ألعاب الفيديو
ما هو VPN لنظام Windows؟
يقوم برنامج VPN لأجهزة Windows أو PC بإنشاء نفق مشفر وآمن بين الكمبيوتروالإنترنت. ويتيح لك خدمة VPN ذات الجودة العالية مثل ExpressVPN تصفح الويب ومشاهدة مسلسلاتك المفضلة وحماية أنشطتك على الإنترنت، علما أنه لن يتم تعقبك أو التجسس عليك من قبل مزودي خدمات الإنترنت أو أي شخص آخر.
كيفية إعداد VPN على أجهزة Windows PC
الخطوة 1
الاشتراك في ExpressVPN
زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بالكامل بضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.
الخطوة 2
تنزيل تطبيق VPN لنظام التشغيل Windows
ستتمكن من تنزيل التطبيق على الجهاز الذي تستخدمه فور الاشتراك. ويمكنك الحصول على التطبيق على جميع أجهزتك الأخرى بكل سهولة.
الخطوة 3
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاتصال بأفضل موقع VPN لشبكتك. أو يمكنك اختيار أحد المواقع من شبكتنا العالمية.
فيديو: تنزيل ExpressVPN على Windows
الإعداد اليدوي لخدمة VPN على أجهزة Windows
تنزيل التطبيق يعد أسهل طريقة لاستخدام ExpressVPN على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، إلا إنه يمكنك أيضا تثبيت الخدمة عبر الإعداد اليدوي.
بمجرد الاشتراك في ExpressVPN، اتبع هذه التعليمات للإعداد اليدوي باستخدام بروتوكول OpenVPN:
دليل إعداد OpenVPN على نظام التشغيل Windows
إذا كنت تبحث عن تجربة بث أكثر سلاسة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، فيمكنك استخدام خدمة MediaStreamer DNS (مع العلم بأن خدمة MediaStreamer لا تقدم كل مزايا الخصوصية التي توفرها خدمة VPN):
دليل إعداد MediaStreamer (خدمة DNS) على نظام التشغيل Windows
أفضل VPN لأجهزة Windows PC
تعمل ميزات ExpressVPN على تحسين تجربة الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.
بروتوكول Lightway المتطور
يوفر بروتوكول Lightway الحصري لشركة ExpressVPN تجربة إنترنت فائقة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows مع ضمان أفضل مستوى من الأمان واتصالات موثوقة بشبكة VPN والتي يمكن تشغيلها في أقل من ثانية واحدة.
لقد اتخذنا خطوات لجعل بروتوكول Lightway آمنا في عصر الحوسبة الكمومية وذلك عبر تشفير ما بعد الكم لحماية بيانات المستخدمين. وهذا يضمن أن بياناتك المحمية عبر شبكة VPN تظل مشفرة في السنوات القادمة.
متوافق تماما مع أجهزة Microsoft Copilot+
يعد تطبيقنا المتوافق مع ARM من أولى التطبيقات التي قد تم طرحها من قبل إحدى شركات VPN الرائدة، ويضمن التطبيق إمكانية الاستمتاع بحماية VPN كاملة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Windows المتطورة، بما في ذلك أجهزة Copilot+ من Microsoft التي تتميز بشرائح Snapdragon من Qualcomm.
حجب الإعلانات والمتتبعين والمواقع الضارة
تتيح لك ميزات الحماية المتقدمة التي توفرها ExpressVPN التحكم في تجربتك عبر الإنترنت والمعلومات التي تشاركها مع الشركات، حيث يمكنك حظر يمكنك حظر أدوات التتبع والمواقع الضارة باستخدام ميزة Threat Manager، ويمكنك أيضا إخفاء الإعلانات المزعجة باستخدام مانع الإعلانات وحماية أطفالك من المحتوى الخليع.
ميزة الانقطاع الطارئ للاستمتاع بالخصوصية بكل أمان
تحافظ ميزة الانقطاع الطارئ لخدمة ExpressVPN المعروفة باسم Network Lock على أمان بياناتك حتى في حالة انقطاع اتصال VPN، مما يحظر كل حركة الإنترنت على جهازك حتى تتم استعادة الحماية. وتعمل هذه الميزة في حالات عدم استقرار إمداد الكهرباء أو عند تغيير شبكات Wi-Fi أو عند جهاز الكمبيوتر في وضع السكون، حتى تظل شبكتك آمنة.
سرعات فائقة لبث المحتوى بدون انقطاعات
على الرغم من أن شبكات VPN لديها القدرة على إبطاء سرعات الإنترنت، فقد تم تصميم ExpressVPN بحيث لا تكاد تلاحظ أي فرق في السرعة. يمكنك الاستمتاع بأمان عبر الإنترنت بأقل قدر من التخزين المؤقت والانتظار.
إلغاء الحظر للوصول إلى المحتوى
يمكن أن تمنعك الرقابة والقيود الجغرافية الأخرى من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الشائعة والفيديوهات على أجهزة Windows. يساعدك ExpressVPN على اختراق هذه الحواجز، بما في ذلك تلك الموجودة في شبكات Wi-Fi بالمدارس أو المكاتب.
خوادم VPN للسرعة والأمان والوصول للمحتوى دون أي قيود
عندما تتصل بشبكة VPN، فإنك تتصل بإحدى خوادم الشبكة، والخادم عبارة عن جهاز يقوم بتشفير وفك تشفير حركة الإنترنت في طريقها من وإلى التطبيقات ومواقع الويب التي تستخدمها. وقد تم تصميم شبكتنا من الخوادم بدقة لتوفر لك أفضل تجربة على الويب.
مواقع خوادم حول العالم
لدينا شبكة واسعة من الخوادم في 105 دولة وهذا العدد مرجح للزيادة. وبذلك ستتمكن من العثور على الموقع الذي يناسب احتياجاتك، سواء كان ذلك للوصول إلى موقع ويب بقيود جغرافية أو لحماية نشاطك عند التصفح بينما تظهر وكأنك لا تزال في نفس الموقع.
خوادم بسرعة 10 جيجابت في الثانية لخدمة فائقة السرعة
يجب أن يكون كل خادم VPN قادرا على التعامل مع حركة الإنترنت لعدة مستخدمين مع متطلباتهم المتغيرة من الشبكة. ولهذا السبب يعد عرض النطاق الترددي مهما للغاية: فهو إجمالي كمية البيانات التي يمكن لخادم واحد إرسالها في كل ثانية. وبالنسبة لخوادمنا، تبلغ هذه السرعة 10 جيجابت في الثانية — 10 جيجابت (10 مليارات بت) في الثانية — والتي يمكنها التعامل مع المزيد من الحركة مع ازدحام أقل، وبالتالي توفر سرعات أفضل.
تكنولوجيا الخوادم المصممة خصيصا للحفاظ على خصوصيتك
نحن ملتزمون بسياسة عدم الاحتفاظ بسجلات نشاط مستخدمينا على الإنترنت وقمنا بتصميم نظام الخوادم الخاص بنا لتعزيز هذا الهدف، والمعروف باسم TrustedServer، وهو نظام لا يقوم بتسجيل أي معلومات على الأقراص الصلبة ويستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط، وتقوم هذه الميزة بمسح جميع البيانات عند إعادة التشغيل في حالة حفظ أي بيانات شخصية على الخادم عن طريق الخطأ. اقرأ المزيد عن تكنولوجيا TrustedServer والذي قد تم تدقيقه من قبل جهات خارجية مستقلة.
VPN لنظام Windows على أجهزة الكمبيوتر والتابلت
إن ExpressVPN هو أفضل برنامج VPN لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة واللوحية المدعومة بأنظمة Windows 11 و Windows 10.
اتصل بشبكة ExpressVPN على أجهزة Lenovo و HP و Dell و Asus و Samsung و Acer و Microsoft Surface وغيرها المزيد، بما في ذلك جميع أجهزة Copilot+.
هل تملك جهاز Mac أيضا؟ هل تملك جهاز Mac أيضا؟ احصل على VPN لنظام Mac واستمتع بالخدمة على الجهازين في آن واحد. هل تملك هاتف ذكي بنظام Android؟ هل تملك هاتف ذكي بنظام Android؟ يمكنك الحصول على VPN لنظام Android للاستمتاع بمستوى عال من الأمان على هاتفك.
ألعاب الفيديو على Windows باستخدام برنامج VPN
ExpressVPN هو أفضل VPN للألعاب عبر الإنترنت على نظام Windows. يحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك ويحميك من هجمات DDoS في أثناء اللعب على Windows، وتساعدك شبكة VPN عامة على تقليل البنج لأنها توفر لك خوادم أو سيرفرات أقرب من مضيفي الشبكة.
إذا كان مزود خدمة الإنترنت يفرض قيودا على اتصالاتك في أثناء اللعب، فيمكن لشبكة ExpressVPN مساعدتك على تجاوزها للحصول على سرعة إنترنت بمستوياتها الأصلية. ويلاحظ بعض اللاعبين أحيانا تحسنا في السرعة بعد الاتصال بالتطبيق.
ExpressVPN متاح أيضا على أنظمة ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation و Xbox.
تدقيق التطبيق لضمان أمانك
توفر عمليات التدقيق الأمني المستقلة نظرة ثاقبة للمستخدمين حول آلية عمل خدمتنا وما إذا كانت ادعاءاتنا دقيقة.
أجرت شركة الأمن السيبراني F-Secure تدقيقا أمنيا على تطبيق Windows (الإصدار 12) لتقييم ميزتين مهمتين:
لا يمكن التلاعب بالتطبيق لتسريب المعلومات (مثل عنوان IP المستخدم) خارج نفق تشفير VPN
أن التطبيق غير عرضة لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد
أعطتنا شركة F-Secure تقييما ممتازا: "لم يكن من الممكن الحصول على أي معلومات حول عملاء ExpressVPN أو أي معلومات أخرى من حركة الشبكة. كما لم يكن من الممكن تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد من خلال هجمات مثل هجمات الوسيط (MitM)، أو تعطيل بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)، أو حقن رزمات البيانات."
اقرأ تقرير F-Secure عن تطبيق نظام Windows الإصدار 12 بالكامل.
الأسئلة المتداولة: VPN لنظام Windows
يتوفر Windows 10 و 11 على عميل VPN مدمج، إلا أنه ليس في حد ذاته خدمة VPN. إنه مجرد منصة للاتصال بشبكة VPN. يجب عليك الاتصال بخدمات توفرها شركات أخرى مثل ExpressVPN إذا كنت تبحث عن برنامج VPN كامل الميزات.
بعد الاشتراك في ExpressVPN، ما عليك سوى تنزيل تطبيق VPN للكمبيوتر والنقر على زر التشغيل للاتصال بالشبكة. لا توجد إعدادات أو معلومات يتم إدخالها يدويا لتثبيت البرنامج على عكس الشبكات الخاصة الافتراضية الموجهة للشركات أو المؤسسات التعليمية.
عند اختيار VPN لنظام Windows، الأولوية للأمان والخصوصية. ابحث عن مزود خدمة بتشفير قوي (مثل AES-256)، وبروتوكولات موثوقة (OpenVPN أو خيار خاص موثوق مثل بروتوكول Lightway التابع لشركة ExpressVPN)، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. كما تضمن لك شبكة خوادم كبيرة ونطاق ترددي غير محدود إمكانية الوصول إلى اتصالات سريعة تناسب احتياجاتك.
ويعد وجود تطبيق لنظام Windows سهل الاستخدام ضروريا لضمان سهولة الوصول إلى الخدمة. وضع في اعتبارك ميزات مثل الانقسام النفقي وزر الانقطاع الطارئ والتوافق بين الأجهزة والأنظمة المختلفة حتى تكون محميا عبر جميع أجهزتك.
توفر ExpressVPN شبكة عالمية واسعة للاتصالات الموثوقة وميزات أمان متطورة وتطبيق Windows سهل الاستخدام. ويلتزم ExpressVPN بالشفافية التي أثبتتها عمليات التدقيق المستقلة. ولكل هذه الأسباب، يعد ExpressVPN الخيار الأول لمستخدمي Windows.
لا يوجد معيار واحد للسرعة يتفق عليه الجميع، لذلك من الصعب تحديد أسرع VPN للكمبيوتر أو نظام Windows، ولكن شبكة ExpressVPN العالمية مصممة لضمان السرعة. ويصنفنا الخبراء مثل Tom's Guide في صدارة مقدمي خدمات VPN الرائدة.
نعم! ExpressVPN متوافق تماما مع أجهزة Microsoft Copilot+. تأكد من تنزيل إصدار ARM64 من التطبيق (حاليا قيد التجربة) أعلى هذه الصفحة.
VPN لنظام Windows: الميزات الرئيسية
مواقع خوادم VPN كثيرة
اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.
مصمم لضمان سرعات فائقة
تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل توفير أقصى السرعات.
اتصال دون انقطاعات
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
حماية من تسريب البيانات
يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.
تشفير متميز
يمكنك تأمين جميع بياناتك الشخصية بفضل تشفير AES-256 بت يعد الأفضل في فئته.
زر الانقطاع الطارئ: Network Lock
يحمي Network Lock حركة الإنترنت في حالة تعطل الاتصال ببرنامج VPN على نظام Windows من أجل الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية.
اختصارات إلى خدماتك المفضلة
يمكنك إضافة اختصارات أو روابط إلى خدماتك المفضلة تحت زر التشغيل لتخصيص برنامج ExpressVPN.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
لماذا ExpressVPN هو الأفضل لنظام Windows
تدقيقات مستقلة
تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.
الوصول إلى كل المحتويات
يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.
قم بضبط الإعدادات فورا
ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!
تكنولوجيا TrustedServer
تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.
مزيد من الخصوصية
استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.
دعم بالدردشة الحية
يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.
جرّب VPN آمن لنظام Windows اليوم!
ضمان ExpressVPN لاسترداد المبلغ المدفوع
دون شروط أو قيود. جرّب ExpressVPN لنظام Windows مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع لمزيد من الأمان على الإنترنت!