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VPN لنظام Windows:
احم نفسك اليوم

تطبيق سهل الاستخدام لنظامي التشغيل Windows 11 و 10

  • بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
  • تشفير ما بعد الكم لضمان الخصوصية
  • خوادم VPN سريعة في 105 دولة
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
  • بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
  • تشفير ما بعد الكم لضمان الخصوصية
  • خوادم VPN سريعة في 105 دولة
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
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تحميل VPN لنظام Windows

هل تستخدم جهاز Copilot+؟ تنزيل إصدار ARM64 BETA

أفضل VPN لنظام التشغيل Windows (Windows 11 و Windows 10 و Windows 9 و Windows 7).
استخدام ExpressVPN على كمبيوتر محمول يعمل بنظام Windows.

ما هو VPN لنظام Windows؟

يقوم برنامج VPN لأجهزة Windows أو PC بإنشاء نفق مشفر وآمن بين الكمبيوتروالإنترنت. ويتيح لك خدمة VPN ذات الجودة العالية مثل ExpressVPN تصفح الويب ومشاهدة مسلسلاتك المفضلة وحماية أنشطتك على الإنترنت، علما أنه لن يتم تعقبك أو التجسس عليك من قبل مزودي خدمات الإنترنت أو أي شخص آخر.

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كيفية إعداد VPN على أجهزة Windows PC

الخطوة 1

كيفية الاشتراك في ExpressVPN
الاشتراك في ExpressVPN

زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بالكامل بضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.

الخطوة 2

تنزيل تطبيق VPN لنظام التشغيل Windows

ستتمكن من تنزيل التطبيق على الجهاز الذي تستخدمه فور الاشتراك. ويمكنك الحصول على التطبيق على جميع أجهزتك الأخرى بكل سهولة.

الخطوة 3

استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاتصال بأفضل موقع VPN لشبكتك. أو يمكنك اختيار أحد المواقع من شبكتنا العالمية.

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فيديو: تنزيل ExpressVPN على Windows

ExpressVPN for Windows - App setup tutorial
مفتاح البراغي والمفتاح.

الإعداد اليدوي لخدمة VPN على أجهزة Windows

تنزيل التطبيق يعد أسهل طريقة لاستخدام ExpressVPN على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، إلا إنه يمكنك أيضا تثبيت الخدمة عبر الإعداد اليدوي.

بمجرد الاشتراك في ExpressVPN، اتبع هذه التعليمات للإعداد اليدوي باستخدام بروتوكول OpenVPN:

دليل إعداد OpenVPN على نظام التشغيل Windows

إذا كنت تبحث عن تجربة بث أكثر سلاسة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows، فيمكنك استخدام خدمة MediaStreamer DNS (مع العلم بأن خدمة MediaStreamer لا تقدم كل مزايا الخصوصية التي توفرها خدمة VPN):

دليل إعداد MediaStreamer (خدمة DNS) على نظام التشغيل Windows

أفضل VPN لأجهزة Windows PC

تعمل ميزات ExpressVPN على تحسين تجربة الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

كمبيوتر محمول مع عداد السرعة

بروتوكول Lightway المتطور

يوفر بروتوكول Lightway الحصري لشركة ExpressVPN تجربة إنترنت فائقة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows مع ضمان أفضل مستوى من الأمان واتصالات موثوقة بشبكة VPN والتي يمكن تشغيلها في أقل من ثانية واحدة.

لقد اتخذنا خطوات لجعل بروتوكول Lightway آمنا في عصر الحوسبة الكمومية وذلك عبر تشفير ما بعد الكم لحماية بيانات المستخدمين. وهذا يضمن أن بياناتك المحمية عبر شبكة VPN تظل مشفرة في السنوات القادمة.

يعمل Network Lock على إيقاف كل حركة الإنترنت كلما انخفض اتصال VPN. مصباح ساطع على كمبيوتر آمن.

متوافق تماما مع أجهزة Microsoft Copilot+

يعد تطبيقنا المتوافق مع ARM من أولى التطبيقات التي قد تم طرحها من قبل إحدى شركات VPN الرائدة، ويضمن التطبيق إمكانية الاستمتاع بحماية VPN كاملة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Windows المتطورة، بما في ذلك أجهزة Copilot+ من Microsoft التي تتميز بشرائح Snapdragon من Qualcomm.

ما هي ميزة Threat Manager الإعلانات المستهدفة

حجب الإعلانات والمتتبعين والمواقع الضارة

تتيح لك ميزات الحماية المتقدمة التي توفرها ExpressVPN التحكم في تجربتك عبر الإنترنت والمعلومات التي تشاركها مع الشركات، حيث يمكنك حظر يمكنك حظر أدوات التتبع والمواقع الضارة باستخدام ميزة Threat Manager، ويمكنك أيضا إخفاء الإعلانات المزعجة باستخدام مانع الإعلانات وحماية أطفالك من المحتوى الخليع.

يعمل Network Lock على إيقاف كل حركة الإنترنت كلما انخفض اتصال VPN. مصباح ساطع على كمبيوتر آمن.

ميزة الانقطاع الطارئ للاستمتاع بالخصوصية بكل أمان

تحافظ ميزة الانقطاع الطارئ لخدمة ExpressVPN المعروفة باسم Network Lock على أمان بياناتك حتى في حالة انقطاع اتصال VPN، مما يحظر كل حركة الإنترنت على جهازك حتى تتم استعادة الحماية. وتعمل هذه الميزة في حالات عدم استقرار إمداد الكهرباء أو عند تغيير شبكات Wi-Fi أو عند جهاز الكمبيوتر في وضع السكون، حتى تظل شبكتك آمنة.

تعد شبكة ExpressVPN عالية السرعة مثالية لقنوات YouTube TV

سرعات فائقة لبث المحتوى بدون انقطاعات

على الرغم من أن شبكات VPN لديها القدرة على إبطاء سرعات الإنترنت، فقد تم تصميم ExpressVPN بحيث لا تكاد تلاحظ أي فرق في السرعة. يمكنك الاستمتاع بأمان عبر الإنترنت بأقل قدر من التخزين المؤقت والانتظار.

إلغاء الحظر للوصول إلى المحتوى

يمكن أن تمنعك الرقابة والقيود الجغرافية الأخرى من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الشائعة والفيديوهات على أجهزة Windows. يساعدك ExpressVPN على اختراق هذه الحواجز، بما في ذلك تلك الموجودة في شبكات Wi-Fi بالمدارس أو المكاتب.

خوادم VPN للسرعة والأمان والوصول للمحتوى دون أي قيود

عندما تتصل بشبكة VPN، فإنك تتصل بإحدى خوادم الشبكة، والخادم عبارة عن جهاز يقوم بتشفير وفك تشفير حركة الإنترنت في طريقها من وإلى التطبيقات ومواقع الويب التي تستخدمها. وقد تم تصميم شبكتنا من الخوادم بدقة لتوفر لك أفضل تجربة على الويب.

الصورة الأمامية لخوادم VPN

مواقع خوادم حول العالم

لدينا شبكة واسعة من الخوادم في 105 دولة وهذا العدد مرجح للزيادة. وبذلك ستتمكن من العثور على الموقع الذي يناسب احتياجاتك، سواء كان ذلك للوصول إلى موقع ويب بقيود جغرافية أو لحماية نشاطك عند التصفح بينما تظهر وكأنك لا تزال في نفس الموقع.

خوادم بسرعة 10 جيجابت في الثانية لخدمة فائقة السرعة

يجب أن يكون كل خادم VPN قادرا على التعامل مع حركة الإنترنت لعدة مستخدمين مع متطلباتهم المتغيرة من الشبكة. ولهذا السبب يعد عرض النطاق الترددي مهما للغاية: فهو إجمالي كمية البيانات التي يمكن لخادم واحد إرسالها في كل ثانية. وبالنسبة لخوادمنا، تبلغ هذه السرعة 10 جيجابت في الثانية — 10 جيجابت (10 مليارات بت) في الثانية — والتي يمكنها التعامل مع المزيد من الحركة مع ازدحام أقل، وبالتالي توفر سرعات أفضل.

تكنولوجيا الخوادم المصممة خصيصا للحفاظ على خصوصيتك

نحن ملتزمون بسياسة عدم الاحتفاظ بسجلات نشاط مستخدمينا على الإنترنت وقمنا بتصميم نظام الخوادم الخاص بنا لتعزيز هذا الهدف، والمعروف باسم TrustedServer، وهو نظام لا يقوم بتسجيل أي معلومات على الأقراص الصلبة ويستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) فقط، وتقوم هذه الميزة بمسح جميع البيانات عند إعادة التشغيل في حالة حفظ أي بيانات شخصية على الخادم عن طريق الخطأ. اقرأ المزيد عن تكنولوجيا TrustedServer والذي قد تم تدقيقه من قبل جهات خارجية مستقلة.

احصل على ExpressVPN
قم بتنزيل VPN لنظام تشغيل Windows 10 و Windows 8 و Windows 7.

VPN لنظام Windows على أجهزة الكمبيوتر والتابلت

إن ExpressVPN هو أفضل برنامج VPN لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة واللوحية المدعومة بأنظمة Windows 11 و Windows 10.

اتصل بشبكة ExpressVPN على أجهزة Lenovo و HP و Dell و Asus و Samsung و Acer و Microsoft Surface وغيرها المزيد، بما في ذلك جميع أجهزة Copilot+.

هل تملك جهاز Mac أيضا؟ هل تملك جهاز Mac أيضا؟ احصل على VPN لنظام Mac واستمتع بالخدمة على الجهازين في آن واحد. هل تملك هاتف ذكي بنظام Android؟ هل تملك هاتف ذكي بنظام Android؟ يمكنك الحصول على VPN لنظام Android للاستمتاع بمستوى عال من الأمان على هاتفك.

احصل على ExpressVPN
ألعاب الفيديو على Windows باستخدام برنامج VPN.

ألعاب الفيديو على Windows باستخدام برنامج VPN

ExpressVPN هو أفضل VPN للألعاب عبر الإنترنت على نظام Windows. يحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك ويحميك من هجمات DDoS في أثناء اللعب على Windows، وتساعدك شبكة VPN عامة على تقليل البنج لأنها توفر لك خوادم أو سيرفرات أقرب من مضيفي الشبكة.

إذا كان مزود خدمة الإنترنت يفرض قيودا على اتصالاتك في أثناء اللعب، فيمكن لشبكة ExpressVPN مساعدتك على تجاوزها للحصول على سرعة إنترنت بمستوياتها الأصلية. ويلاحظ بعض اللاعبين أحيانا تحسنا في السرعة بعد الاتصال بالتطبيق.

ExpressVPN متاح أيضا على أنظمة ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation و Xbox.

احصل على ExpressVPN الآن

تدقيق التطبيق لضمان أمانك

تحميل تطبيقات ExpressVPN.

توفر عمليات التدقيق الأمني ​​المستقلة نظرة ثاقبة للمستخدمين حول آلية عمل خدمتنا وما إذا كانت ادعاءاتنا دقيقة.

أجرت شركة الأمن السيبراني F-Secure تدقيقا أمنيا على تطبيق Windows (الإصدار 12) لتقييم ميزتين مهمتين:

  1. لا يمكن التلاعب بالتطبيق لتسريب المعلومات (مثل عنوان IP المستخدم) خارج نفق تشفير VPN

  2. أن التطبيق غير عرضة لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد

أعطتنا شركة F-Secure تقييما ممتازا: "لم يكن من الممكن الحصول على أي معلومات حول عملاء ExpressVPN أو أي معلومات أخرى من حركة الشبكة. كما لم يكن من الممكن تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد من خلال هجمات مثل هجمات الوسيط (MitM)، أو تعطيل بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)، أو حقن رزمات البيانات."

اقرأ تقرير F-Secure عن تطبيق نظام Windows الإصدار 12 بالكامل.

الأسئلة المتداولة: VPN لنظام Windows

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VPN لنظام Windows: الميزات الرئيسية

مواقع خوادم VPN كثيرة

اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

مصمم لضمان سرعات فائقة

تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل توفير أقصى السرعات.

اتصال دون انقطاعات

استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

حماية من تسريب البيانات

يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.

تشفير متميز

يمكنك تأمين جميع بياناتك الشخصية بفضل تشفير AES-256 بت يعد الأفضل في فئته.

واجهة متعددة اللغات

ربما اللغة الإنجليزية ليست خيارك الأول… جرّب ExpressVPN بأي من 17 لغة أخرى.

زر الانقطاع الطارئ: Network Lock

يحمي Network Lock حركة الإنترنت في حالة تعطل الاتصال ببرنامج VPN على نظام Windows من أجل الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية.

اختصارات إلى خدماتك المفضلة

يمكنك إضافة اختصارات أو روابط إلى خدماتك المفضلة تحت زر التشغيل لتخصيص برنامج ExpressVPN.

احصل على ExpressVPN الآن

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    لماذا ExpressVPN هو الأفضل لنظام Windows

    تدقيقات مستقلة

    تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.

    الوصول إلى كل المحتويات

    يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.

    قم بضبط الإعدادات فورا

    ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!

    تكنولوجيا TrustedServer

    تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.

    مزيد من الخصوصية

    استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.

    دعم بالدردشة الحية

    يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.

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