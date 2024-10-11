ألعاب الفيديو على Linux باستخدام VPN

ExpressVPN هو أفضل VPN لألعاب الفيديو عبر الإنترنت. يتيح لك ExpressVPN إمكانية إخفاء هويتك وحمايتك من هجمات DDoS. يمكن للشبكات الخاصة الافتراضية أيضا تقليل البنج بين سيرفرات الألعاب بعد الاتصال بمواقع أقرب إلى مضيفي الشبكات.

برنامج ExpressVPN متوافق مع Steam Deck، وهي وحدة تحكم محمولة للألعاب أصدرت في أوائل عام 2022. وتعتمد هذه الوحدة على توزيعة Linux مخصصة تسمى SteamOS التي ترتكز على نظام Arch Linux. لاستخدام ExpressVPN على Steam Deck، ما عليك سوى تنزيل التطبيق على Linux (أو على Windows، إذا كنت تستخدم Windows) في جهازك.