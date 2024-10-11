تنزيل VPN على Linux
- مشاهدة الأفلام واللعب والعمل عن بعد وتصفح الإنترنت بكل أمان
- أفضل ميزات الخصوصية وتشفير البيانات
- سيرفرات VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
- مشاهدة الأفلام واللعب والعمل عن بعد وتصفح الإنترنت بكل أمان
- أفضل ميزات الخصوصية وتشفير البيانات
- سيرفرات VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
طريقة تثبيت VPN على نظام Linux
الخطوة 1
احصل على ExpressVPN
زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.
الخطوة 2
اطلع على مواقع سيرفرات ExpressVPN
استخدم ”قائمة ExpressVPN“ لعرض لائحة مواقع سيرفرات ExpressVPN كاملة. سيرفرات ExpressVPN الآمنة متوفرة في 105 دولة.
الخطوة 3
اتصل بسيرفر VPN
أدخل ”Expressvpn connect LOCATION“ للاتصال بموقع سيرفر عالمي. أنت الآن تستخدم عنوان IP مختلف عبر شبكة VPN آمنة.
شاهد الفيديو للاطلاع على التعليمات الكاملة
اطلع على الإرشادات المفصلة حول كيفية ضبط واستخدام تطبيق ExpressVPN على نظام Linux. هل تفضل الإعدادات اليدوية؟ اطلع على مزيد من الإرشادات في صفحة ExpressVPN المخصصة لنظام Linux.
احصل على مزيد من الخصوصية والأمان مع ExpressVPN
تكنولوجيا متطورة لحماية خصوصيتك
يحمي تشفير AES-256 المتاح في برنامج ExpressVPN حركة الإنترنت في جهازك المزوّد بنظام Linux من التطفل أو التعقب الذي يكون مصدره عادة مزود خدمة الإنترنت أو أطراف أخرى مجهولة. لقد صممت تكنولوجيا سيرفراتنا المبتكرة لتجنب تسجيل بيانات نشاطاتك، لذا لا يمكننا الكشف عن معلومات حركة اتصالاتك حتى لو أجبرتنا السلطات على ذلك.
حجب الإعلانات والمتتبعين والمواقع الضارة
تتيح لك ميزات الحماية المتقدمة التي توفرها ExpressVPN التحكم في تجربتك عبر الإنترنت أو في المعلومات التي تشاركها مع الشركات التي يمكنها الاطلاع على بياناتك الشخصية. يمكنك حظر برامج التتبع والمواقع الضارة باستخدام ميزة Threat Manager وإخفاء الإعلانات المزعجة باستخدام مانع الإعلانات وحماية أطفالك من المحتويات الخليعة.
إلغاء الحظر على التطبيقات
من المحتمل أن تحرمك الرقابة الإلكترونية وغيرها من القيود الرقمية من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الشائعة ومقاطع الفيديو على Linux بحسب المكان الذي تعيش فيه. سيساعدك ExpressVPN على تخطي هذه القيود، بما في ذلك تلك المفروضة عادة على شبكات Wi-Fi في المدارس أو الشركات.
تحديثات تلقائية من أجل حماية مبسطة
يمكنك الحصول على أحدث إصدارات ExpressVPN وآخر تحديثات الأمان وميزات أخرى دون الحاجة إلى إجراء تعديلات يدوية، وذلك عبر إمكانية التحديث التلقائي في تطبيق ExpressVPN لنظام Linux.
إضافة ExpressVPN لمتصفحات الويب
يمكنك أيضا التحكم في تطبيق ExpressVPN لنظام Linux عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) بدلا من المحطة الطرفية (Terminal) بواسطة إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome و Firefox و Edge.
تنزيل VPN على توزيعات Linux المتنوعة
يوفر ExpressVPN دعما لإصدارات 64 بت و 32 بت الخاصة بالأنظمة الآتية:
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Ubuntu
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Debian
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Fedora
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Raspberry Pi OS (Raspbian سابقا) (32 بت فقط)
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Linux Mint
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Arch
هل تحتاج إلى VPN على توزيعة Linux أخرى؟ يقدم ExpressVPN أيضا إرشادات لتثبيت البرنامج على أنظمة Kali و Zorin OS و Pop والمزيد.
ألعاب الفيديو على Linux باستخدام VPN
ExpressVPN هو أفضل VPN لألعاب الفيديو عبر الإنترنت. يتيح لك ExpressVPN إمكانية إخفاء هويتك وحمايتك من هجمات DDoS. يمكن للشبكات الخاصة الافتراضية أيضا تقليل البنج بين سيرفرات الألعاب بعد الاتصال بمواقع أقرب إلى مضيفي الشبكات.
برنامج ExpressVPN متوافق مع Steam Deck، وهي وحدة تحكم محمولة للألعاب أصدرت في أوائل عام 2022. وتعتمد هذه الوحدة على توزيعة Linux مخصصة تسمى SteamOS التي ترتكز على نظام Arch Linux. لاستخدام ExpressVPN على Steam Deck، ما عليك سوى تنزيل التطبيق على Linux (أو على Windows، إذا كنت تستخدم Windows) في جهازك.
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
مصمم لضمان سرعات فائقة
تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة سيرفراتها بانتظام من أجل توفير أقصى سرعات الإنترنت.
مواقع سيرفرات VPN متعددة
اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.
تكنولوجيا TrustedServer
استحدثت ExpressVPN تكنولوجيا TrustedServer كمعيار جديد للأمان، وقد تمت مراجعتها لتأكيد موثوقية ميزات الخصوصية.
اتصال دون انقطاعات
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
الخصوصية الرقمية
غيّر عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع أو تعقب نشاطاتك وبياناتك الوصفية على متصفح الويب.
برنامج سهل الاستخدام
الاتصال ببرنامج ExpressVPN أمر سهل للغاية. ما عليك سوى الاشتراك وتنزيل التطبيق والاتصال بسيرفر VPN!
الاستمتاع بكل محتويات الإنترنت
يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.
الحد من الرقابة الإلكترونية
يتيح لك ExpressVPN تخطي القيود المفروضة على اتصالاتك من قبل مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.
دعم بالدردشة الحية
يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.
تدقيقات مستقلة
تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
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الأسئلة الشائعة: VPN على Linux
VPN (في بي إن) أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق مشفّر آمن يقع بين جهازك وشبكة الإنترنت. بالإضافة إلى تشفير أنشطتك على الإنترنت وحماية معلوماتك الشخصية من محاولات التطفل والتعقب، سيحميك ExpressVPN أيضا من الرقابة الإلكترونية وبجعلك تبدو وكأنك تعيش في بلد آخر.
سيضمن استخدام VPN على حاسوبك الشخصي المشغّل بنظام Linux أمان كل نشاطاتك الرقمية. يمكنك الاتصال بأي من مواقع سيرفرات VPN المتوفرة في 105 دولة من أجل تغيير عنوان IP الخاص بجهازك وحماية بياناتك على شبكات Wi-Fi غير الآمنة والوصول إلى المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة الإلكترونية.
في نافذة Terminal، نفّذ الأمر التالي: “expressvpn status” لمعرفة الوضع الحالي للاتصال ببرنامج ExpressVPN.
مع أن Kali يحتوي على برنامج VPN مدمج، إلا أنه ليس خدمة VPN فعلية، فهو يتطلب منك الاتصال بشبكة VPN خاصة مثل ExpressVPN.يمكنك تثبيت ExpressVPN على نظام Kali Linux باعتباره قائما على Debian.ومع ذلك، فإن ExpressVPN لا توفر دعما رسميا لنظام Kali Linux ولن يكون بمقدورنا تقديم حلول لأي مشكلات قد تواجهها.
مع أن Ubuntu يحتوي على برنامج VPN مدمج، إلا أنه ليس خدمة VPN فعلية، فهو يتطلب منك الاتصال بشبكة VPN خاصة مثل ExpressVPN.
الأمان على الإنترنت هو غايتنا في ExpressVPN وهو في طليعة ما نقوم به. لا نهدف فقط إلى تصميم تطبيقاتنا لتوفير الخصوصية والأمان لعملائنا، ولكننا نستعين أيضا بمؤسسات مستقلة للتدقيق والمراجعة الأمنية من أجل التحقق من مصداقية أنظمتنا. إنها واحدة من أفضل الطرق المتاحة لمستخدمينا من أجل معرفة ما إذا كان بإمكانهم الوثوق في خدمتنا لحمايتهم. اطلع على القائمة الكاملة لعمليات التدقيق واقرأ التقارير الكاملة.
شبكة VPN آمنة لنظام Linux
إذا لم تكن راضيا، استرد المبلغ المدفوع.
دون شروط أو قيود. جرّب ExpressVPN على Linux مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع لمزيد من الأمان على الإنترنت!