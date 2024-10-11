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تنزيل VPN على Linux

Ubuntu و Debian و Fedora و Raspberry Pi OS و Linux Mint و Arch

  • مشاهدة الأفلام واللعب والعمل عن بعد وتصفح الإنترنت بكل أمان
  • أفضل ميزات الخصوصية وتشفير البيانات
  • سيرفرات VPN سريعة في 105 دولة
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
  • مشاهدة الأفلام واللعب والعمل عن بعد وتصفح الإنترنت بكل أمان
  • أفضل ميزات الخصوصية وتشفير البيانات
  • سيرفرات VPN سريعة في 105 دولة
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
احصل على ExpressVPN
تنزيل التطبيق
أفضل VPN لنظام Linux لينكس.

طريقة تثبيت VPN على نظام Linux

الخطوة 1

كيفية الاشتراك في ExpressVPN
احصل على ExpressVPN

زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.

الخطوة 2

الخطوة 2 من الاتصال بشبكة خاصة افتراضية (VPN) على نظام Linux (لينكس).
اطلع على مواقع سيرفرات ExpressVPN

استخدم ”قائمة ExpressVPN“ لعرض لائحة مواقع سيرفرات ExpressVPN كاملة. سيرفرات ExpressVPN الآمنة متوفرة في 105 دولة.

الخطوة 3

الخطوة 3 من الاتصال بشبكة خاصة افتراضية (VPN) على نظام Linux (لينكس).
اتصل بسيرفر VPN

أدخل ”Expressvpn connect LOCATION“ للاتصال بموقع سيرفر عالمي. أنت الآن تستخدم عنوان IP مختلف عبر شبكة VPN آمنة.

شاهد الفيديو للاطلاع على التعليمات الكاملة

Linux ExpressVPN app setup tutorial

اطلع على الإرشادات المفصلة حول كيفية ضبط واستخدام تطبيق ExpressVPN على نظام Linux. هل تفضل الإعدادات اليدوية؟ اطلع على مزيد من الإرشادات في صفحة ExpressVPN المخصصة لنظام Linux.

احصل على مزيد من الخصوصية والأمان مع ExpressVPN

تشفير اتصالك عبر شبكة VPN.

تكنولوجيا متطورة لحماية خصوصيتك

يحمي تشفير AES-256 المتاح في برنامج ExpressVPN حركة الإنترنت في جهازك المزوّد بنظام Linux من التطفل أو التعقب الذي يكون مصدره عادة مزود خدمة الإنترنت أو أطراف أخرى مجهولة. لقد صممت تكنولوجيا سيرفراتنا المبتكرة لتجنب تسجيل بيانات نشاطاتك، لذا لا يمكننا الكشف عن معلومات حركة اتصالاتك حتى لو أجبرتنا السلطات على ذلك.

ما هي ميزة Threat Manager من أجل حظر الإعلانات المستهدفة

حجب الإعلانات والمتتبعين والمواقع الضارة

تتيح لك ميزات الحماية المتقدمة التي توفرها ExpressVPN التحكم في تجربتك عبر الإنترنت أو في المعلومات التي تشاركها مع الشركات التي يمكنها الاطلاع على بياناتك الشخصية. يمكنك حظر برامج التتبع والمواقع الضارة باستخدام ميزة Threat Manager وإخفاء الإعلانات المزعجة باستخدام مانع الإعلانات وحماية أطفالك من المحتويات الخليعة.

إلغاء الحظر على التطبيقات

من المحتمل أن تحرمك الرقابة الإلكترونية وغيرها من القيود الرقمية من الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الشائعة ومقاطع الفيديو على Linux بحسب المكان الذي تعيش فيه. سيساعدك ExpressVPN على تخطي هذه القيود، بما في ذلك تلك المفروضة عادة على شبكات Wi-Fi في المدارس أو الشركات.

كمبيوتر محمول مشغل بنظام لينكس مع أيقونة تنزيل على الشاشة.

تحديثات تلقائية من أجل حماية مبسطة

يمكنك الحصول على أحدث إصدارات ExpressVPN وآخر تحديثات الأمان وميزات أخرى دون الحاجة إلى إجراء تعديلات يدوية، وذلك عبر إمكانية التحديث التلقائي في تطبيق ExpressVPN لنظام Linux.

استخدم إضافة ExpressVPN لمتصفحات الويب كواجهة مستخدم رسومية (GUI).

إضافة ExpressVPN لمتصفحات الويب

يمكنك أيضا التحكم في تطبيق ExpressVPN لنظام Linux عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) بدلا من المحطة الطرفية (Terminal) بواسطة إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome و Firefox و Edge.

احصل على ExpressVPN
تنزيل VPN على توزيعات لينكس المتعددة.

تنزيل VPN على توزيعات Linux المتنوعة

يوفر ExpressVPN دعما لإصدارات 64 بت و 32 بت الخاصة بالأنظمة الآتية:

  • Ubuntu

  • Debian

  • Fedora

  • Raspberry Pi OS (Raspbian سابقا) (32 بت فقط)

  • Linux Mint

  • Arch

هل تحتاج إلى VPN على توزيعة Linux أخرى؟ يقدم ExpressVPN أيضا إرشادات لتثبيت البرنامج على أنظمة Kali و Zorin OS و Pop والمزيد.

ألعاب الفيديو على Linux باستخدام VPN.

ألعاب الفيديو على Linux باستخدام VPN

ExpressVPN هو أفضل VPN لألعاب الفيديو عبر الإنترنت. يتيح لك ExpressVPN إمكانية إخفاء هويتك وحمايتك من هجمات DDoS. يمكن للشبكات الخاصة الافتراضية أيضا تقليل البنج بين سيرفرات الألعاب بعد الاتصال بمواقع أقرب إلى مضيفي الشبكات.

برنامج ExpressVPN متوافق مع Steam Deck، وهي وحدة تحكم محمولة للألعاب أصدرت في أوائل عام 2022. وتعتمد هذه الوحدة على توزيعة Linux مخصصة تسمى SteamOS التي ترتكز على نظام Arch Linux. لاستخدام ExpressVPN على Steam Deck، ما عليك سوى تنزيل التطبيق على Linux (أو على Windows، إذا كنت تستخدم Windows) في جهازك.

احصل على ExpressVPN

لماذا ExpressVPN هو الأفضل

مصمم لضمان سرعات فائقة

تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة سيرفراتها بانتظام من أجل توفير أقصى سرعات الإنترنت.

مواقع سيرفرات VPN متعددة

اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

تكنولوجيا TrustedServer

استحدثت ExpressVPN تكنولوجيا TrustedServer كمعيار جديد للأمان، وقد تمت مراجعتها لتأكيد موثوقية ميزات الخصوصية.

اتصال دون انقطاعات

استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

الخصوصية الرقمية

غيّر عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع أو تعقب نشاطاتك وبياناتك الوصفية على متصفح الويب.

برنامج سهل الاستخدام

الاتصال ببرنامج ExpressVPN أمر سهل للغاية. ما عليك سوى الاشتراك وتنزيل التطبيق والاتصال بسيرفر VPN!

الاستمتاع بكل محتويات الإنترنت

يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.

الحد من الرقابة الإلكترونية

يتيح لك ExpressVPN تخطي القيود المفروضة على اتصالاتك من قبل مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.

دعم بالدردشة الحية

يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.

تدقيقات مستقلة

تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.

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آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    الأسئلة الشائعة: VPN على Linux

    30
    يوم لاسترداد
    المبلغ المدفوع

    شبكة VPN آمنة لنظام Linux

    إذا لم تكن راضيا، استرد المبلغ المدفوع.

    دون شروط أو قيود. جرّب ExpressVPN على Linux مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع لمزيد من الأمان على الإنترنت!

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