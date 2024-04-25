أفضل VPN للولايات المتحدة في 2025
جرّب شبكة VPN السريعة والآمنة وسهلة الاستخدام للولايات المتحدة. احصل على عنوان IP أمريكي أو من أي مكان آخر حول العالم. تنزيل ExpressVPN لجميع أجهزتك وتصفح الإنترنت بخصوصية، بغض النظر عن موقعك الجغرافي.
ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
أفضل VPN للولايات المتحدة
لماذا تحتاج إلى VPN للولايات المتحدة؟
بث المحتوى مع خوادم سريعة في الولايات المتحدة
شبكة ExpressVPN فائقة السرعة ويتم تحسينها باستمرار لتتوافق تماما مع خدمات Netflix و Hulu و Amazon و HBO و المزيد*. مع خوادم VPN فائقة السرعة (10 جيجابيت في الثانية)، يمكنك بث البرامج التلفزيونية والأفلام والرياضة والأخبار بأمان بدون قيود على عرض النطاق الترددي وبدون قيود على السرعة وبلا أي حدود.
* ExpressVPN هي خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. يرجى مراجعة شروط خدمة ExpressVPN وشروط استخدام المواقع المعنية لمزيد من المعلومات.
اجعل خصوصيتك أولوية
نعمل على الحفاظ على خصوصيتك. لا ينبغي لأحد أن يعرف عن نشاطك على شبكة الإنترنت - بما في ذلك الشركة. ولهذا السبب لا نجمع أي سجلات نشاط أو اتصالات. تم تصميم خوادمنا لمسح جميع البيانات مع كل إعادة تشغيل، وهي مطالبة قد تم تدقيقها بشكل مستقل.
إلغاء حجب المواقع والخدمات
قم بالتبديل إلى عنوان IP أمريكي أو لعنوان في أي من 105 دولة بمواقع خوادم VPN على شبكتنا لإزالة حجب المواقع، وتخطي قيود مزود خدمة الإنترنت على السرعة، والتمتع بالمزيد من الحرية عبر الإنترنت. لا يهم ما إذا كنت في كندا أو الهند أو المملكة المتحدة أو أي مكان آخر حول العالم.
احمي بياناتك الخاصة
حافظ على خصوصية عنوان IP الحقيقي الخاص بك باستخدام ExpressVPN والذي يساعدك على إخفاء هويتك على الإنترنت. وتقوم شركة ExpressVPN بتمرير حركة بياناتك عبر نفق مشفر لحماية بياناتك من القراصنة وغيرهم من الأطراف الخارجية.
اختر موقع خادم في الولايات المتحدة
نيويورك VPN
نيوجيرسي VPN
لوس أنجلوس VPN
شيكاغو VPN
فينيكس VPN
سياتل VPN
أتلانتا VPN
دالاس VPN
دنفر VPN
ميامي VPN
تامبا VPN
سان فرانسيسكو VPN
واشنطن العاصمة VPN
سولت ليك سيتي VPN
VPN ألبوكيرك
يمكنك الحصول على عنوان IP في أي من المدن المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى موقع إضافي في سانتا مونيكا.
هل تحتاج إلى VPN في موقع محدد بالولايات المتحدة الولاية? يقدم ExpressVPN حلول VPN في نيويورك، ونيوجيرسي، ويوتا، وكاليفورنيا، وفلوريدا، وتكساس، وإلينوي، وجورجيا، وكولورادو، وواشنطن، وأريزونا، ونيو مكسيكو.
إذا لست متأكدا، اختر "الولايات المتحدة" واسمح للتطبيق بتحديد أفضل موقع خادم VPN في الولايات المتحدة لشبكتك.
كيفية الحصول على VPN في الولايات المتحدة
الخطوة 1
الخطوة 2
تنزيل التطبيق على جهازك.
الخطوة 3
الاتصال بموقع سيرفر في الولايات المتحدة.
هل يمكن استخدام VPN مجاني للحصول على عنوان IP أمريكي؟
على الرغم من وجود الكثير من شبكات VPN وخدمات "البروكسي المجانية"، إلا أنه يجب علينا التفكير في الآلية التي تسمح لهؤلاء المزودين من تقديم خدماتهم بالمجان. يقال: "إذا لم تدفع سعر المنتج، إذا أنت المنتج."
بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية، تحتوي معظم برامج VPN المجانية على شبكات محدودة، لذلك قد لا تجد خوادم مخصصة للمواقع التي تحتاجها. ومن المعروف أيضا أنها تفرض قيودا على السرعة والبيانات، ما يؤول عادة إلى تجارب سلبية على شبكة الإنترنت.
من أجل ضمان اتصال سريع وآمن لكل عميل، تدفع ExpressVPN مقابل شبكة من الخوادم عالية الجودة في 105 دولة. وتقدم شبكتنا العالمية سيرفرات 10 جيجابايت في الثانية للاستمتاع بعرض نطاق ترددي غير محدود وسرعات فائقة. وقد استحدثنا أيضا برامجا للحماية المتقدمة من أجل مواكبة تكنولوجيات الرقمنة و التشفير ما بعد الكم مثل Threat Manager ومانع الإعلانات.
هل تبحث عن تجربة VPN آمنة؟ اشترك في ExpressVPN! يمكنك الاستفادة من ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.
تطبيق واحد، حماية شاملة
ExpressVPN هو تطبيق VPN، وقد قمنا بتضمين ميزات أخرى (مشمولة في كل اشتراك) لنمنحك حزمة أمان شاملة.
مدير كلمات المرور
تتيح لك مفاتيح ExpressVPN تخزين بيانات تسجيلات الدخول والوصول إليها بمجرد تذكر كلمة مرور أساسية واحدة.
مانع التتبع
يمكنك تفعيل ميزة Threat Manager لمنع جهازك من التواصل مع المواقع الضارة والمتبعين.
مانع الإعلانات
الإعلانات الصورية مزعجة وتبطئ من تصفحك. قم بحظر الإعلانات بنقرة واحدة في التطبيق.
هل تريد حماية أسرتك؟ نقدم أيضا أدوات الرقابة الأبوية.
تنزيل برنامج VPN أمريكي على جميع الأجهزة
يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن برنامج VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.
القيود على الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية
هناك قيود قليلة جدا على قدرة الناس للوصول إلى الإنترنت في الولايات المتحدة. وتمنع أحكام حرية التعبير الواردة في التعديل الأول من الدستور فرض الرقابة من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
ومع ذلك، يمكن للشركات والمؤسسات التعليمية أن تحد من المحتوى المتاح على شبكاتها. وتطبق معظم الجامعات والكليات نوعا من أنواع الترشيح على شبكة الإنترنت، في حين يمكن للشركات أن تحول دون الحصول على الخدمات الترفيهية أو المواقع ذات النطاق الترددي العالي، أو حتى البريد الإلكتروني الخارجي.
تتيح لك شبكة VPN الوصول إلى الإنترنت المجاني والمفتوح بغض النظر عن مكان وجودك — الجامعة أو شبكة Wi-Fi عامة أو أي مكان آخر.
قوانين الاحتفاظ بالبيانات الأمريكية
وعلى الرغم من عدم وجود قوانين فيدرالية للاحتفاظ بالبيانات بالولايات المتحدة، فإن يتم الاحتفاظ بقدر كبير من البيانات الشخصية ويمكن للولايات المتحدة الوصول إليها. وكالات حكومية أمريكية. على سبيل المثال، تبين أن العديد من مزودي خدمة الإنترنت يحتفظون بكميات كبيرة من بيانات المستخدمين. ويقوم مزودو خدمة الإنترنت بجمع المعلومات مثل سجل التصفح، ومعلومات الموقع، وعنوان IP. وفي الوقت نفسه، فإن شركات التكنولوجيا الكبيرة بما في ذلك جوجل وأمازون وفيسبوك تحصد أيضا كميات هائلة من البيانات. ويمكن للوكالات الحكومية الوصول إلى كل هذه البيانات وبيعها للأغراض التسويقية.
ولقد تم التصدي لهذه الظاهرة، حيث خطت كاليفورنيا أكبر الخطوات بإصدار قانون حقوق الخصوصية لكاليفورنيا في عام 2025، مما يوفر حماية مماثلة لسكان كاليفورنيا كما فعلت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى توسيع نطاق حقوق المستهلك، يفرض قانون حماية البيانات الشخصية قيودا أكثر صرامة على جمع البيانات الشخصية والاحتفاظ بها ومشاركتها مع الجهات الأخرى.
يعمل ExpressVPN وفقا لسياسة صارمة تقضي بعدم وجود سجلات للنشاط أو الاتصال، لذا يمكنك التصفح عبر الإنترنت بدون أي مراقبة من قبل مزود خدمة الإنترنت أو أي شخص آخر.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
الأسئلة الشائعة: استخدام VPN في الولايات المتحدة الأمريكية
تعتمد تكلفة شبكة VPN في الولايات المتحدة الأمريكية على جودة الخدمة. قد تكلف شبكة VPN متميزة مثل ExpressVPN - مع خوادم فائقة السرعة تبلغ 10 جيجابت في الثانية وأفضل خصوصية وأمان في فئتها ودعم الدردشة المباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - أكثر قليلا، لكنها لا تزال أرخص من تكلفة انعدام الحماية.
إذا كنت تبحث عن تجربة مجانية لخدمة VPN في الولايات المتحدة، يمكنك الاستفادة من ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع. ستحصل على جميع الميزات المتميزة التي توفرها ExpressVPN، ويمكنك استرداد المبلغ المدفوع في غضون 30 يوما إذا لم تكن راضيا لأي سبب. إنه مثل تجربة VPN المجانية، وأفضل من ذلك.
عنوان IP أمريكي هو عنوان مخصص لخادم في الولايات المتحدة الأمريكية.
للحصول على عنوان IP أمريكي، اتصل بأحد مواقع خوادم VPN في الولايات المتحدة. سترى التطبيقات والمواقع أن حركة الإنترنت الخاصة بك قادمة من الولايات المتحدة.
استخدم أداة ExpressVPN لفحص عنوان IP لمعرفة الموقع المرتبط بعنوان IP الحالي الخاص بك.
نعم، شبكات VPN قانونية في الولايات المتحدة.
نعم! إن استخدام شبكة VPN أمريكية آمنا جدا، ويعد الطريقة الأكثر أمانا للاتصال بالإنترنت في جميع المواقف.
تحمي شبكة VPN نشاطك عبر الإنترنت من مزود خدمة الإنترنت ومشغلي Wi-Fi والحكومات والجهات الخارجية الأخرى. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الإعلانات المستهدفة التي تتلقاها ومنع الآخرين من الاستفادة من سجل تصفحك. تتبع ExpressVPN سياسة صارمة تقضي بعدم وجود سجلات للنشاط أو الاتصال، وتضمن تقنية TrustedServer مسح جميع البيانات مع كل عملية إعادة تشغيل.
اقرأ المزيد عن تكنولوجيا TrustedServer.
اتصل بشبكة VPN في الولايات المتحدة في 3 خطوات سهلة:
قم بتنزيل التطبيق المناسب لجهاز الكمبيوتر أو الماك أو iOS أو Android
شغّل تطبيق ExpressVPN واختر أي من مواقع الخوادم في الولايات المتحدة
إن ExpressVPN هو أفضل VPN للولايات المتحدة مع خوادم فائقة السرعة (10 جيجابيت في الثانية) في 105 دولة حول العالم. اختر موقع خادم في الولايات المتحدة أو استخدم ميزة الموقع الذكي لتتصل تلقائيا بأفضل خادم لشبكتك.
نعم، ExpressVPN متوافق مع TikTok، ويوجد العديد من مواقع خوادم VPN في الولايات المتحدة.
لم يتم حظر TikTok حتى الآن في أي ولاية أمريكية للمواطنين العاديين. ومع ذلك، زعم مسؤولو الحكومة الأمريكية أن TikTok يمثل تهديدا للأمن القومي بسبب إمكانية مشاركة TikTok لبيانات المستخدمين مع شركتها الأم ByteDance والحكومة الصينية. أثارت الولايات المتحدة أيضا مخاوف بشأن قيام TikTok بفرض الرقابة على المعلومات والتأثير على الأمريكيين.
وبسبب هذه المخاوف، قدم الكونجرس الأمريكي تشريعا بعنوان "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب". وسيتطلب مشروع القانون من شركة ByteDance بيع حصتها في TikTok أو التعرض للحظر في الولايات المتحدة في غضون 180 يوما من صدوره.
نعم، ExpressVPN متوافق مع TikTok، ويوجد العديد من مواقع خوادم VPN في الولايات المتحدة.
أفاد مسؤولون في الحكومة الأمريكية أن TikTok يمثل تهديدا للأمن القومي بسبب احتمال مشاركة بيانات المستخدمين مع الشركة الأم ByteDance والحكومة الصينية. كما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوف بشأن قيام TikTok بفرض الرقابة على المعلومات والتأثير على الأمريكيين.
وعلى الرغم أنه لم يتم حظر TikTok حتى الآن في أي ولاية أمريكية للمواطنين العاديين إلا أن الكونغرس الأمريكي أقر مؤخرا تشريعا بعنوان "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب". ولقد وقع الرئيس جو بايدن على هذا القانون بتاريخ 24 أبريل 2024. ويلزم القانون شركة ByteDance وهي الشركة الصينية المالكة لمنصة TikTok أن تبيع حصتها في التطبيق خلال عام أو تواجه الحظر في الولايات المتحدة.
ExpressVPN للدول الأخرى
يمكن لمستخدمي ExpressVPN الاتصال بمواقع سيرفرات في 105 دولة، وهذا العدد مرجح للارتفاع. يمكنك الاتصال بأي من مواقع خوادم VPN في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.
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