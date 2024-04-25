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تمثال الحرية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

أفضل VPN للولايات المتحدة في 2025

جرّب شبكة VPN السريعة والآمنة وسهلة الاستخدام للولايات المتحدة. احصل على عنوان IP أمريكي أو من أي مكان آخر حول العالم. تنزيل ExpressVPN لجميع أجهزتك وتصفح الإنترنت بخصوصية، بغض النظر عن موقعك الجغرافي.

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ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع

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أفضل VPN للولايات المتحدة

لماذا تحتاج إلى VPN للولايات المتحدة؟

مشاهدة المحتويات في كل مكان: سلالم إلى مدخل يعبر عن الوصول إلى محتويات الويب.

بث المحتوى مع خوادم سريعة في الولايات المتحدة

شبكة ExpressVPN فائقة السرعة ويتم تحسينها باستمرار لتتوافق تماما مع خدمات Netflix و Hulu و Amazon و HBO و المزيد*. مع خوادم VPN فائقة السرعة (10 جيجابيت في الثانية)، يمكنك بث البرامج التلفزيونية والأفلام والرياضة والأخبار بأمان بدون قيود على عرض النطاق الترددي وبدون قيود على السرعة وبلا أي حدود.

* ExpressVPN هي خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. يرجى مراجعة شروط خدمة ExpressVPN وشروط استخدام المواقع المعنية لمزيد من المعلومات.

إخفاء عنوان IP الخاص بك: أصائص نباتات تخفي عنوان IP.

اجعل خصوصيتك أولوية

نعمل على الحفاظ على خصوصيتك. لا ينبغي لأحد أن يعرف عن نشاطك على شبكة الإنترنت - بما في ذلك الشركة. ولهذا السبب لا نجمع أي سجلات نشاط أو اتصالات. تم تصميم خوادمنا لمسح جميع البيانات مع كل إعادة تشغيل، وهي مطالبة قد تم تدقيقها بشكل مستقل.

عرض نطاق ترددي غير محدود: رمز اللانهاية على مجموعة متنوعة من الأجهزة.

إلغاء حجب المواقع والخدمات

قم بالتبديل إلى عنوان IP أمريكي أو لعنوان في أي من 105 دولة بمواقع خوادم VPN على شبكتنا لإزالة حجب المواقع، وتخطي قيود مزود خدمة الإنترنت على السرعة، والتمتع بالمزيد من الحرية عبر الإنترنت. لا يهم ما إذا كنت في كندا أو الهند أو المملكة المتحدة أو أي مكان آخر حول العالم.

تشفير بيانات الاتصال: صورة استبدلت الأرقام فيها بأحرف عشوائية على الشاشة للدلالة على التشفير.

احمي بياناتك الخاصة

حافظ على خصوصية عنوان IP الحقيقي الخاص بك باستخدام ExpressVPN والذي يساعدك على إخفاء هويتك على الإنترنت. وتقوم شركة ExpressVPN بتمرير حركة بياناتك عبر نفق مشفر لحماية بياناتك من القراصنة وغيرهم من الأطراف الخارجية.

احصل على ExpressVPN

اختر موقع خادم في الولايات المتحدة

أفق مدينة نيويورك.
نيويورك VPN
ممشى نيو جيرسي.
نيوجيرسي VPN
أفق مدينة لوس أنجلوس.
لوس أنجلوس VPN
أفق مدينة شيكاغو.
شيكاغو VPN
أفق مدينة فينيكس.
فينيكس VPN
أفق سياتل.
سياتل VPN
أفق أتلانتا.
أتلانتا VPN
أفق دالاس.
دالاس VPN
أفق دنفر.
دنفر VPN
شاطئ في مدينة ميامي.
ميامي VPN
مدينة تامبا.
تامبا VPN
جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.
سان فرانسيسكو VPN
نصب لنكولن التذكاري في واشنطن العاصمة.
واشنطن العاصمة VPN
أفق مدينة سولت ليك سيتي.
سولت ليك سيتي VPN
بالونات الهواء الساخن فوق البوكيرك.
VPN ألبوكيرك

يمكنك الحصول على عنوان IP في أي من المدن المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى موقع إضافي في سانتا مونيكا.

هل تحتاج إلى VPN في موقع محدد بالولايات المتحدة الولاية? يقدم ExpressVPN حلول VPN في نيويورك، ونيوجيرسي، ويوتا، وكاليفورنيا، وفلوريدا، وتكساس، وإلينوي، وجورجيا، وكولورادو، وواشنطن، وأريزونا، ونيو مكسيكو.

إذا لست متأكدا، اختر "الولايات المتحدة" واسمح للتطبيق بتحديد أفضل موقع خادم VPN في الولايات المتحدة لشبكتك.

احصل على البرنامج الآن

كيفية الحصول على VPN في الولايات المتحدة

الخطوة 1

كيفية الاشتراك في ExpressVPN

الخطوة 2

تنزيل التطبيق على جهازك.

الخطوة 3

الاتصال بموقع سيرفر في الولايات المتحدة.

هل يمكن استخدام VPN مجاني للحصول على عنوان IP أمريكي؟

على الرغم من وجود الكثير من شبكات VPN وخدمات "البروكسي المجانية"، إلا أنه يجب علينا التفكير في الآلية التي تسمح لهؤلاء المزودين من تقديم خدماتهم بالمجان. يقال: "إذا لم تدفع سعر المنتج، إذا أنت المنتج."

بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية، تحتوي معظم برامج VPN المجانية على شبكات محدودة، لذلك قد لا تجد خوادم مخصصة للمواقع التي تحتاجها. ومن المعروف أيضا أنها تفرض قيودا على السرعة والبيانات، ما يؤول عادة إلى تجارب سلبية على شبكة الإنترنت.

من أجل ضمان اتصال سريع وآمن لكل عميل، تدفع ExpressVPN مقابل شبكة من الخوادم عالية الجودة في 105 دولة. وتقدم شبكتنا العالمية سيرفرات 10 جيجابايت في الثانية للاستمتاع بعرض نطاق ترددي غير محدود وسرعات فائقة. وقد استحدثنا أيضا برامجا للحماية المتقدمة من أجل مواكبة تكنولوجيات الرقمنة و التشفير ما بعد الكم مثل Threat Manager ومانع الإعلانات.

هل تبحث عن تجربة VPN آمنة؟ اشترك في ExpressVPN! يمكنك الاستفادة من ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.

تطبيق واحد، حماية شاملة

ExpressVPN هو تطبيق VPN، وقد قمنا بتضمين ميزات أخرى (مشمولة في كل اشتراك) لنمنحك حزمة أمان شاملة.

مدير كلمات المرور

مخزن آمن لكلمات المرور و ExpressVPN Keys.

تتيح لك مفاتيح ExpressVPN تخزين بيانات تسجيلات الدخول والوصول إليها بمجرد تذكر كلمة مرور أساسية واحدة.

مانع التتبع

صورة توضيحية لميزة threat manager للحماية المتطورة

يمكنك تفعيل ميزة Threat Manager لمنع جهازك من التواصل مع المواقع الضارة والمتبعين.

مانع الإعلانات

صورة توضيحية للحماية المتطورة لمانع الإعلانات حجب المواقع

الإعلانات الصورية مزعجة وتبطئ من تصفحك. قم بحظر الإعلانات بنقرة واحدة في التطبيق.

هل تريد حماية أسرتك؟ نقدم ​​أيضا أدوات الرقابة الأبوية.

تنزيل برنامج VPN أمريكي على جميع الأجهزة

يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن برنامج VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.

VPN أمريكي يحمي مجموعة متنوعة من الأجهزة.
VPN لنظام Windows
VPN لنظام Mac
VPN لنظام Android
VPN لنظام iOS
VPN لنظام Linux
إضافة VPN لمتصفح Chrome
إضافة VPN لمتصفح Firefox
إضافة VPN لمتصفح Edge
VPN للتلفزيونات الذكية
VPN لجهاز Fire Stick
VPN لأجهزة Android TV
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VPN لوحدات ألعاب الفيديو
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VPN لجهاز Xbox
VPN لأجهزة الراوتر
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القيود على الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية

هناك قيود قليلة جدا على قدرة الناس للوصول إلى الإنترنت في الولايات المتحدة. وتمنع أحكام حرية التعبير الواردة في التعديل الأول من الدستور فرض الرقابة من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

ومع ذلك، يمكن للشركات والمؤسسات التعليمية أن تحد من المحتوى المتاح على شبكاتها. وتطبق معظم الجامعات والكليات نوعا من أنواع الترشيح على شبكة الإنترنت، في حين يمكن للشركات أن تحول دون الحصول على الخدمات الترفيهية أو المواقع ذات النطاق الترددي العالي، أو حتى البريد الإلكتروني الخارجي.

تتيح لك شبكة VPN الوصول إلى الإنترنت المجاني والمفتوح بغض النظر عن مكان وجودك — الجامعة أو شبكة Wi-Fi عامة أو أي مكان آخر.

قوانين الاحتفاظ بالبيانات الأمريكية

وعلى الرغم من عدم وجود قوانين فيدرالية للاحتفاظ بالبيانات بالولايات المتحدة، فإن يتم الاحتفاظ بقدر كبير من البيانات الشخصية ويمكن للولايات المتحدة الوصول إليها. وكالات حكومية أمريكية. على سبيل المثال، تبين أن العديد من مزودي خدمة الإنترنت يحتفظون بكميات كبيرة من بيانات المستخدمين. ويقوم مزودو خدمة الإنترنت بجمع المعلومات مثل سجل التصفح، ومعلومات الموقع، وعنوان IP. وفي الوقت نفسه، فإن شركات التكنولوجيا الكبيرة بما في ذلك جوجل وأمازون وفيسبوك تحصد أيضا كميات هائلة من البيانات. ويمكن للوكالات الحكومية الوصول إلى كل هذه البيانات وبيعها للأغراض التسويقية.

ولقد تم التصدي لهذه الظاهرة، حيث خطت كاليفورنيا أكبر الخطوات بإصدار قانون حقوق الخصوصية لكاليفورنيا في عام 2025، مما يوفر حماية مماثلة لسكان كاليفورنيا كما فعلت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى توسيع نطاق حقوق المستهلك، يفرض قانون حماية البيانات الشخصية قيودا أكثر صرامة على جمع البيانات الشخصية والاحتفاظ بها ومشاركتها مع الجهات الأخرى.

يعمل ExpressVPN وفقا لسياسة صارمة تقضي بعدم وجود سجلات للنشاط أو الاتصال، لذا يمكنك التصفح عبر الإنترنت بدون أي مراقبة من قبل مزود خدمة الإنترنت أو أي شخص آخر.

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    ممتاز4.3 على 5 استنادا إلى 25664 تقييم

    الأسئلة الشائعة: استخدام VPN في الولايات المتحدة الأمريكية

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    ExpressVPN للدول الأخرى

    يمكن لمستخدمي ExpressVPN الاتصال بمواقع سيرفرات في 105 دولة، وهذا العدد مرجح للارتفاع. يمكنك الاتصال بأي من مواقع خوادم VPN في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

    المملكة المتحدة
    كندا
    الولايات المتحدة الأمريكية
    المكسيك
    أستراليا
    فرنسا
    سنغافورة
    اليابان
    ألمانيا
    أيرلندا
    هونغ كونغ
    الهند
    إيطاليا
    البرازيل
    كوريا الجنوبية
    فيتنام
    السويد
    ماليزيا
    الأرجنتين
    تركيا
    إندونيسيا
    30
    يوم لاسترداد
    المبلغ المدفوع

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    تعرّف لماذا ExpressVPN هو أفضل VPN للولايات المتحدة. جرب النسخة الكاملة من التطبيق بكل أمان لمدة 30 يوما.

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