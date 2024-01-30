ما هو VPN أو ما يعرف بالشبكة الخاصة الافتراضية
VPN (في بي إن) أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق مشفّر آمن بين جهازك والإنترنت. تحميك برامج VPN من التطفل والتدخل في أنشطتك على الإنترنت وجميع أنواع الحظر أو الرقابة على المحتوى الرقمي.
شرح مبسّط لبرنامج VPN في ثواني
VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) هو الطريقة الأسهل والأكثر فعالية التي يلجأ إليها مستخدمو الإنترنت للاتصال بالشبكة بكل أمان والحفاظ على خصوصية هوياتهم وبياناتهم الشخصية. خلال الاتصال بخادم VPN آمن، توجّه حركة الإنترنت إلى نفق مشفّر يصعب اختراقه أو الاطلاع على بياناته من قبل المتسللين من قراصنة الكمبيوتر والحكومات أو حتى مزودي خدمة الإنترنت.
يلجأ مستخدمو الإنترنت لشبكات VPN للحفاظ على خصوصية نشاطاتهم على الإنترنت وضمان الوصول إلى المواقع والخدمات التي قد تكون مقيدة جغرافيا.
وتستخدم الشركات برامج VPN لتسهيل الاتصال بين الموظفين عن بعد كما لو كانوا جميعا يستخدمون شبكة محلية في مكتب مركزي، ولكن فوائدها محدودة للمتعاملين مقارنة ببرامج VPN الشخصية.
فوائد برنامج VPN
تغيير الموقع الجغرافي
تعمل تطبيقات VPN على تغيير عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بك، وهو الرقم الفريد أو المعرّف الرقمي لجهازك الذي يحدد هويتك وموقعك الجغرافي في العالم. باستخدام عنوان IP جديد، يمكنك تصفح الإنترنت كما لو كنت في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو أي دولة أخرى إذا كانت خدمة VPN تحتوي على خوادم (سيرفرات) فيها.
حماية الخصوصية والحياة الخاصة
يساعد تغيير عنوان IP الخاص بك باستخدام برنامج VPN على حماية هويتك من مالكي مواقع الويب والتطبيقات والخدمات الراغبين في تتبع نشاطاتك على الإنترنت والحصول على بياناتك الشخصية. وتحافظ برامج VPN المتطورة أيضا على خصوصيتك وتحميك من مزودي خدمات الإنترنت وشركات الهواتف المحمولة وكل أشكال المراقبة عبر الإنترنت، وذلك بفضل طبقة من التشفير الآمن.
الأمان على الإنترنت
تحميك الشبكة الخاصة الافتراضية من الانتهاكات الأمنية بأشكالها المتعددة، بما في ذلك استنشاق الحزم (packet sniffing) وشبكات Wi-Fi غير الآمنة وهجمات الوسيط (man-in-the-middle) إلى غيرها من التهديدات الإلكترونية. ويستخدم المسافرون والعمال عن بُعد وغيرهم خلال التنقل تطبيقات VPN كلما كانوا على شبكة غير مؤتمنة مثل شبكة Wi-Fi العامة المجانية.
رفع الحظر عن المواقع المحجوبة
إن كنت تعيش في بلد يفرض قيودا على الإنترنت تمنعك من الدخول إلى Google أو Wikipedia أو YouTube أو مواقع وخدمات أخرى، فإن استخدام VPN سيمنحك الحرية للوصول إلى الإنترنت دون رقابة. يمكنك أيضا استخدام VPN لتخطي جدران الحماية على شبكات المدارس أو الشركات.
متى يجب استخدام برنامج VPN؟
إذا كنت تعدّ الخصوصية حقا من حقوقك الشخصية يستلزم عليك حمايته، فيجب عليك استخدام VPN في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت. يعمل تطبيق VPN في خلفية جهازك حتى لا يعيق استخدام التطبيقات الأخرى وبث المحتويات وتصفح الإنترنت. وستشعر بالأمان وراحة البال مع العلم أن خصوصيتك محمية دائما.
هذه بعض الحالات التي تكون فيها الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) مفيدة بشكل خاص:
في أثناء استخدام شبكة Wi-Fi عامة
قد يعرّضك الاتصال بنقاط شبكة Wi-Fi العامة مثل تلك الموجودة في المقاهي والمطارات والمتنزهات للكثير من المخاطر مثل الكشف عن معلوماتك الخاصة. يوفر لك استخدام VPN الأمان حيث يجعل بياناتك الشخصية مشفرة.
في أثناء مشاهدة الفيديوهات
يتيح لك استخدام VPN مشاهدة التلفزيون والأفلام على Netflix و Hulu و Amazon و HBO مع فك القيود المفروضة على عرض النطاق الترددي أو الحد من حظر الإنترنت كليا من قبل مزودي خدمة الإنترنت وشبكات Wi-Fi المحلية.
في أثناء السفر
لا يعني استكشاف العالم أنه عليك تغيير طريقة استخدامك للإنترنت. تتيح لك برامج VPN استخدام الإنترنت بكل حرية وأمان في جميع أنحاء العالم كما لو كنت في وطنك الأصلي، بغض النظر عن المسافة أو موقعك الجغرافي.
في أثناء التسوق على الإنترنت
يعتمد بعض مزودي الخدمات والتّجار على شبكة الإنترنت أسعارا مختلفة تبعا للموقع الجغرافي لعملائهم. باستخدام VPN، يمكنك العثور على أفضل الصفقات والأسعار في العالم بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه.
في أثناء إرسال واستقبال الملفات
تمكّن مشاركة ملفات P2P عادة الغرباء أو قراصنة الإنترنت وغيرهم من الدّخلاء من رؤية عنوان IP الخاص بك وربما تتبع تنزيلاتك وبياناتك. وتحافظ برامج VPN على خصوصية عنوان IP، مما يتيح لك التنزيل الآمن مع إخفاء هويتك.
في أثناء اللعب على الإنترنت
يتيح استخدام VPN الوصول إلى جميع ألعابك المفضلة والحصول على الخرائط والجلود وغيرها من الوظائف الإضافية التي قد تكون مقيدة على شبكتك، ثم إنه يحميك من هجمات DDoS ويقلل من البينغ والبطء أو التأخير عامة.
الاتصال ببرنامج VPN
لفهم كيفية الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والغاية من استعمالها، من المفيد أولا فهم كيفية عمل اتصال الإنترنت دون VPN.
دون استخدام VPN
عند الدخول إلى موقع ويب دون شبكة VPN، يتم توصيلك بهذا الموقع عبر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. يخصص لك ISP (مزود خدمة الإنترنت) عنوان IP خاص يمكن استخدامه لتحديد هويتك على موقع الويب. وبما أن مزود خدمة الإنترنت يتحكم في حركة الإنترنت أو توجيهها، فبإمكانه معرفة مواقع الويب التي تزورها وربط نشاطاتك بهويتك بسبب عنوان IP الفريد المذكور أعلاه.
باستخدام VPN
عند الاتصال بشبكة الإنترنت باستخدام VPN، ينشئ تطبيق VPN (يسمى أيضا برنامج VPN) على جهازك اتصالا آمنا بخادم VPN. لا يزال اتصالك مربوطا بمزود خدمة الإنترنت، ولكن لم يعد بإمكانه قراءة بياناته أو معرفة وجهته النهائية ولم يعد بإمكان مواقع الويب التي تزورها رصد عنوان IP الأصلي الخاص بك، بل فقط عنوان IP خادم VPN الذي يشاركه العديد من المستخدمين الآخرين ويتم تغييره بانتظام.
قطع الاتصال
الاتصال
فيما يلي بعض المفاهيم المتعلقة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي ستساعدك على فهم كيفية عمل تطبيقات VPN والفوائد من استخدامها:
التوكيل باستخدام بروكسي
يعمل سيرفر VPN كوكيل (بروكسي) أو احتياطي لنشاط الويب: بدلا من عنوان IP وموقعك الحقيقيين، سترى مواقع الويب التي تزورها عنوان IP وموقع سيرفر VPN فقط.
هذا يساعدك على إخفاء هويتك على الإنترنت.
المصادقة الرقمية
يعد تحقيق اتصال آمن مسألة صعبة يتم حلها بواسطة خوارزميات حديثة ومعقدة في آلية تسمى المصادقة.
بمجرد المصادقة الرقمية أو الإلكترونية، يمكن لبرنامج VPN وسيرفر VPN التأكد من أنهما يتعاملان مع بعضهما البعض وليس مع أي متعامل آخر.
بروتوكول الاتصال النفقي
تحمي شبكات VPN أيضا الاتصال بين العميل والسيرفر بفضل التشفير والبروتوكولات النفقية.
يساعد البروتوكول النفقي على تغليف كل حزمة بيانات داخل حزمة بيانات أخرى. هذا يجعل من الصعب قراءتها من قبل أطراف مجهولة في أثناء نقلها.
التشفير
يتم أيضا تشفير البيانات داخل النفق بطريقة لا يمكن إلا للمستلم المقصود فك تشفيرها. هذا يحافظ على خصوصية محتويات حركة الإنترنت. ولا يمكن حتى لمزود خدمة الإنترنت قراءتها.
اكتشف المزيد حول التشفير مع ExpressVPN.
بروتوكولات VPN
بروتوكولات VPN هي الطرق التي يتصل بها جهازك بسيرفر VPN. بعض البروتوكولات أفضل للسرعة وبعضها أفضل للأمان والبعض الآخر يعمل بشكل أفضل في شبكات معينة.
تستخدم معظم شبكات VPN مجموعة محدودة من البروتوكولات، لكن ExpressVPN استحدثت Lightway وهو بروتوكول متطور يفوق جميع البروتوكولات الأخرى في السرعة والموثوقية والأمان. اقرأ المزيد حول Lightway.
يختار ExpressVPN تلقائيا أفضل بروتوكول لشبكتك، ولكن يمكنك أيضا اختيار بروتوكول آخر يدويا.
تشمل بروتوكولات VPN الشائعة المستخدمة اليوم ما يلي:
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OpenVPN
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IKEv2
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L2TP / IPsec*
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PPTP*
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WireGuard*
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SSTP*
*غير مدعوم من ExpressVPN.
أنواع VPN
VPN تجاري
برامج VPN التجارية أو الشخصية أو VPN للاستخدام الشخصي خدمة خاصة تقدم للأفراد والعملاء، عادة مقابل رسوم.
تعدّ ExpressVPN خدمة VPN تجارية لأنها موجهة بشكل مباشر لتلبية احتياجات الخصوصية لعملائها.
VPN للشركات
برنامج VPN للشركات موجّه لموظفي شركة معينة لتسهيل التواصل والاتصال بالإنترنت عن بعد بشكل آمن كما لو كانوا موجودين فعليا في الشركة.
على عكس شبكات VPN التجارية، فإن شبكات VPN للشركات تهدف إلى حماية خصوصية الشركة وليس بالضرورة الموظفين فيها.
VPN يدوي الإعداد
يختار بعض خبراء التكنولوجيا وهواة الحوسبة وتشفير البيانات برمجة شبكة VPN ذاتية باستخدام معداتهم وأجهزتهم الخاصة.
لا توفّر شبكات VPN اليدوية حماية كتلك التي توفرها شبكات بعناوين IP مشتركة أو سيرفرات في بلدان متعدّدة وغيرها من الميزات الأخرى.
بدائل لبرامج VPN
ليست الشبكة الخاصة الافتراضية الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تزيد من خصوصيتك وأمانك وحريتك على الإنترنت.
متصفح Tor
متصفح تور أو Tor (اختصار The Onion Router) هو شبكة حرة من الخوادم أو العقد التي توجه حركة الإنترنت بشكل افتراضي بين بعضها البعض من أجل إخفاء أصل البيانات.
يمكن أن يساعدك Tor على إخفاء هويتك وبياناتك الشخصية ويمنحك استخدام Tor مع شبكة VPN أفضل حماية ممكنة للخصوصية على الإنترنت.
ومع ذلك، فإن المشكل الأكبر في Tor هو السرعة لأنه يعمل على نقل حركة الإنترنت عبر العديد من العقد أو الخوادم. من المحتمل أن تجد Tor غير ملائم لمشاهدة الفيديوهات أو تنزيل البرامج أو مشاركة الملفات.
خدمات البروكسي
خادم الوكيل (البروكسي) هو أي وسيط بين جهازك والإنترنت. على عكس تطبيقات VPN، فإن معظم خدمات البروكسي التي ستجدها على الإنترنت بطيئة جدا ولا توفر الخصوصية أو الأمان للمستخدمين.
فأما ما يسمى بخدمات البروكسي المجانية فهي غير آمنة وشديدة الخطر على مستخدمي الإنترنت، حيث سيجد مزودو هذا النوع من الخدمات سبلا أخرى لبيع البيانات المحفوظة لأطراف مجهولة.
لا يمكن لمتصفح تور (Tor) ولا لخدمات البروكسي توفير ميزات تطبيقات VPN. ما تزال برامج VPN الآمنة أفضل وسيلة متوفرة لجميع مستخدمي الإنترنت من أجل حماية خصوصيتهم.
تحميل ExpressVPN
على جميع الأجهزة
احصل على أفضل VPN لأجهزة iOS و Mac و iPhone و Android والمزيد.
استحدثت ExpressVPN حلولا برمجية لكل الأجهزة، بما في ذلك أنظمة ألعاب الفيديو مثل PlayStation و Xbox وأنظمة التلفزيونات الذكية مثل Apple TV و Amazon TV Fire Stick و Samsung Smart TV. احصل على تطبيق VPN لأجهزة Android أو قم بتنزيل ExpressVPN لنظام iOS. يمكنك أيضا تثبيت إضافة VPN في متصفح Chrome.
إضافات VPN لأشهر متصفحات الويب
الأسئلة المتداولة
أهم ما يجب عليك مراعاته عند اختيار VPN هو موثوقية الخدمة. توجد معايير أخرى أيضا مثل:
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شفافية سياسة الخصوصية
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توفر الشركة على بيانات لتدقيقات من قبل شركات مستقلة
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تصميم وبرمجة الأنظمة لتجنب تخزين البيانات الشخصية
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الالتزام الدائم بخصوصية الإنترنت والحرية الرقمية
بعد ذلك، اختر شبكة VPN بناء على الميزات التي توفرها مثل مواقع خوادم VPN (مواقع السيرفرات) ودعم جميع الأجهزة التي تمتلكها وعرض نطاق ترددي غير محدود.
من الصعب على شبكات VPN المجانية أن تنافس شبكات VPN التجارية. من المرجح أن تواجه اتصالات بطيئة بسبب العدد الكبير لمستخدمي البرامج المجانية ونقص خدمات أخرى أساسية كعدم وجود دعم للعملاء وضعف الأمان والخصوصية وعدد محدود من مواقع سيرفرات VPN.
يمكن لبرنامج ExpressVPN باعتباره خدمة مدفوعة تقديم اتصالات عالية الجودة وتوفير السرعة والأمان لجميع المستخدمين، بالإضافة إلى مجموعة من مواقع السيرفرات في 105 دولة. ويوفر فريق الدعم مساعدة لجميع العملاء 24/7.
الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) برامج مشروعة يستخدمها الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم لحماية معلوماتهم الخاصة وبياناتهم، بما في ذلك البلدان التي تفرض قيودا ورقابة على محتويات الإنترنت. حتى في الدول التي ينصح فيها عدم استخدام VPN، فإن العديد من الحكومات تؤيد استخدامها ضمنيا من قبل المسؤولين أو الأكاديميين أو رجال الأعمال كإجراء ضروري للحفاظ على قدرتها التنافسية في عالم مترابط ومتغيّر. لا يمكن ببساطة لأي بلد حظر استعمال جميع الشبكات الخاصة الافتراضية.
ومع ذلك، تبقى الأنشطة غير القانونية على الإنترنت غير قانونية ببساطة سواء كنت تستخدم VPN أم لا.
يسهل مع تطبيقات iOS و Android استخدام ExpressVPN على الأجهزة المحمولة. نظرا لأن غالبية بياناتنا الرقمية ونشاطاتنا بما في ذلك الخدمات المصرفية ومشاهدة الفيديوهات والرسائل تتم على هواتفنا الذكية وأجهزتنا اللوحية، فقد أصبح من المهم حمايتها باستخدام VPN على هذه الأجهزة، خاصة عند الدخول إلى شبكات Wi-Fi العامة.
تقلل شبكات VPN من سرعة الإنترنت غالبا، لكن لا يلاحظ عادة مستخدمو ExpressVPN فرقا عند الاتصال بالتطبيق نظرا للسرعة الفائقة التي تميّزه عن باقي البرامج. في الواقع، قد يؤدي استخدام VPN إلى تحسين اتصالك إذا كان مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يفرض عتبة أو رقابة على حركة الإنترنت.
على أي حال، إذا لاحظت أن اتصالك بالإنترنت بطيء، فحاول اختيار موقع سيرفر أقرب إليك جغرافيا.
تستهلك برامج VPN قدرا محدودا من الطاقة على جهازك مثل غيرها من التطبيقات. هذا أحد أسباب استحداث ExpressVPN لبروتوكول Lightway، وهو بروتوكول متطور وحصري مصمم لاستخدام طاقة أقل بكثير من البروتوكولات الأخرى، وهو أسرع وأسهل للمراجعة والتدقيق.
تؤمن ExpressVPN أن لكل شخص الحق في الخصوصية. عند الاتصال بشبكتنا، يحمي تشفير آمن نشاطاتك وبياناتك من مزودي خدمات الإنترنت أو Wi-Fi أو غيرهم. لا تحتفظ ExpressVPN بأي نشاطات أو بيانات خاصة بمستخدمي برامجها، وتضمن تكنولوجيا TrustedServer الرائدة عدم تخزين البيانات. باختصار، لا يمكن تتبع أي نشاط أو سلوك محدد في الشبكة وربطه بأي مستخدم لبرنامج ExpressVPN.
استخدام VPN ليس آمنا فحسب، بل يمكنك من إضافة طبقة قيمة من التشفير والأمان إلى الخدمات المصرفية على الإنترنت، خاصة على شبكات Wi-Fi العامة. قد تحرم بعض المؤسسات المالية عملاءها من الاستفادة من خدماتها إذا كانوا يحاولون الدخول إلى مواقعها من أماكن غير آمنة أو مجهولة أو من بلد آخر خلال السفر. يمكن أن يوفر لك الاتصال بموقع سيرفر بلدك قبل تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه أو حساب PayPal خدمات آمنة من أجل الدخول إلى حساباتك.
نوصي جميع عملائنا بتشغيل ExpressVPN في أي وقت تكون فيه أجهزتهم متصلة بالإنترنت. شغّل ExpressVPN الذي يعمل في خلفية أجهزتك حتى لو لم تكن من المتصلين بالشبكة بانتظام. ستشعر براحة البال وأنت تعلم أن خصوصيتك محمية دائما.
كيف يمكنني تحميل وتشغيل VPN؟
الخطوة 1
الاشتراك في ExpressVPN
زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بالكامل بضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.
الخطوة 2
تحميل تطبيق VPN
ستتم دعوتك على الفور لتنزيل التطبيق على الجهاز الذي تستخدمه. ويمكنك الحصول على تطبيقات لجميع أجهزتك الأخرى بكل سهولة.
الخطوة 3
الاتصال بموقع سيرفر VPN
ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاتصال بأفضل موقع VPN لشبكتك، أو يمكنك اختيار أحد المواقع في شبكتنا العالمية.
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
خوادم في 105 دولة
اختر من بين العديد من مواقع خوادم VPN الآمنة والسريعة في 105 دولة عبر جميع أنحاء العالم.
أفضل تشفير للبيانات
ستكون بياناتك محمية بتشفير AES-256، وهو المعيار الموثوق به من قبل خبراء الأمن الإلكتروني.
دعم بالدردشة الحية 24/7
خدماتنا متاحة على مدار الساعة لمساعدة عملائنا على تثبيت البرنامج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تكنولوجيا TrustedServer
لا توجد بيانات مكتوبة إطلاقا على أقراص صلبة مع تكنولوجيا الخوادم المستحدثة من قبل ExpressVPN.
سرعات فائقة
تصفح الإنترنت واستمتع بالألعاب دون قيود أو رقابة بسرعة قياسية واتصال عالي الجودة.
استخدام الخدمة على 8 أجهزة في آن واحد
قم بتثبيت ExpressVPN على جميع أجهزتك واتصل بالخدمة على ثمانية أجهزة في آن واحد (بواسطة اشتراك واحد).
تدقيقات مستقلة
تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.
اكتشف المزيد حول VPN
سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات
لا تسجّل ExpressVPN مواقع الويب التي تزورها.
تشفير البيانات الشخصية
يحمي التشفير الآمن بياناتك الشخصية واتصالاتك على شبكة الإنترنت.
اكتشف المزيد حول تشفير VPN
رفع الحجب عن المواقع
احصل على خدمات الويب المفضلة لديك وضع حدا للرقابة على الإنترنت.
الأمان والخصوصية
تشفير البيانات الشخصية
لا يحتفظ ExpressVPN بسجلات البيانات
تصفح الإنترنت دون الإفصاح عن هويتك
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