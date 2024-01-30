فيما يلي بعض المفاهيم المتعلقة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي ستساعدك على فهم كيفية عمل تطبيقات VPN والفوائد من استخدامها:

التوكيل باستخدام بروكسي

يعمل سيرفر VPN كوكيل (بروكسي) أو احتياطي لنشاط الويب: بدلا من عنوان IP وموقعك الحقيقيين، سترى مواقع الويب التي تزورها عنوان IP وموقع سيرفر VPN فقط.

هذا يساعدك على إخفاء هويتك على الإنترنت.

المصادقة الرقمية

يعد تحقيق اتصال آمن مسألة صعبة يتم حلها بواسطة خوارزميات حديثة ومعقدة في آلية تسمى المصادقة.

بمجرد المصادقة الرقمية أو الإلكترونية، يمكن لبرنامج VPN وسيرفر VPN التأكد من أنهما يتعاملان مع بعضهما البعض وليس مع أي متعامل آخر.

بروتوكول الاتصال النفقي

تحمي شبكات VPN أيضا الاتصال بين العميل والسيرفر بفضل التشفير والبروتوكولات النفقية.

يساعد البروتوكول النفقي على تغليف كل حزمة بيانات داخل حزمة بيانات أخرى. هذا يجعل من الصعب قراءتها من قبل أطراف مجهولة في أثناء نقلها.

التشفير

يتم أيضا تشفير البيانات داخل النفق بطريقة لا يمكن إلا للمستلم المقصود فك تشفيرها. هذا يحافظ على خصوصية محتويات حركة الإنترنت. ولا يمكن حتى لمزود خدمة الإنترنت قراءتها.

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