Get an extra {{bonus_days}} days free on any plan when you sign up now.

Don’t miss out! Get {{bonus_months}} months free when you sign up for a 12-month plan.

ما هو VPN أو ما يعرف بالشبكة الخاصة الافتراضية

VPN (في بي إن) أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق مشفّر آمن بين جهازك والإنترنت. تحميك برامج VPN من التطفل والتدخل في أنشطتك على الإنترنت وجميع أنواع الحظر أو الرقابة على المحتوى الرقمي.

احصل على ExpressVPN
رسم توضيحي لكيفية حماية برنامج VPN لبياناتك الخاصة.

شرح مبسّط لبرنامج VPN في ثواني

ما هو VPN؟

VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) هو الطريقة الأسهل والأكثر فعالية التي يلجأ إليها مستخدمو الإنترنت للاتصال بالشبكة بكل أمان والحفاظ على خصوصية هوياتهم وبياناتهم الشخصية. خلال الاتصال بخادم VPN آمن، توجّه حركة الإنترنت إلى نفق مشفّر يصعب اختراقه أو الاطلاع على بياناته من قبل المتسللين من قراصنة الكمبيوتر والحكومات أو حتى مزودي خدمة الإنترنت.

صورة: ما هو VPN ؟

يلجأ مستخدمو الإنترنت لشبكات VPN للحفاظ على خصوصية نشاطاتهم على الإنترنت وضمان الوصول إلى المواقع والخدمات التي قد تكون مقيدة جغرافيا.

وتستخدم الشركات برامج VPN لتسهيل الاتصال بين الموظفين عن بعد كما لو كانوا جميعا يستخدمون شبكة محلية في مكتب مركزي، ولكن فوائدها محدودة للمتعاملين مقارنة ببرامج VPN الشخصية.

جرّب ExpressVPN بكل أمان

فوائد برنامج VPN

شاشات الكمبيوتر المحمول التي توضح عملية ما قبل وبعد تغيير عنوان IP الخاص بالمستخدم.

تغيير الموقع الجغرافي

تعمل تطبيقات VPN على تغيير عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بك، وهو الرقم الفريد أو المعرّف الرقمي لجهازك الذي يحدد هويتك وموقعك الجغرافي في العالم. باستخدام عنوان IP جديد، يمكنك تصفح الإنترنت كما لو كنت في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو أي دولة أخرى إذا كانت خدمة VPN تحتوي على خوادم (سيرفرات) فيها.

تحميل VPN يوفر أفضل تشفير 256 بت.

حماية الخصوصية والحياة الخاصة

يساعد تغيير عنوان IP الخاص بك باستخدام برنامج VPN على حماية هويتك من مالكي مواقع الويب والتطبيقات والخدمات الراغبين في تتبع نشاطاتك على الإنترنت والحصول على بياناتك الشخصية. وتحافظ برامج VPN المتطورة أيضا على خصوصيتك وتحميك من مزودي خدمات الإنترنت وشركات الهواتف المحمولة وكل أشكال المراقبة عبر الإنترنت، وذلك بفضل طبقة من التشفير الآمن.

VPN للراوتر يغطي جميع الأجهزة.

الأمان على الإنترنت

تحميك الشبكة الخاصة الافتراضية من الانتهاكات الأمنية بأشكالها المتعددة، بما في ذلك استنشاق الحزم (packet sniffing) وشبكات Wi-Fi غير الآمنة وهجمات الوسيط (man-in-the-middle) إلى غيرها من التهديدات الإلكترونية. ويستخدم المسافرون والعمال عن بُعد وغيرهم خلال التنقل تطبيقات VPN كلما كانوا على شبكة غير مؤتمنة مثل شبكة Wi-Fi العامة المجانية.

شعارات للخدمات عبر الإنترنت، مثل YouTube و Google و Skype و Facebook و Snapchat والمزيد.

رفع الحظر عن المواقع المحجوبة

إن كنت تعيش في بلد يفرض قيودا على الإنترنت تمنعك من الدخول إلى Google أو Wikipedia أو YouTube أو مواقع وخدمات أخرى، فإن استخدام VPN سيمنحك الحرية للوصول إلى الإنترنت دون رقابة. يمكنك أيضا استخدام VPN لتخطي جدران الحماية على شبكات المدارس أو الشركات.

جرّب ExpressVPN بكل أمان

متى يجب استخدام برنامج VPN؟

إذا كنت تعدّ الخصوصية حقا من حقوقك الشخصية يستلزم عليك حمايته، فيجب عليك استخدام VPN في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت. يعمل تطبيق VPN في خلفية جهازك حتى لا يعيق استخدام التطبيقات الأخرى وبث المحتويات وتصفح الإنترنت. وستشعر بالأمان وراحة البال مع العلم أن خصوصيتك محمية دائما.

هذه بعض الحالات التي تكون فيها الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) مفيدة بشكل خاص:

حافظ على أمانك على شبكة Wi-Fi العامة: استخدام كمبيوتر محمول في مقهى.
في أثناء استخدام شبكة Wi-Fi عامة

قد يعرّضك الاتصال بنقاط شبكة Wi-Fi العامة مثل تلك الموجودة في المقاهي والمطارات والمتنزهات للكثير من المخاطر مثل الكشف عن معلوماتك الخاصة. يوفر لك استخدام VPN الأمان حيث يجعل بياناتك الشخصية مشفرة.

استمتع بالمحتوى الذي تريده: بث البرامج والموسيقى على جهاز كمبيوتر محمول.
في أثناء مشاهدة الفيديوهات

يتيح لك استخدام VPN مشاهدة التلفزيون والأفلام على Netflix و Hulu و Amazon و HBO مع فك القيود المفروضة على عرض النطاق الترددي أو الحد من حظر الإنترنت كليا من قبل مزودي خدمة الإنترنت وشبكات Wi-Fi المحلية.

طائرة تحلق فوق العالم.
في أثناء السفر

لا يعني استكشاف العالم أنه عليك تغيير طريقة استخدامك للإنترنت. تتيح لك برامج VPN استخدام الإنترنت بكل حرية وأمان في جميع أنحاء العالم كما لو كنت في وطنك الأصلي، بغض النظر عن المسافة أو موقعك الجغرافي.

نافذة متصفح التسوق.
في أثناء التسوق على الإنترنت

يعتمد بعض مزودي الخدمات والتّجار على شبكة الإنترنت أسعارا مختلفة تبعا للموقع الجغرافي لعملائهم. باستخدام VPN، يمكنك العثور على أفضل الصفقات والأسعار في العالم بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه.

قم بالتحميل بشكل مجهول. كمبيوتر محمول مع رمز التحميل.
في أثناء إرسال واستقبال الملفات

تمكّن مشاركة ملفات P2P عادة الغرباء أو قراصنة الإنترنت وغيرهم من الدّخلاء من رؤية عنوان IP الخاص بك وربما تتبع تنزيلاتك وبياناتك. وتحافظ برامج VPN على خصوصية عنوان IP، مما يتيح لك التنزيل الآمن مع إخفاء هويتك.


أجهزة للألعاب.
في أثناء اللعب على الإنترنت

يتيح استخدام VPN الوصول إلى جميع ألعابك المفضلة والحصول على الخرائط والجلود وغيرها من الوظائف الإضافية التي قد تكون مقيدة على شبكتك، ثم إنه يحميك من هجمات DDoS ويقلل من البينغ والبطء أو التأخير عامة.

الاتصال ببرنامج VPN

لفهم كيفية الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والغاية من استعمالها، من المفيد أولا فهم كيفية عمل اتصال الإنترنت دون VPN.

دون استخدام VPN

عند الدخول إلى موقع ويب دون شبكة VPN، يتم توصيلك بهذا الموقع عبر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. يخصص لك ISP (مزود خدمة الإنترنت) عنوان IP خاص يمكن استخدامه لتحديد هويتك على موقع الويب. وبما أن مزود خدمة الإنترنت يتحكم في حركة الإنترنت أو توجيهها، فبإمكانه معرفة مواقع الويب التي تزورها وربط نشاطاتك بهويتك بسبب عنوان IP الفريد المذكور أعلاه.

باستخدام VPN

عند الاتصال بشبكة الإنترنت باستخدام VPN، ينشئ تطبيق VPN (يسمى أيضا برنامج VPN) على جهازك اتصالا آمنا بخادم VPN. لا يزال اتصالك مربوطا بمزود خدمة الإنترنت، ولكن لم يعد بإمكانه قراءة بياناته أو معرفة وجهته النهائية ولم يعد بإمكان مواقع الويب التي تزورها رصد عنوان IP الأصلي الخاص بك، بل فقط عنوان IP خادم VPN الذي يشاركه العديد من المستخدمين الآخرين ويتم تغييره بانتظام.

قطع الاتصال

الاتصال

جهاز كمبيوتر محمول به اتصال غير آمن بالإنترنت ورسم لعين ترى بيانات حركة الإنترنت في الكمبيوتر المحمول.صورة: ما هو VPN ؟

فيما يلي بعض المفاهيم المتعلقة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي ستساعدك على فهم كيفية عمل تطبيقات VPN والفوائد من استخدامها:

التوكيل باستخدام بروكسي

يعمل سيرفر VPN كوكيل (بروكسي) أو احتياطي لنشاط الويب: بدلا من عنوان IP وموقعك الحقيقيين، سترى مواقع الويب التي تزورها عنوان IP وموقع سيرفر VPN فقط.

هذا يساعدك على إخفاء هويتك على الإنترنت.

المصادقة الرقمية

يعد تحقيق اتصال آمن مسألة صعبة يتم حلها بواسطة خوارزميات حديثة ومعقدة في آلية تسمى المصادقة.

بمجرد المصادقة الرقمية أو الإلكترونية، يمكن لبرنامج VPN وسيرفر VPN التأكد من أنهما يتعاملان مع بعضهما البعض وليس مع أي متعامل آخر.

بروتوكول الاتصال النفقي

تحمي شبكات VPN أيضا الاتصال بين العميل والسيرفر بفضل التشفير والبروتوكولات النفقية.

يساعد البروتوكول النفقي على تغليف كل حزمة بيانات داخل حزمة بيانات أخرى. هذا يجعل من الصعب قراءتها من قبل أطراف مجهولة في أثناء نقلها.

التشفير

يتم أيضا تشفير البيانات داخل النفق بطريقة لا يمكن إلا للمستلم المقصود فك تشفيرها. هذا يحافظ على خصوصية محتويات حركة الإنترنت. ولا يمكن حتى لمزود خدمة الإنترنت قراءتها.

اكتشف المزيد حول التشفير مع ExpressVPN.

جرّب ExpressVPN بكل أمان

بروتوكولات VPN

بروتوكولات VPN هي الطرق التي يتصل بها جهازك بسيرفر VPN. بعض البروتوكولات أفضل للسرعة وبعضها أفضل للأمان والبعض الآخر يعمل بشكل أفضل في شبكات معينة.

فقاعات الكلام مع بروتوكولات VPN مختلفة.

تستخدم معظم شبكات VPN مجموعة محدودة من البروتوكولات، لكن ExpressVPN استحدثت Lightway وهو بروتوكول متطور يفوق جميع البروتوكولات الأخرى في السرعة والموثوقية والأمان. اقرأ المزيد حول Lightway.

يختار ExpressVPN تلقائيا أفضل بروتوكول لشبكتك، ولكن يمكنك أيضا اختيار بروتوكول آخر يدويا.

تشمل بروتوكولات VPN الشائعة المستخدمة اليوم ما يلي:

  • OpenVPN

  • IKEv2

  • L2TP / IPsec*

  • PPTP*

  • WireGuard*

  • SSTP*

*غير مدعوم من ExpressVPN.

أنواع VPN

كمبيوتر محمول مع نبات وشراب.
VPN تجاري

برامج VPN التجارية أو الشخصية أو VPN للاستخدام الشخصي خدمة خاصة تقدم للأفراد والعملاء، عادة مقابل رسوم.

تعدّ ExpressVPN خدمة VPN تجارية لأنها موجهة بشكل مباشر لتلبية احتياجات الخصوصية لعملائها.

مخطط دائري.
VPN للشركات

برنامج VPN للشركات موجّه لموظفي شركة معينة لتسهيل التواصل والاتصال بالإنترنت عن بعد بشكل آمن كما لو كانوا موجودين فعليا في الشركة.

على عكس شبكات VPN التجارية، فإن شبكات VPN للشركات تهدف إلى حماية خصوصية الشركة وليس بالضرورة الموظفين فيها.

مفتاح البراغي والمفتاح.
VPN يدوي الإعداد

يختار بعض خبراء التكنولوجيا وهواة الحوسبة وتشفير البيانات برمجة شبكة VPN ذاتية باستخدام معداتهم وأجهزتهم الخاصة.

لا توفّر شبكات VPN اليدوية حماية كتلك التي توفرها شبكات بعناوين IP مشتركة أو سيرفرات في بلدان متعدّدة وغيرها من الميزات الأخرى.

بدائل لبرامج VPN

ليست الشبكة الخاصة الافتراضية الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تزيد من خصوصيتك وأمانك وحريتك على الإنترنت.

رمز بصلة تور (Tor) على جهاز كمبيوتر محمول.

متصفح Tor

متصفح تور أو Tor (اختصار The Onion Router) هو شبكة حرة من الخوادم أو العقد التي توجه حركة الإنترنت بشكل افتراضي بين بعضها البعض من أجل إخفاء أصل البيانات.

يمكن أن يساعدك Tor على إخفاء هويتك وبياناتك الشخصية ويمنحك استخدام Tor مع شبكة VPN أفضل حماية ممكنة للخصوصية على الإنترنت.

ومع ذلك، فإن المشكل الأكبر في Tor هو السرعة لأنه يعمل على نقل حركة الإنترنت عبر العديد من العقد أو الخوادم. من المحتمل أن تجد Tor غير ملائم لمشاهدة الفيديوهات أو تنزيل البرامج أو مشاركة الملفات.

كمبيوتر محمول متصل بالإنترنت عبر خادم البروكسي.

خدمات البروكسي

خادم الوكيل (البروكسي) هو أي وسيط بين جهازك والإنترنت. على عكس تطبيقات VPN، فإن معظم خدمات البروكسي التي ستجدها على الإنترنت بطيئة جدا ولا توفر الخصوصية أو الأمان للمستخدمين.

فأما ما يسمى بخدمات البروكسي المجانية فهي غير آمنة وشديدة الخطر على مستخدمي الإنترنت، حيث سيجد مزودو هذا النوع من الخدمات سبلا أخرى لبيع البيانات المحفوظة لأطراف مجهولة.

لا يمكن لمتصفح تور (Tor) ولا لخدمات البروكسي توفير ميزات تطبيقات VPN. ما تزال برامج VPN الآمنة أفضل وسيلة متوفرة لجميع مستخدمي الإنترنت من أجل حماية خصوصيتهم.

احصل على ExpressVPN

تحميل ExpressVPN
على جميع الأجهزة

احصل على أفضل VPN لأجهزة iOS و Mac و iPhone و Android والمزيد.

قم بتنزيل تطبيقات ExpressVPN.

استحدثت ExpressVPN حلولا برمجية لكل الأجهزة، بما في ذلك أنظمة ألعاب الفيديو مثل PlayStation و Xbox وأنظمة التلفزيونات الذكية مثل Apple TV و Amazon TV Fire Stick و Samsung Smart TV. احصل على تطبيق VPN لأجهزة Android أو قم بتنزيل ExpressVPN لنظام iOS. يمكنك أيضا تثبيت إضافة VPN في متصفح Chrome.

VPN لنظام iOS
VPN لنظام Mac
VPN لنظام Android
VPN لنظام Linux
VPN لنظام Windows
VPN لأجهزة الراوتر
VPN لأنظمة ألعاب الفيديو
VPN للتلفزيونات الذكية

إضافات VPN لأشهر متصفحات الويب

إضافة إلى متصفح Chrome
إضافة إلى متصفح Firefox
إضافة إلى متصفح Edge
إضافة إلى متصفح Brave
إضافة إلى متصفح Vivaldi

احصل على ExpressVPN

الأسئلة المتداولة

كيف يمكنني تحميل وتشغيل VPN؟

الخطوة 1

كيف يمكنك الاشتراك في ExpressVPN؟
الاشتراك في ExpressVPN

زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بالكامل بضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع.

الخطوة 2

تحميل تطبيق VPN

ستتم دعوتك على الفور لتنزيل التطبيق على الجهاز الذي تستخدمه. ويمكنك الحصول على تطبيقات لجميع أجهزتك الأخرى بكل سهولة.

الخطوة 3

الكرة الأرضية مع علامة لتحديد الموقع الجغرافي
الاتصال بموقع سيرفر VPN

ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاتصال بأفضل موقع VPN لشبكتك، أو يمكنك اختيار أحد المواقع في شبكتنا العالمية.

احصل على ExpressVPN

لماذا ExpressVPN هو الأفضل

خوادم في 105 دولة

اختر من بين العديد من مواقع خوادم VPN الآمنة والسريعة في 105 دولة عبر جميع أنحاء العالم.

أفضل تشفير للبيانات

ستكون بياناتك محمية بتشفير AES-256، وهو المعيار الموثوق به من قبل خبراء الأمن الإلكتروني.

دعم بالدردشة الحية 24/7

خدماتنا متاحة على مدار الساعة لمساعدة عملائنا على تثبيت البرنامج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تكنولوجيا TrustedServer

لا توجد بيانات مكتوبة إطلاقا على أقراص صلبة مع تكنولوجيا الخوادم المستحدثة من قبل ExpressVPN.

سرعات فائقة

تصفح الإنترنت واستمتع بالألعاب دون قيود أو رقابة بسرعة قياسية واتصال عالي الجودة.

استخدام الخدمة على 8 أجهزة في آن واحد

قم بتثبيت ExpressVPN على جميع أجهزتك واتصل بالخدمة على ثمانية أجهزة في آن واحد (بواسطة اشتراك واحد).

تدقيقات مستقلة

تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.

سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات

لا تسجل أنظمة ExpressVPN بيانات حركة الإنترنت أو استعلامات DNS أو أي معلومات قد تستخدم لكشف هويتك.

اكتشف المزيد حول VPN

ملف أخضر وورقة عليها علامة الضرب.
سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات

لا تسجّل ExpressVPN مواقع الويب التي تزورها.

اقرأ المزيد عن سياسة البيانات الشخصية

كمبيوتر محمول مع تشفير.
تشفير البيانات الشخصية

يحمي التشفير الآمن بياناتك الشخصية واتصالاتك على شبكة الإنترنت.

اكتشف المزيد حول تشفير VPN

كمبيوتر محمول مع العديد من نوافذ المتصفح.
رفع الحجب عن المواقع

احصل على خدمات الويب المفضلة لديك وضع حدا للرقابة على الإنترنت.

اكتشف طريقة رفع الحجب عن المواقع

الأمان والخصوصية

تشفير البيانات الشخصية

لا يحتفظ ExpressVPN بسجلات البيانات

تصفح الإنترنت دون الإفصاح عن هويتك

احصل على 30 يوما بكل أمان

مزودو خدمات VPN

الأدوات والخدمات

كيفية استخدام VPN

رفع الحجب عن المواقع

بروتوكولات VPN

VPN لشبكات Wi-Fi العامة

سرعة VPN

الأسئلة الشائعة

ما هو VPN؟

لماذا أدفع مقابل VPN؟

ما الفرق بين البروكسي و VPN؟

ما هو نفق VPN؟

ما الفرق بين VPN الشخصي و VPN للشركات؟

ما الفرق بين VPN وسطح المكتب البعيد؟

هل من السهل استخدام VPN؟

دليل VPN للمبتدئين