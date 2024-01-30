تنزيل VPN على جميع

أجهزة Apple

ExpressVPN هو أفضل جهاز VPN لنظام Mac لأنه متوفر على جميع أجهزة Apple المكتبية والمحمولة، وهو متوافق مع معالجات Apple الخاصة (M1/M2).

اتصل ببرنامج ExpressVPN على:

MacBook و MacBook Air و MacBook Pro و iMac و iMac Pro و Mac Pro و Mac mini.

ExpressVPN متوفر على:

macOS Sequoia (15), macOS Sonoma (14) و macOS Ventura (13) و macOS Monterey (12) و macOS Big Sur (11) و macOS Catalina (10.15) و macOS Mojave (10.14) و macOS High Sierra (10.13) و macOS Sierra (10.12) و OS X El Capitan (10.11).

هل تحتاج إلى تطبيق VPN على iPhone أو iPad أو iPod touch؟ احصل على ExpressVPN لنظام iOS واستخدم البرنامج على جميع الأجهزة المذكورة في آن واحد.