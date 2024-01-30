تنزيل أفضل VPN لنظام Mac
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- أفضل ميزات التشفير والخصوصية
- خوادم VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- أفضل ميزات التشفير والخصوصية
- خوادم VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
احصل على VPN آمن
لـنظام Mac في 3 خطوات
الحصول على أفضل VPN لـنظام Mac أمر سهل. ما عليك سوى تنزيل تطبيق VPN سهل الاستخدام على MacBook أو macOS من أجل الاتصال بالبرنامج في بضع دقائق. اتبع الخطوات التالية:
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قم بتنزيل تطبيق VPN وتثبيته في Mac
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اتصل بشبكة ExpressVPN… نقرة واحدة تكفي لتغيير الموقع
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فإن فريق دعم ExpressVPN متاح عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
طريقة تنزيل VPN على نظام Mac
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شاهد الفيديو التوجيهي
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زر صفحة الإعدادات في مركز الدعم
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أو اتصل بفريق الدعم المتاح 24/7 عبر خدمة الدردشة الحية والبريد الإلكتروني
تنزيل VPN على جميع
أجهزة Apple
ExpressVPN هو أفضل جهاز VPN لنظام Mac لأنه متوفر على جميع أجهزة Apple المكتبية والمحمولة، وهو متوافق مع معالجات Apple الخاصة (M1/M2).
اتصل ببرنامج ExpressVPN على:
MacBook و MacBook Air و MacBook Pro و iMac و iMac Pro و Mac Pro و Mac mini.
ExpressVPN متوفر على:
macOS Sequoia (15), macOS Sonoma (14) و macOS Ventura (13) و macOS Monterey (12) و macOS Big Sur (11) و macOS Catalina (10.15) و macOS Mojave (10.14) و macOS High Sierra (10.13) و macOS Sierra (10.12) و OS X El Capitan (10.11).
هل تحتاج إلى تطبيق VPN على iPhone أو iPad أو iPod touch؟ احصل على ExpressVPN لنظام iOS واستخدم البرنامج على جميع الأجهزة المذكورة في آن واحد.
ألعاب الفيديو في Mac
بواسطة برنامج VPN
حافظ على أمان بياناتك الشخصية في أثناء اللعب على Mac عبر الإنترنت بفضل ExpressVPN. يحميك البرنامج أيضا من هجمات DDoS أو ما يعرف بهجمات حجب الخدمة. وتساعد شبكة VPN على تقليل البنج بين سيرفرات الألعاب بعد توصيلك بمواقع افتراضية أقرب إلى مضيفي الشبكة.
إذا كان مزود خدمة الإنترنت يفرض قيودا على اتصالاتك في أثناء اللعب، فإن برنامج ExpressVPN يتيح لك تجاوز هذه القيود لاستعادة سرعات شبكتك الأصلية. وقد يلاحظ اللاعبون في بعض الحالات تحسنا في السرعة بعد الاتصال بشبكتنا.
ExpressVPN متاح أيضا على وحدات ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation و Xbox إذا كنت تفضل اللعب فيها.
الأسئلة الشائعة: VPN لنظام Mac (و Apple)
سيوفر لك برنامج VPN الخصوصية والأمان على جهاز Mac عند الاتصال بالإنترنت. بعد الاتصال بموقع سيرفر VPN عبر شبكتنا العالمية، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بجهازك وحماية بياناتك الشخصية على شبكات Wi-Fi غير الآمنة والوصول إلى مواقع الويب المحظورة.
الأمر سهل! ما عليك سوى الاشتراك في ExpressVPN وتنزيل التطبيق على جهازك والضغط على زر الاتصال.
بالرغم من توفر نظام التشغيل macOS على ميزة الاتصال بسيرفر VPN في إعدادات النظام، إلا أنها من الناحية الفنية ليست خدمة VPN. إنها في الواقع قناة للاتصال بخدمات VPN التابعة لشركات أخرى مثل ExpressVPN.
مع أن ميزة إخفاء العنوان باستخدام iCloud لشركة Apple مصممة لحماية خصوصيتك وتوجيه حركة الإنترنت عبر نقطتي اتصال آمنتين، إلا أنها متاحة فقط عند تصفح الويب باستخدام Safari. لا توفر هذه الخدمة أي تشفير للبيانات في مستوى الجهاز ولا تتيح الوصول إلى مواقع الويب أو المحتويات المحظورة.
يوفر تطبيق VPN طبقة إضافية من الأمان بين جهاز Mac والإنترنت حتى تتمكن من تصفح الويب والتسوق والاستمتاع بخدمات البث بكل خصوصية. بالإضافة إلى حماية هويتك من التطفل أو التنقيب عن البيانات، يتيح لك برنامج VPN أيضا إلغاء الحظر على المحتويات الرقمية التي قد لا تكون متاحة بسهولة في منطقتك بسبب الرقابة الإلكترونية أو جدار الحماية في مدرستك أو شبكة شركتك.
نعم! ExpressVPN متاح على مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية و أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث. يمكنك تثبيت ExpressVPN على عدد غير محدود من الأجهزة والاتصال بثمانية في وقت واحد (بواسطة اشتراك واحد) أو تثبيت ExpressVPN على جهاز الراوتر للاتصال بمزيد من الأجهزة.
ExpressVPN هي أولا وقبل كل شيء شركة مختصة في الخصوصية الرقمية، وهي بذلك لا تحتفظ بأي سجلات اتصالات أو أنشطة. لا تخزن ExpressVPN أبدا أي بيانات من شأنها أن تسمح لأي شخص بتتبع نشاط أو سلوك مستخدم معين على الشبكة. لمزيد من المعلومات حول التزامات ExpressVPN، اطلع على سياسة الخصوصية وسياسة البيانات الشخصية.
إذا كنت تبحث عن VPN مجاني لنظام Mac، فيجب عليك تجربة ExpressVPN! ما عليك سوى الاشتراك في خدمتنا الرائدة وتجربة البرنامج مدة 30 يوما. ستتمكن من الحصول على جميع الميزات، وليس مجرد إصدار محدود لجهاز واحد فقط. إذا لم تكن مقتنعا في غضون 30 يوما، فستسترد المبلغ المدفوع في الاشتراك. وكأنها تجربة VPN مجانية ، لكن بميزات أفضل!
على الرغم من وجود شبكات VPN وخدمات بروكسي مجانية، إلا أنه لا يوصى باستخدامها لأنها لا تقدم نفس ميزات الخصوصية والأمان التي توفرها برامج VPN التجارية.
سواء كنت ترغب في الحصول على تطبيق VPN لنظام Mac أو أجهزة iOS المحمولة (iPhone و iPad)، فإن الاشتراك في ExpressVPN هو الحل الأمثل. يوفر لك برنامج ExpressVPN الخصوصية بفضل تشفير آمن يعد الأفضل في فئته ويتيح لك الاتصال بثمانية أجهزة في آن واحد (بواسطة اشتراك واحد). وتتم ترقية خدمتنا الآمنة بانتظام من أجل تجربة VPN سريعة ومؤمنة. جرّب ExpressVPN! إذا لم تكن راضيا، يمكنك إلغاء الاشتراك في غضون 30 يوما واسترداد المبلغ المدفوع بالكامل.
يأتي الأمان على رأس أولوياتنا في ExpressVPN، حيث لا نهدف فقط إلى تصميم تطبيقاتنا لتوفير مستوى عال من الخصوصية والحماية، ولكننا أيضا نقوم بإشراك مدققين مستقلين للتأكيد على موثوقية أنظمتنا الأمنية، ويعد ذلك إحدى أفضل الطرق التي يمكن لمستخدمينا من خلالها معرفة ما إذا كان بإمكانهم الوثوق في خدماتنا لحمايتهم. اطلع على القائمة الكاملة لعمليات التدقيق واقرأ التقارير الكاملة.
ت وفر ExpressVPN مجموعة واسعة من المقالات التي تغطي الإعداد والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم، فإن فريق ExpressVPN متاح 24/7.
VPN لـنظام Mac: الميزات الرئيسية
مواقع سيرفرات VPN كثيرة
اختر من بين مواقع خوادم VPN في 105 دولة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.
سرعات إنترنت فائقة
تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل تحسين الاتصال وتوفير أقصى السرعات للمستخدمين.
حماية من تسريب البيانات
يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.
واجهة متعددة اللغات
ربما اللغة الإنجليزية ليست خيارك الأول… جرّب برنامج ExpressVPN المتوفر في 17 لغة أخرى.
Network Lock الانقطاع الطارئ
يقوم Network Lock بإيقاف حركة الإنترنت في حالة انقطاع اتصالك ببرنامج VPN للحفاظ على أمان بياناتك الشخصية.
اختصارات إلى خدماتك المفضلة
يمكنك إضافة اختصارات أو روابط إلى خدماتك المفضلة تحت زر التشغيل لتخصيص برنامج ExpressVPN.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
تدقيقات مستقلة
تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.
تثبيت البرنامج في دقائق
ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. ما عليك سوى الاشتراك وتنزيل البرنامج والاتصال!
الحد من الرقابة الإلكترونية
يتيح لك ExpressVPN إلغاء القيود المفروضة على الاتصالات من قبل مزودي خدمات الإنترنت من أجل بث دون انقطاع.
تكنولوجيا TrustedServer
استحدثت ExpressVPN تكنولوجيا TrustedServer كمعيار جديد للأمان، وقد تمت مراجعتها لتأكيد موثوقية ميزات الخصوصية.
التصفح المتخفي
أخف عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع أو تعقب نشاطاتك وبياناتك الوصفية على متصفح الويب.
الوصول إلى كل المحتويات
يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.
دعم بالدردشة الحية
يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.
اتصال دون انقطاعات
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
شبكة VPN آمنة لأجهزة Mac
استمتع بخدمة ExpressVPN… أو استرد المبلغ المدفوع.
جرّب ExpressVPN على Mac مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع من أجل إنترنت أكثر أمانا!