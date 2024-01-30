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تنزيل أفضل VPN لنظام Mac

برنامج VPN آمن لجهاز MacBook

  • بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
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تنزيل VPN لنظام Mac
أفضل VPN لنظام التشغيل Mac.
تنزيل VPN على Mac.

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لـنظام Mac في 3 خطوات

الحصول على أفضل VPN لـنظام Mac أمر سهل. ما عليك سوى تنزيل تطبيق VPN سهل الاستخدام على MacBook أو macOS من أجل الاتصال بالبرنامج في بضع دقائق. اتبع الخطوات التالية:

  1. اشترك في ExpressVPN

  2. قم بتنزيل تطبيق VPN وتثبيته في Mac

  3. اتصل بشبكة ExpressVPN… نقرة واحدة تكفي لتغيير الموقع

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فإن فريق دعم ExpressVPN متاح عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.

احصل على ExpressVPN

طريقة تنزيل VPN على نظام Mac

[ar-SA] ExpressVPN for Mac - App setup tutorial

  1. شاهد الفيديو التوجيهي

  2. زر صفحة الإعدادات في مركز الدعم

  3. أو اتصل بفريق الدعم المتاح 24/7 عبر خدمة الدردشة الحية والبريد الإلكتروني

احصل على ExpressVPN
VPN لجميع أجهزة Apple.

تنزيل VPN على جميع
أجهزة Apple

ExpressVPN هو أفضل جهاز VPN لنظام Mac لأنه متوفر على جميع أجهزة Apple المكتبية والمحمولة، وهو متوافق مع معالجات Apple الخاصة (M1/M2).

اتصل ببرنامج ExpressVPN على:

MacBook و MacBook Air و MacBook Pro و iMac و iMac Pro و Mac Pro و Mac mini.

ExpressVPN متوفر على:

macOS Sequoia (15), macOS Sonoma (14) و macOS Ventura (13) و macOS Monterey (12) و macOS Big Sur (11) و macOS Catalina (10.15) و macOS Mojave (10.14) و macOS High Sierra (10.13) و macOS Sierra (10.12) و OS X El Capitan (10.11).

هل تحتاج إلى تطبيق VPN على iPhone أو iPad أو iPod touch؟ احصل على ExpressVPN لنظام iOS واستخدم البرنامج على جميع الأجهزة المذكورة في آن واحد.

احصل على ExpressVPN
اللعب على Mac باستخدام VPN.

ألعاب الفيديو في Mac
بواسطة برنامج VPN

حافظ على أمان بياناتك الشخصية في أثناء اللعب على Mac عبر الإنترنت بفضل ExpressVPN. يحميك البرنامج أيضا من هجمات DDoS أو ما يعرف بهجمات حجب الخدمة. وتساعد شبكة VPN على تقليل البنج بين سيرفرات الألعاب بعد توصيلك بمواقع افتراضية أقرب إلى مضيفي الشبكة.

إذا كان مزود خدمة الإنترنت يفرض قيودا على اتصالاتك في أثناء اللعب، فإن برنامج ExpressVPN يتيح لك تجاوز هذه القيود لاستعادة سرعات شبكتك الأصلية. وقد يلاحظ اللاعبون في بعض الحالات تحسنا في السرعة بعد الاتصال بشبكتنا.

ExpressVPN متاح أيضا على وحدات ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation و Xbox إذا كنت تفضل اللعب فيها.

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الأسئلة الشائعة: VPN لنظام Mac (و Apple)

VPN لـنظام Mac: الميزات الرئيسية

مواقع سيرفرات VPN كثيرة

اختر من بين مواقع خوادم VPN في 105 دولة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

سرعات إنترنت فائقة

تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل تحسين الاتصال وتوفير أقصى السرعات للمستخدمين.

حماية من تسريب البيانات

يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.

واجهة متعددة اللغات

ربما اللغة الإنجليزية ليست خيارك الأول… جرّب برنامج ExpressVPN المتوفر في 17 لغة أخرى.

Network Lock الانقطاع الطارئ

يقوم Network Lock بإيقاف حركة الإنترنت في حالة انقطاع اتصالك ببرنامج VPN للحفاظ على أمان بياناتك الشخصية.

اختصارات إلى خدماتك المفضلة

يمكنك إضافة اختصارات أو روابط إلى خدماتك المفضلة تحت زر التشغيل لتخصيص برنامج ExpressVPN.

احصل على ExpressVPN

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    لماذا ExpressVPN هو الأفضل

    تدقيقات مستقلة

    تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.

    تثبيت البرنامج في دقائق

    ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. ما عليك سوى الاشتراك وتنزيل البرنامج والاتصال!

    الحد من الرقابة الإلكترونية

    يتيح لك ExpressVPN إلغاء القيود المفروضة على الاتصالات من قبل مزودي خدمات الإنترنت من أجل بث دون انقطاع.

    تكنولوجيا TrustedServer

    استحدثت ExpressVPN تكنولوجيا TrustedServer كمعيار جديد للأمان، وقد تمت مراجعتها لتأكيد موثوقية ميزات الخصوصية.

    التصفح المتخفي

    أخف عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع أو تعقب نشاطاتك وبياناتك الوصفية على متصفح الويب.

    الوصول إلى كل المحتويات

    يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.

    دعم بالدردشة الحية

    يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.

    اتصال دون انقطاعات

    استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

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