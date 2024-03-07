سياسة خصوصية ExpressVPN
ExpressVPN ملتزمة بحماية خصوصية عملائها
تم تقديم هذه الترجمة بغرض التسهيل. في حالة وجود تعارض أو تناقض بين الترجمة والنسخة الإنجليزية، يتم الرجوع إلى النسخة الإنجليزية.
نسعى في ExpressVPN إلى إطلاعكم على المعلومات (بما في ذلك البيانات الشخصية) التي نجمعها ذات الصلة بخدماتنا و/أو الدخول إلى موقعنا والغرض من جمع هذه المعلومات وطريقة جمعها واستخدامها وتخزينها والجهات التي قد تُفصح لها وكيف يمكن للمستخدمين ممارسة حقوقهم والوصول إلى معلوماتهم والتحقق من دقتها وتصحيحها و/أو حذفها. كما يهمنا أيضا إبلاغكم بالمعلومات التي لا نجمعها إطلاقا. لا تتضمن هذه السياسة البيانات المرتبطة بموقع holiday.com. يُرجى الانتقال إلى موقع holiday.com للاطلاع على سياسة خصوصية holiday.com.
فضلا عن ذلك، توضح هذه الوثيقة الإجراءات الأمنية التي نتخذها لحماية معلوماتك وبمن يمكنك الاتصال إذا كانت لديك أي استفسارات أو شكاوى بشأن محتويات سياسة الخصوصية.
يتمثل مبدأنا التوجيهي في تحصيل الحد الأدنى فقط من البيانات اللازمة لإدارة خدمات عالية الجودة على نطاق واسع. لقد صممنا أنظمتنا (ونسعى جاهدين لتحسينها باستمرار) لتجنب الاحتفاظ ببيانات حساسة تخص عملائنا. لا يمكننا الإفصاح عن البيانات التي لا نملكها أو استغلالها أو إساءة استخدامها، حتى عند إلزامنا بذلك. لا تجمع شركتنا سجلات أنشطة الإنترنت في أثناء الاتصال بخدماتنا، ويشمل ذلك سجل التصفح أو وجهة حركة الاتصال أو محتوى البيانات أو استعلامات DNS. كما لا نحتفظ بسجلات الاتصالات، أي عناوين IP الأصلية أو عناوين IP الصادرة من الشبكة الخاصة الافتراضية أو الطوابع الزمنية للاتصال أو مدة الجلسات.
من المهم قراءة سياسة الخصوصية الحالية مع شروط خدمة ExpressVPN (”الشروط“). فهما تشكلان معا عقدا ملزما قانونا بين المستخدم و ExpressVPN، لذا يرجى قراءتهما بتمعّن. تحمل المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة في سياسة الخصوصية (اطلع على النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية) المعنى نفسه الوارد في الشروط، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك.
تهدف ExpressVPN إلى الحفاظ على خصوصية معلومات المستخدم. ويقع المقر الرئيس لشركة ExpressVPN ومركز نشاطاتها في جزر العذراء البريطانية (British Virgin Islands) من أجل تحقيق هذا المسعى. تخضع شركة Express Technologies Ltd لقوانين جزر العذراء البريطانية وسلطتها القضائية.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التدقيق الأخير الذي أجرته شركة KPMG حول سياسة الخصوصية وإجراءات حماية الخصوصية المعتمدة في تكنولوجيا خوادمنا (السيرفرات).
الفهرس
إجراءات حماية المعلومات المرتبطة بالبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ونماذج إبداء الملاحظات وحفظها
معلومات عامة
قد تجمع ExpressVPN خمسة (5) أنواع من البيانات بناء على أسلوب استخدام الخدمات على النحو الوارد أدناه. يمكن الاطلاع على معلومات مفصلة حول كل منها في الأقسام المخصصة التالية. يرجى الاطلاع على البند 7 إذا كان الغرض هو زيارة موقعنا فقط.
(أ) البيانات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم (”البيانات الشخصية“)
يقصد بالبيانات الشخصية أي معلومات يمكن استخدامها منفردة أو مدمجة مع بيانات أخرى للتعريف بشخص معين. تُجمع البيانات الشخصية لغرض توفير خدماتنا، بما في ذلك منع عمليات الاشتراك الاحتيالية أو اختراق الحسابات، وقد تتضمن الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الدفع المرسلة عند إنشاء حساب أو تحديثه.
(ب) ملخص إحصائيات التطبيقات والاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) (”بيانات إحصائيات الاستخدام“)
تُجمع كمية محدودة من بيانات إحصائيات الاستخدام من أجل تقديم خدمة دعم عملاء متميزة والحفاظ على جودة الخدمة بصفة عامة. لا يتضمن هذا النوع من البيانات معلومات التصفح ونشاطات المستخدمين على الإنترنت، حتى في أثناء الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية. لا تجمع شركتنا (وبالتالي لا تستخدم أو تفصح أو تخزن) بيانات خاصة بمضمون أو وجهات حركة الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية أو استعلامات نظام أسماء النطاقات (DNS) أو عناوين IP الخاصة بالمستخدم.
(ج) البيانات المضافة إلى ExpressVPN Keys (”بيانات Keys“) (مخصصة لمستخدمي ExpressVPN Keys فقط)
بيانات Keys هي جميع البيانات المحفوظة داخل برنامج ExpressVPN Keys المتعلقة بحساب المستخدم، وقد تتضمن معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور إلى خدمات وحسابات خاصة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من البيانات. تشفّر بيانات Keys بعد إضافتها إلى ExpressVPN Keys، فلا يمكننا الاطلاع عليها أو فك تشفيرها أو الوصول إليها تحت أي ظرف من الظروف (حتى لو طلب منا المستخدم ذلك). يمكن إضافة بيانات جديدة إلى Keys وتعديلها وحذفها في أي وقت عبر لوحة تحكم ExpressVPN Keys.
(د) بيانات التطبيق التشخيصية مجهولة المصدر، بما في ذلك تقارير الأعطال (”بيانات التطبيق التشخيصية“) (اختياري)
بيانات التطبيق التشخيصية التي تتضمن تقارير الأعطال وتحاليل الاستخدام وتقييمات الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية هي معلومات مجهولة المصدر لا يمكن نسبها إلى مستخدم معين. تشبه هذه الميزة ”إرسال تقرير عن الأخطاء“ في البرنامج. لا تتم مشاركة البيانات التشخيصية بشكل افتراضي. يجب على المستخدم اختيار مشاركتها معنا عبر قائمة الإعدادات في التطبيقات مثلا من أجل إرسالها إلى شركتنا.
(هـ) عناوين IP المصرح لها باستخدام MediaStreamer (”بيانات MediaStreamer“) (مخصصة فقط لمستخدمي MediaStreamer)
بخلاف خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية، نوفر لكم أيضا MediaStreamer، وهي خدمة اختيارية متاحة على الأجهزة غير المتوافقة مع برامج الشبكات الخاصة الافتراضية (مثل Roku). يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في تشغيل MediaStreamer اختيار تسجيل عناوين IP محددة مرخص لها باستخدام الخدمة. تستخدم هذه العناوين من قبل ExpressVPN لتوفير خدمة MediaStreamer حصرا وليس لأي غرض آخر.
(و) البيانات المخصصة لأغراض التسويق عند استخدام تطبيقنا حصريا
تجمع شركتنا كمية محدودة من البيانات من أجل مساعدتنا في فهم استخدام تطبيقنا وتعزيز قدراتنا التسويقية. لا يمكن ربط هذه البيانات بنشاط أي شخص معين على الإنترنت.
(ز) بيانات Identity Defender
بيانات Identity Defender هي المعلومات الشخصية التي يرسلها المستخدم بمحض إرادته عند الاشتراك في برنامج Identity Defender واستخدام منتجاته (بما في ذلك أداة "تدقيق الائتمان"). يزوّد المستخدم شركتنا طوعا بالبيانات الشخصية اللازمة لتقديم خدمات Identity Defender عند الاشتراك في البرنامج واستخدام منتجاته. منتجات Identity Defender منفصلة عن خدمات شبكتنا الخاصة الافتراضية. لا توجد صلة بين البيانات التي تُجمع بواسطة خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية وبيانات Identity Defender. تخضع بيانات Identity Defender لسياسة خصوصية مستقلة (سياسة خصوصية Identity Defender).
البيانات الشخصية
تجمع ExpressVPN البيانات الشخصية التي يقدمها المستخدم عند إنشاء حساب أو تحديثه. نحتاج إلى بيانات شخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الدفع حتى نتمكن من تقديم خدماتنا ومراسلة المستخدمين عبر البريد الإلكتروني وتحصيل المدفوعات والرسوم المرفقة ومنع عمليات الاحتيال والرد على استفسارات العملاء ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالحسابات و/أو الخدمات.
تختلف البيانات الشخصية المجمعة بحسب طريقة الدفع التي يختارها المستخدم، وقد تتضمن معلومات مثل الاسم و/أو بلد الفوترة و/أو عنوان الفوترة و/أو رقم بطاقة الائتمان. قد يوجّه العملاء في بعض طرق الدفع إلى مواقع إلكترونية أخرى تديرها معالجات دفع تابعة لجهات خارجية (مثل PayPal أو BitPay أو BitPay أو Paymentwall أو Stripe أو غيرها، وفقا للموقع الجغرافي) من أجل إتمام المعاملة. لفهم البيانات الشخصية التي تجمعها وتحفظها هذه المعالجات، يرجى الاطلاع على شروط الخدمات المعنية وسياسات خصوصيتها. طرق الدفع التي تساعد على تقليل كمية البيانات الشخصية المرسلة إلينا (مثل بطاقات الهدايا والبيتكوين) متاحة أيضا للاشتراك في خدماتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نتعامل مع شركاء موثوق بهم لأغراض تبسيط إجراءات تسجيل الدخول وكشف عمليات الاحتيال وحماية الحسابات من الاختراقات وتعزيز قدراتنا التسويقية. قد يحصل هؤلاء الشركاء على عناوين IP الخاصة بالمستخدمين، ولكن يتم دائما تخزينها في أنظمة مستقلة، فلا يمكن ربطها أبدا بسلوك أي مستخدم على الإنترنت، لأنه لا يتم جمع أي سجل لأي سلوك من هذا القبيل.
تستخدم ExpressVPN عنوان البريد الإلكتروني للأغراض التالية:
إتاحة الوصول إلى خدماتنا، ويشمل ذلك إعادة تعيين كلمة المرور أو رسائل التحقق عبر البريد الإلكتروني.
إرسال رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بمعاملات الدفع.
إرسال التحديثات والإعلانات إلى المستخدمين.
التواصل مع المستخدمين بشأن حساباتهم أو الرد على مراسلاتهم.
To send marketing information, such as offers, surveys, invitations, and content about other matters in connection with ExpressVPN that we believe may be of interest to you (?رسائل البريد الإلكتروني التسويقية?). You may choose to not receive Marketing Emails by following the unsubscribe procedure described in these emails.
لا تستخدم ExpressVPN البيانات الشخصية إلا للأغراض المدرجة في سياسة الخصوصية ولا تبيعها أو تؤجرها لأطراف ثالثة. تجمع شركتنا البيانات الشخصية وتستخدمها لمصلحة مشروعة بموجب القوانين السارية أو للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية تحديدا (أي وفقا للعقد المبرم بين المستخدم و ExpressVPN).
تدير شركتنا كل البيانات الشخصية المرتبطة بحسابات ExpressVPN، ويشمل ذلك تخزينها على الأنظمة والخوادم والخدمات التي تملكها أو تستأجرها ExpressVPN والشركات التابعة لها. في الحالات المحدودة التي قد يتعين فيها معالجة هذه البيانات من قبل أطراف أخرى، فإنه لا يجوز مشاركتها إلا عند الحاجة للمدة المطلوبة من أجل الأغراض المذكورة والمصالح المشروعة المبينة في سياسة الخصوصية مع ضمان تطبيق معايير حماية البيانات نفسها في كل الأحوال. لتجنب أي غموض أو إشكالات، لا تشمل هذه الظروف أي حالات تنقل فيها إدارة المعلومات الشخصية لمستخدمي ExpressVPN إلى أي مؤسسات شريكة، بما في ذلك شركتنا الأم Kape Technologies PLC مهما كانت المدة الزمنية.
الاتصالات الخاصة بالمعاملات
قد نرسل للمستخدمين اتصالات محدودة متعلقة بالحسابات والمعاملات. تشمل هذه المراسلات على سبيل المثال تأكيدات الطلبات وإشعارات التجديد وإخطارات زيادة الأسعار. هذه المراسلات ضرورية للوفاء بالتزاماتنا التعاقدية والقانونية، بما في ذلك حق الدفاع في حالات المنازعات القانونية المحتملة.
تحتفظ ExpressVPN بالبيانات المقترنة بهذه المراسلات لمدة عشر (10) سنوات من أجل الانصياع للمتطلبات القانونية وحماية مصالحنا. نحرص على الالتزام بمحدودية هذه المراسلات وإرسالها فقط عند الضرورة للحفاظ على الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها. يعني الاستمرار في استخدام ExpressVPN وخدماتها الموافقة على تلقي هذه المراسلات.
إجراءات حماية البيانات الشخصية والاحتفاظ بها
الأمان: We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.
الخوادم ومراكز البيانات: Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.
الاحتفاظ بالبيانات الشخصية: تُحفظ البيانات الشخصية التي نؤكد مجددا أنها لا تتضمن أبدا أي معلومات حساسة مثل سجلات التصفح أو استعلامات نظام أسماء النطاقات أو عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المرفقة أو أي سلوك آخر عبر الإنترنت لفترة محدودة وفقا لقوانين حماية البيانات السارية (طالما حصلنا على موافقة المستخدم أو كان لدينا سبب مشروع للاحتفاظ بهذه البيانات). يمكن طلب حذف هذه البيانات بإرسال طلب حذف مشروع (يرجى الاطلاع على البند 11). تجدر الإشارة إلى أنه في حالة طلب المستخدم حذف البيانات الشخصية، فسوف نحتفظ بالسجلات الضرورية للالتزام بالقوانين السارية ولن يتمكن نتيجة لذلك من استخدام الخدمات.
إضافة عنوان IP مخصص. تولي ميزة عنوان IP المخصص في ExpressVPN أهمية قصوى لخصوصية المستخدمين. يُستخدم تشفير المعرفة الصفرية لتخصيص عناوين IP، ويضمن هذا عدم وجود صلة بين حساب المستخدم وعناوين IP المخصصة. تظل بيانات عنوان IP المخصص وإعداداته مشفرة ومحمية برمز من اختيار المستخدم. هذا الرمز هو الوسيلة الوحيدة لفك تشفير عنوان IP المخصص على جميع الأجهزة. ننصح عملاءنا باستخدام رمز قوي وفريد يختلف عن كلمة المرور إلى الحساب لتجنب كشفه بسهولة. لا يمكن لموظفي ExpressVPN أو مزودي الخدمات الاطلاع على رمز عنوان IP المخصص أو استرداده (حتى لو طلب المستخدم منا ذلك).
الإشعارات القانونية: Your Personal Data is controlled by and stored under ExpressVPN, and not by its ultimate holding company, Kape Technologies PLC (UK) or other related entities. Express Technologies Ltd. operates under BVI jurisdiction, in accordance with BVI laws (pursuant to Section 16 of the Terms). Consequently, any demand via legal means for Personal Data (or other types of data) is subject to BVI jurisdiction and laws. We fight vigorously to defend our rights (and those of our users) if an attempt is made to bypass the privacy protections provided for by the BVI. A parent, subsidiary, or related entity cannot be compelled to, nor would it voluntarily, provide Personal Data stored by Express Technologies Ltd.
لمزيد من المعلومات حول كيفية حماية خصوصية عملائنا وأمانهم، يرجى زيارة مركز الخصوصية الرقمية (ExpressVPN Trust Center).
إجراءات حماية البيانات الشخصية ذات الصلة بمزودي الخدمات
قد يتاح للوكلاء والمتعاقدين ومقدمي الخدمات في ExpressVPN (”مزودو الخدمات“) الوصول الجزئي إلى البيانات اللازمة لإدارة المدفوعات والخدمات وتسيير أعمالنا. يلتزم جميع مزودي الخدمات الذين قد يحصلون على حق الوصول إلى هذه البيانات بالمسؤولية للحفاظ على سريتها وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير تقديم الخدمات نيابة عن ExpressVPN. وتشمل الالتزامات التعاقدية لحماية البيانات وفقا للقوانين السارية، مثل تلك المتعلقة بنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلد آخر.
لا يحق لمزودي الخدمات الاطلاع إلا على البيانات اللازمة لتقديم خدماتهم بالنيابة عن ExpressVPN، وهي لا تشمل نشاطات المستخدم على الشبكة الخاصة الافتراضية أو بيانات الاتصال في أي حال من الأحوال لأن شركتنا لا تجمع مثل هذه البيانات.
بالإضافة إلى مزودي الخدمات، قد تُشارك البيانات الشخصية بعد موافقة المستخدم أو تُنقل (على سبيل المثال، في حالات موافقات التسويق أو الاشتراك في خدمات وإضافات اختيارية).
بيانات Keys
تجمع شركتنا بيانات Keys وتحفظها فقط في أثناء استخدام ExpressVPN Keys، وهي خدمة إدارة كلمات المرور والبيانات الآمنة المتوفرة في برنامج ExpressVPN. البيانات المحفوظة في ExpressVPN Keys مؤمنة بواسطة تشفير المعرفة الصفرية. لا يمكن لأي من موظفي ExpressVPN أو مزودي الخدمات الاطلاع على المعلومات المحفوظة في ExpressVPN Keys أو استردادها (حتى لو طلب المستخدم منا ذلك).
بيانات Keys ملك للمستخدم. يمكن إضافة بيانات إلى Keys وتعديلها وحذفها عبر لوحة تحكم ExpressVPN Keys. لتعزيز الأمان، يجب إنشاء كلمة مرور أساسية قوية وفريدة للدخول إلى ExpressVPN Keys من أجل تجنب كشفها بسهولة. كما يجب أن تكون مختلفة عن كلمة المرور المستخدمة للدخول إلى الحساب.
يمكن استيراد البيانات من برامج أخرى لإدارة كلمات المرور إلى ExpressVPN Keys باتباع الإرشادات الواردة في الحساب. قبل ذلك، ننصح المستخدمين بمراجعة أحكام نقل البيانات الخاصة بمزودي برامج إدارة كلمات المرور السابقين، لأنها لا تخضع لسياسة ExpressVPN.
بيانات إحصائيات الاستخدام وبيانات التطبيق التشخيصية
تجمع ExpressVPN معلومات معينة تتعلق باستخدام الشبكة الخاصة الافتراضية كما هو موضح أدناه من أجل الحفاظ على جودة الخدمة ودعم عملاء. هذه البيانات متاحة فقط لموظفينا عند الضرورة، ويمكن مشاركتها مع مزودي الخدمات للأغراض المشار إليها أعلاه، ولكن تبقى سرية في جميع الأوقات.
نحرص في شركتنا على عدم إدراج أي معلومات حساسة في بيانات إحصائيات الاستخدام وبيانات التطبيق التشخيصية وفقا لالتزامنا الدائم بمبدأ عدم الاحتفاظ بسجلات التصفح أو وجهة حركة الاتصال أو محتويات البيانات أو عناوين بروتوكولات الإنترنت أو استعلامات نظام أسماء النطاقات.
يقتضي مبدأ جمع الحد الأدنى من البيانات بخصوص إحصائيات استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية ما يلي:
لا نعرف أي مستخدم دخل إلى موقع إلكتروني أو خدمة معينة على الإطلاق.
لا نعرف أي مستخدم كان متصلا بالشبكة الخاصة الافتراضية في وقت محدد أو عناوين بروتوكولات الإنترنت المستخدمة فيها.
لا نعرف عناوين IP الأصلية الخاصة بأي جهاز كمبيوتر معين.
إذا أجبرت ExpressVPN على إفشاء معلومات المستخدم استنادا إلى ما سبق، فلا يمكننا توفيرها لأنها غير موجودة أصلا.
التطبيقات وإصدارات التطبيقات
تجمع شركتنا المعلومات المتعلقة بالتطبيقات وإصدار (إصدارات) التطبيقات المنشطة من أجل استخدام خدماتنا. تسمح معرفة الإصدار الحالي من التطبيق لفريق الدعم لدينا استكشاف المشكلات الفنية التي قد يواجهها المستخدم وإصلاحها.
AppsFlyer
نستخدم AppsFlyer في تطبيقاتنا على الهواتف المحمولة لتعزيز قدراتنا التسويقية. تجمع AppsFlyer بيانات مثل:
- معلومات الجهاز (مثل اسم نظام التشغيل، نسبة استخدام القرص، لغة الجهاز، طراز الجهاز ومعلومات أخرى عن شبكة الهاتف المحمول)
- بيانات تثبيت البرنامج وعمليات الشراء داخل التطبيق
- معرّفات الجهاز (مثل IDFA أو GAID)
تساعدنا هذه البيانات على تقييم فعالية حملاتنا التسويقية ونسب عمليات تثبيت التطبيق والشراء داخل التطبيق إلى مصادر إعلانية. قد تشارك AppsFlyer هذه المعلومات مع جهات خارجية من أجل إجراء تحليلات وتقديم خدمات تسويقية. نحن لا نستخدم هذه البيانات لتحديد هوية المستخدمين. على الرغم من أن AppsFlyer قادرة على معاينة عناوين IP، إلا أننا حرصنا على إعدادها بطريقة لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة فقط عند التثبيت، كما تُخزّن أصلا على هيئة رمز تجزئة مجهول الهوية لا يمكن ربطه بأي شخص معين. نظرا لأن ExpressVPN أو AppsFlyer لا يحتفظان ببيانات عنوان IP الأصلي لأي مستخدم معين، فلا يمكن إجبارهما على الإفصاح عنها لأي شخص آخر لأنها غير موجودة أصلا. لمزيد من المعلومات حول استخدام البيانات الشخصية من قبل AppsFlyer، يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية AppsFlyer.
يمكن للمستخدم تعديل إعدادات الجهاز أو اتباع تعليمات AppsFlyer من أجل إلغاء الموافقة على جمع البيانات.
الاتصالات الناجحة
تجمع شركتنا في أثناء استخدام التطبيق معلومات حول نجاح الاتصالات بالبرنامج في يوم معين (ولكن ليس في وقت محدد) وإلى أي موقع VPN (ولكن ليس عنوان IP الخاص بالشبكة الخاصة الافتراضية) ومن أي بلد/مزود خدمة الإنترنت (ولكن ليس عنوان IP الأصلي). تساعدنا هذه المعلومات المحدودة في توفير الدعم الفني، مثل تحديد مشاكل الاتصال وتقديم نصائح خاصة بكل بلد حول كيفية استخدام خدماتنا بصورة أفضل وتمكين الفريق الفني في ExpressVPN من تحديد مشاكل الشبكة وإصلاحها.
حجم البيانات المنقولة (بالميجابايت)
تجمع شركتنا المعلومات المتعلقة بحجم البيانات المنقولة من قبل مستخدم معين. قد نتخذ إجراءات إذا لاحظنا استهلاكا مفرطا للبيانات من قبل مستخدم واحد أكثر من آلاف المستخدمين الآخرين مجتمعين (بالتالي يؤثر على جودة الخدمات) مع أن نقل البيانات في ExpressVPN غير محدود. قد نتصل بهذا المستخدم للحصول على تفسير.
ملخص بيانات إحصائيات الاستخدام
باختصار، تجمع شركتنا الحد الأدنى من إحصائيات الاستخدام للحفاظ على جودة الخدمة. قد ندرك مثلا أن عميلنا جون قد اتصل بموقعنا في نيويورك يوم الثلاثاء واستهلك بيانات حجمها 823 ميجابايت في فترة 24 ساعة. لا يمكن تمييز جون واعتباره مسؤولا عن أي سلوك محدد عبر الإنترنت لأن نمط استخدامه يتداخل مع الآلاف من عملاء ExpressVPN الآخرين الذين اتصلوا أيضا بالموقع في اليوم نفسه.
لقد صممنا أنظمتنا لمنع تخزين البيانات الحساسة. قد نعرف أن عميلا ما قد استخدم ExpressVPN، ولكن لا يمكننا تحديده وليس بمقدورنا معرفة كيفية استخدامه لخدماتنا. تلتزم شركتنا بخصوصية المستخدمين وذلك بتجنب امتلاك أي بيانات تتعلق بأنشطتهم الخاصة على الإنترنت.
بيانات التطبيق التشخيصية
بعد الحصول على إذن من المستخدم، تجمع شركتنا بيانات تشخيصية (مجهولة المصدر) مرتبطة بالتطبيقات، وتتضمن تقارير الأعطال وقابلية الاستخدام واتصالات VPN. نستخدم هذه البيانات في أدوات تشغيل الشبكة من أجل المساعدة في تحسين السرعة والسماح لنا بتحديد المشكلات ومجالات الإصلاح المتعلقة بتطبيقات معينة أو خوادم VPN أو مزودي خدمات الإنترنت. هذه البيانات التشخيصية التي نستلمها مجهولة المصدر بالكامل ولا يمكن ربطها بمستخدم معين (أي أننا لا نخزن بيانات أو عناوين IP الخاصة بالمستخدم).
إذا اختار المستخدم مشاركة هذه المعلومات مع ExpressVPN (في إعدادات الحساب)، فسنجمع بيانات التطبيق التشخيصية كما يلي:
معلومات تشخيصية حول ما إذا كانت محاولة الاتصال ببرنامج VPN قد فشلت وكيف فشلت.
بيانات اختبار السرعة.
البيانات التشخيصية، بما في ذلك تقارير الأعطال وقابلية الاستخدام. لا تتضمن هذه البيانات أي معلومات شخصية تؤدي إلى الكشف عن هوية المستخدم. ويتم التعامل معها بكل خصوصية من قبل مزودي الخدمات المذكورين أدناه والملتزمين بعدم الإفصاح عنها والامتثال للأحكام التعاقدية الأخرى، وذلك حسب المنصة التي يستخدم برنامج ExpressVPN عليها:
- {T3}Windows (ويندوز): Sentry التابعة لشركة Functional Software, Inc. يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية Sentry. {ET3} {T7}Mac (ماك): Firebase Crashlytics التابعة لشركة Google و Sentry التابعة لشركة Functional Software, Inc. يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية Firebase وسياسة خصوصية Sentry. {ET7} {T10}Linux (لينكس): Sentry التابعة لشركة Functional Software, Inc. يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية Sentry. {ET10} {T15}iOS (آي أو إس): Firebase Crashlytics التابعة لشركة Google و Apple. يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية Apple ومستندات الخصوصية والأمان الخاصة بمنصة Firebase. يمكن إيقاف الإبلاغ عن الأعطال في إعدادات iOS كما هو موضح هنا. {ET15} {T18}Android (أندرويد): Firebase Crashlytics التابعة لشركة Google. يرجى الاطلاع على مستندات الخصوصية والأمان الخاصة بمنصة Firebase. {ET18} {T21}إضافات المتصفح: Google Analytics التابعة لشركة Google. يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية Google. {ET21}
سيطلب من المستخدم عند تنشيط أي من تطبيقاتنا ما إذا كان يرغب في مشاركة البيانات التشخيصية مع ExpressVPN. يمكن تفعيل أو إيقاف مشاركة هذه البيانات في أي وقت عبر قائمة إعدادات التطبيق على نظام iOS. ويمكن أيضا تعديل إعدادات iOS لإيقاف الإبلاغ عن الأعطال في Apple.
بيانات MediaStreamer
MediaStreamer هي خدمة خاصة بوحدات التحكم في الألعاب وأجهزة أخرى غير متوافقة مع برامج الشبكات الخاصة الافتراضية (مثل Roku). نظرا لأن هذه الخدمة لا تدار على تطبيق معين ولا تتوفر على ميزات الاتصال عبر واجهة تحتوي على اسم المستخدم/كلمة المرور، فإننا نعتمد على نظام يتيح للمستخدم اختيار عناوين IP محددة للاتصال بشبكتنا. يمكن للمستخدم أيضا تسجيل عناوين IP عبر موقعنا والدخول إلى صفحة ”إعدادات DNS“. يتم بعد ذلك تخزين عناوين IP (بيانات MediaStreamer) في نظامنا من أجل تحديد الأجهزة المصرح لها باستخدام MediaStreamer. لا تُستخدم هذه العناوين لأي غرض آخر.
نقترح استخدام تطبيق ExpressVPN لأجهزة التوجيه إذا تعذر على العملاء استخدام MediaStreamer ولكنهم يمتلكون أجهزة لا يمكن تشغيل برنامج VPN فيها. مثل جميع خدماتنا بخلاف MediaStreamer، لا يشترط تسجيل عنوان IP في التطبيق الخاص بأجهزة التوجيه. يرجى الاتصال بنا عبر خدمة الدردشة المباشرة على www.expressvpn.com/support للحصول على مزيد من الإرشادات.
إجراءات حماية المعلومات المرتبطة بالبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة ونماذج إبداء الملاحظات وحفظها
تحتفظ ExpressVPN بسجلات المراسلات أو الأسئلة أو الشكاوى أو الثناءات المرسلة إلينا عبر موقعنا أو خدماتنا، بالإضافة إلى إجاباتنا. قد نجمع عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات إضافية، بناء على كيفية الاتصال ببرنامج ExpressVPN. تساعد سجلات المراسلات الكاملة موظفينا على توفير أفضل خدمة دعم عملاء.
نستخدم منصتين مختلفتين تابعتين لجهات خارجية من أجل إدارة مراسلات الدعم: Zendesk لرسائل البريد الإلكتروني ونماذج الدعم، بالإضافة إلى TeamSupport للدردشة المباشرة. تحفظ هاتين المنصتين سجلات المراسلات عند التواصل معنا، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني أو/و مواصفات المستخدم وجهازه التي تساعد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مثل بلد الاتصال ونظام تشغيل الجهاز. تلتزم كلتا المنصتين باستخدام أحدث أنظمة الأمان وتشفير SSL. يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية Zendesk وسياسة خصوصية TeamSupport.
ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل التابعة لجهات خارجية
تستعين ExpressVPN بالعديد من أدوات التحليل من أجل تحسين تجربة المستخدم أو لأغراض تقييمية، منها خدمات تابعة لجهات خارجية. قد تعتمد هذه الخدمات على ملفات تعريف الارتباط ومعرفات الهاتف المحمول وبيانات أخرى في إعداد التقارير والإحصاءات، ولكنها لا تملك حق الوصول إلى المعلومات التي تحدد هوية عملائنا مباشرة ولا أي بيانات شخصية يرسلها المستخدمون إلى ExpressVPN.
ما المقصود بملفات تعريف الارتباط؟
ملفات تعريف الارتباط وغيرها من الأدوات المماثلة هي وثائق نصية صغيرة تُستخدم لتخزين معلومات حول زيارة الموقع على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول (”ملفات تعريف الارتباط“). تسمح ملفات تعريف الارتباط لمواقع الويب ”بتذكر“ إجراءات أو تفضيلات المستخدمين بمرور الوقت، وهو ما يسمح بتحسين تجربة الاستخدام وتطويرها من أجل تقديم وظائف معينة مثل تسجيل الدخول وإعدادات اللغة. قد تتغيّر ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها بمرور الوقت لأننا مستمرون في تحديث موقعنا وتحسينه.
حظر ملفات تعريف الارتباط
سيُدعى المستخدم عند زيارة الموقع للمرة الأولى إلى ضبط تفضيلات ملفات تعريف الارتباط. يمكن أيضا تغيير هذه التفضيلات في أي وقت عبر القائمة الموجودة في أسفل معظم صفحات الموقع. كما يمكن تغيير تفضيلات ملفات تعريف الارتباط في إعدادات المتصفح. تجدر الإشارة إلى أن موقعنا قد لا يعمل على النحو المنشود إذا تعطّل استخدام ملفات تعريف الارتباط.
ملفات تعريف الارتباط في ExpressVPN
تُمكّننا ملفات تعريف الارتباط في ExpressVPN من تحديد التفضيلات اللغوية ونسب الزوار إلى قنوات تسويقية وعرض معلومات حساب المستخدم بشكل آمن بمجرد تسجيل الدخول. تتضمن ملفات تعريف الارتباط معرّف المستخدم، ولكن لا تحتوي على بيانات شخصية مثل الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني ولا تستخدم لتتبع أي نشاط خارج نطاقات خدمة ExpressVPN.
ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية
تستخدم ExpressVPN ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية من أجل غايات أساسية ووظيفية وتسويقية.
تُعرف ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل الموقع وتحسينه باسم ملفات تعريف الارتباط الأساسية. فنحن نستخدم على سبيل المثال PayPal لتمكين المستخدمين من سداد المدفوعات عبر منصات هذه الخدمة. تشمل ملفات تعريف الارتباط الأساسية الأخرى المستخدمة تلك التي تسمح بالدفع عبر Forter و Braintree و Chargebee، وتلك التي تسمح لنا بتحليل أداء الصفحات وتحسينها مثل Google Analytics و Google Optimize و Visual Website Optimizer و Google Tag Manager، وتلك التي تسمح لنا بإدارة حركة الاتصالات وتقديم المحتويات والتخلص من الروبوتات البرمجية الضارة مثل Cloudflare و Cloudfront و Gstatic، وتلك التي تسمح بتحديد تفضيلات ملفات تعريف الارتباط (Usercentrics Consent Management Platform). لا يمكن حظر ملفات تعريف الارتباط الأساسية. استخدام الموقع يعني الموافقة على استخدام هذه الملفات.
تُعرف ملفات تعريف الارتباط التي تمكّننا من عرض محتويات الموقع أو إدارتها بشكل صحيح باسم ملفات تعريف الارتباط الوظيفية. نستخدم على سبيل المثال Google Fonts لعرض النصوص بطريقة صحيحة. تشمل ملفات تعريف الارتباط الوظيفية الأخرى تلك المستخدمة في عرض مقاطع الفيديو مثل YouTube Video و Vzaar، وتلك التي تعرض الخرائط مثل OpenStreetMap و Google Maps، وتلك المستخدمة في إدارة ملفات تعريف الارتباط مثل Google Ajax و jQuery، وملف تعريف ارتباط وظيفي لتتبع الأخطاء والإبلاغ عنها (Sentry)، وآخر لعرض الصور الرمزية (Gravatar)، وآخر لعرض الاختبارات والاستبيانات (Typeform). يمكن للمستخدم حظر ملفات تعريف الارتباط الوظيفية.
تُعرف ملفات تعريف الارتباط المستخدمة لعرض الإعلانات ذات الصلة باهتمامات المستخدم باسم ملفات تعريف الارتباط التسويقية. نستخدم على سبيل المثال تجديد النشاط التسويقي في Google Ads من أجل عرض إعلانات على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية (بما في ذلك Google) للمستخدمين الذين زاروا موقعنا. قد نعرض لهؤلاء المستخدمين إعلانات على صفحة نتائج بحث Google أو على موقع في شبكة Google الإعلانية. تشمل ملفات تعريف الارتباط التسويقية الأخرى تلك التابعة لمنصات DoubleClick Ad و Facebook Pixel والمكونات الإضافية للتواصل الاجتماعي في Facebook و Google AdServices و Google Syndication و Microsoft Advertising Remarketing و X و PayPal Marketing Solutions. يمكن للمستخدمين حظر ملفات تعريف الارتباط التسويقية.
يستعين مزودو الخدمات مثل Google بملفات تعريف الارتباط لعرض الإعلانات بناء على الزيارات السابقة للموقع. ستستخدم أي بيانات مجمعة وفقا لسياسة خصوصية ExpressVPN وسياسة خصوصية Google. بالإضافة إلى ضبط تفضيلات ملفات تعريف الارتباط عبر المتصفح أو القائمة الموجودة في أسفل موقعنا، يمكن للمستخدمين أيضا منع Google من استخدام ملفات تعريف الارتباط عبر صفحة إلغاء الاشتراك في إعلانات Google. يمكن للمستخدمين تعطيل استخدام Google Analytics عبر صفحة إلغاء الاشتراك في Google Analytics. يمكن للمستخدمين تعطيل استخدام ملفات تعريف الارتباط من قبل جهات خارجية عبر صفحة إلغاء الاشتراك في مبادرة الإعلانات الشبكية (Network Advertising Initiative).
بيانات الجهاز
تستخدم ExpressVPN بيانات الجهاز (بما في ذلك نوع الجهاز أو نظام التشغيل/اللغة أو وكيل المستخدم، بالإضافة إلى معرّفات الهاتف المتوفرة في أجهزة Android أو iOS) لإصدار إحصائيات تتعلق بقنوات التسويق وشركاء الإعلانات التي تعرّف المستخدمون بواسطتها على تطبيقات ExpressVPN واشتركوا فيها. لا تحتوي بيانات الجهاز على الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني أو أي بيانات شخصية أخرى.
تعطيل معرفات الهاتف المحمول أو إعادة تعيينها
يمكن للمستخدمين تعطيل أو إعادة تعيين معرّفات الهاتف المحمول المرتبطة بأجهزتهم في أي وقت. يرجى الاطلاع على صفحة الإعلانات والخصوصية في أجهزة iOS وصفحة إعدادات Google في أجهزة Android للحصول على مزيد من الإرشادات.
تحليلات البريد الإلكتروني/الاتصالات
لتقييم وتحسين رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الأخرى، قد تجمع ExpressVPN أو مزودو الخدمات بيانات معينة من أجل إعداد تقارير إحصائية. على سبيل المثال، قد نعد تقارير لتقييم ما إذا أُرسلت رسائل البريد الإلكتروني بنجاح أو ما إذا كان هناك أي تأخير في التسليم أو عدد المرات التي تم فيها الاطلاع على رسالة بريد إلكتروني.
التفاعل مع منتجات تابعة لجهات خارجية
قد يحتوي الموقع على روابط تؤدي إلى مواقع ويب خارجية أو تطبيقات برمجية للهاتف المحمول أو منتجات أو خدمات لا تملكها أو تتحكم فيها ExpressVPN وقد تخضع لشروط وأحكام مختلفة. يمكن لهذه الجهات الخارجية جمع معلومات شخصية عن المستخدمين. ExpressVPN ليست مسؤولة عن سياسات الخصوصية أو محتويات هذه المواقع. نحن ننصح عملاءنا بقراءة الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية الخاصّة بكل مزوّد خدمة خارجية مرتبطة بالموقع أو الخدمات.
المستخدمون في الاتحاد الأوروبي
تلتزم ExpressVPN بخصوصية المستخدم في جميع أنحاء العالم، وتجسد ممارساتنا اليوم ذلك لأن شركتنا لا تجمع إلا الحد الأدنى من البيانات وتضمن تحكم المستخدمين في بياناتهم الشخصية. يقتضي النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (”GDPR“) في الاتحاد الأوروبي (”EU“) توضيح تلك الممارسات بطريقة محددة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي.
تجمع ExpressVPN البيانات الشخصية الموضحة في سياسة الخصوصية وتستخدمها بناء على أحد الأسس التالية وفقا للوائح النظام الأوروبي العام لحماية البيانات بحسب الظروف:
الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية، بما في ذلك:
تزويد المشتركين بالخدمات المطلوبة.
إدارة الاشتراكات وسداد المدفوعات المرتبطة بخدماتنا.
تقديم الدعم للعملاء.
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المصلحة المشروعة المقترنة بتسيير أعمالنا، بما في ذلك:
تعزيز جودة خدماتنا وموثوقيتها وفعاليتها.
التواصل مع العملاء لتقديم المعلومات وطلب الملاحظات المتعلقة بخدماتنا.
بموافقة المستخدمين، مع إمكانية سحب هذه الموافقة في أي وقت.
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الحق في الخصوصية
يتمتع المستخدم بالحقوق التالية (مع مراعاة بعض الاستثناءات أو الإعفاءات):
الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المحفوظة.
الحق في تصحيح أي بيانات شخصية بحوزتنا قد تكون غير دقيقة أو غير كاملة.
الحق في طلب حذف البيانات الشخصية. ملاحظة: قد يؤول حذف هذه المعلومات إلى تعذر تقديم خدماتنا.
الحق في طلب تقييد استخدام البيانات الشخصية أو الاعتراض على ذلك.
الحق في طلب البيانات الشخصية واستلامها بصيغة متداولة (قابلية نقل البيانات).
الحق في سحب الموافقة التي بني عليها استخدام البيانات في أي وقت.
الحق في تقديم شكوى إلى السلطة المحلية المشرفة على حماية البيانات.
يمكن الاتصال بنا وفقا لما هو موضح في البند 16 من أجل ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه.
يجوز للمستخدم توكيل طرف ثالث لتقديم طلب نيابة عنه بصفته وكيلا مفوضا. للتأكد من أهلية الوكيل، يجب أن يمتلك تفويضا مكتوبا وموقعا ويجب إرسال نسخة إلى شركتنا. قد نتخذ خطوات أخرى للتحقق من هويته لضمان خصوصية وأمان المستخدمين.
سنستوفي أي طلبات وفقا للقوانين السارية بقدر استطاعتنا في إطار زمني مناسب.
المستخدمون في كاليفورنيا
يجوز للمقيمين في كاليفورنيا طلب معلومات حول أي عملية كشف عن البيانات الشخصية لأطراف ثالثة من أجل أغراض التسويق المباشر بموجب قانون Shine the Light Act (California Civil Code Section 1798.83). لا تفشي شركتنا أي بيانات من هذا القبيل إلى أطراف ثالثة لأغراض التسويق المباشر. ومع ذلك، يمكن للمقيمين في كاليفورنيا الذين يرغبون في تقديم طلب (مرة واحدة لكل مستخدم/السنة) الاتصال بنا كما هو موضح في البند 16.
تنطبق الحقوق التالية (التي قد تخضع لبعض الاستثناءات أو الإعفاءات) على الأفراد المعنيين بقانون California Consumer Privacy Act (“CCPA”) و California Consumer Privacy Rights Act (“CCPRA”):
الحق في معرفة البيانات الشخصية المجمعة وكيفية استخدامها ومشاركتها.
الحق في طلب حذف البيانات الشخصية. ملاحظة: قد يؤول حذف هذه المعلومات إلى تعذر تقديم خدماتنا.
الحق في الاعتراض على بيع البيانات الشخصية. ومع ذلك، ليست هناك حاجة لممارسة هذا الحق لأن ExpressVPN لا تبيع أي بيانات لجهات خارجية.
الحق في الحماية من التمييز بسبب ممارسة هذه الحقوق أو غيرها من الحقوق بموجب قانون CCPA.
الحق في سحب الموافقة التي بني عليها استخدام البيانات في أي وقت.
الاستخدام من قبل الأطفال
لا نقدم خدماتنا للأطفال ولا نجمع عن قصد البيانات الشخصية من و/أو عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر (18) عاما أو أقل من سن الرشد في الولاية القضائية التي تستخدم فيها الخدمات. ننصح المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر (18) عاما أو غير البالغين سن الرشد في الولاية القضائية التي يقيمون فيها أو التي يستخدمون فيها الخدمات ألا يرسلوا لنا أي بيانات شخصية دون موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني. لا نعتزم تقديم خدمات مجتمع المعلومات مباشرة إلى الأطفال بموجب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات. في حالة إدراكنا أن البيانات الشخصية تنتهك قوانين الخصوصية السارية، فإننا نحتفظ بالحق في حذفها. يرجى الاتصال بنا كما هو موضح في البند 16 في حالة الاعتقاد بأن لدينا أي معلومات من هذا القبيل.
إجراء تعديلات على سياسة الخصوصية
قد تجرى تغييرات على سياسة الخصوصية من وقت لآخر مع أو دون إخطار، وذلك بما يتوافق مع قوانين ومبادئ الخصوصية المعتمدة. الاستمرار في استخدام الخدمات و/أو الدخول إلى الموقع يعني الموافقة على سياسة الخصوصية.
طريقة الاتصال بشركة ExpressVPN
لأي أسئلة أو استفسارات أو شكاوى تتعلق بسياسة الخصوصية أو امتثالنا للقوانين السارية أو كيفية استخدام البيانات أو طلب ممارسة حق من حقوق الخصوصية، يرجى الاتصال بنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
يمكن أيضا إحالة أي أسئلة تتعلق بسياسة الخصوصية إلى مسؤول حماية البيانات في شركتنا (DPO) عبر dpo@expressvpn.com.