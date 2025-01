سياسة خصوصية ExpressVPN

الأمان: We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

الخوادم ومراكز البيانات: Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

الاحتفاظ بالبيانات الشخصية: تُحفظ البيانات الشخصية التي نؤكد مجددا أنها لا تتضمن أبدا أي معلومات حساسة مثل سجلات التصفح أو استعلامات نظام أسماء النطاقات أو عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المرفقة أو أي سلوك آخر عبر الإنترنت لفترة محدودة وفقا لقوانين حماية البيانات السارية (طالما حصلنا على موافقة المستخدم أو كان لدينا سبب مشروع للاحتفاظ بهذه البيانات). يمكن طلب حذف هذه البيانات بإرسال طلب حذف مشروع (يرجى الاطلاع على البند 11). تجدر الإشارة إلى أنه في حالة طلب المستخدم حذف البيانات الشخصية، فسوف نحتفظ بالسجلات الضرورية للالتزام بالقوانين السارية ولن يتمكن نتيجة لذلك من استخدام الخدمات.

إضافة عنوان IP مخصص. تولي ميزة عنوان IP المخصص في ExpressVPN أهمية قصوى لخصوصية المستخدمين. يُستخدم تشفير المعرفة الصفرية لتخصيص عناوين IP، ويضمن هذا عدم وجود صلة بين حساب المستخدم وعناوين IP المخصصة. تظل بيانات عنوان IP المخصص وإعداداته مشفرة ومحمية برمز من اختيار المستخدم. هذا الرمز هو الوسيلة الوحيدة لفك تشفير عنوان IP المخصص على جميع الأجهزة. ننصح عملاءنا باستخدام رمز قوي وفريد يختلف عن كلمة المرور إلى الحساب لتجنب كشفه بسهولة. لا يمكن لموظفي ExpressVPN أو مزودي الخدمات الاطلاع على رمز عنوان IP المخصص أو استرداده (حتى لو طلب المستخدم منا ذلك).