سياسة خصوصية ExpressVPN

تجمع ExpressVPN معلومات معينة تتعلق باستخدام الشبكة الخاصة الافتراضية كما هو موضح أدناه من أجل الحفاظ على جودة الخدمة ودعم عملاء. هذه البيانات متاحة فقط لموظفينا عند الضرورة، ويمكن مشاركتها مع مزودي الخدمات للأغراض المشار إليها أعلاه، ولكن تبقى سرية في جميع الأوقات.

نحرص في شركتنا على عدم إدراج أي معلومات حساسة في بيانات إحصائيات الاستخدام وبيانات التطبيق التشخيصية وفقا لالتزامنا الدائم بمبدأ عدم الاحتفاظ بسجلات التصفح أو وجهة حركة الاتصال أو محتويات البيانات أو عناوين بروتوكولات الإنترنت أو استعلامات نظام أسماء النطاقات.

يقتضي مبدأ جمع الحد الأدنى من البيانات بخصوص إحصائيات استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية ما يلي:

لا نعرف أي مستخدم دخل إلى موقع إلكتروني أو خدمة معينة على الإطلاق.

لا نعرف أي مستخدم كان متصلا بالشبكة الخاصة الافتراضية في وقت محدد أو عناوين بروتوكولات الإنترنت المستخدمة فيها.

لا نعرف عناوين IP الأصلية الخاصة بأي جهاز كمبيوتر معين.

إذا أجبرت ExpressVPN على إفشاء معلومات المستخدم استنادا إلى ما سبق، فلا يمكننا توفيرها لأنها غير موجودة أصلا.

التطبيقات وإصدارات التطبيقات

تجمع شركتنا المعلومات المتعلقة بالتطبيقات وإصدار (إصدارات) التطبيقات المنشطة من أجل استخدام خدماتنا. تسمح معرفة الإصدار الحالي من التطبيق لفريق الدعم لدينا استكشاف المشكلات الفنية التي قد يواجهها المستخدم وإصلاحها.

AppsFlyer

نستخدم AppsFlyer في تطبيقاتنا على الهواتف المحمولة لتعزيز قدراتنا التسويقية. تجمع AppsFlyer بيانات مثل:

معلومات الجهاز (مثل اسم نظام التشغيل، نسبة استخدام القرص، لغة الجهاز، طراز الجهاز ومعلومات أخرى عن شبكة الهاتف المحمول)

بيانات تثبيت البرنامج وعمليات الشراء داخل التطبيق

معرّفات الجهاز (مثل IDFA أو GAID)

تساعدنا هذه البيانات على تقييم فعالية حملاتنا التسويقية ونسب عمليات تثبيت التطبيق والشراء داخل التطبيق إلى مصادر إعلانية. قد تشارك AppsFlyer هذه المعلومات مع جهات خارجية من أجل إجراء تحليلات وتقديم خدمات تسويقية. نحن لا نستخدم هذه البيانات لتحديد هوية المستخدمين. على الرغم من أن AppsFlyer قادرة على معاينة عناوين IP، إلا أننا حرصنا على إعدادها بطريقة لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة فقط عند التثبيت، كما تُخزّن أصلا على هيئة رمز تجزئة مجهول الهوية لا يمكن ربطه بأي شخص معين. نظرا لأن ExpressVPN أو AppsFlyer لا يحتفظان ببيانات عنوان IP الأصلي لأي مستخدم معين، فلا يمكن إجبارهما على الإفصاح عنها لأي شخص آخر لأنها غير موجودة أصلا. لمزيد من المعلومات حول استخدام البيانات الشخصية من قبل AppsFlyer، يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية AppsFlyer.

يمكن للمستخدم تعديل إعدادات الجهاز أو اتباع تعليمات AppsFlyer من أجل إلغاء الموافقة على جمع البيانات.

الاتصالات الناجحة

تجمع شركتنا في أثناء استخدام التطبيق معلومات حول نجاح الاتصالات بالبرنامج في يوم معين (ولكن ليس في وقت محدد) وإلى أي موقع VPN (ولكن ليس عنوان IP الخاص بالشبكة الخاصة الافتراضية) ومن أي بلد/مزود خدمة الإنترنت (ولكن ليس عنوان IP الأصلي). تساعدنا هذه المعلومات المحدودة في توفير الدعم الفني، مثل تحديد مشاكل الاتصال وتقديم نصائح خاصة بكل بلد حول كيفية استخدام خدماتنا بصورة أفضل وتمكين الفريق الفني في ExpressVPN من تحديد مشاكل الشبكة وإصلاحها.

حجم البيانات المنقولة (بالميجابايت)

تجمع شركتنا المعلومات المتعلقة بحجم البيانات المنقولة من قبل مستخدم معين. قد نتخذ إجراءات إذا لاحظنا استهلاكا مفرطا للبيانات من قبل مستخدم واحد أكثر من آلاف المستخدمين الآخرين مجتمعين (بالتالي يؤثر على جودة الخدمات) مع أن نقل البيانات في ExpressVPN غير محدود. قد نتصل بهذا المستخدم للحصول على تفسير.

ملخص بيانات إحصائيات الاستخدام

باختصار، تجمع شركتنا الحد الأدنى من إحصائيات الاستخدام للحفاظ على جودة الخدمة. قد ندرك مثلا أن عميلنا جون قد اتصل بموقعنا في نيويورك يوم الثلاثاء واستهلك بيانات حجمها 823 ميجابايت في فترة 24 ساعة. لا يمكن تمييز جون واعتباره مسؤولا عن أي سلوك محدد عبر الإنترنت لأن نمط استخدامه يتداخل مع الآلاف من عملاء ExpressVPN الآخرين الذين اتصلوا أيضا بالموقع في اليوم نفسه.

لقد صممنا أنظمتنا لمنع تخزين البيانات الحساسة. قد نعرف أن عميلا ما قد استخدم ExpressVPN، ولكن لا يمكننا تحديده وليس بمقدورنا معرفة كيفية استخدامه لخدماتنا. تلتزم شركتنا بخصوصية المستخدمين وذلك بتجنب امتلاك أي بيانات تتعلق بأنشطتهم الخاصة على الإنترنت.

بيانات التطبيق التشخيصية

بعد الحصول على إذن من المستخدم، تجمع شركتنا بيانات تشخيصية (مجهولة المصدر) مرتبطة بالتطبيقات، وتتضمن تقارير الأعطال وقابلية الاستخدام واتصالات VPN. نستخدم هذه البيانات في أدوات تشغيل الشبكة من أجل المساعدة في تحسين السرعة والسماح لنا بتحديد المشكلات ومجالات الإصلاح المتعلقة بتطبيقات معينة أو خوادم VPN أو مزودي خدمات الإنترنت. هذه البيانات التشخيصية التي نستلمها مجهولة المصدر بالكامل ولا يمكن ربطها بمستخدم معين (أي أننا لا نخزن بيانات أو عناوين IP الخاصة بالمستخدم).

إذا اختار المستخدم مشاركة هذه المعلومات مع ExpressVPN (في إعدادات الحساب)، فسنجمع بيانات التطبيق التشخيصية كما يلي:

سيطلب من المستخدم عند تنشيط أي من تطبيقاتنا ما إذا كان يرغب في مشاركة البيانات التشخيصية مع ExpressVPN. يمكن تفعيل أو إيقاف مشاركة هذه البيانات في أي وقت عبر قائمة إعدادات التطبيق على نظام iOS. ويمكن أيضا تعديل إعدادات iOS لإيقاف الإبلاغ عن الأعطال في Apple.