VPN أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق آمن بين جهازك والإنترنت. تحميك برامج VPN من التطفل والتدخل في أنشطتك على الإنترنت وجميع أنواع الحظر أو الرقابة على المحتوى الرقمي.

عند الاتصال بخادم VPN آمن، توجّه حركة الإنترنت إلى نفق مشفّر يصعب اختراقه أو الاطّلاع على بياناته من قبل الهاكرز والحكومات ومزودي خدمات الإنترنت.