VPN يعمل بسلاسةVPN يعمل بسلاسة
ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
ضمان ExpressVPN
جرّب ExpressVPN دون شروط أو قيود! يمكنك استرداد المبلغ المدفوع في الاشتراك إذا لم تكن راضيا عن الخدمة في غضون 30 يوما.
ما هو VPN؟
VPN أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق آمن بين جهازك والإنترنت. تحميك برامج VPN من التطفل والتدخل في أنشطتك على الإنترنت وجميع أنواع الحظر أو الرقابة على المحتوى الرقمي.
عند الاتصال بخادم VPN آمن، توجّه حركة الإنترنت إلى نفق مشفّر يصعب اختراقه أو الاطّلاع على بياناته من قبل الهاكرز والحكومات ومزودي خدمات الإنترنت.
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
سيرفرات في 105 دولة
غيّر موقعك الجغرافي فرضيا بواسطة شبكة من السيرفرات العالمية السريعة والآمنة.
أحدث تكنولوجيات التشفير
تتم حماية بياناتك بواسطة تشفير AES-256 بت وهو المعيار الموثوق به من قبل خبراء الأمن الرقمي.
خدمة دعم بالدردشة الحية 24/7
فريق الدعم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تكنولوجيا TrustedServer
لا توجد بيانات مكتوبة إطلاقا على أقراص صلبة مع تكنولوجيا الخوادم المستحدثة من قبل ExpressVPN.
سرعات فائقة
استمتع بسرعات إنترنت فائقة في كل مكان واكتشف السر وراء اسمنا: ExpressVPN.
متوفّر على كل الأجهزة
8 أجهزة في آن واحد
يمكنك تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة وربط الاتصال بثمانية أجهزة في آن واحد.
سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات
لا تحتفظ ExpressVPN أبدا بأي بيانات شخصية قد تربط بهويتك أو نشاطاتك على الإنترنت.
برنامج VPN عالي الجودة
تم تصنيف ExpressVPN كأفضل VPN من قبل CNET و TechRadar و The Verge والمزيد.
شبكة عالمية من
سيرفرات فائقة السرعة
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
فوائد استخدام برنامج VPN
تغيير الموقع الجغرافي
تعمل تطبيقات VPN على تغيير عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بك، وهو الرقم الفريد أو المعرّف الرقمي لجهازك الذي يحدد هويتك وموقعك الجغرافي في العالم. باستخدام عنوان IP جديد، يمكنك تصفح الإنترنت كما لو كنت في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا… (105 دولة).
حماية الخصوصية والحياة الخاصة
يساعد تغيير عنوان IP الخاص بك باستخدام برنامج VPN على حماية هويتك من مالكي مواقع الويب والتطبيقات والخدمات الراغبين في تتبع نشاطاتك على الإنترنت والحصول على بياناتك الشخصية. وتحافظ برامج VPN المتطورة أيضا على خصوصيتك وتحميك من مزودي خدمات الإنترنت وشركات الهواتف المحمولة وكل أشكال المراقبة عبر الإنترنت، وذلك بفضل طبقة من التشفير الآمن.
الأمان على الإنترنت
تحميك الشبكة الخاصة الافتراضية من الانتهاكات الأمنية بأشكالها المتعددة، بما في ذلك استنشاق الحزم (packet sniffing) وشبكات Wi-Fi غير الآمنة وهجمات الوسيط (man-in-the-middle) إلى غيرها من التهديدات الإلكترونية. ويستخدم المسافرون والعمال عن بُعد وغيرهم خلال التنقل تطبيقات VPN كلما كانوا على شبكة غير مؤتمنة مثل شبكة Wi-Fi العامة المجانية.
متى يجب استخدام برنامج VPN؟
إذا كنت تعدّ الخصوصية حقا من حقوقك الشخصية يستلزم عليك حمايته، فيجب عليك استخدام VPN في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت. يعمل تطبيق VPN في خلفية جهازك حتى لا يعيق استخدام التطبيقات الأخرى وبث المحتويات وتصفح الإنترنت. وستشعر بالأمان وراحة البال مع العلم أن خصوصيتك محمية دائما.
هذه بعض الحالات التي تكون فيها الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) مفيدة بشكل خاص:
في أثناء السفر
لا يعني استكشاف العالم أنه عليك تغيير طريقة استخدامك للإنترنت. تتيح لك برامج VPN استخدام الإنترنت بكل حرية وأمان في جميع أنحاء العالم كما لو كنت في وطنك الأصلي، بغض النظر عن المسافة أو موقعك الجغرافي.
في أثناء التسلية والترفيه
تتيح لك الشبكة الخاصة الافتراضية الاستمتاع بخدماتك المفضلة والوصول إلى كل مواقع الويب مع فك القيود المفروضة على المستخدمين أو الحد من حظر الإنترنت كليا من قبل مزودي خدمة الإنترنت وشبكات Wi-Fi المحلية.
في أثناء استخدام شبكة Wi-Fi عامة
قد يعرّضك الاتصال بنقاط شبكة Wi-Fi العامة مثل تلك الموجودة في المقاهي والمطارات والمتنزهات للكثير من المخاطر مثل الكشف عن معلوماتك الخاصة. يوفر لك استخدام VPN الأمان حيث يجعل بياناتك الشخصية مشفرة.
في أثناء اللعب على الإنترنت
يتيح استخدام VPN الوصول إلى جميع ألعابك المفضلة والحصول على الخرائط والجلود وغيرها من الوظائف الإضافية التي قد تكون مقيدة على شبكتك، ثم إنه يحميك من هجمات DDoS ويقلل من البينغ والبطء أو التأخير عامة.
في أثناء إرسال واستقبال الملفات
تمكّن مشاركة ملفات P2P عادة الغرباء أو قراصنة الإنترنت وغيرهم من الدّخلاء من رؤية عنوان IP الخاص بك وربما تتبع تنزيلاتك وبياناتك. وتحافظ برامج VPN على خصوصية عنوان IP، مما يتيح لك التنزيل الآمن مع إخفاء هويتك.
في أثناء التسوق على الإنترنت
يعتمد بعض مزودي الخدمات والتّجار على شبكة الإنترنت أسعارا مختلفة تبعا للموقع الجغرافي لعملائهم. باستخدام VPN، يمكنك العثور على أفضل الصفقات والأسعار في العالم بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه.
الاتصال ببرنامج VPN
لفهم كيفية الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والغاية من استعمالها، من المفيد أولا فهم كيفية عمل اتصال الإنترنت دون VPN.
دون استخدام VPN
عند الدخول إلى موقع ويب دون شبكة VPN، يتم توصيلك بهذا الموقع عبر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. يخصص لك ISP (مزود خدمة الإنترنت) عنوان IP خاص يمكن استخدامه لتحديد هويتك على موقع الويب. علاوة على تحكم مزود خدمة الإنترنت في حركة الإنترنت وتوجيهها، فبإمكانه أيضا معرفة مواقع الويب التي تزورها وربط نشاطاتك بهويتك بسبب عنوان IP الفريد المذكور أعلاه.
باستخدام VPN
عند الاتصال بشبكة الإنترنت باستخدام VPN، ينشئ تطبيق VPN (يسمى أيضا برنامج VPN) على جهازك اتصالا آمنا بسيرفر VPN. لا يزال اتصالك مربوطا بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك، ولكن لم يعد بإمكانه قراءة بياناته أو معرفة وجهته النهائية ولم يعد بإمكان مواقع الويب التي تزورها رصد عنوان IP الأصلي الخاص بك، بل فقط عنوان سيرفر VPN الذي يشاركه العديد من المستخدمين الآخرين ويتم تغييره بانتظام.
قطع الاتصال
الاتصال
فيما يلي بعض المفاهيم المتعلقة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي ستساعدك على فهم كيفية عمل تطبيقات VPN والفوائد من استخدامها:
التوكيل باستخدام بروكسي
يعمل سيرفر VPN كوكيل (بروكسي) أو احتياطي لنشاط الويب: بدلا من عنوان IP وموقعك الحقيقيين، سترى مواقع الويب التي تزورها عنوان IP وموقع سيرفر VPN فقط.
هذا يساعدك على إخفاء هويتك على الإنترنت.
المصادقة الرقمية
يعد تحقيق اتصال آمن مسألة صعبة يتم حلها بواسطة خوارزميات حديثة ومعقدة في آلية تسمى المصادقة.
بمجرد المصادقة الرقمية أو الإلكترونية، يمكن لبرنامج VPN وسيرفر VPN التأكد من أنهما يتعاملان مع بعضهما البعض وليس مع أي متعامل آخر.
بروتوكول الاتصال النفقي
تحمي شبكات VPN أيضا الاتصال بين العميل والسيرفر بفضل التشفير والبروتوكولات النفقية.
يساعد البروتوكول النفقي على تغليف كل حزمة بيانات داخل حزمة بيانات أخرى. هذا يجعل من الصعب قراءتها من قبل أطراف مجهولة في أثناء نقلها.
التشفير
يتم أيضا تشفير البيانات داخل النفق بطريقة لا يمكن إلا للمستلم المقصود فك تشفيرها. هذا يحافظ على خصوصية محتويات حركة الإنترنت. ولا يمكن حتى لمزود خدمة الإنترنت قراءتها.
أنواع VPN
VPN تجاري
برامج VPN التجارية أو الشخصية أو VPN للاستخدام الشخصي خدمة خاصة تقدم للأفراد والعملاء، عادة مقابل رسوم.
تعدّ ExpressVPN خدمة VPN تجارية لأنها موجهة بشكل مباشر لتلبية احتياجات الخصوصية لعملائها.
VPN للشركات
برنامج VPN للشركات موجّه لموظفي شركة معينة لتسهيل التواصل والاتصال بالإنترنت عن بعد بشكل آمن كما لو كانوا موجودين فعليا في الشركة.
على عكس شبكات VPN التجارية، فإن شبكات VPN للشركات تهدف إلى حماية خصوصية الشركة وليس بالضرورة الموظفين فيها.
VPN يدوي الإعداد
يختار بعض خبراء التكنولوجيا وهواة الحوسبة وتشفير البيانات برمجة شبكة VPN ذاتية باستخدام معداتهم وأجهزتهم الخاصة.
لا توفّر شبكات VPN اليدوية حماية كتلك التي توفرها شبكات بعناوين IP مشتركة أو سيرفرات في بلدان متعدّدة وغيرها من الميزات الأخرى.
الأسئلة المتداولة
أهم ما يجب عليك مراعاته عند اختيار VPN هو موثوقية الخدمة. توجد معايير أخرى أيضا مثل:
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شفافية سياسة الخصوصية
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توفر الشركة على بيانات لتدقيقات من قبل شركات مستقلة
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تصميم وبرمجة الأنظمة لتجنب تخزين البيانات الشخصية
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الالتزام الدائم بخصوصية الإنترنت والحرية الرقمية
بعد ذلك، اختر شبكة VPN بناء على الميزات التي توفرها مثل مواقع خوادم VPN (مواقع السيرفرات) ودعم جميع الأجهزة التي تمتلكها وعرض نطاق ترددي غير محدود.
من الصعب على شبكات VPN المجانية أن تنافس شبكات VPN التجارية. من المرجح أن تواجه اتصالات بطيئة بسبب العدد الكبير لمستخدمي البرامج المجانية ونقص خدمات أخرى أساسية كعدم وجود دعم للعملاء وضعف الأمان والخصوصية وعدد محدود من مواقع سيرفرات VPN.
يمكن لبرنامج ExpressVPN باعتباره خدمة مدفوعة تقديم اتصالات عالية الجودة وتوفير السرعة والأمان لجميع المستخدمين، بالإضافة إلى مجموعة من مواقع السيرفرات في 105 دولة. ويوفر فريق الدعم مساعدة لجميع العملاء 24/7.
الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) برامج مشروعة يستخدمها الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم لحماية معلوماتهم الخاصة وبياناتهم، بما في ذلك البلدان التي تفرض قيودا ورقابة على محتويات الإنترنت. حتى في الدول التي ينصح فيها عدم استخدام VPN، فإن العديد من الحكومات تؤيد استخدامها ضمنيا من قبل المسؤولين أو الأكاديميين أو رجال الأعمال كإجراء ضروري للحفاظ على قدرتها التنافسية في عالم مترابط ومتغيّر. لا يمكن ببساطة لأي بلد حظر استعمال جميع الشبكات الخاصة الافتراضية.
ومع ذلك، تبقى الأنشطة غير القانونية على الإنترنت غير قانونية ببساطة سواء كنت تستخدم VPN أم لا.
يسهل مع تطبيقات iOS و Android استخدام ExpressVPN على الأجهزة المحمولة. نظرا لأن غالبية بياناتنا الرقمية ونشاطاتنا بما في ذلك الخدمات المصرفية ومشاهدة الفيديوهات والرسائل تتم على هواتفنا الذكية وأجهزتنا اللوحية، فقد أصبح من المهم حمايتها باستخدام VPN على هذه الأجهزة، خاصة عند الدخول إلى شبكات Wi-Fi العامة.
تقلل شبكات VPN من سرعة الإنترنت غالبا، لكن لا يلاحظ عادة مستخدمو ExpressVPN فرقا عند الاتصال بالتطبيق نظرا للسرعة الفائقة التي تميّزه عن باقي البرامج. في الواقع، قد يؤدي استخدام VPN إلى تحسين اتصالك إذا كان مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يفرض عتبة أو رقابة على حركة الإنترنت.
على أي حال، إذا لاحظت أن اتصالك بالإنترنت بطيء، فحاول اختيار موقع سيرفر أقرب إليك جغرافيا.
تستهلك برامج VPN قدرا محدودا من الطاقة على جهازك مثل غيرها من التطبيقات. هذا أحد أسباب استحداث ExpressVPN لبروتوكول Lightway، وهو بروتوكول متطور وحصري مصمم لاستخدام طاقة أقل بكثير من البروتوكولات الأخرى، وهو أسرع وأسهل للمراجعة والتدقيق.
تؤمن ExpressVPN أن لكل شخص الحق في الخصوصية. عند الاتصال بشبكتنا، يحمي تشفير آمن نشاطاتك وبياناتك من مزودي خدمات الإنترنت أو Wi-Fi أو غيرهم. لا تحتفظ ExpressVPN بأي نشاطات أو بيانات خاصة بمستخدمي برامجها، وتضمن تكنولوجيا TrustedServer الرائدة عدم تخزين البيانات. باختصار، لا يمكن تتبع أي نشاط أو سلوك محدد في الشبكة وربطه بأي مستخدم لبرنامج ExpressVPN.
استخدام VPN ليس آمنا فحسب، بل يمكنك من إضافة طبقة قيمة من التشفير والأمان إلى الخدمات المصرفية على الإنترنت، خاصة على شبكات Wi-Fi العامة. قد تحرم بعض المؤسسات المالية عملاءها من الاستفادة من خدماتها إذا كانوا يحاولون الدخول إلى مواقعها من أماكن غير آمنة أو مجهولة أو من بلد آخر خلال السفر. يمكن أن يوفر لك الاتصال بموقع سيرفر بلدك قبل تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه أو حساب PayPal خدمات آمنة من أجل الدخول إلى حساباتك.
نوصي جميع عملائنا بتشغيل ExpressVPN في أي وقت تكون فيه أجهزتهم متصلة بالإنترنت. شغّل ExpressVPN الذي يعمل في خلفية أجهزتك حتى لو لم تكن من المتصلين بالشبكة بانتظام. ستشعر براحة البال وأنت تعلم أن خصوصيتك محمية دائما.
خدمة عملاء مباشرة 24/7
دعم فعلي مخصص. فريقنا المختص متاح عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني لمساعدتك على تنزيل البرنامج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
ضمان 30 يوم
برنامج ExpressVPN سهل الاستخدام. وكذلك ضمان خدمتنا. إذا لم تكن راضيا، ما عليك سوى طلب استرداد المبلغ المدفوع كاملا. دون شروط أو قيود.
ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع