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ما هو VPN؟

ما هو VPN؟
صورة: ما هو VPN ؟

VPN أو الشبكة الخاصة الافتراضية نفق آمن بين جهازك والإنترنت. تحميك برامج VPN من التطفل والتدخل في أنشطتك على الإنترنت وجميع أنواع الحظر أو الرقابة على المحتوى الرقمي.

عند الاتصال بخادم VPN آمن، توجّه حركة الإنترنت إلى نفق مشفّر يصعب اختراقه أو الاطّلاع على بياناته من قبل الهاكرز والحكومات ومزودي خدمات الإنترنت.

جرّب ExpressVPN بكل أمان

لماذا ExpressVPN هو الأفضل

سيرفرات في 105 دولة

غيّر موقعك الجغرافي فرضيا بواسطة شبكة من السيرفرات العالمية السريعة والآمنة.

أحدث تكنولوجيات التشفير

تتم حماية بياناتك بواسطة تشفير AES-256 بت وهو المعيار الموثوق به من قبل خبراء الأمن الرقمي.

خدمة دعم بالدردشة الحية 24/7

فريق الدعم متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تكنولوجيا TrustedServer

لا توجد بيانات مكتوبة إطلاقا على أقراص صلبة مع تكنولوجيا الخوادم المستحدثة من قبل ExpressVPN.

سرعات فائقة

استمتع بسرعات إنترنت فائقة في كل مكان واكتشف السر وراء اسمنا: ExpressVPN.

متوفّر على كل الأجهزة

ExpressVPN متوفر على iOS و Android و Mac و Windows و Linux والراوترات والمزيد.

8 أجهزة في آن واحد

يمكنك تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة وربط الاتصال بثمانية أجهزة في آن واحد.

سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات

لا تحتفظ ExpressVPN أبدا بأي بيانات شخصية قد تربط بهويتك أو نشاطاتك على الإنترنت.

برنامج VPN عالي الجودة

تم تصنيف ExpressVPN كأفضل VPN من قبل CNET و TechRadar و The Verge والمزيد.

شبكة عالمية من
سيرفرات فائقة السرعة

المملكة المتحدة
اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
أستراليا
تايوان
كندا
الهند
فرنسا
كوريا الجنوبية
تركيا
الأرجنتين
إيطاليا
105 دولة ←

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    فوائد استخدام برنامج VPN

    شاشات الكمبيوتر المحمول التي توضح عملية ما قبل وبعد تغيير عنوان IP الخاص بالمستخدم.

    تغيير الموقع الجغرافي

    تعمل تطبيقات VPN على تغيير عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بك، وهو الرقم الفريد أو المعرّف الرقمي لجهازك الذي يحدد هويتك وموقعك الجغرافي في العالم. باستخدام عنوان IP جديد، يمكنك تصفح الإنترنت كما لو كنت في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا… (105 دولة).

    تحميل VPN يوفر أفضل تشفير 256 بت.

    حماية الخصوصية والحياة الخاصة

    يساعد تغيير عنوان IP الخاص بك باستخدام برنامج VPN على حماية هويتك من مالكي مواقع الويب والتطبيقات والخدمات الراغبين في تتبع نشاطاتك على الإنترنت والحصول على بياناتك الشخصية. وتحافظ برامج VPN المتطورة أيضا على خصوصيتك وتحميك من مزودي خدمات الإنترنت وشركات الهواتف المحمولة وكل أشكال المراقبة عبر الإنترنت، وذلك بفضل طبقة من التشفير الآمن.

    VPN للراوتر يغطي جميع الأجهزة.

    الأمان على الإنترنت

    تحميك الشبكة الخاصة الافتراضية من الانتهاكات الأمنية بأشكالها المتعددة، بما في ذلك استنشاق الحزم (packet sniffing) وشبكات Wi-Fi غير الآمنة وهجمات الوسيط (man-in-the-middle) إلى غيرها من التهديدات الإلكترونية. ويستخدم المسافرون والعمال عن بُعد وغيرهم خلال التنقل تطبيقات VPN كلما كانوا على شبكة غير مؤتمنة مثل شبكة Wi-Fi العامة المجانية.

    جرّب ExpressVPN بكل أمان

    متى يجب استخدام برنامج VPN؟

    إذا كنت تعدّ الخصوصية حقا من حقوقك الشخصية يستلزم عليك حمايته، فيجب عليك استخدام VPN في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت. يعمل تطبيق VPN في خلفية جهازك حتى لا يعيق استخدام التطبيقات الأخرى وبث المحتويات وتصفح الإنترنت. وستشعر بالأمان وراحة البال مع العلم أن خصوصيتك محمية دائما.

    هذه بعض الحالات التي تكون فيها الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) مفيدة بشكل خاص:


    طائرة تحلق فوق العالم.
    في أثناء السفر

    لا يعني استكشاف العالم أنه عليك تغيير طريقة استخدامك للإنترنت. تتيح لك برامج VPN استخدام الإنترنت بكل حرية وأمان في جميع أنحاء العالم كما لو كنت في وطنك الأصلي، بغض النظر عن المسافة أو موقعك الجغرافي.

    استمتع بالمحتوى الذي تريده: بث البرامج والموسيقى على جهاز كمبيوتر محمول.
    في أثناء التسلية والترفيه

    تتيح لك الشبكة الخاصة الافتراضية الاستمتاع بخدماتك المفضلة والوصول إلى كل مواقع الويب مع فك القيود المفروضة على المستخدمين أو الحد من حظر الإنترنت كليا من قبل مزودي خدمة الإنترنت وشبكات Wi-Fi المحلية.

    حافظ على أمانك على شبكة Wi-Fi العامة: استخدام كمبيوتر محمول في مقهى.
    في أثناء استخدام شبكة Wi-Fi عامة

    قد يعرّضك الاتصال بنقاط شبكة Wi-Fi العامة مثل تلك الموجودة في المقاهي والمطارات والمتنزهات للكثير من المخاطر مثل الكشف عن معلوماتك الخاصة. يوفر لك استخدام VPN الأمان حيث يجعل بياناتك الشخصية مشفرة.

    أجهزة للألعاب.
    في أثناء اللعب على الإنترنت

    يتيح استخدام VPN الوصول إلى جميع ألعابك المفضلة والحصول على الخرائط والجلود وغيرها من الوظائف الإضافية التي قد تكون مقيدة على شبكتك، ثم إنه يحميك من هجمات DDoS ويقلل من البينغ والبطء أو التأخير عامة.

    قم بالتحميل بشكل مجهول. كمبيوتر محمول مع رمز التحميل.
    في أثناء إرسال واستقبال الملفات

    تمكّن مشاركة ملفات P2P عادة الغرباء أو قراصنة الإنترنت وغيرهم من الدّخلاء من رؤية عنوان IP الخاص بك وربما تتبع تنزيلاتك وبياناتك. وتحافظ برامج VPN على خصوصية عنوان IP، مما يتيح لك التنزيل الآمن مع إخفاء هويتك.


    نافذة متصفح التسوق.
    في أثناء التسوق على الإنترنت

    يعتمد بعض مزودي الخدمات والتّجار على شبكة الإنترنت أسعارا مختلفة تبعا للموقع الجغرافي لعملائهم. باستخدام VPN، يمكنك العثور على أفضل الصفقات والأسعار في العالم بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه.

    الاتصال ببرنامج VPN

    لفهم كيفية الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والغاية من استعمالها، من المفيد أولا فهم كيفية عمل اتصال الإنترنت دون VPN.

    دون استخدام VPN

    عند الدخول إلى موقع ويب دون شبكة VPN، يتم توصيلك بهذا الموقع عبر مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. يخصص لك ISP (مزود خدمة الإنترنت) عنوان IP خاص يمكن استخدامه لتحديد هويتك على موقع الويب. علاوة على تحكم مزود خدمة الإنترنت في حركة الإنترنت وتوجيهها، فبإمكانه أيضا معرفة مواقع الويب التي تزورها وربط نشاطاتك بهويتك بسبب عنوان IP الفريد المذكور أعلاه.

    باستخدام VPN

    عند الاتصال بشبكة الإنترنت باستخدام VPN، ينشئ تطبيق VPN (يسمى أيضا برنامج VPN) على جهازك اتصالا آمنا بسيرفر VPN. لا يزال اتصالك مربوطا بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك، ولكن لم يعد بإمكانه قراءة بياناته أو معرفة وجهته النهائية ولم يعد بإمكان مواقع الويب التي تزورها رصد عنوان IP الأصلي الخاص بك، بل فقط عنوان سيرفر VPN الذي يشاركه العديد من المستخدمين الآخرين ويتم تغييره بانتظام.

    قطع الاتصال

    الاتصال

    جهاز كمبيوتر محمول به اتصال غير آمن بالإنترنت ورسم لعين ترى بيانات حركة الإنترنت في الكمبيوتر المحمول.صورة: ما هو VPN ؟

    فيما يلي بعض المفاهيم المتعلقة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي ستساعدك على فهم كيفية عمل تطبيقات VPN والفوائد من استخدامها:

    التوكيل باستخدام بروكسي

    يعمل سيرفر VPN كوكيل (بروكسي) أو احتياطي لنشاط الويب: بدلا من عنوان IP وموقعك الحقيقيين، سترى مواقع الويب التي تزورها عنوان IP وموقع سيرفر VPN فقط.

    هذا يساعدك على إخفاء هويتك على الإنترنت.

    المصادقة الرقمية

    يعد تحقيق اتصال آمن مسألة صعبة يتم حلها بواسطة خوارزميات حديثة ومعقدة في آلية تسمى المصادقة.

    بمجرد المصادقة الرقمية أو الإلكترونية، يمكن لبرنامج VPN وسيرفر VPN التأكد من أنهما يتعاملان مع بعضهما البعض وليس مع أي متعامل آخر.

    بروتوكول الاتصال النفقي

    تحمي شبكات VPN أيضا الاتصال بين العميل والسيرفر بفضل التشفير والبروتوكولات النفقية.

    يساعد البروتوكول النفقي على تغليف كل حزمة بيانات داخل حزمة بيانات أخرى. هذا يجعل من الصعب قراءتها من قبل أطراف مجهولة في أثناء نقلها.

    التشفير

    يتم أيضا تشفير البيانات داخل النفق بطريقة لا يمكن إلا للمستلم المقصود فك تشفيرها. هذا يحافظ على خصوصية محتويات حركة الإنترنت. ولا يمكن حتى لمزود خدمة الإنترنت قراءتها.

    جرّب ExpressVPN بكل أمان

    أنواع VPN

    كمبيوتر محمول مع نبات وشراب.
    VPN تجاري

    برامج VPN التجارية أو الشخصية أو VPN للاستخدام الشخصي خدمة خاصة تقدم للأفراد والعملاء، عادة مقابل رسوم.

    تعدّ ExpressVPN خدمة VPN تجارية لأنها موجهة بشكل مباشر لتلبية احتياجات الخصوصية لعملائها.

    مخطط دائري.
    VPN للشركات

    برنامج VPN للشركات موجّه لموظفي شركة معينة لتسهيل التواصل والاتصال بالإنترنت عن بعد بشكل آمن كما لو كانوا موجودين فعليا في الشركة.

    على عكس شبكات VPN التجارية، فإن شبكات VPN للشركات تهدف إلى حماية خصوصية الشركة وليس بالضرورة الموظفين فيها.

    مفتاح البراغي والمفتاح.
    VPN يدوي الإعداد

    يختار بعض خبراء التكنولوجيا وهواة الحوسبة وتشفير البيانات برمجة شبكة VPN ذاتية باستخدام معداتهم وأجهزتهم الخاصة.

    لا توفّر شبكات VPN اليدوية حماية كتلك التي توفرها شبكات بعناوين IP مشتركة أو سيرفرات في بلدان متعدّدة وغيرها من الميزات الأخرى.

    الأسئلة المتداولة

    فقاعات كلام: دعم 24 ساعة.

    خدمة عملاء مباشرة 24/7

    دعم فعلي مخصص. فريقنا المختص متاح عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني لمساعدتك على تنزيل البرنامج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

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    برنامج ExpressVPN سهل الاستخدام. وكذلك ضمان خدمتنا. إذا لم تكن راضيا، ما عليك سوى طلب استرداد المبلغ المدفوع كاملا. دون شروط أو قيود.

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    ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع