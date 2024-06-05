احصل على أفضل VPN لجهاز Apple TV: تطبيق أصلي لنظام tvOS 17أفضل VPN لجهاز Apple TV: تطبيق أصلي لنظام tvOS 18
أفضل تطبيق VPN لجهاز Apple TV هو ExpressVPN. يتيح لك البرنامج:
- الاستمتاع بخدمات البث وفيديوهات عالية الجودة بدقة HD و 4K
- تغيير موقعك والحصول على عنوان IP في 105 دولة
- تحميل التطبيق من App Store مثل أي تطبيقات أخرى
- تجربة الخدمة بكل أمان مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
- الاستمتاع بخدمات البث وفيديوهات عالية الجودة بدقة HD و 4K
- تغيير موقعك والحصول على عنوان IP في 105 دولة
- تحميل التطبيق من App Store مثل أي تطبيقات أخرى
- تجربة الخدمة بكل أمان مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
- آيفون/آي باد
- أندرويد
- ويندوز
- ماك
- لينكس
- أجهزة الراوتر
- التلفزيونات الذكية
- وحدات ألعاب الفيديو
كيفية تنزيل تطبيق VPN على Apple TV
يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN مباشرة على أجيال Apple TV التي تحتوي على متجر تطبيقات App Store والمبرمجة بنظام tvOS، وهي تشمل طرازي HD و 4K. اطلع على صفحة الدعم الخاصة بنا لمزيد من الإرشادات.
الخطوة 1
الاشتراك في ExpressVPN
زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بالكامل بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.
الخطوة 2
تنزيل تطبيق VPN
ادخل إلى App Store وابحث عن ExpressVPN في جهاز Apple TV. حدد التطبيق وانقر على زر التنزيل لتثبيت البرنامج. لا حاجة لإعدادات خاصة!
الخطوة 3
تسجيل الدخول إلى حسابك
سجّل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر رمز QR. اتصل بموقع VPN وشاهد برامجك المفضلة.
شاهد فيديو حول كيفية استخدام تطبيق ExpressVPN على Apple TV.
كيفية استخدام ExpressVPN على تلفزيونات Apple القديمة
يستخدم تطبيق ExpressVPN على أجهزة Apple TV المزوّدة بنظام tvOS، والتي تشمل الأجيال الثلاثة من Apple TV 4K بالإضافة إلى Apple TV HD (المعروفة أيضا باسم Apple TV الجيل الرابع). لا يمكن استخدام التطبيق على أجهزة الجيل الثالث أو الثاني أو الأول من Apple TV المسوقة في عام 2015 أو قبل والتي لا تتوفر على متجر التطبيقات. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استخدام ExpressVPN على هذه الموديلات القديمة باستخدام الطرق التالية:
الاتصال بجهاز راوتر ExpressVPN
الطريقة الأولى هي عن طريق توصيل Apple TV بجهاز راوتر مدعم ببرنامج VPN مثل Aircove, الذي يتضمن ExpressVPN. قد تتمكن أيضا من تثبيت ExpressVPN على جهاز راوتر Wi-Fi آخر إذا كان متوافقا مع البرنامج. في كلتا الحالتين، ستحصل على ميزات الخصوصية والأمان الكاملة المتاحة في الشبكة الخاصة الافتراضية على جميع الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر، بما في ذلك التلفزيونات الذكية ووحدات التحكم في الألعاب. بضع نقرات على هاتفك أو حاسوبك تكفي لتشغيل برنامج VPN على جهاز الراوتر وتغيير مواقع السيرفرات.
استخدام MediaStreamer (خدمة DNS)
يمكنك أيضا استخدام خدمة MediaStreamer المدرجة في اشتراكك والتي توفر لك مشاهدة مميزة بغض النظر عن موقعك الجغرافي. ويتم ضبط البرنامج بسهولة تامة. ما عليك سوى اتباع هذه التعليمات المفصلة. تجدر الإشارة إلى أن خدمة MediaStreamer قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون بطء الاتصالات بشبكة الإنترنت، إلا أنها لا توفر الخصوصية نفسها المتوفرة في الشبكة الخاصة الافتراضية.
لماذا ExpressVPN هو الأفضل؟
سيرفرات في 105 دولة
غيّر موقعك الجغرافي فرضيا بواسطة شبكة من السيرفرات العالمية السريعة والآمنة.
أحدث تكنولوجيات التشفير
تتم حماية بياناتك بواسطة تشفير AES-256 بت وهو المعيار الموثوق به من قبل خبراء الأمن الرقمي.
خدمة دعم عبر الدردشة الحية 24/7
فريق الدعم متاح على مدار الساعة لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تكنولوجيا TrustedServer
لا توجد بيانات مكتوبة إطلاقا على أقراص صلبة مع تكنولوجيا السيرفرات المستحدثة من قبل ExpressVPN.
سرعات فائقة
استمتع بأعلى سرعات الإنترنت في كل مكان. اكتشف لماذا سمينا البرنامج ExpressVPN.
متوفّر على كل الأجهزة
8 أجهزة في آن واحد
يمكنك تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة وربط الاتصال بثمانية أجهزة في آن واحد.
سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات
لا تحتفظ ExpressVPN أبدا بأي بيانات شخصية قد تربط بهويتك أو نشاطاتك على الإنترنت.
برنامج VPN عالي الجودة
تم تصنيف ExpressVPN كأفضل VPN من قبل CNET و TechRadar و The Verge والمزيد.
تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة
يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.
آراء حول ExpressVPN
أستخدم @ExpressVPN وأنا سعيد للغاية بمشاهدة نتفلكس الأمريكية الآن عبر جهاز Apple TV.
Ghani
أنصح بتحميل ExpressVPN (لديه خدمة عملاء جيدة) على جهاز iPad، ثم استخدام Airplay وجهاز Apple TV لمشاهدة الأفلام على التلفزيون.
BackinTokyo
واو @expressvpn، شكرا على الاتصال السريع، أنا أستمتع بخدمات البث واللعب دون مشاكل مع أني أسكن في الريف!
أول #vpn يتيح كل ذلك لي.
الأسئلة الشائعة: VPN و Apple TV
استخدام VPN على Apple TV له الكثير من الفوائد أهمها القدرة على بث محتوياتك المفضلة بدقة عالية مع تجنب أي عوائق قد تكون مفروضة على اتصالاتك من قبل مزودي خدمات الإنترنت. لقد حرصنا على أن يكون ExpressVPN متوافقا مع العديد من الخدمات في العالم، لأننا نعتقد أنه لا يجب عليك أبدا التفريط في خصوصيتك وأمانك الرقميين لمجرد الاستمتاع بخدمات الترفيه. لذلك إذا كنت تتطلع إلى تجربة أفضل على Apple TV، فإن ExpressVPN هو الحل الأمثل لتحقيق ذلك.
نعم، اعتبارا من يونيو/حزيران 2023، يتيح لك نظام tvOS الخاص بجهاز Apple TV تنزيل واستخدام تطبيق VPN مثل ExpressVPN كما هو الحال على هاتفك أو حاسوبك. ما عليك سوى التوجه إلى متجر تطبيقات Apple TV لتنزيل برامجك المفضلة.
مع سيرفرات في 105 دولة وأحدث تكنولوجيات التشفير وسرعات تدفق عالية لتجنب أي انقطاعات… فإن ExpressVPN هو أفضل VPN لأجهزة Apple TV وأكثرها أمانا. جرّب البرنامج الآن! إذا لم تكن راضيا، يمكنك إلغاء الاشتراك في غضون 30 يوما واسترداد المبلغ المدفوع كاملا.
مع أن برامج VPN المجانية متوفرة في متاجر تطبيقات كل الأنظمة بما في ذلك tvOS 18، فإنها لا تضاهي الخصوصية والأمان ودعم العملاء وغيرها من الميزات الإضافية المتوفرة في برامج VPN المدفوعة.
إذا لم تكن متأكدا من الاشتراك في برنامج VPN، فإن خدمة ExpressVPN مدعومة بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع، لذا يمكنك تجربة البرنامج بكل أمان. ستتمكن من استخدام جميع الميزات المتاحة على جميع المنصات، وليس مجرد إصدار محدود لجهاز واحد. إذا لم تكن راضيا لأي سبب من الأسباب، يمكنك استرداد المبلغ المدفوع في الاشتراك كاملا.
نعم! يمكن استخدام ExpressVPN على الجيل الثالث من Apple TV 4K والجيل الثاني من 4K والطرازات السابقة.
نعم. لأن Apple TV هو مشغل وسائط رقمي صغير يتصل بالتلفزيون ويتوفر على تطبيقات تتيح لك مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية عبر متجر iTunes والعديد من خدمات البث بما في ذلك Netflix و Hulu و Amazon Prime Video. أما Apple TV+ فهي خدمة البث الخاصة بشركة Apple التي تعرض أفلاما وبرامج تلفزيونية ترفيهية. يمكنك مشاهدة Apple TV+ على جهاز الكمبيوتر أو التابلت أو الهاتف الذكي عبر tv.apple.com. يمكن لعملاء Apple TV+ أيضا مشاهدة الفيديوهات عبر تطبيق Apple TV المتوافق مع أجهزة iPhone و iPad و Apple TV و iPod Touch و Mac. يتوفر تطبيق Apple TV أيضا في بعض أجهزة تلفزيون Samsung الذكية بالإضافة إلى Amazon Fire TV وRoku منصات.
الأمر سهل! نزّل ExpressVPN من متجر التطبيقات في Apple TV وسجل الدخول إلى حسابك. بعد الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية، ما عليك سوى الدخول إلى Netflix أو أي تطبيقات أخرى على Apple TV كالمعتاد. إذا كنت تواجه مشكلات في الوصول إلى أحد التطبيقات، تواصل مع فريق الدعم.
لا. سيساعدك MediaStreamer على تغيير الموقع الجغرافي الظاهر في جهازك فرضيا ولكن دون ميزات الخصوصية التي يوفرها تشفير VPN. يمكنك استخدام MediaStreamer إذا كان اتصالك بطيئا أو إذا كان جهاز Apple TV قديما لا يتيح لك تنزيل تطبيق ExpressVPN.
للاستمتاع بميزات الخصوصية والأمان الكاملة على جهاز Apple TV قديم لا يمكن تثبيت ExpressVPN فيه مباشرة، وصّله بجهاز راوتر ExpressVPN Aircove أو بأي راوتر متوافق مع برنامج ExpressVPN لأجهزة التوجيه.
استخدام VPN في Apple TV ليس مخالفا للقانون.
ExpressVPN خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. لا يمكننا معرفة ما تقوم به في أثناء اتصالك بشبكتنا الخاصة الافتراضية أو التحكم في بياناتك، لذا فأنت مسؤول عن الالتزام بشروط خدمتنا وشروط مزودي المحتويات وأي قوانين سارية.
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