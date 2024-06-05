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احصل على أفضل VPN لجهاز Apple TV: تطبيق أصلي لنظام tvOS 17أفضل VPN لجهاز Apple TV: تطبيق أصلي لنظام tvOS 18

أفضل تطبيق VPN لجهاز Apple TV هو ExpressVPN. يتيح لك البرنامج:

  • الاستمتاع بخدمات البث وفيديوهات عالية الجودة بدقة HD و 4K
  • تغيير موقعك والحصول على عنوان IP في 105 دولة
  • تحميل التطبيق من App Store مثل أي تطبيقات أخرى
  • تجربة الخدمة بكل أمان مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
  • الاستمتاع بخدمات البث وفيديوهات عالية الجودة بدقة HD و 4K
  • تغيير موقعك والحصول على عنوان IP في 105 دولة
  • تحميل التطبيق من App Store مثل أي تطبيقات أخرى
  • تجربة الخدمة بكل أمان مع ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
احصل على ExpressVPN
استخدم تطبيق VPN على تلفزيون Apple.

كيفية تنزيل تطبيق VPN على Apple TV

يمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN مباشرة على أجيال Apple TV التي تحتوي على متجر تطبيقات App Store والمبرمجة بنظام tvOS، وهي تشمل طرازي HD و 4K. اطلع على صفحة الدعم الخاصة بنا لمزيد من الإرشادات.

الخطوة 1

كيفية الاشتراك في ExpressVPN
الاشتراك في ExpressVPN

زر صفحة الاشتراك واختر الباقة المناسبة لك. جميع باقاتنا مغطاة بالكامل بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.

الخطوة 2

الخطوة 2 من إعداد VPN للتلفزيونات الذكية.
تنزيل تطبيق VPN

ادخل إلى App Store وابحث عن ExpressVPN في جهاز Apple TV. حدد التطبيق وانقر على زر التنزيل لتثبيت البرنامج. لا حاجة لإعدادات خاصة!

الخطوة 3

تلفزيون مع tvOS وجهاز تحكم عن بعد.
تسجيل الدخول إلى حسابك

سجّل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر رمز QR. اتصل بموقع VPN وشاهد برامجك المفضلة.

شاهد فيديو حول كيفية استخدام تطبيق ExpressVPN على Apple TV.

Download the all-new ExpressVPN app for Apple TV

كيفية استخدام ExpressVPN على تلفزيونات Apple القديمة

فوائد استخدام VPN على الآندرويد.

يستخدم تطبيق ExpressVPN على أجهزة Apple TV المزوّدة بنظام tvOS، والتي تشمل الأجيال الثلاثة من Apple TV 4K بالإضافة إلى Apple TV HD (المعروفة أيضا باسم Apple TV الجيل الرابع). لا يمكن استخدام التطبيق على أجهزة الجيل الثالث أو الثاني أو الأول من Apple TV المسوقة في عام 2015 أو قبل والتي لا تتوفر على متجر التطبيقات. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استخدام ExpressVPN على هذه الموديلات القديمة باستخدام الطرق التالية:

الاتصال بجهاز راوتر ExpressVPN

الطريقة الأولى هي عن طريق توصيل Apple TV بجهاز راوتر مدعم ببرنامج VPN مثل Aircove, الذي يتضمن ExpressVPN. قد تتمكن أيضا من تثبيت ExpressVPN على جهاز راوتر Wi-Fi آخر إذا كان متوافقا مع البرنامج. في كلتا الحالتين، ستحصل على ميزات الخصوصية والأمان الكاملة المتاحة في الشبكة الخاصة الافتراضية على جميع الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر، بما في ذلك التلفزيونات الذكية ووحدات التحكم في الألعاب. بضع نقرات على هاتفك أو حاسوبك تكفي لتشغيل برنامج VPN على جهاز الراوتر وتغيير مواقع السيرفرات.

استخدام MediaStreamer (خدمة DNS)

يمكنك أيضا استخدام خدمة MediaStreamer المدرجة في اشتراكك والتي توفر لك مشاهدة مميزة بغض النظر عن موقعك الجغرافي. ويتم ضبط البرنامج بسهولة تامة. ما عليك سوى اتباع هذه التعليمات المفصلة. تجدر الإشارة إلى أن خدمة MediaStreamer قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون بطء الاتصالات بشبكة الإنترنت، إلا أنها لا توفر الخصوصية نفسها المتوفرة في الشبكة الخاصة الافتراضية.

لماذا ExpressVPN هو الأفضل؟

شبكة إنترنت بلا حدود: خريطة مع مواقع في أوروبا وأمريكا.

سيرفرات في 105 دولة

غيّر موقعك الجغرافي فرضيا بواسطة شبكة من السيرفرات العالمية السريعة والآمنة.

قفل أخضر آمن.

أحدث تكنولوجيات التشفير

تتم حماية بياناتك بواسطة تشفير AES-256 بت وهو المعيار الموثوق به من قبل خبراء الأمن الرقمي.

مظاريف.

خدمة دعم عبر الدردشة الحية 24/7

فريق الدعم متاح على مدار الساعة لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تكنولوجيا TrustedServer

تكنولوجيا TrustedServer

لا توجد بيانات مكتوبة إطلاقا على أقراص صلبة مع تكنولوجيا السيرفرات المستحدثة من قبل ExpressVPN.

مقياس السرعة.

سرعات فائقة

استمتع بأعلى سرعات الإنترنت في كل مكان. اكتشف لماذا سمينا البرنامج ExpressVPN.

استخدم ExpressVPN على ما يصل إلى 8 أجهزة

متوفّر على كل الأجهزة

ExpressVPN متوفر على iOS و Android و Mac و Windows و Linux و أجهزة الراوتر والمزيد.

صورة: 5 مواقع VPN

8 أجهزة في آن واحد

يمكنك تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة وربط الاتصال بثمانية أجهزة في آن واحد.

رمز التقاطع فوق أيقونة ملف.

سياسة ضد الاحتفاظ بالبيانات

لا تحتفظ ExpressVPN أبدا بأي بيانات شخصية قد تربط بهويتك أو نشاطاتك على الإنترنت.

VPN رقم 1 المتميز في العالم

برنامج VPN عالي الجودة

تم تصنيف ExpressVPN كأفضل VPN من قبل CNET و TechRadar و The Verge والمزيد.

تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة

يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.

تحميل تطبيقات ExpressVPN.
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آراء حول ExpressVPN

المستخدم GHANI يوصي بـاستخدام ExpressVPN على Apple TV.

أستخدم @ExpressVPN وأنا سعيد للغاية بمشاهدة نتفلكس الأمريكية الآن عبر جهاز Apple TV.

Ghani
المستخدم BACKINTOKYO يوصي بـاستخدام ExpressVPN على Apple TV.

أنصح بتحميل ExpressVPN (لديه خدمة عملاء جيدة) على جهاز iPad، ثم استخدام Airplay وجهاز Apple TV لمشاهدة الأفلام على التلفزيون.

BackinTokyo
المستخدم HUMECHGAMES يوصي بـاستخدام ExpressVPN على Apple TV.

واو @expressvpn، شكرا على الاتصال السريع، أنا أستمتع بخدمات البث واللعب دون مشاكل مع أني أسكن في الريف!

أول #vpn يتيح كل ذلك لي.

humechgames
ممتاز4.3 على 5 استنادا إلى 25664 تقييم

الأسئلة الشائعة: VPN و Apple TV

ExpressVPN خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. لا يمكننا معرفة ما تقوم به في أثناء اتصالك بشبكتنا الخاصة الافتراضية أو التحكم في بياناتك، لذا فأنت مسؤول عن الالتزام بشروط خدمتنا وشروط مزودي المحتويات وأي قوانين سارية.

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