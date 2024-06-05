يستخدم تطبيق ExpressVPN على أجهزة Apple TV المزوّدة بنظام tvOS، والتي تشمل الأجيال الثلاثة من Apple TV 4K بالإضافة إلى Apple TV HD (المعروفة أيضا باسم Apple TV الجيل الرابع). لا يمكن استخدام التطبيق على أجهزة الجيل الثالث أو الثاني أو الأول من Apple TV المسوقة في عام 2015 أو قبل والتي لا تتوفر على متجر التطبيقات. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك استخدام ExpressVPN على هذه الموديلات القديمة باستخدام الطرق التالية:

الاتصال بجهاز راوتر ExpressVPN

الطريقة الأولى هي عن طريق توصيل Apple TV بجهاز راوتر مدعم ببرنامج VPN مثل Aircove, الذي يتضمن ExpressVPN. قد تتمكن أيضا من تثبيت ExpressVPN على جهاز راوتر Wi-Fi آخر إذا كان متوافقا مع البرنامج. في كلتا الحالتين، ستحصل على ميزات الخصوصية والأمان الكاملة المتاحة في الشبكة الخاصة الافتراضية على جميع الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر، بما في ذلك التلفزيونات الذكية ووحدات التحكم في الألعاب. بضع نقرات على هاتفك أو حاسوبك تكفي لتشغيل برنامج VPN على جهاز الراوتر وتغيير مواقع السيرفرات.

استخدام MediaStreamer (خدمة DNS)

يمكنك أيضا استخدام خدمة MediaStreamer المدرجة في اشتراكك والتي توفر لك مشاهدة مميزة بغض النظر عن موقعك الجغرافي. ويتم ضبط البرنامج بسهولة تامة. ما عليك سوى اتباع هذه التعليمات المفصلة. تجدر الإشارة إلى أن خدمة MediaStreamer قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون بطء الاتصالات بشبكة الإنترنت، إلا أنها لا توفر الخصوصية نفسها المتوفرة في الشبكة الخاصة الافتراضية.