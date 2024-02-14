Get an extra {{bonus_days}} days free on any plan when you sign up now.

Don’t miss out! Get {{bonus_months}} months free when you sign up for a 12-month plan.

تقييم ExpressVPN في App Store

246K تقييم

تقييم ExpressVPN في App Store

246K تقييم

أفضل تطبيق VPN لأجهزة الأيفون و iOS في 2025

احصل على تطبيق VPN لأجهزة الأيفون والأيباد لمزيد من الحرية على الإنترنت بكل أمان.

  • بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
  • أفضل ميزات التشفير والخصوصية
  • خوادم VPN سريعة في 105 دولة
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
  • بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
  • أفضل ميزات التشفير والخصوصية
  • خوادم VPN سريعة في 105 دولة
  • ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
احصل على ExpressVPN
تنزيل VPN لنظام iOS
أفضل VPN لنظام iOS.
ExpressVPN for iOS - App setup tutorial

كيفية إعداد تطبيق VPN على أجهزة الأيفون و iOS

يمكنك الحصول على الحماية عند استخدام الإنترنت بكل سهولة مع أفضل تطبيق VPN لأجهزة iPhone أو iPad في 2025. ولا يستغرق الإعداد إلا خمس دقائق فقط.

  1. اشترك في ExpressVPN عبر صفحة الاشتراك.

  2. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق ExpressVPN لنظام iOS على جهاز iPhone أو iPad أو iPod.

  3. اتصل بأي من مواقع خوادمنا الآمنة.

يمكنك التواصل مع فريق الدعم عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.

لماذا يعد ExpressVPN أفضل برنامج VPN للأيفون؟

عداد السرعة.

سرعات فائقة عبر شبكة خوادم واسعة

مع ExpressVPN، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة والوصول إلى خوادم في 105 دولة. وسواء كنت تقوم بمشاهدة فيديو عالي الدقة أو ترغب في تنزيل ملفات كبيرة، فإن شبكتنا المحسنة تضمن الحد الأدنى من التأخير أو lag.

قفل أخضر آمن.

قمة الأمان والخصوصية

خصوصيتك أولويتنا، ولذلك نستخدم نظام تشفير يعد الأفضل في فئته لحماية بياناتك من المتطفلين. تدعم تقنية الخوادم المبتكرة سياستنا الصارمة لعدم جمع سجلات الاتصال أو الأنشطة.

فقاعات الدردشة.

استشر الخبراء عند الحاجة

يعمل فريق الدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني. ويقدم موقعنا الإلكتروني قاعدة معرفية واسعة النطاق، بما في ذلك المقالات المفيدة والأسئلة الشائعة وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تجربة VPN على أجهزة iOS.

iOS VPN للآيفون.

تطبيق ExpressVPN iOS لأجهزة iPhone: احصل على حماية VPN في جيبك

يحتاج أفضل هاتف ذكي في العالم إلى أفضل تطبيق VPN في العالم. لا يوفر تطبيق ExpressVPN iOS السرعة فحسب، بل يضمن أمانك في 2025 وما بعده.

اختر من بين مواقع خوادم VPN المختلفة حول العالم لإخفاء عنوان IP الخاص بجهاز iPhone وإلغاء حظر مواقع الويب الخاضعة للرقابة وحماية بياناتك على شبكات Wi-Fi غير الآمنة لضمان أمان iPhone الخاص بك.

يتوافق تطبيق ExpressVPN iOS مع:

  • آيفون 16، آيفون 16 بلس، برو، وبرو ماكس
  • آيفون 15، آيفون 15 بلس، برو، برو ماكس
  • آيفون 14، آيفون 14 بلس، برو، برو ماكس
  • آيفون SE (الجيل الثالث، الجيل الثاني، الجيل الأول)
  • آيفون 13، آيفون 13 ميني، برو، برو ماكس
  • آيفون 12، آيفون 12 ميني، برو، برو ماكس
  • آيفون 11، آيفون 11 برو، برو ماكس
  • آيفون XS، XS ماكس، XR، X
  • آيفون 8، آيفون 8 بلس
  • آيفون 7، آيفون 7 بلس
  • آيفون 6S، آيفون 6S بلس

يحمي ExpressVPN جهاز iPhone عبر شبكات Wi-Fi و LTE/4G و 3G وجميع شركات نقل البيانات المحمولة. اختر بين بروتوكولات التشفير UDP و TCP و IKEv2، أو اسمح لتطبيق iPhone VPN باختيار أفضل بروتوكول تلقائيا.

قم بتنزيل تطبيق ExpressVPN لنظام التشغيل iOS من متجر التطبيقات للحصول على فترة تجربة مجانية لمدة سبعة أيام:

قم بتنزيل أفضل iOS VPN على AppStore.

iOS VPN لأجهزة iPad.

ExpressVPN لأجهزة iPad: خدمة VPN في كل مكان وزمان

تصطحب جهاز iPad معك في كل مكان، ومعه خدمة VPN الخاص بك. استخدم تطبيق ExpressVPN iOS لجهاز iPad لإخفاء عنوان IP وحماية بياناتك على الشبكات غير الآمنة والوصول إلى المواقع والخدمات المحظورة.

ExpressVPN متوافق مع أجهزة iOS التالية:

آيباد 5، 6، 7، 8، 9، آيباد برو (جميع الأجيال)، آيباد إير 2، 3، 4، 5، آيباد ميني 4، 5، 6

اختر من بين مواقع خوادم VPN المختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

قم بتنزيل تطبيق ExpressVPN لنظام التشغيل iOS من App Store للحصول على فترة تجربة مجانية لمدة سبعة أيام:

قم بتنزيل أفضل iOS VPN على AppStore.

VPN لألعاب الفيديو على نظام iOS

يحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك عند اللعب عبر الإنترنت على أجهزة iPhone و iPad ويوفر لك الحماية من هجمات حجب الخدمة (DDoS). بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج VPN على نظام iOS تقليل البينج بين خوادم الألعاب عبر توصيلك بمواقع خوادم أقرب إلى مضيفي الشبكة.

إذا كان مزود خدمة الإنترنت يفرض قيودا على اتصالاتك في أثناء اللعب، فيمكن لتطبيق ExpressVPN على نظام iOS مساعدتك على تجاوزها للحصول على سرعة الإنترنت بمستوياتها الأصلية. ويلاحظ بعض اللاعبين أحيانا تحسنا في السرعة بعد الاتصال بالتطبيق.

إذا كنت تلعب على أنظمة ألعاب ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation وXbox، فإن ExpressVPN يوفر لك حماية على تلك الأنظمة أيضا.

احصل على ExpressVPN

الأسئلة الشائعة

الميزات الرئيسية لتطبيق VPN على نظام iOS

مواقع سيرفرات VPN كثيرة

اختر من بين مواقع خوادم VPN في 105 دولة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

سرعات إنترنت فائقة

تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل تحسين الاتصال وتوفير أقصى السرعات للمستخدمين.

اتصال دون انقطاعات

استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

واجهة متعددة اللغات

ربما اللغة الإنجليزية ليست خيارك الأول… جرّب برنامج ExpressVPN المتوفر في 17 لغة أخرى.

أحدث تكنولوجيات التشفير

يمكنك تأمين جميع بياناتك الشخصية بفضل تشفير AES-256 بت يعد الأفضل في فئته.

اختصارات لخدماتك المفضلة

يمكنك تخصيص برنامج ExpressVPN من خلال إضافة روابط لخدماتك المفضلة أسفل زر التشغيل مباشرة.

حماية من تسريب البيانات

يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها عبر التطبيق

يمكنك العثور على إجابات للأسئلة الشائعة حول طريقة استخدام ExpressVPN من خلال الأدلة المتاحة داخل التطبيق.

احصل على ExpressVPN

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    ممتاز4.3 من 5

    لماذا ExpressVPN هو الأفضل

    تدقيقات مستقلة

    تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.

    تثبيت البرنامج في دقائق

    ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. ما عليك سوى الاشتراك وتنزيل البرنامج والاتصال!

    الحد من الرقابة الإلكترونية

    يتيح لك ExpressVPN إلغاء القيود المفروضة على الاتصالات من قبل مزودي خدمات الإنترنت من أجل بث دون انقطاع.

    تكنولوجيا TrustedServer

    استحدثت ExpressVPN تكنولوجيا TrustedServer كمعيار جديد للأمان، وقد تمت مراجعتها لتأكيد موثوقية ميزات الخصوصية.

    مزيد من الخصوصية

    يمكنك تغيير موقعك الجغرافي أو عنوان IP للحد من الرقابة وتتبع نشاطاتك أو بياناتك الشخصية على الإنترنت.

    دعم بالدردشة الحية

    يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.

    احصل على ExpressVPN
    30
    يوم لاسترداد
    المبلغ المدفوع

    VPN لنظام iOS بكل أمان

    استمتع بخدمة ExpressVPN—أو استرد المبلغ المدفوع.

    جرّب ExpressVPN لنظام iOS مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع لتأمين اتصالك بالإنترنت!

    احصل على ExpressVPN