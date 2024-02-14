246K تقييم
246K تقييم
أفضل تطبيق VPN لأجهزة الأيفون و iOS في 2025
احصل على تطبيق VPN لأجهزة الأيفون والأيباد لمزيد من الحرية على الإنترنت بكل أمان.
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- أفضل ميزات التشفير والخصوصية
- خوادم VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
- بث المحتوى واللعب والعمل والتصفح بأمان
- أفضل ميزات التشفير والخصوصية
- خوادم VPN سريعة في 105 دولة
- ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
كيفية إعداد تطبيق VPN على أجهزة الأيفون و iOS
يمكنك الحصول على الحماية عند استخدام الإنترنت بكل سهولة مع أفضل تطبيق VPN لأجهزة iPhone أو iPad في 2025. ولا يستغرق الإعداد إلا خمس دقائق فقط.
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اشترك في ExpressVPN عبر صفحة الاشتراك.
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قم بتنزيل وتثبيت تطبيق ExpressVPN لنظام iOS على جهاز iPhone أو iPad أو iPod.
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اتصل بأي من مواقع خوادمنا الآمنة.
يمكنك التواصل مع فريق الدعم عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
لماذا يعد ExpressVPN أفضل برنامج VPN للأيفون؟
سرعات فائقة عبر شبكة خوادم واسعة
مع ExpressVPN، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة والوصول إلى خوادم في 105 دولة. وسواء كنت تقوم بمشاهدة فيديو عالي الدقة أو ترغب في تنزيل ملفات كبيرة، فإن شبكتنا المحسنة تضمن الحد الأدنى من التأخير أو lag.
قمة الأمان والخصوصية
خصوصيتك أولويتنا، ولذلك نستخدم نظام تشفير يعد الأفضل في فئته لحماية بياناتك من المتطفلين. تدعم تقنية الخوادم المبتكرة سياستنا الصارمة لعدم جمع سجلات الاتصال أو الأنشطة.
استشر الخبراء عند الحاجة
يعمل فريق الدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني. ويقدم موقعنا الإلكتروني قاعدة معرفية واسعة النطاق، بما في ذلك المقالات المفيدة والأسئلة الشائعة وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من تجربة VPN على أجهزة iOS.
تطبيق ExpressVPN iOS لأجهزة iPhone: احصل على حماية VPN في جيبك
يحتاج أفضل هاتف ذكي في العالم إلى أفضل تطبيق VPN في العالم. لا يوفر تطبيق ExpressVPN iOS السرعة فحسب، بل يضمن أمانك في 2025 وما بعده.
اختر من بين مواقع خوادم VPN المختلفة حول العالم لإخفاء عنوان IP الخاص بجهاز iPhone وإلغاء حظر مواقع الويب الخاضعة للرقابة وحماية بياناتك على شبكات Wi-Fi غير الآمنة لضمان أمان iPhone الخاص بك.
يتوافق تطبيق ExpressVPN iOS مع:
- آيفون 16، آيفون 16 بلس، برو، وبرو ماكس
- آيفون 15، آيفون 15 بلس، برو، برو ماكس
- آيفون 14، آيفون 14 بلس، برو، برو ماكس
- آيفون SE (الجيل الثالث، الجيل الثاني، الجيل الأول)
- آيفون 13، آيفون 13 ميني، برو، برو ماكس
- آيفون 12، آيفون 12 ميني، برو، برو ماكس
- آيفون 11، آيفون 11 برو، برو ماكس
- آيفون XS، XS ماكس، XR، X
- آيفون 8، آيفون 8 بلس
- آيفون 7، آيفون 7 بلس
- آيفون 6S، آيفون 6S بلس
يحمي ExpressVPN جهاز iPhone عبر شبكات Wi-Fi و LTE/4G و 3G وجميع شركات نقل البيانات المحمولة. اختر بين بروتوكولات التشفير UDP و TCP و IKEv2، أو اسمح لتطبيق iPhone VPN باختيار أفضل بروتوكول تلقائيا.
قم بتنزيل تطبيق ExpressVPN لنظام التشغيل iOS من متجر التطبيقات للحصول على فترة تجربة مجانية لمدة سبعة أيام:
ExpressVPN لأجهزة iPad: خدمة VPN في كل مكان وزمان
تصطحب جهاز iPad معك في كل مكان، ومعه خدمة VPN الخاص بك. استخدم تطبيق ExpressVPN iOS لجهاز iPad لإخفاء عنوان IP وحماية بياناتك على الشبكات غير الآمنة والوصول إلى المواقع والخدمات المحظورة.
ExpressVPN متوافق مع أجهزة iOS التالية:
آيباد 5، 6، 7، 8، 9، آيباد برو (جميع الأجيال)، آيباد إير 2، 3، 4، 5، آيباد ميني 4، 5، 6
اختر من بين مواقع خوادم VPN المختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا.
قم بتنزيل تطبيق ExpressVPN لنظام التشغيل iOS من App Store للحصول على فترة تجربة مجانية لمدة سبعة أيام:
VPN لألعاب الفيديو على نظام iOS
يحافظ ExpressVPN على خصوصية بياناتك عند اللعب عبر الإنترنت على أجهزة iPhone و iPad ويوفر لك الحماية من هجمات حجب الخدمة (DDoS). بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج VPN على نظام iOS تقليل البينج بين خوادم الألعاب عبر توصيلك بمواقع خوادم أقرب إلى مضيفي الشبكة.
إذا كان مزود خدمة الإنترنت يفرض قيودا على اتصالاتك في أثناء اللعب، فيمكن لتطبيق ExpressVPN على نظام iOS مساعدتك على تجاوزها للحصول على سرعة الإنترنت بمستوياتها الأصلية. ويلاحظ بعض اللاعبين أحيانا تحسنا في السرعة بعد الاتصال بالتطبيق.
إذا كنت تلعب على أنظمة ألعاب ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch و PlayStation وXbox، فإن ExpressVPN يوفر لك حماية على تلك الأنظمة أيضا.
الأسئلة الشائعة
تضيف الشبكة الخاصة الافتراضية أو VPN طبقة من الأمان بين جهاز iOS والإنترنت، حيث تقوم بتشفير نشاطاتك وحماية معلوماتك الشخصية، ويحميك برنامج ExpressVPN أيضا من الرقابة الإلكترونية، إذ يجعلك تبدو وكأنك تعيش في بلد آخر.
يوفر لك برنامج VPN الحماية والأمان على نظام iOS. ويتيح لك الاتصال بأي من مواقع سيرفراتنا في 105 دولة تغيير عنوان IP الخاص بجهازك بعنوان IP آخر وحماية بياناتك على شبكات Wi-Fi غير الآمنة والوصول إلى المواقع والخدمات الخاضعة للرقابة الإلكترونية.
من السهل! ما عليك سوى الاشتراك في ExpressVPN وتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات وفتح التطبيق، والضغط على زر التشغيل. وسيتم تشفير اتصالك.
على الرغم من أن أجهزة iPhone توفر خيار الاتصال بخادم VPN في إعدادات الهاتف، إلا أنها لا تعد خدمة VPN ولا تزال تتطلب منك الاتصال بشبكة VPN خارجية للأيفون مثل ExpressVPN.
نعم! ExpressVPN متوفر على مجموعة واسعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وغير ذلك. يمكنك تنزيل ExpressVPN على عدد غير محدود من الأجهزة والاتصال بثمانية أجهزة في آن واحد باشتراك واحد فقط. أو قم بتثبيت ExpressVPN على جهاز الراوتر للاتصال بمزيد من الأجهزة.
تعد ExpressVPN شركة رائدة في الخصوصية الرقمية، وبالتالي لا تقوم بتخزين أي سجلات اتصالات أو أنشطة أو بيانات من شأنها أن تسمح لأي شخص آخر بتتبع نشاط أو سلوك معين على الشبكة للوصول إلى مستخدم معين. اقرأ المزيد عن سياسة الخصوصية وسياسة البيانات الشخصية.
على الرغم من توفر شبكات VPN مجانية لأجهزة iPhone، إلا أنها لا يمكن أن تضاهي خدمة ExpressVPN التي توفر السرعات الفائقة والأمان والثبات دون أي قيود على النطاق الترددي. نحن نحافظ على أمان حركة الإنترنت من خلال تشفير قوي ونوفر مواقع خوادم في 105 دولة يمكنك الاختيار منها. ويمكنك الوصول إلى خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
لا. لا يحتوي نظام iOS على شبكة VPN داخلية. على الرغم من أن أجهزة iPhone وiPad توفر خيار الاتصال بخادم VPN في إعدادات الجهاز، إلا أنها لا تعد خدمة VPN ولا تزال تتطلب منك الاتصال بخدمة VPN خارجية مثل تطبيق ExpressVPN iOS.
لا. لا يحتوي متصفح Safari على شبكة VPN داخلية. إذا كنت تريد الحفاظ على خصوصية سجل التصفح والبحث على جهاز iOS، فينبغي تنزيل تطبيق VPN سريع مثل تطبيق ExpressVPN iOS الذي يشفر جميع بيانات حركة الإنترنت ويحافظ على أمان بياناتك الشخصية.
يقوم تطبيق VPN iOS بتشفير الاتصال بين جهاز iPhone والإنترنت، مما يمنع الجهات الخارجية من الاطلاع على نشاطك عبر الإنترنت ويحمي جهازك من بعض الهجمات الإلكترونية. توفر خدمة VPN مثل تطبيق ExpressVPN iOS طبقة إضافية من الأمان والخصوصية لجهاز iPhone كما يسمح لك بالظهور وكأنك في بلد مختلف ويسمح لك بعدم الكشف عن هويتك عبر إعطائك عنوان IP جديد.
نعم، تعد معظم شبكات VPN لأجهزة iPhone آمنة لأنها تنشئ نفقا مشفرا بين جهازك والإنترنت، مما يسمح لك بالاتصال بالإنترنت بمزيد من الخصوصية والأمان. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على جميع شبكات VPN لأجهزة iOS، وينبغي أن تختار إحدى الشبكات المتميزة مثل ExpressVPN الذي يقدم تطبيق iOS يعمل على توفير سرعة فائقة وأمان واستقرار دون أي قيود على النطاق الترددي. نحن نحافظ على أمان نشاطك عبر الإنترنت من خلال تشفير قوي ومواقع خوادم في 105 دولة. ويمكنك الوصول إلى خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
للتحقق عما إذا تم تشغيل خدمة VPN على جهاز iPhone، يمكنك إما التحقق من أيقونة VPN في شريط الحالة للآيفون أو التحقق مما إذا كان عنوان IP قد تغير. ويمكنك التأكد من ذلك عير إيقاف تطبيق VPN على جهاز iPhone وكتابة "ما هو عنوان IP الخاص بي" على Google؛ ثم قم بتشغيل تطبيق VPN للتحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بك (وموقعك الجغرافي أيضا) قد تغير.
ينبغي استخدام VPN على جهاز iPhone في كل مرة تريد فيها تأمين جهازك عند الاتصال بالإنترنت، حيث يقوم تطبيق VPN لنظام iOS بتشفير جميع البيانات التي تنتقل من وإلى جهاز iPhone أو iPad، مما يوفر اتصالا آمنا بالإنترنت. ويمكن أن تساعدك شبكة VPN لأجهزة iOS في إلغاء القيود على المحتوى الخاضع للرقابة وتجعلك تبدو وكأنك في بلد مختلف.
يعد الأمان على الإنترنت في طليعة ما نقوم به في ExpressVPN، حيث لا نهدف فقط إلى تصميم تطبيقاتنا لتوفير مستوى عال من الخصوصية والحماية، بل نقوم أيضا بإشراك مدققين مستقلين بصفة دورية للتحقق من سلامة أنظمتنا. تلك إحدى أفضل الطرق التي تتيح لمستخدمينا معرفة ما إذا كان بإمكانهم الوثوق بخدماتنا. اطلع على القائمة الكاملة لعمليات التدقيق المستقلة واقرأ التقارير الكاملة.
يوفر ExpressVPN مجموعة واسعة من المقالات التي تتناول طرق الإعداد والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فيمكنك التواصل مع فريق الدعم في أي وقت.
الميزات الرئيسية لتطبيق VPN على نظام iOS
مواقع سيرفرات VPN كثيرة
اختر من بين مواقع خوادم VPN في 105 دولة كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.
سرعات إنترنت فائقة
تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل تحسين الاتصال وتوفير أقصى السرعات للمستخدمين.
اتصال دون انقطاعات
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
واجهة متعددة اللغات
ربما اللغة الإنجليزية ليست خيارك الأول… جرّب برنامج ExpressVPN المتوفر في 17 لغة أخرى.
أحدث تكنولوجيات التشفير
يمكنك تأمين جميع بياناتك الشخصية بفضل تشفير AES-256 بت يعد الأفضل في فئته.
اختصارات لخدماتك المفضلة
يمكنك تخصيص برنامج ExpressVPN من خلال إضافة روابط لخدماتك المفضلة أسفل زر التشغيل مباشرة.
حماية من تسريب البيانات
يوفر لك برنامج ExpressVPN حماية متقدمة من تسريب البيانات لضمان الخصوصية والأمان على الإنترنت.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها عبر التطبيق
يمكنك العثور على إجابات للأسئلة الشائعة حول طريقة استخدام ExpressVPN من خلال الأدلة المتاحة داخل التطبيق.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
تدقيقات مستقلة
تثبت المراجعات والتدقيقات الأمنية من قبل مؤسسات مستقلة موثوقية برامجنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا.
تثبيت البرنامج في دقائق
ExpressVPN سريع وسهل الاستخدام. ما عليك سوى الاشتراك وتنزيل البرنامج والاتصال!
الحد من الرقابة الإلكترونية
يتيح لك ExpressVPN إلغاء القيود المفروضة على الاتصالات من قبل مزودي خدمات الإنترنت من أجل بث دون انقطاع.
تكنولوجيا TrustedServer
استحدثت ExpressVPN تكنولوجيا TrustedServer كمعيار جديد للأمان، وقد تمت مراجعتها لتأكيد موثوقية ميزات الخصوصية.
مزيد من الخصوصية
يمكنك تغيير موقعك الجغرافي أو عنوان IP للحد من الرقابة وتتبع نشاطاتك أو بياناتك الشخصية على الإنترنت.
دعم بالدردشة الحية
يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.
VPN لنظام iOS بكل أمان
استمتع بخدمة ExpressVPN—أو استرد المبلغ المدفوع.
جرّب ExpressVPN لنظام iOS مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع لتأمين اتصالك بالإنترنت!