تطبيق ExpressVPN iOS لأجهزة iPhone: احصل على حماية VPN في جيبك

يحتاج أفضل هاتف ذكي في العالم إلى أفضل تطبيق VPN في العالم. لا يوفر تطبيق ExpressVPN iOS السرعة فحسب، بل يضمن أمانك في 2025 وما بعده.

اختر من بين مواقع خوادم VPN المختلفة حول العالم لإخفاء عنوان IP الخاص بجهاز iPhone وإلغاء حظر مواقع الويب الخاضعة للرقابة وحماية بياناتك على شبكات Wi-Fi غير الآمنة لضمان أمان iPhone الخاص بك.

يتوافق تطبيق ExpressVPN iOS مع:

آيفون 16، آيفون 16 بلس، برو، وبرو ماكس

آيفون 15، آيفون 15 بلس، برو، برو ماكس

آيفون 14، آيفون 14 بلس، برو، برو ماكس

آيفون SE (الجيل الثالث، الجيل الثاني، الجيل الأول)

آيفون 13، آيفون 13 ميني، برو، برو ماكس

آيفون 12، آيفون 12 ميني، برو، برو ماكس

آيفون 11، آيفون 11 برو، برو ماكس

آيفون XS، XS ماكس، XR، X

آيفون 8، آيفون 8 بلس

آيفون 7، آيفون 7 بلس

آيفون 6S، آيفون 6S بلس

يحمي ExpressVPN جهاز iPhone عبر شبكات Wi-Fi و LTE/4G و 3G وجميع شركات نقل البيانات المحمولة. اختر بين بروتوكولات التشفير UDP و TCP و IKEv2، أو اسمح لتطبيق iPhone VPN باختيار أفضل بروتوكول تلقائيا.

قم بتنزيل تطبيق ExpressVPN لنظام التشغيل iOS من متجر التطبيقات للحصول على فترة تجربة مجانية لمدة سبعة أيام: