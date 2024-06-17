كيف تختار جهاز توجيه VPN

إليك أربعة أشياء يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار جهاز توجيه VPN:

1. التوافق مع خدمة VPN. إذا تشتري جهاز توجيه جديدا وتريد تثبيت برنامج VPN عليه، فيجب عليك اختيار جهاز توجيه متوافق مع شبكة VPN التي تختارها.

2. سهولة الإعداد. يمكنك شراء جهاز توجيه و إعداده يدويا، أو يمكنك شراء جهاز توجيه يأتي مع VPN مسبقا لتجنب صعوبة ضبط الإعدادات بنفسك. لقد صممنا ExpressVPN Aircove ليكون سهل الاستخدام من أول لحظة.

3. السرعة والنطاق. كلما كانت تكنولوجيا Wi-Fi أحدث ، كلما زادت سرعتها وتغطيتها. توفر أجهزة التوجيه الأحدث نطاقات مزدوجة تبلغ 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، مما يمنحك المزيد من المرونة.

4. ميزات VPN. إذا تشتري جهاز توجيه مزود بخدمة VPN مثبتة مسبقا، اطلع على ميزات خدمة VPN. يقدم Aircove برنامج يشمل حجب الإعلانات، وأدوات الرقابة الأبوية، والقدرة على الاتصال بمواقع متعددة على جهاز توجيه واحد. ستحصل أيضا على التشفير القوي ودعم العملاء عالي الجودة الذي يميز ExpressVPN.