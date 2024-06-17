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أفضل VPN لجهاز التوجيه بالمنزل في 2025أفضل VPN لجهاز التوجيه بالمنزل في 2025

استمتع بمزايا VPN على كل جهاز متصل بشبكة Wi-Fi - بدون حد أقصى لعدد الأجهزة المتصلة!

  • حماية عدد غير محدود من الأجهزة عبر اشتراك واحد
  • الخصوصية عبر الإنترنت لجميع أفراد الأسرة
  • الأجهزة الآمنة التي لا يمكنها تثبيت تطبيق VPN
  • حماية عدد غير محدود من الأجهزة عبر اشتراك واحد
  • الخصوصية عبر الإنترنت لجميع أفراد الأسرة
  • الأجهزة الآمنة التي لا يمكنها تثبيت تطبيق VPN
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ما هو جهاز توجيه VPN؟

جهاز توجيه VPN هو أي جهاز توجيه مثبت عليه تطبيق VPN. يمكن لبرنامج ExpressVPN توفير مزايا VPN كاملة عبر جهاز التوجيه لجميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه، بما في ذلك التشفير وتغيير الموقع الجغرافي، مما يحمي منزلك بالكامل.

في حين أن أجهزة التوجيه التقليدية تسمح لك بتنزيل ExpressVPN يدويا، إلا أنك ستجد سهولة أكبر في الاستخدام مع Aircove، وهو جهاز التوجيه القوي الذي يأتي مع تطبيق ExpressVPN المدمج. كل ما تحتاجه هو اشتراك ExpressVPN، وستكون جاهزا للبدء.

أمثلة توضيحية لأجهزة متعددة: الكمبيوتر المحمول، التلفزيون الذكي، جهاز ألعاب الفيديو، الهاتف الذكي، جهاز التوجيه

ما الذي يوفره جهاز توجيه VPN؟

يمنحك جهاز توجيه VPN مزايا الخصوصية والأمان وتغيير الموقع التي توفرها شبكة VPN على راوتر Wi-Fi مباشرة. وهذا يعني أن جميع الأجهزة في منزلك يمكنها استخدام VPN، دون الحاجة إلى تطبيقات.

  • تغيير عنوان IP والموقع الحغرافي. تحصل أجهزتك على عنوان IP مختلف، مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الحقيقي. وهذا يتيح لك الظهور في موقعك الجغرافي المفضل.

  • التشفير القوي. يتم تشفير حركة الإنترنت بأكملها، لذا لا تتمكن الجهات الخارجية مثل مزود خدمة الإنترنت من رؤية ما تفعله عبر الإنترنت

  • حماية جميع الأجهزة. من المزايا الرئيسية لامتلاك جهاز توجيه VPN هو الاستفادة من ميزات VPN على الأجهزة التي لا يمكنها عادة تثبيت تطبيق VPN، مثل أجراس الأبواب الذكية.

مجموعة أجهزة توجيه Aircove

تعرّف على Aircove: مجموعة أجهزة توجيه VPN

تأتي أجهزة توجيه Wi-Fi 6 الرائدة من ExpressVPN مزودة بحماية VPN افتراضيا. ستستمتع بالأمان الذي يوفره ExpressVPN من أول لحظة، أينما كنت.

اكتشف المزيد

لماذا تحتاج إلى جهاز توجيه VPN

جهاز توجيه متصل دائما بخدمة VPN.

الحصول على حماية VPN على مدار الساعة

وفّر الوقت مع الحماية الدائمة. مع جهاز توجيه VPN مثل ExpressVPN Aircove، لن تضطر أبدا إلى تذكر الاتصال بالخدمة. تتم حماية جميع الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi في منزلك، وتضمن ميزة Network Lock الأمان حتى في حالة انقطاع الاتصال بشبكة VPN.

VPN لأجهزة التوجيه يغطي جميع الأجهزة.

حماية الأسرة بأكملها

احصل على فوائد VPN على أي جهاز منزلي متصل، حتى الأجهزة التي لا تستطيع عادة تشغيل برامج VPN مثل التلفزيونات الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو. الوصول إلى جميع خدمات البث ومواقع التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على الخصوصية. عندما يقوم أصدقاؤك وأسرتك بزيارتك، سوف يتم حمايتهم أيضا.

شبكة VPN لأجهزة التوجيه مع اتصالات غير محدودة.

الاتصال على عدد غير محدود من الأجهزة

يعد جهاز توجيه VPN واحدا من الأجهزة الثمانية التي يمكنك استعمالها في آن واحد للاتصال بخدمة ExpressVPN عبر اشتراك واحد، ولا يوجد حد أقصى لعدد الأجهزة المتصلة على جهاز توجيه VPN!

VPN لأجهزة التوجيه تم تصميمه لضمان السرعة.

استمتع بسرعات الاتصال الفائقة

يمنحك Lightway، بروتوكول VPN من الجيل التالي، تجربة VPN أسرع وأكثر موثوقية وأمانا على جهاز التوجيه.

VPN سهل الاستخدام على أجهزة التوجيه.

سهولة التحكم

انس الإعدادات المعقدة-- لا تحتاج إلا الضغط على زر الاتصال. هل تريد استبعاد بعض الأجهزة من الاتصال بخدمة VPN؟ لا مشكلة. تمنحك ميزة مجموعات الأجهزة التحكم الكامل في الخدمة.

احصل على جهاز راوتر VPN
واجهة مستخدم تطبيق جهاز التوجيه + Aircove في الخلفية

كيف تختار جهاز توجيه VPN

إليك أربعة أشياء يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار جهاز توجيه VPN:

1. التوافق مع خدمة VPN. إذا تشتري جهاز توجيه جديدا وتريد تثبيت برنامج VPN عليه، فيجب عليك اختيار جهاز توجيه متوافق مع شبكة VPN التي تختارها.

2. سهولة الإعداد. يمكنك شراء جهاز توجيه و إعداده يدويا، أو يمكنك شراء جهاز توجيه يأتي مع VPN مسبقا لتجنب صعوبة ضبط الإعدادات بنفسك. لقد صممنا ExpressVPN Aircove ليكون سهل الاستخدام من أول لحظة.

3. السرعة والنطاق. كلما كانت تكنولوجيا Wi-Fi أحدث ، كلما زادت سرعتها وتغطيتها. توفر أجهزة التوجيه الأحدث نطاقات مزدوجة تبلغ 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، مما يمنحك المزيد من المرونة.

4. ميزات VPN. إذا تشتري جهاز توجيه مزود بخدمة VPN مثبتة مسبقا، اطلع على ميزات خدمة VPN. يقدم Aircove برنامج يشمل حجب الإعلانات، وأدوات الرقابة الأبوية، والقدرة على الاتصال بمواقع متعددة على جهاز توجيه واحد. ستحصل أيضا على التشفير القوي ودعم العملاء عالي الجودة الذي يميز ExpressVPN.

لماذا Aircove هو الأفضل

شعار Gizmodo Col Carousel 3

"Aircove هو أسهل طريقة لإضافة خدمة VPN إلى شبكة Wi-Fi دون شك."

- Gizmodo

شعار CNET Col Carousel 3

"…خيار ممتاز إذا كان لديك الكثير من الأجهزة لأنه يمكنك توصيل عدد غير محدود من الأجهزة بالشبكة الخاصة الافتراضية في آن واحد."

- CNET

شعار 9to5mac Col Carousel 3

"إذا كنت مهتما بخصوصية أجهزتك المنزلية، فلابد من شراء هذا الجهاز."

- 9to5Mac

شعار TechRadar مع 4 نجوم تقييمات Aircove

"الإعداد سهل للغاية، وستكون جاهزا للبدء في بضع دقائق. إنها خدمة ذات قيمة جيدة أيضا."

- TechRadar

الصورة الرمزية لتقييم المستخدم أخضر

"الآن لا داعي للقلق بشأن تضحية أمني الشخصي من أجل أمان عائلتي."

- ستيفان، مستخدم Aircove

شعار ZDNET تقييمات Aircove

"يعد ExpressVPN Aircove أفضل اختيار لدينا بناء على سرعة جهاز التوجيه وسهولة الإعداد والأمان."

- ZDNET

شعار Popular Mechanics تقييمات Aircove

"يتصف بالأداء المستقر وسهولة الاستخدام عكس جميع الأجهزة الأخرى."

- Popular Mechanics

الصورة الرمزية لتقييم المستخدم أزرق

"التوصيل والتشغيل الفوري: أبسط طريقة لوصف الخدمة."

- ديفون، مستخدم Aircove

شعار Android Central مع 4 نجوم تقييمات Aircove

"سهولة استخدام لا مثيل لها مقارنة بأجهزة التوجيه الأخرى التي تدعم VPN."

- Android Central

شارة اختيار محرري How-to Geek لقائمة تقييمات Aircove

"جيل جديد من أجهزة الراوتر التي تدعم VPN. ... أرى أنه قد يصبح الجهاز المفضل لدى الجميع."

- How-to Geek

شعار Forbes تقييمات Aircove

"ExpressVPN Aircove هو حل سهل ويؤدي العمل المطلوب جيدا."

- Forbes

شعار Gearadical تقييمات Aircove

"إذا كنت تبحث عن جهاز توجيه رائع يحمي كل أجهزتك، فإن Aircove يعد خيارا سهل الاستخدام للغاية."

- Gearadical

الصورة الرمزية لتقييم المستخدم أزرق

"مع التغييرات في البيئة الأمنية والانتقال من L2TP، كان من الضروري تحديث جهاز التوجيه وشراء جهاز Aircove."

- أندرو، مستخدم Aircove

أسئلة شائعة

أدلة الإعداد لأجهزة التوجيه المتوافقة

يمكنك تثبيت برنامج ExpressVPN الثابت على طرازات أجهزة التوجيه المتوافقة أو ضبط إعدادات ExpressVPN يدويا. وللحصول على أفضل تجربة لجهاز توجيه VPN مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، نوصي باستخدام ExpressVPN Aircove.

تثبيت برنامج ExpressVPN الثابت

إذا واجهت مشكلة في إعداد جهاز توجيه VPN، فيمكنك الاتصال بخدمة دعم العملاء في أي وقت.

Asus RT-AC56(U/R/S) Asus RT-AC68U (حتى v3) Asus RT-AC87U Linksys EA6200 Linksys WRT1200AC Linksys WRT1900AC(S) Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X Netgear R6300v2 Netgear R6400v2 Netgear Nighthawk R6700v3 Netgear Nighthawk R7000 Negear Nighthawk R7000P

ضبط إعدادات ExpressVPN يدويا

أصعب من حيث الإعداد والاستخدام

Asus (موديلات أخرى) D-Link DD-WRT
Netduma Sabai Tomato
ممتاز4.5 على 5 استنادا إلى 23352 تقييم

لماذا ExpressVPN هو الأفضل؟

بتكنولوجيا TrustedServer

تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارا جديدا للأمان.

قم بضبط الإعدادات فورا

الاتصال بشبكة ExpressVPN سريع وسهل. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!

تخطى الاختناق من مزود خدمة الإنترنت

يتيح لك ExpressVPN تجاوز قيود مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.

الحفاظ على خصوصية هويتك

استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.

محتوى من أي مكان في العالم

الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل والبث واللعب.

دعم الدردشة الحية

اتصل بخدمة دعم العملاء على مدار الساعة إذا كان لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي من أجهزتك.

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