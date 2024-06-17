أفضل VPN لجهاز التوجيه بالمنزل في 2025أفضل VPN لجهاز التوجيه بالمنزل في 2025
استمتع بمزايا VPN على كل جهاز متصل بشبكة Wi-Fi - بدون حد أقصى لعدد الأجهزة المتصلة!
- حماية عدد غير محدود من الأجهزة عبر اشتراك واحد
- الخصوصية عبر الإنترنت لجميع أفراد الأسرة
- الأجهزة الآمنة التي لا يمكنها تثبيت تطبيق VPN
- حماية عدد غير محدود من الأجهزة عبر اشتراك واحد
- الخصوصية عبر الإنترنت لجميع أفراد الأسرة
- الأجهزة الآمنة التي لا يمكنها تثبيت تطبيق VPN
- iPhone/iPad
- Android
- Windows
- Mac
- Linux
- الراوتر
- التلفزيونات الذكية
- أجهزة ألعاب الفيديو
ما هو جهاز توجيه VPN؟
جهاز توجيه VPN هو أي جهاز توجيه مثبت عليه تطبيق VPN. يمكن لبرنامج ExpressVPN توفير مزايا VPN كاملة عبر جهاز التوجيه لجميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه، بما في ذلك التشفير وتغيير الموقع الجغرافي، مما يحمي منزلك بالكامل.
في حين أن أجهزة التوجيه التقليدية تسمح لك بتنزيل ExpressVPN يدويا، إلا أنك ستجد سهولة أكبر في الاستخدام مع Aircove، وهو جهاز التوجيه القوي الذي يأتي مع تطبيق ExpressVPN المدمج. كل ما تحتاجه هو اشتراك ExpressVPN، وستكون جاهزا للبدء.
ما الذي يوفره جهاز توجيه VPN؟
يمنحك جهاز توجيه VPN مزايا الخصوصية والأمان وتغيير الموقع التي توفرها شبكة VPN على راوتر Wi-Fi مباشرة. وهذا يعني أن جميع الأجهزة في منزلك يمكنها استخدام VPN، دون الحاجة إلى تطبيقات.
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تغيير عنوان IP والموقع الحغرافي. تحصل أجهزتك على عنوان IP مختلف، مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الحقيقي. وهذا يتيح لك الظهور في موقعك الجغرافي المفضل.
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التشفير القوي. يتم تشفير حركة الإنترنت بأكملها، لذا لا تتمكن الجهات الخارجية مثل مزود خدمة الإنترنت من رؤية ما تفعله عبر الإنترنت
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حماية جميع الأجهزة. من المزايا الرئيسية لامتلاك جهاز توجيه VPN هو الاستفادة من ميزات VPN على الأجهزة التي لا يمكنها عادة تثبيت تطبيق VPN، مثل أجراس الأبواب الذكية.
تعرّف على Aircove: مجموعة أجهزة توجيه VPN
تأتي أجهزة توجيه Wi-Fi 6 الرائدة من ExpressVPN مزودة بحماية VPN افتراضيا. ستستمتع بالأمان الذي يوفره ExpressVPN من أول لحظة، أينما كنت.
لماذا تحتاج إلى جهاز توجيه VPN
الحصول على حماية VPN على مدار الساعة
وفّر الوقت مع الحماية الدائمة. مع جهاز توجيه VPN مثل ExpressVPN Aircove، لن تضطر أبدا إلى تذكر الاتصال بالخدمة. تتم حماية جميع الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi في منزلك، وتضمن ميزة Network Lock الأمان حتى في حالة انقطاع الاتصال بشبكة VPN.
حماية الأسرة بأكملها
احصل على فوائد VPN على أي جهاز منزلي متصل، حتى الأجهزة التي لا تستطيع عادة تشغيل برامج VPN مثل التلفزيونات الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو. الوصول إلى جميع خدمات البث ومواقع التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على الخصوصية. عندما يقوم أصدقاؤك وأسرتك بزيارتك، سوف يتم حمايتهم أيضا.
الاتصال على عدد غير محدود من الأجهزة
يعد جهاز توجيه VPN واحدا من الأجهزة الثمانية التي يمكنك استعمالها في آن واحد للاتصال بخدمة ExpressVPN عبر اشتراك واحد، ولا يوجد حد أقصى لعدد الأجهزة المتصلة على جهاز توجيه VPN!
استمتع بسرعات الاتصال الفائقة
يمنحك Lightway، بروتوكول VPN من الجيل التالي، تجربة VPN أسرع وأكثر موثوقية وأمانا على جهاز التوجيه.
سهولة التحكم
انس الإعدادات المعقدة-- لا تحتاج إلا الضغط على زر الاتصال. هل تريد استبعاد بعض الأجهزة من الاتصال بخدمة VPN؟ لا مشكلة. تمنحك ميزة مجموعات الأجهزة التحكم الكامل في الخدمة.
كيف تختار جهاز توجيه VPN
إليك أربعة أشياء يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار جهاز توجيه VPN:
1. التوافق مع خدمة VPN. إذا تشتري جهاز توجيه جديدا وتريد تثبيت برنامج VPN عليه، فيجب عليك اختيار جهاز توجيه متوافق مع شبكة VPN التي تختارها.
2. سهولة الإعداد. يمكنك شراء جهاز توجيه و إعداده يدويا، أو يمكنك شراء جهاز توجيه يأتي مع VPN مسبقا لتجنب صعوبة ضبط الإعدادات بنفسك. لقد صممنا ExpressVPN Aircove ليكون سهل الاستخدام من أول لحظة.
3. السرعة والنطاق. كلما كانت تكنولوجيا Wi-Fi أحدث ، كلما زادت سرعتها وتغطيتها. توفر أجهزة التوجيه الأحدث نطاقات مزدوجة تبلغ 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، مما يمنحك المزيد من المرونة.
4. ميزات VPN. إذا تشتري جهاز توجيه مزود بخدمة VPN مثبتة مسبقا، اطلع على ميزات خدمة VPN. يقدم Aircove برنامج يشمل حجب الإعلانات، وأدوات الرقابة الأبوية، والقدرة على الاتصال بمواقع متعددة على جهاز توجيه واحد. ستحصل أيضا على التشفير القوي ودعم العملاء عالي الجودة الذي يميز ExpressVPN.
لماذا Aircove هو الأفضل
"…خيار ممتاز إذا كان لديك الكثير من الأجهزة لأنه يمكنك توصيل عدد غير محدود من الأجهزة بالشبكة الخاصة الافتراضية في آن واحد."
- CNET
"الآن لا داعي للقلق بشأن تضحية أمني الشخصي من أجل أمان عائلتي."
- ستيفان، مستخدم Aircove
"يعد ExpressVPN Aircove أفضل اختيار لدينا بناء على سرعة جهاز التوجيه وسهولة الإعداد والأمان."
- ZDNET
"التوصيل والتشغيل الفوري: أبسط طريقة لوصف الخدمة."
- ديفون، مستخدم Aircove
"جيل جديد من أجهزة الراوتر التي تدعم VPN. ... أرى أنه قد يصبح الجهاز المفضل لدى الجميع."
"إذا كنت تبحث عن جهاز توجيه رائع يحمي كل أجهزتك، فإن Aircove يعد خيارا سهل الاستخدام للغاية."
"مع التغييرات في البيئة الأمنية والانتقال من L2TP، كان من الضروري تحديث جهاز التوجيه وشراء جهاز Aircove."
- أندرو، مستخدم Aircove
أسئلة شائعة
لا يمكن تحويل كل جهاز توجيه إلى جهاز توجيه VPN، ولكن العديد من الأجهزة تستطيع ذلك. إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك غير مدعوم، فلا يزال بإمكانك استخدام خدمة ExpressVPN من خلال تثبيت التطبيق على جميع أجهزتك.
إن وجود VPN مثبت على جهاز التوجيه مباشرة يعني أنك لست بحاجة إلى تثبيت VPN على كل أجهزتك. فقط قم بتوصيل كل الأجهزة بجهاز التوجيه، وسيتم حماية الأجهزة تلقائيا.
هناك العديد من الطرق للتمتع بمزايا جهاز توجيه VPN:
احصل على Aircove: مجموعة أجهزة توجيه Wi-Fi 6 المزودة بشبكة VPN المدمجة (أسهل وأسرع)
تثبيت ExpressVPN على جهاز توجيه متوافق
الإعداد عبر التكوين اليدوي باستخدام OpenVPN (أكثر تعقيدا).
يمكنك إعداد ExpressVPN على أجهزة التوجيه المتوافقة الآتية:
Asus RT-AC56(U/R/S)
Asus RT-AC68U (حتى v3)
Asus RT-AC87U
Linksys EA6200
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900ACS V2
Linksys WRT1900AC 13J1
Linksys WRT1900AC 13J2
Linksys WRT3200ACM
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Linksys WRT32X
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Netgear R6300v2
-
Netgear Nighthawk R6400v2
-
Netgear Nighthawk R6700v3
Netgear Nighthawk R7000
-
Negear Nighthawk R7000P
يمكن ضبط أجهزة التوجيه التالية يدويا للاتصال بخدمة ExpressVPN:
Asus (موديلات أخرى)
DD-WRT
Netduma
Sabai
-
Tomato
في حين يمكن لأي جهاز توجيه توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فإن مجموعة Aircove المزودة ببرنامج VPN توفر أفضل من ذلك، فهي تتيح للمستخدمين الاستفادة من جميع ميزات ExpressVPN على شبكتك. إذا كانت متصلة بالخدمة، فإنها محمية. لا تحتاج إلى تثبيت ExpressVPN على أي جهاز آخر، إذا كنت لا ترغب في ذلك.
تم أيضا تصميم Aircove مع أخذ الأمان الفائق في عين الاعتبار. أكد تدقيق أجرته شركة الأمن السيبراني Cure53 أن Aircove وهو راوتر VPN المنزلي يتمتع بأعلى مستويات الأمان الرقمي.
يمكنك شراء Aircove عبر Amazon.com في البلدان التالية:
- أستراليا (Aircove Go فقط)
- النمسا
- بلجيكا
- بلغاريا
- كندا
- كرواتيا
- قبرص
- الجمهورية التشيكية
- الدانمرك
- إستونيا
- فنلندا
- ألمانيا
- المجر
- آيسلندا
- آيرلندا
- إيطاليا
- لاتفيا
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- هولندا
- نيوزيلندا (Aircove Go فقط)
- النرويج
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- إسبانيا
- السويد
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة الأمريكية
نعم: Aircove و Aircove Go! تم تطوير أجهزة توجيه Wi-Fi 6 الرائدة حصريا بواسطة ExpressVPN، وهي مزودة بشبكة VPN مدمجة افتراضيا. تعرف المزيد عن Aircove.
هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان جهاز التوجيه يدعم إعدادات VPN.
التحقق من دليل أو مواصفات جهاز التوجيه: يتضمن دليل جهاز التوجيه قائمة ببروتوكولات VPN التي يدعمها جهاز التوجيه. إذا لم يكن لديك الدليل، فيمكنك عادة العثور عليه عبر الإنترنت من خلال البحث عن رقم طراز جهاز التوجيه.
ابحث عن إعدادات عميل VPN: إذا كان جهاز التوجيه يدعم VPN، فستحتوي على صفحة إعدادات عميل VPN في الإعدادات. ستسمح لك هذه الصفحة بضبط إعدادات VPN، مثل عنوان خادم VPN وبروتوكول VPN.
يمكنك أيضا التواصل مع خدمة دعم العملاء للشركة المصنعة لجهاز التوجيه أو من مزود خدمة VPN الخاص بك.
أدلة الإعداد لأجهزة التوجيه المتوافقة
يمكنك تثبيت برنامج ExpressVPN الثابت على طرازات أجهزة التوجيه المتوافقة أو ضبط إعدادات ExpressVPN يدويا. وللحصول على أفضل تجربة لجهاز توجيه VPN مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، نوصي باستخدام ExpressVPN Aircove.
تثبيت برنامج ExpressVPN الثابت
إذا واجهت مشكلة في إعداد جهاز توجيه VPN، فيمكنك الاتصال بخدمة دعم العملاء في أي وقت.
لماذا ExpressVPN هو الأفضل؟
بتكنولوجيا TrustedServer
تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارا جديدا للأمان.
قم بضبط الإعدادات فورا
الاتصال بشبكة ExpressVPN سريع وسهل. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!
تخطى الاختناق من مزود خدمة الإنترنت
يتيح لك ExpressVPN تجاوز قيود مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.
الحفاظ على خصوصية هويتك
استبدل عنوان IP وموقعك الجغرافي لمنع تتبع نشاط التصفح والبيانات الوصفية.
محتوى من أي مكان في العالم
الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل والبث واللعب.
دعم الدردشة الحية
اتصل بخدمة دعم العملاء على مدار الساعة إذا كان لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي من أجهزتك.
جرّب خدمة VPN لجهاز التوجيه المنزلي بكل أمان
استمتع بخدمة ExpressVPN- أو استرد المبلغ المدفوع للاشتراك.
بكل سهولة. جرّب ExpressVPN على جهاز التوجيه المنزلي مع ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع وقم بتأمين اتصالك بالإنترنت!