أفضل برنامج VPN لأجهزة Amazon Fire TV و Fire Stick
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احصل على برنامج VPN لجهاز Fire Stick في 3 خطوات سهلة
الخطوة 1
اشترك في ExpressVPN عبر صفحة الاشتراك.
الخطوة 2
ابحث عن "ExpressVPN" في شريط البحث على Fire Stick. ثم حدد التطبيق من أجل تنزيله.
الخطوة 3
سجّل الدخول إلى حساب ExpressVPN، ثم اتصل بأي موقع VPN آمن لمشاهدة كل برامجك المفضلة!
طريقة تنزيل ExpressVPN على Amazon Fire TV Stick
برنامج VPN واحد لكل أجهزة Amazon
هل تبحث عن شبكة خاصة افتراضية سهلة الاستخدام على جهاز Fire Stick أو Fire TV؟ ExpressVPN هو الحل الأمثل لكل استخداماتك، وذلك بفضل تطبيقات تتصف بالبساطة والبديهية وهي متاحة على كل أجهزة أمازون عامة.
-
Fire TV Stick 4K و 4K Max
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الجيل الثاني والثالث من Fire TV Stick
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الجيل الثاني والثالث من Fire TV
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Fire TV Cube
إذا كنت لا ترغب في تثبيت ExpressVPN على جهاز Fire، يمكنك أيضا تجربة النسخ المتطابق للشاشة عبر جهاز آخر مزود ببرنامج ExpressVPN.
ملاحظة: الجيل الأول من Fire TV غير متوافق مع أي شبكة خاصة افتراضية (VPN).
طريقة استخدام برنامج VPN على Fire Stick
سيساعدك تطبيق ExpressVPN على تغيير عنوان IP المخصص لجهاز Fire Stick. ويمكنك اختيار عنوان IP جديد يقع في أي بلد تختاره من أجل تأمين اتصالاتك والاستمتاع بخدمات البث بكل خصوصية.
كما يتيح لك أيضا الحد من القيود المفروضة على اتصالاتك من قبل مزودي خدمات الإنترنت. ستستمتع بمشاهدة الفيديوهات بدقة 4K مع أسرع شبكة خاصة افتراضية لجهاز Fire Stick وسيرفرات عالمية آمنة في 105 دولة توفر لك المحتويات التي تحبها بالسرعة التي تحتاجها. يمكنك الاختيار بين بروتوكولات البث المختلفة مثل Lightway UDP و TCP بالإضافة إلى OpenVPN، أو ببساطة دع التطبيق يختار الإعدادات الأنسب لجهازك.
إذا كنت تريد مشاهدة محتويات خاصة ببلد معين، فتأكد من تطابق إعدادات البلد في جهاز Fire الخاص بك مع موقع السيرفر في برنامج VPN.
الأسئلة الشائعة: VPN لأجهزة Fire Stick
تتيح لك الشبكة الخاصة الافتراضية أو VPN الاستمتاع بخدمات البث ومشاهدة محتوياتك المفضلة بكل خصوصية وأمان مع تجنب القيود المفروضة عادة على مستخدمي الإنترنت من قبل مزودي الخدمات الرقمية.
ستحصل على عنوان IP مختلف بعد الاتصال ببرنامج VPN على جهاز Fire TV أو Fire Stick من أجل تشفير اتصالاتك الرقمية وضمان خصوصيتك وأمانك في أثناء بث العروض والأفلام عبر الإنترنت.
Fire TV Stick 4K و 4K Max
الجيل الثاني والثالث من Fire TV Stick
الجيل الثاني والثالث من Fire TV
Fire TV Cube
إذا كنت لا ترغب في تثبيت ExpressVPN على جهاز Fire، يمكنك أيضا تجربة النسخ المتطابق للشاشة عبر جهاز آخر مزود ببرنامج ExpressVPN.
نعم! إلى جانب Fire Stick و Fire TV، استحدثت ExpressVPN تطبيقات أخرى على جميع المنصات والأجهزة الشائعة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو وغيرها. يمكنك تحميل ExpressVPN على عدد غير محدود من الأجهزة والاتصال بثمانية أجهزة في الوقت نفسه بفضل اشتراك واحد. كما يمكنك الحصول على ExpressVPNلأجهزة الراوتر لمزيد من الاتصالات.
نعم، يمكنك ذلك. معظم خدمات البث الرائجة متاحة مجانا على أجهزة Fire، بما في ذلك Netflix و Prime Video و Disney Plus و BBC iPlayer وغيرها. وكلها متوافقة مع ExpressVPN.
ExpressVPN هي أولا وقبل كل شيء شركة مختصة في الخصوصية الرقمية، فهي إذن لا تحتفظ بأي سجلات اتصالات أو أنشطة. كما أنها لا تسجل أبدا أي بيانات من شأنها أن تسمح لأي شخص بتتبع نشاط أو سلوك خاص بمستخدم معين على الشبكة. اطلع على مزيد من المعلومات حول التزام ExpressVPN بالخصوصية وسياستها ضد الاحتفاظ بالسجلات.
جميع اشتراكات ExpressVPN مدعومة بضمان لاسترداد المبلغ المدفوع بكل أمان. يمكنك الاستمتاع بالإصدار كامل الميزات للبرنامج على أجهزتك مدة 30 يوما ثم طلب استرداد المبلغ المدفوع في الاشتراك إذا لم تكن راضيا عن الخدمة.
يمكنك الاطلاع على المحتويات المتاحة للبث للتأكد من اتصالك ببرنامج ExpressVPN.
إذا كنت متصلا بسيرفر بعيد عن موقعك الجغرافي الفعلي، فمن المفترض أن ترى مجموعة مختلفة من العروض والأفلام على منصة البث التي تختارها. بعض خدمات البث مثل نتفلكس قد تطلعك على الموقع الذي اخترته. إذا كان متوافقا مع موقع السيرفر الذي اتصلت به، فهذا يعني أن الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية قد تم بشكل صحيح.
إذا واجهتك مشكلات في الاتصال، ما عليك سوى التواصل مع فريق الدعم.
تحميل ExpressVPN على Fire TV Stick سهل!
ادخل إلى Amazon Appstore.
ابحث عن ExpressVPN.
انقر على تنزيل.
ادخل إلى التطبيق بمجرد تثبيت ExpressVPN.
إذا لم تتمكن من الدخول إلى Amazon Appstore أو لم تتمكن من العثور على تطبيق ExpressVPN، فيمكنك تحميل ملف APK الخاص ببرنامج ExpressVPN لنظام Android على Fire TV Stick بدلا من ذلك.
تعرّف على كيفية تحميل تطبيق ExpressVPN هنا.
ExpressVPN متوافق مع الجيل الثاني من Amazon Fire TV Stick والإصدارات الأحدث. وهذا يشمل:
Fire TV Stick 4K و 4K Max
الجيل الثاني والثالث من Fire TV Stick
نعم، يمكنك ذلك! ExpressVPN متوافق مع جهاز Amazon Fire TV Cube.
في الواقع، ExpressVPN متوافق مع كل أجهزة أمازون عامة بما في ذلك:
Fire TV Stick 4K و 4K Max
الجيل الثاني والثالث من Fire TV Stick
الجيل الثاني والثالث من Fire TV
لا يوجد برنامج VPN مجاني يوفر ميزات الأمان والسرعة والخصوصية ودعم العملاء نفسها التي يتيحها لك ExpressVPN على جهاز Fire TV Stick. فالعديد من برامج VPN المجانية ليست كما يروّج لها، بل قد تبيع بياناتك أو تجعل اتصالاتك عرضة للهجمات السيبرانية.
ExpressVPN أفضل برنامج VPN وأكثر أمانا على Fire Stick لتوفره على سيرفرات في 105 دولة وأحدث تكنولوجيات التشفير وسرعات فائقة لتجنب انقطاعات البث.
اكتشف لماذا ExpressVPN هو أفضل برنامج VPN.
يمكن أن يتيح لك الاتصال بشبكة خاصة افتراضية الحد من انقطاعات الفيديوهات إذا كان مزود خدمة الإنترنت يفرض قيودا على اتصالاتك استنادا إلى سلوكك على الشبكة.
لتحديث تطبيق ExpressVPN على جهاز Fire Stick الخاص بك:
ادخل إلى Amazon Appstore.
ابحث عن ExpressVPN.
سوف ترى زر التحديث إذا كان متاحا.
انقر على تحديث.
إذا نزّلت ملف APK لتثبيت برنامج ExpressVPN، فستحتاج إلى تحديثه يدويا للحصول على أحدث إصدار.
ExpressVPN هي خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. يرجى الاطلاع على شروط خدمة ExpressVPN للحصول على مزيد من المعلومات.
ExpressVPN مع Amazon Fire: الميزات الرئيسية
الحد من الرقابة الإلكترونية
يتيح لك ExpressVPN تجاوز قيود مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.
الوصول إلى كل المحتويات
يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.
سرعات إنترنت فائقة
تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل تحسين الاتصال وتوفير أقصى السرعات للمستخدمين.
مواقع سيرفرات VPN كثيرة
اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.
اتصال دون انقطاعات
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
أحدث تكنولوجيات التشفير
يمكنك تأمين وحماية جميع بياناتك بواسطة تشفير AES 256 بت الأفضل في فئته.
آراء حول ExpressVPN
إذا كان أي منكم يحتاج إلى VPN لأي سبب كان، أوصيكم بهذا البرنامج. الخدمة الرائدة دوما.
أحب خدمتكم @expressvpn إنه ببساطة أفضل وأسرع #VPN على الإطلاق شكرا على جهودكم :)
@Jamesrdr90
جيد! نعم. إنها أسرع شبكة VPN استخدمتها حتى الآن. أستخدمه حتى عند اللعب عبر الإنترنت. بالكاد ألاحظ فرقا في الاتصال.
جرّب VPN لأجهزة Fire Stick بكل أمان
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دون شروط أو قيود. جرّب ExpressVPN على Fire TV و Fire Stick مع ضمان مدته 30 يوما وأمّن اتصالك بالإنترنت.