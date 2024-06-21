برنامج VPN واحد لكل أجهزة Amazon

هل تبحث عن شبكة خاصة افتراضية سهلة الاستخدام على جهاز Fire Stick أو Fire TV؟ ExpressVPN هو الحل الأمثل لكل استخداماتك، وذلك بفضل تطبيقات تتصف بالبساطة والبديهية وهي متاحة على كل أجهزة أمازون عامة.

Fire TV Stick 4K و 4K Max

الجيل الثاني والثالث من Fire TV Stick

الجيل الثاني والثالث من Fire TV

Fire TV Cube

إذا كنت لا ترغب في تثبيت ExpressVPN على جهاز Fire، يمكنك أيضا تجربة النسخ المتطابق للشاشة عبر جهاز آخر مزود ببرنامج ExpressVPN.

ملاحظة: الجيل الأول من Fire TV غير متوافق مع أي شبكة خاصة افتراضية (VPN).