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أفضل برنامج VPN لأجهزة Amazon Fire TV و Fire Stick

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Fire TV Stick باستخدام تطبيق ExpressVPN على Android TV (اكتشف المزيد عن Fire Stick VPN).

احصل على برنامج VPN لجهاز Fire Stick في 3 خطوات سهلة

الخطوة 1

كيفية الاشتراك في ExpressVPN

اشترك في ExpressVPN عبر صفحة الاشتراك.

الخطوة 2

الخطوة 2 من إعداد VPN للتلفزيونات الذكية.

ابحث عن "ExpressVPN" في شريط البحث على Fire Stick. ثم حدد التطبيق من أجل تنزيله.

الخطوة 3

شاشة تلفزيون مع شعار Amazon Fire TV.

سجّل الدخول إلى حساب ExpressVPN، ثم اتصل بأي موقع VPN آمن لمشاهدة كل برامجك المفضلة!

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طريقة تنزيل ExpressVPN على Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick and Amazon Fire TV ExpressVPN app setup tutorial
Firestick VPN: برنامج ExpressVPN متوافق مع جميع أجهزة Firestick تقريبا.

برنامج VPN واحد لكل أجهزة Amazon

هل تبحث عن شبكة خاصة افتراضية سهلة الاستخدام على جهاز Fire Stick أو Fire TV؟ ExpressVPN هو الحل الأمثل لكل استخداماتك، وذلك بفضل تطبيقات تتصف بالبساطة والبديهية وهي متاحة على كل أجهزة أمازون عامة.

  • Fire TV Stick 4K و 4K Max

  • الجيل الثاني والثالث من Fire TV Stick

  • الجيل الثاني والثالث من Fire TV

  • Fire TV Cube

إذا كنت لا ترغب في تثبيت ExpressVPN على جهاز Fire، يمكنك أيضا تجربة النسخ المتطابق للشاشة عبر جهاز آخر مزود ببرنامج ExpressVPN.

ملاحظة: الجيل الأول من Fire TV غير متوافق مع أي شبكة خاصة افتراضية (VPN).

طريقة استخدام برنامج VPN على Fire Stick

Stream on your Fire TV Stick with ExpressVPN

سيساعدك تطبيق ExpressVPN على تغيير عنوان IP المخصص لجهاز Fire Stick. ويمكنك اختيار عنوان IP جديد يقع في أي بلد تختاره من أجل تأمين اتصالاتك والاستمتاع بخدمات البث بكل خصوصية.

كما يتيح لك أيضا الحد من القيود المفروضة على اتصالاتك من قبل مزودي خدمات الإنترنت. ستستمتع بمشاهدة الفيديوهات بدقة 4K مع أسرع شبكة خاصة افتراضية لجهاز Fire Stick وسيرفرات عالمية آمنة في 105 دولة توفر لك المحتويات التي تحبها بالسرعة التي تحتاجها. يمكنك الاختيار بين بروتوكولات البث المختلفة مثل Lightway UDP و TCP بالإضافة إلى OpenVPN، أو ببساطة دع التطبيق يختار الإعدادات الأنسب لجهازك.

إذا كنت تريد مشاهدة محتويات خاصة ببلد معين، فتأكد من تطابق إعدادات البلد في جهاز Fire الخاص بك مع موقع السيرفر في برنامج VPN.

الأسئلة الشائعة: VPN لأجهزة Fire Stick

ExpressVPN هي خدمة VPN لا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. يرجى الاطلاع على شروط خدمة ExpressVPN للحصول على مزيد من المعلومات.

ExpressVPN مع Amazon Fire: الميزات الرئيسية

الحد من الرقابة الإلكترونية

يتيح لك ExpressVPN تجاوز قيود مزود خدمة الإنترنت والتخلص من التخزين المؤقت.

الوصول إلى كل المحتويات

يمكنك الوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات التي تحتاجها للعمل ومشاهدة الفيديوهات واللعب على الإنترنت.

سرعات إنترنت فائقة

تعمل ExpressVPN على تطوير شبكة خوادمها بانتظام من أجل تحسين الاتصال وتوفير أقصى السرعات للمستخدمين.

مواقع سيرفرات VPN كثيرة

اختر من بين مواقع سيرفرات VPN في 105 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

اتصال دون انقطاعات

استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

أحدث تكنولوجيات التشفير

يمكنك تأمين وحماية جميع بياناتك بواسطة تشفير AES 256 بت الأفضل في فئته.

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آراء حول ExpressVPN

المستخدم @JULIACHEF يوصي بـExpressVPN من أجل Nvidia Shield.

إذا كان أي منكم يحتاج إلى VPN لأي سبب كان، أوصيكم بهذا البرنامج. الخدمة الرائدة دوما.

@juliachef
المستخدم @JAMESRDR90 يوصي بـExpressVPN من أجل Nvidia Shield.

أحب خدمتكم @expressvpn إنه ببساطة أفضل وأسرع #VPN على الإطلاق شكرا على جهودكم :)

@Jamesrdr90
المستخدم SKY_MASTERS737 يوصي ExprssVPN من أجل Nvidia Shield.

جيد! نعم. إنها أسرع شبكة VPN استخدمتها حتى الآن. أستخدمه حتى عند اللعب عبر الإنترنت. بالكاد ألاحظ فرقا في الاتصال.

@Sky_Masters737
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