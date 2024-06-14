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أفضل VPN للألعاب

احصل على أسرع VPN للألعاب

عند استخدام VPN للألعاب عبر الإنترنت يمكنك تقليل البينغ والحد من التأخيرات وتحسين الاتصال.

سواء كنت في المدرسة، أو مسافرا للخارج، أو تستخدم شبكة Wi-Fi عامة، فإن ExpressVPN هو أفضل VPN للألعاب.

احصل على VPN رقم 1

ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع

لماذا يعد ExpressVPN أفضل VPN للألعاب

بالإضافة إلى كونها واحدة من أسرع خدمات VPN للألعاب، تقدم ExpressVPN أيضا العناصر الأساسية التالية للاعبين عبر الإنترنت:

أربع نقاط متساقطة.

الحماية القوية

إخفاء عنوان IP وتجنب هجمات DDoS. الاستفادة من تشفير 256-بت AES، والحماية من التسريبات، وزر الانقطاع الطارئ، والانقسام النفقي.

مقياس السرعة.

الاتصال المعزز

استمتع بنطاق عرض ترددي حصري غير محدود. الحد من البينغ والتأخيرات مع خوادم VPN في 105 دولة.

إيماءة التمرير عبر رمز التخزين المؤقت لتوضيح تجاوز قيود اتصالات الإنترنت المحدودة.

تخطي القيود

منع مزود خدمة الإنترنت من إبطاء اتصالك. لا يمكن فحص بياناتك عند استخدام VPN، لذلك لن يتم تقييد عرض النطاق الترددي.

أزرار ألعاب الفيديو.

الوصول إلى المزيد عبر الإنترنت

احصل على أحدث المحتوى القابل للتنزيل (DLC) والألعاب من البلدان التي تم إطلاقها مبكرا. لعب الألعاب حتى لو كانت خاضعة للرقابة في موقعك الحالي.*

الوصول إلى المحتوى الذي تريده على PlayStation و Nintendo Switch و Xbox والأجهزة الأخرى.

اللعب على جميع الأجهزة

سواء كنت تفضل اللعب على جهاز PlayStation أو Xbox أو Nintendo Switch أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، فإن ExpressVPN يوفر لك كل ما تحتاجه.

شاشتا كمبيوتر مرتبطتان بدائرة متدرجة.

ألعاب بلا حدود

بغض النظر عن موقعك الجغرافي حول العالم، ما عليك سوى تغيير منطقتك واللعب مع أصدقائك.*

العب الآن مع ExpressVPN
How to game with ExpressVPN

ما هي شبكة VPN للألعاب؟

تعد شبكة VPN للألعاب، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، نفقا آمنا بين جهاز الألعاب والإنترنت. يمكن لشبكة VPN أن تساعدك عند لعب الألعاب عبر الإنترنت عن طريق تحسين السرعة واستقرار الاتصال، وتوفير الأمان ضد هجمات DDoS، والحماية من قيود مزود خدمة الإنترنت.

جهاز ألعاب يتصل مباشرة بالخادم عبر نفق VPN.

كيف يمكن لشبكة VPN أن تقلل البينغ؟

يشير البينغ (ping) إلى الوقت الذي يستغرقه إرسال المعلومات (في هذه الحالة: حزم البيانات) من جهازك إلى الخادم ووقت الاستجابة اللاحق لها. يتم قياس البينغ بالمللي ثانية، لذا كلما انخفض البينغ، كلما زادت سرعة الاتصال.

يُفضل استخدام مسارات اتصال قصيرة بين جهازك وخوادم الألعاب لخفض البينغ وذلك لتقليل أي تأخير ملحوظ بين أفعالك وأحداث اللعبة. يساعد استخدام VPN في تقصير هذا المسار عن طريق الاتصال بخادم VPN قريب من خادم الألعاب.

ما الذي يعتبر ping جيدا للألعاب؟

ما الذي يعتبر ping جيدا للألعاب؟

يختلف البينغ باختلاف الألعاب التي تلعبها وأسلوب لعبك. ومن المهم ملاحظة أنه من المستحيل تحقيق بينغ يساوي 0. ومع ذلك، إليك نبذة عن سرعات البينغ:

أقل من 20 مللي ثانية

ممتاز يعني هذا عادة جودة مرئيات عالية وأوقات رد فعل سريعة. لن يواجه اللاعبون أي تأخير (لاغ).

20 مللي ثانية - 50 مللي ثانية

جيد جدا النطاق الأكثر شيوعا للاعبين الذين يبحثون عن اللعب السلس والسريع الاستجابة على الخوادم المحلية أو الإقليمية.

50 مللي ثانية - 100 مللي ثانية

مقبول غالبا ما يقع اللاعبون الذين يتصلون بالخوادم الدولية في هذا النطاق. يصاحبه تأخرا عرضيا وبعض الانخفاض في الأداء.

100 مللي ثانية - 300 مللي ثانية

ضعيف على الرغم من أنه يمكن اللعب في هذا النطاق، إلا أن البينغ قد يكون مزعجا للغاية. توقّع حدوث تأخيرات أثناء اللعب والتقطيع في رسومات الجرافيك.

أكثر من 300 ملي ثانية

سيء بالنسبة لبعض اللاعبين، لا يمكن اللعب على الإطلاق بالبينغ في هذا النطاق. سيلاحظ اللاعبون تأخيرات (لاغ)، وتأخيرا في أوقات الاستجابة وتباطؤا في رسومات الجرافيك.

سواء كنت تقتل الوحوش، أو تبني عوالم جديدة غريبة، أو تؤهل فريقك إلى التصفيات، احصل على المزيد من الألعاب الأكثر شعبية. يجعل ExpressVPN لعب جميع ألعابك المفضلة أكثر متعة في أي مكان وفي أي وقت مع أصدقائك حول العالم.

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أنظمة وأجهزة ألعاب الفيديو المختلفة.

احصل على ExpressVPN لجميع أجهزة ألعاب الفيديو

يقدم ExpressVPN تطبيقات سهلة الاستخدام لتعزيز تجربة اللعب على منصتك المفضلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تطبيق ExpressVPN لأجهزة التوجيه المتوافقة تأمين كل الأجهزة في شبكتك، بما في ذلك أجهزة ألعاب الفيديو التي لا يمكن تثبيت VPN عليها مباشرة.

إذا كنت تستخدم أجهزة ألعاب الفيديو لمشاهدة الفيديوهات المباشرة أو المدفوعة، فيمكن أن تساعدك خدمة MediaStreamer المضمنة في ExpressVPN على فتح الألعاب والمحتوى الذي تريده* بدون تخزين مؤقت، ولكنها لا توفر الخصوصية والمزايا الأخرى التي توفرها شبكة VPN.

شعار Windows.
Windows
شعار macOS.
macOS
شعار Linux.
Linux
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الألعاب المحمولة
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رمز DPAD من وحدة تحكم اللعبة.
أنظمة ألعاب الفيديو
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شعار XBox.
Xbox
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Nintendo Switch
شعار Steam.
Steam
شعار Steam Deck.
Steam Deck
شعار Meta Quest.
Meta (Oculus) Quest 2
شعار Raspberry Pi.
Raspberry Pi
Nvidia Shield
شعار Discord.
Discord
Epic Games
Battle.net
قنوات الألعاب Amazon Luna+ و Ubisoft+.

كن مميزا مع خدمة VPN للألعاب السحابية

مثلما هو الحال مع منصات البث، تعمل خدمات الألعاب السحابية على بث الألعاب مباشرة من خوادم بعيدة إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة المتوافقة، مما يغني عن أجهزة ألعاب متطورة - وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى المزيد من الألعاب مهما كان الجهاز الذي تفضله! يعد ExpressVPN مثاليا لترقية تجربة الألعاب السحابية، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

شعار PlayStation Plus.
PlayStation Plus
شعار Xbox Game Pass.
ألعاب Xbox السحابية
شعار GeForce Now.
GeForce Now
شعار Amazon Luna.
Amazon Luna
ألعاب Nintendo Switch السحابية.
ألعاب Switch السحابية

أدلة إعداد الألعاب

ارتقِ بتجربة الألعاب عبر الإنترنت من خلال أدلة الألعاب التي نوفرها.

تغيير منطقة League of Legends.
تغيير منطقة LoL
تغيير منطقة League of Legends: Wild Rift.
تغيير خوادم Wild Rift
احصل على bot lobby في Warzone 2.
احصل على bot lobby في لعبة Warzone
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كيفية إصلاح التأخير (اللاغ) في FFA.
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كيفية تغيير نوع NAT على PS4.
تغيير نوع NAT على PS4
كيفية تغيير نوع NAT على PS5.
تغيير نوع NAT على PS5

هل يمكنني استخدام VPN مجاني للألعاب؟

لا ينصح بخدمات البروكسي المجانية للألعاب عبر الإنترنت لأنها لا توفر نفس مزايا الخصوصية والأمان لبرامج VPN المدفوعة. الكثير من هذه الشركات لا توفر الخدمة المطلوبة، بل إن بعضها قد تبيع بياناتك، ومعظمها تجعل شبكاتك عرضة للهجوم.

اقرأ المزيد عن خدمات البروكسي المجانية مقارنة بشبكات VPN.

مقارنة بين برامج VPN المدفوعة وبرامج VPN المجانية
Express VPNExpressVPN غالبية البرامج المجانية

الحد الأقصى للبيانات في الشهر

غير محدود

10 جيجابايت

عدد البلدان التي لديها خوادم

105

خدمة العملاء

الدردشة الحية 24/7

البريد الإلكتروني

الأجهزة المدعومة

كل الأجهزة الشائعة

الكمبيوتر والهاتف

تتبع الأنشطة عبر الإنترنت

لا أبدا

ربما

الاتصالات المتزامنة

8

1

بروتوكول VPN مخصص

بروتوكول Lightway

لا يوجد
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تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة

يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن برنامج VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.

تنزيل تطبيقات ExpressVPN.
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VPN لوحدات ألعاب الفيديو
VPN لجهاز PlayStation
VPN لجهاز Xbox
VPN لأجهزة الراوتر
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الأسئلة الشائعة: VPN للألعاب

* يمكنك استخدام VPN لتغيير موقعك الجغرافي أثناء اللعب أو البث، إلا أن القيام بذلك قد ينتهك حقوق الطبع والنشر أو قد ينتهك شروط الاستخدام الخاصة بمزود المحتوى وشروط خدمة ExpressVPN. تم تصميم ExpressVPN باعتبارها أداة للخصوصية والأمان، بحيث لا يستطيع أحد رؤية ما تفعله أو التحكم فيه عند الاتصال بخدمة VPN، بما في ذلك الشركة نفسها. لذا فأنت المسؤول عن التحقق من أن استخدامك يمتثل لجميع الشروط والقوانين ذات الصلة.

ممتاز4.5 على 5 استنادا إلى 23352 تقييم

آراء اللاعبين عنّا

الصورة الرمزية على Twitter: NickolasEdmunds.

@expressvpn لقد تمكنت من الحصول على الخدمة التي أحتاجها للألعاب 10/10 على جميع المنصات، شكرا، كنت بحاجة إلى هذه الخدمة!

NickolasEdmunds
المستخدم HUMECHGAMES يوصي باستخدام ExpressVPN على Apple TV.

واو @expressvpn، شكرا على الاتصال السريع، أنا أستمتع بخدمات البث واللعب دون مشاكل مع أني أسكن في الريف!

أول #vpn يتيح كل ذلك لي.

humechgames
المستخدم SKY_MASTERS737 يوصي ExprssVPN من أجل Nvidia Shield.

جيد! نعم. إنها أسرع شبكة VPN استخدمتها حتى الآن. لا أقوم حتى بإيقاف تشغيله عند اللعب. بالكاد ألاحظها.

@Sky_Masters737
30
يوم لاسترداد
المبلغ المدفوع

جرّب VPN للألعاب بكل أمان

استفد من ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع:

إذا لم تكن راضيا بخدمة ExpressVPN، فما عليك سوى الاتصال بخدمة الدعم في غضون 30 يوما واسترداد المبلغ المدفوع في الاشتراك كاملا.

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