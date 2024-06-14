احصل على أسرع VPN للألعاب
عند استخدام VPN للألعاب عبر الإنترنت يمكنك تقليل البينغ والحد من التأخيرات وتحسين الاتصال.
سواء كنت في المدرسة، أو مسافرا للخارج، أو تستخدم شبكة Wi-Fi عامة، فإن ExpressVPN هو أفضل VPN للألعاب.
ضمان 30 يوم لاسترداد المبلغ المدفوع
لماذا يعد ExpressVPN أفضل VPN للألعاب
بالإضافة إلى كونها واحدة من أسرع خدمات VPN للألعاب، تقدم ExpressVPN أيضا العناصر الأساسية التالية للاعبين عبر الإنترنت:
الحماية القوية
إخفاء عنوان IP وتجنب هجمات DDoS. الاستفادة من تشفير 256-بت AES، والحماية من التسريبات، وزر الانقطاع الطارئ، والانقسام النفقي.
الاتصال المعزز
استمتع بنطاق عرض ترددي حصري غير محدود. الحد من البينغ والتأخيرات مع خوادم VPN في 105 دولة.
تخطي القيود
منع مزود خدمة الإنترنت من إبطاء اتصالك. لا يمكن فحص بياناتك عند استخدام VPN، لذلك لن يتم تقييد عرض النطاق الترددي.
الوصول إلى المزيد عبر الإنترنت
احصل على أحدث المحتوى القابل للتنزيل (DLC) والألعاب من البلدان التي تم إطلاقها مبكرا. لعب الألعاب حتى لو كانت خاضعة للرقابة في موقعك الحالي.*
اللعب على جميع الأجهزة
سواء كنت تفضل اللعب على جهاز PlayStation أو Xbox أو Nintendo Switch أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، فإن ExpressVPN يوفر لك كل ما تحتاجه.
ألعاب بلا حدود
بغض النظر عن موقعك الجغرافي حول العالم، ما عليك سوى تغيير منطقتك واللعب مع أصدقائك.*
ما هي شبكة VPN للألعاب؟
تعد شبكة VPN للألعاب، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، نفقا آمنا بين جهاز الألعاب والإنترنت. يمكن لشبكة VPN أن تساعدك عند لعب الألعاب عبر الإنترنت عن طريق تحسين السرعة واستقرار الاتصال، وتوفير الأمان ضد هجمات DDoS، والحماية من قيود مزود خدمة الإنترنت.
كيف يمكن لشبكة VPN أن تقلل البينغ؟
يشير البينغ (ping) إلى الوقت الذي يستغرقه إرسال المعلومات (في هذه الحالة: حزم البيانات) من جهازك إلى الخادم ووقت الاستجابة اللاحق لها. يتم قياس البينغ بالمللي ثانية، لذا كلما انخفض البينغ، كلما زادت سرعة الاتصال.
يُفضل استخدام مسارات اتصال قصيرة بين جهازك وخوادم الألعاب لخفض البينغ وذلك لتقليل أي تأخير ملحوظ بين أفعالك وأحداث اللعبة. يساعد استخدام VPN في تقصير هذا المسار عن طريق الاتصال بخادم VPN قريب من خادم الألعاب.
ما الذي يعتبر ping جيدا للألعاب؟
يختلف البينغ باختلاف الألعاب التي تلعبها وأسلوب لعبك. ومن المهم ملاحظة أنه من المستحيل تحقيق بينغ يساوي 0. ومع ذلك، إليك نبذة عن سرعات البينغ:
أقل من 20 مللي ثانية
ممتاز يعني هذا عادة جودة مرئيات عالية وأوقات رد فعل سريعة. لن يواجه اللاعبون أي تأخير (لاغ).
20 مللي ثانية - 50 مللي ثانية
جيد جدا النطاق الأكثر شيوعا للاعبين الذين يبحثون عن اللعب السلس والسريع الاستجابة على الخوادم المحلية أو الإقليمية.
50 مللي ثانية - 100 مللي ثانية
مقبول غالبا ما يقع اللاعبون الذين يتصلون بالخوادم الدولية في هذا النطاق. يصاحبه تأخرا عرضيا وبعض الانخفاض في الأداء.
100 مللي ثانية - 300 مللي ثانية
ضعيف على الرغم من أنه يمكن اللعب في هذا النطاق، إلا أن البينغ قد يكون مزعجا للغاية. توقّع حدوث تأخيرات أثناء اللعب والتقطيع في رسومات الجرافيك.
أكثر من 300 ملي ثانية
سيء بالنسبة لبعض اللاعبين، لا يمكن اللعب على الإطلاق بالبينغ في هذا النطاق. سيلاحظ اللاعبون تأخيرات (لاغ)، وتأخيرا في أوقات الاستجابة وتباطؤا في رسومات الجرافيك.
استخدم VPN لجميع الألعاب الأكثر شعبية
سواء كنت تقتل الوحوش، أو تبني عوالم جديدة غريبة، أو تؤهل فريقك إلى التصفيات، احصل على المزيد من الألعاب الأكثر شعبية. يجعل ExpressVPN لعب جميع ألعابك المفضلة أكثر متعة في أي مكان وفي أي وقت مع أصدقائك حول العالم.
Fortnite
League of Legends
Call of Duty: Warzone
COD: Warzone Mobile
COD: MODERN WARFARE
PUBG
Battlegrounds Mobile India
Dead by Daylight
Minecraft
Apex Legends
World of Warcraft
Roblox
GTA V Online
CS:GO
Lost Ark
Valorant
Mobile Legends
FIFA
Overwatch 2
Pokemon Go
Marvel Future Revolution
Free Fire
Clash of Clans
Lineage 2
Diablo
Diablo Immortal
Blue Protocol
Dota 2
FFXIV
Destiny 2
احصل على ExpressVPN لجميع أجهزة ألعاب الفيديو
يقدم ExpressVPN تطبيقات سهلة الاستخدام لتعزيز تجربة اللعب على منصتك المفضلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تطبيق ExpressVPN لأجهزة التوجيه المتوافقة تأمين كل الأجهزة في شبكتك، بما في ذلك أجهزة ألعاب الفيديو التي لا يمكن تثبيت VPN عليها مباشرة.
إذا كنت تستخدم أجهزة ألعاب الفيديو لمشاهدة الفيديوهات المباشرة أو المدفوعة، فيمكن أن تساعدك خدمة MediaStreamer المضمنة في ExpressVPN على فتح الألعاب والمحتوى الذي تريده* بدون تخزين مؤقت، ولكنها لا توفر الخصوصية والمزايا الأخرى التي توفرها شبكة VPN.
كن مميزا مع خدمة VPN للألعاب السحابية
مثلما هو الحال مع منصات البث، تعمل خدمات الألعاب السحابية على بث الألعاب مباشرة من خوادم بعيدة إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة المتوافقة، مما يغني عن أجهزة ألعاب متطورة - وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى المزيد من الألعاب مهما كان الجهاز الذي تفضله! يعد ExpressVPN مثاليا لترقية تجربة الألعاب السحابية، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.
PlayStation Plus
ألعاب Xbox السحابية
GeForce Now
Amazon Luna
ألعاب Switch السحابية
أدلة إعداد الألعاب
ارتقِ بتجربة الألعاب عبر الإنترنت من خلال أدلة الألعاب التي نوفرها.
تغيير منطقة LoL
تغيير خوادم Wild Rift
احصل على bot lobby في لعبة Warzone
انتحال الموقع في Pokemon Go
تغيير نوع NAT على PS4
تغيير نوع NAT على PS5
هل يمكنني استخدام VPN مجاني للألعاب؟
لا ينصح بخدمات البروكسي المجانية للألعاب عبر الإنترنت لأنها لا توفر نفس مزايا الخصوصية والأمان لبرامج VPN المدفوعة. الكثير من هذه الشركات لا توفر الخدمة المطلوبة، بل إن بعضها قد تبيع بياناتك، ومعظمها تجعل شبكاتك عرضة للهجوم.
اقرأ المزيد عن خدمات البروكسي المجانية مقارنة بشبكات VPN.
|Express VPNExpressVPN
|غالبية البرامج المجانية
|
الحد الأقصى للبيانات في الشهر
|
غير محدود
|
10 جيجابايت
|
عدد البلدان التي لديها خوادم
|
105
|
خدمة العملاء
|
الدردشة الحية 24/7
|
البريد الإلكتروني
|
الأجهزة المدعومة
|
كل الأجهزة الشائعة
|
الكمبيوتر والهاتف
|
تتبع الأنشطة عبر الإنترنت
|
لا أبدا
|
ربما
|
الاتصالات المتزامنة
|
8
|
1
|
بروتوكول VPN مخصص
|
بروتوكول Lightway
|
لا يوجد
تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة
يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن برنامج VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.
الأسئلة الشائعة: VPN للألعاب
يتم تصميم شبكات VPN للألعاب عالية الجودة مثل ExpessVPN لضمان توفير السرعة والثبات، والتأمين ضد هجمات DDoS، والحماية من قيود مزود خدمة الإنترنت.
ومع ذلك، أهم ما يجب عليك مراعاته عند اختيار VPN هو موثوقية الخدمة. إن شركات VPN الجديرة بالثقة تتصف بالآتي:
-
شفافية سياسة الخصوصية
-
تم تدقيقها بشكل مستقل
-
تصمم أنظمتها لتجنب تخزين البيانات الشخصية
-
الالتزام الدائم بخصوصية الإنترنت والحرية الرقمية
بعد ذلك، اختر شبكة VPN بناء على الميزات التي توفرها مثل مواقع خوادم VPN ودعم جميع الأجهزة التي تمتلكها و عرض نطاق ترددي غير محدود. تعرف على الطرق المختلفة لتقييم خدمة VPN.
اشترك في ExpressVPN وقم بتنزيل التطبيقات لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية — أيا كانت أجهزتك المفضلة. لأنظمة ألعاب الفيديو، استخدم تطبيق ExpressVPN لأجهزة التوجيه. لست جاهزا لشراء جهاز توجيه VPN؟ يمكن استخدام الكمبيوتر بنظام التشغيل Mac أو Windows كجهاز "توجيه افتراضي" بدلا من ذلك.
بالإضافة إلى الحفاظ على أمان بياناتك وملفاتك داخل شبكة مشفرة، يحميك ExpressVPN أيضا من هجمات DDoS (حجب الخدمات) أثناء اللعب. يمكنك أيضًا استخدام خدمة VPN لتقليل زمن البينغ بين خوادم الألعاب المختلفة عن طريق الاتصال بمواقع أقرب إلى مضيفي الشبكة.
إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) throttling أنواعا معينة من حركة الشبكة عن قصد، فيمكن لشبكة VPN تجاوز هذه القيود واستعادة سرعات شبكتك إلى مستوياتها الافتراضية. ويلاحظ بعض اللاعبين أحيانا تحسنا في سرعة اللعب بعد الاتصال بالبرنامج.
مع سيرفرات في 105 دولة وأحدث تكنولوجيات التشفير وسرعات فائقة لتجنب أي انقطاع، فإن ExpressVPN هو أفضل VPN للألعاب عبر الإنترنت وأكثرهم موثوقية.
استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية جائز قانونيا في جميع أنحاء العالم، وقد يلجأ إليها مستخدمو الإنترنت على نطاق واسع لحماية معلوماتهم الشخصية وجميع أنشطتهم عبر الإنترنت، بما في ذلك لعب الأعاب عبر الإنترنت. تساعدك الشبكات الخاصة الافتراضية أيضا على تجاوز القيود المفروضة على مواقع معينة من قبل مزودي خدمات الإنترنت أو مديري شبكات Wi-Fi المحلية في المدارس والشركات والأماكن العامة.
قد يعتمد بعض مطوري وشركات الألعاب سياسات خاصة فيما يتعلق باستخدام برامج VPN. إذا لست متأكدا، فاستشر شروط استخدام الخدمة. لا يُقصد استخدام ExpressVPN كوسيلة للتحايل على حقوق النشر.
تقلل شبكات VPN من سرعة الإنترنت غالبا، لكن لا يلاحظ عادة مستخدمو ExpressVPN فرقا عند الاتصال بالتطبيق نظرا للسرعة الفائقة التي تميّزه عن باقي البرامج. في الواقع، قد يؤدي استخدام VPN إلى تحسين اتصالك إذا كان مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يفرض قيود أو رقابة على حركة الإنترنت.
على أي حال، إذا لاحظت أن اتصالك بالإنترنت بطيء، فحاول اختيار موقع خادم أقرب إليك جغرافيا.
مع ظهور ونمو مجال الرياضات الإلكترونية، يفضل الكثير من اللاعبين المحترفين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أثناء اللعب لتعزيز الاتصال وزيادة الأمان وتخطي الرقابة والحماية من هجمات DDoS.
وقد أصبحت هجمات DDoS مشكلة متزايدة في السنوات الأخيرة، ويوفر استخدام VPN للألعاب حماية قوية عن طريق تغيير عنوان IP الخاص بك.
يوفر ExpressVPN سرعة واتصالا استثنائيين للألعاب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى تقييمها بانتظام كواحدة من أسرع شبكات VPN المتوفرة، يمكن لشبكة ExpressVPN مساعدة اللاعبين على تحقيق بينغ منخفض - وهو أمر بالغ الأهمية للوصول إلى القمة!
يمكن أن يكون اختبار البينغ مرتفعا على الرغم من وجود اتصال جيد، بسبب عدة عوامل مثل:
- المسافة إلى الخادم
- ازدحام الشبكة
- عرض نطاق ترددي منخفض
- مشاكل جهاز التوجيه/المودم.
لا ينصح باستخدام خدمات البروكسي المجانية للألعاب عبر الإنترنت، حيث تفتقر الخصوصية والأمان والموثوقية التي توفرها شبكات VPN المدفوعة. غالبا ما تفشل هذه الشركات في تقديم الخدمة المطلوبة، ومن المحتمل أن تبيع بياناتك، وتجعل شبكاتك عرضة للهجمات.
يعتبر بروتوكول Lightway الخاص بشركة ExpressVPN أفضل بروتوكول VPN لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الألعاب و IPTV وأي موقف آخر قد يتطلب سرعات عالية واتصالات موثوقة، فهو يتميز بتوفير الأداء الأمثل والاتصال الثابت، مما يجعله خيارا ممتازا لهذه الأغراض.
يوفر ExpressVPN سرعة واتصالا استثنائيين للألعاب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى تقييمها بانتظام كواحدة من أسرع شبكات VPN المتوفرة، يمكن لشبكة ExpressVPN مساعدة اللاعبين على تحقيق بينغ منخفض - وهو أمر بالغ الأهمية للوصول إلى القمة!
* يمكنك استخدام VPN لتغيير موقعك الجغرافي أثناء اللعب أو البث، إلا أن القيام بذلك قد ينتهك حقوق الطبع والنشر أو قد ينتهك شروط الاستخدام الخاصة بمزود المحتوى وشروط خدمة ExpressVPN. تم تصميم ExpressVPN باعتبارها أداة للخصوصية والأمان، بحيث لا يستطيع أحد رؤية ما تفعله أو التحكم فيه عند الاتصال بخدمة VPN، بما في ذلك الشركة نفسها. لذا فأنت المسؤول عن التحقق من أن استخدامك يمتثل لجميع الشروط والقوانين ذات الصلة.
آراء اللاعبين عنّا
@expressvpn لقد تمكنت من الحصول على الخدمة التي أحتاجها للألعاب 10/10 على جميع المنصات، شكرا، كنت بحاجة إلى هذه الخدمة!
واو @expressvpn، شكرا على الاتصال السريع، أنا أستمتع بخدمات البث واللعب دون مشاكل مع أني أسكن في الريف!
أول #vpn يتيح كل ذلك لي.
جيد! نعم. إنها أسرع شبكة VPN استخدمتها حتى الآن. لا أقوم حتى بإيقاف تشغيله عند اللعب. بالكاد ألاحظها.
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