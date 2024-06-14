ما الذي يعتبر ping جيدا للألعاب؟

يختلف البينغ باختلاف الألعاب التي تلعبها وأسلوب لعبك. ومن المهم ملاحظة أنه من المستحيل تحقيق بينغ يساوي 0. ومع ذلك، إليك نبذة عن سرعات البينغ:

أقل من 20 مللي ثانية

ممتاز يعني هذا عادة جودة مرئيات عالية وأوقات رد فعل سريعة. لن يواجه اللاعبون أي تأخير (لاغ).

20 مللي ثانية - 50 مللي ثانية

جيد جدا النطاق الأكثر شيوعا للاعبين الذين يبحثون عن اللعب السلس والسريع الاستجابة على الخوادم المحلية أو الإقليمية.

50 مللي ثانية - 100 مللي ثانية

مقبول غالبا ما يقع اللاعبون الذين يتصلون بالخوادم الدولية في هذا النطاق. يصاحبه تأخرا عرضيا وبعض الانخفاض في الأداء.

100 مللي ثانية - 300 مللي ثانية

ضعيف على الرغم من أنه يمكن اللعب في هذا النطاق، إلا أن البينغ قد يكون مزعجا للغاية. توقّع حدوث تأخيرات أثناء اللعب والتقطيع في رسومات الجرافيك.

أكثر من 300 ملي ثانية

سيء بالنسبة لبعض اللاعبين، لا يمكن اللعب على الإطلاق بالبينغ في هذا النطاق. سيلاحظ اللاعبون تأخيرات (لاغ)، وتأخيرا في أوقات الاستجابة وتباطؤا في رسومات الجرافيك.