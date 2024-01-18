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مدير كلمات المرور المدمج في ExpressVPN

يساعدك ExpressVPN Keys على تخزين عدد غير محدود من كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان والملاحظات الآمنة على جميع الأجهزة بكل أمان، كما ينبهك أيضا عن عمليات تسريب البيانات وكلمات المرور الضعيفة.

وأفضل ما في الأمر أن Keys متوفر مع جميع باقات اشتراك ExpressVPN.

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قم بتأمين كلمات المرور إلى جميع حساباتك على الإنترنت باستخدام ExpressVPN Keys.
برنامج ExpressVPN Keys: مدير كلمات المرور الآمن وسهل الاستخدام
يشبه مدير كلمات المرور خزانة حديدية على الإنترنت تساعدك على حفظ معلوماتك الشخصية.

ما هو مدير كلمات المرور؟

مدير كلمات المرور هو برنامج آمن لحفظ كلمات المرور والمعلومات الشخصية في قبو رقمي مشفر. ويتيح لك هذا البرنامج ملء هذه المعلومات تلقائيا في مواقع الويب والتطبيقات.

استخدم مدير كلمات المرور ExpressVPN Keys لإنشاء كلمات مرور قوية.

كيفية استخدام مدير كلمات المرور

يمكن لمديري كلمات المرور مثل ExpressVPN Keys إنشاء وحفظ كلمات مرور آمنة خاصة بجميع حساباتك على الإنترنت، ثم تعبئتها تلقائيا عند تسجيل الدخول.

بالإضافة إلى أسماء المستخدمين وكلمات المرور، يتيح لك برنامج ExpressVPN Keys أيضا حفظ ملاحظات ومعلومات بطاقات الائتمان بشكل آمن وإنشاء رموز المصادقة الثنائية (2FA) للتطبيقات والمواقع المتوافقة.

يتم تشفير جميع البيانات المخزنة في قبو رقمي آمن باستخدام كلمة السر الرئيسية والتي لا يعرفها أحد إلا أنت ولا يمكن للشركة الاطلاع عليها.

يسجل ExpressVPN Keys كلمات المرور الخاصة بك.

لماذا تحتاج إلى استخدام مدير كلمات المرور؟

يعد إنشاء وتذكر كلمات المرور لتسجيل الدخول إلى جميع حساباتك أمرا صعبا، ولهذا السبب يلجأ العديد من مستخدمي الإنترنت إلى اختيار كلمات مرور غير آمنة أو متشابهة. هذا ما قد يعرض الحسابات لخروقات أمنية وتسريبات البيانات.

يجعل استخدام مدير كلمات المرور نشاطاتك الرقمية أسهل وأسرع وأكثر أمانا لأن ExpressVPN Keys برنامج مدعم بمولد كلمات مرور طويلة ومعقدة أكثر أمانا لحمايتك من الهجمات الإلكترونية مثل هجوم القوة العمياء. إذا تم الكشف عن كلمات المرور الخاصة بك في تسريبات على الإنترنت، فيمكن لمدير كلمات المرور تنبيهك بذلك.

لا أحد باستثناء المستخدم يمكنه قراءة كلمات المرور المحفوظة في ExpressVPN Keys.

ما الذي يجعل مدير كلمات المرور آمنا؟

يعتمد ExpressVPN Keys على تشفير المعرفة الصفرية للحفاظ على خصوصية بياناتك. الشخص الوحيد القادر على قراءة كلمات المرور هو المستخدم نفسه، ولا يمكن للشركة الاطلاع عليها. لذلك حتى لو كان هناك خرق لبيانات السيرفرات الآمنة، فإن بياناتك تكون دائما محمية.

صمّم ExpressVPN Keys من قبل خبراء الأمن الرقمي وهم نفس مطوري برنامج VPN الرائد (ExpressVPN) وبروتوكول Lightway السريع. تم تصميم مدير كلمات المرور للحفاظ على أمانك ويمنحك القدرة على حماية بياناتك.

لقد أجريت عمليات تدقيق على ExpressVPN Keys من قبل Cure53، وهي شركة مستقلة مختصة في الأمن السيبراني، وذلك في إطار سياسة شركتنا الرامية لضمان الأمان على الأنظمة الأساسية iOS و Android بالإضافة إلى متصفح Chrome.

ميزات ExpressVPN Keys

تسجيلات الدخول المخزنة في ExpressVPN Keys.

تخزين غير محدود لكلمات المرور والمزيد

لا تقلق أبدا بشأن نفاد مساحة التخزين المتوفرة، حيث لا يوجد حد أقصى لعدد كلمات المرور والملاحظات الآمنة وبطاقات الائتمان التي يمكنك تخزينها في Keys.

حقل تسجيل الدخول المملوء تلقائيا.

الملء التلقائي على جميع التطبيقات والأجهزة

يقوم Keys بتحديد حقول كلمة المرور تلقائيا ويعرض عليك ملء تلك الحقول حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات بنقرة واحدة.

حقل إنشاء كلمة المرور.

إنشاء كلمات مرور آمنة وقوية

يحتوي Keys على مولد كلمات مرور عشوائية. ويُمكّنك هذا البرنامج من إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب من حساباتك الإلكترونية.

رسم لميزة أمان كلمات المرور الخاصة ببرنامج Keys

مراقبة أمان كلمات المرور

يمكن لبرنامج ExpressVPN Keys تحديد كلمات المرور الضعيفة ومساعدتك على تأمينها وتنبيهك بأي كلمات مرور مكشوفة من جراء عمليات تسريب البيانات.

مقفلة آمنة مع حقول كلمة المرور.

تشفير المعرفة الصفرية

لا يمكن فك التشفير إلا باستخدام كلمة السر الرئيسية والتي لا يعرفها أحد سواك أو بياناتك البيومترية والتي لا يمتلكها أحد سواك، ويعني هذا أن المعلومات آمنة جدا لدرجة أنه لا يمكن حتى للشركة نفسها الوصول إليها.

رمز ExpressVPN Keys للمصادقة الثنائية (2FA)

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المصادقة الثنائية 2FA

يمكنك تعزيز أمان حساباتك على الإنترنت بفضل المصادقة الثنائية. احصل على Keys لإنشاء رموز فريدة تستخدم مرة واحدة فقط عند تسجيل الدخول.

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الوصول إلى ExpressVPN Keys عبر كل أجهزتك.

الخصوصية وأمان كلمات المرور في تطبيق واحد

Keys مدرج في جميع باقات ExpressVPN وهو متاح في تطبيقات iOS و Android. هل تريد استخدام Keys على جهاز الكمبيوتر؟ يمكنك تنزيل إضافة Keys لـمتصفح Google Chrome، وهو متوفر أيضا في متصفحات Brave و Edge و Opera و Vivaldi.

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الأسئلة الشائعة: مدير كلمات المرور

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