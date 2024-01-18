مدير كلمات المرور المدمج في ExpressVPN
يساعدك ExpressVPN Keys على تخزين عدد غير محدود من كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان والملاحظات الآمنة على جميع الأجهزة بكل أمان، كما ينبهك أيضا عن عمليات تسريب البيانات وكلمات المرور الضعيفة.
وأفضل ما في الأمر أن Keys متوفر مع جميع باقات اشتراك ExpressVPN.
ما هو مدير كلمات المرور؟
مدير كلمات المرور هو برنامج آمن لحفظ كلمات المرور والمعلومات الشخصية في قبو رقمي مشفر. ويتيح لك هذا البرنامج ملء هذه المعلومات تلقائيا في مواقع الويب والتطبيقات.
كيفية استخدام مدير كلمات المرور
يمكن لمديري كلمات المرور مثل ExpressVPN Keys إنشاء وحفظ كلمات مرور آمنة خاصة بجميع حساباتك على الإنترنت، ثم تعبئتها تلقائيا عند تسجيل الدخول.
بالإضافة إلى أسماء المستخدمين وكلمات المرور، يتيح لك برنامج ExpressVPN Keys أيضا حفظ ملاحظات ومعلومات بطاقات الائتمان بشكل آمن وإنشاء رموز المصادقة الثنائية (2FA) للتطبيقات والمواقع المتوافقة.
يتم تشفير جميع البيانات المخزنة في قبو رقمي آمن باستخدام كلمة السر الرئيسية والتي لا يعرفها أحد إلا أنت ولا يمكن للشركة الاطلاع عليها.
لماذا تحتاج إلى استخدام مدير كلمات المرور؟
يعد إنشاء وتذكر كلمات المرور لتسجيل الدخول إلى جميع حساباتك أمرا صعبا، ولهذا السبب يلجأ العديد من مستخدمي الإنترنت إلى اختيار كلمات مرور غير آمنة أو متشابهة. هذا ما قد يعرض الحسابات لخروقات أمنية وتسريبات البيانات.
يجعل استخدام مدير كلمات المرور نشاطاتك الرقمية أسهل وأسرع وأكثر أمانا لأن ExpressVPN Keys برنامج مدعم بمولد كلمات مرور طويلة ومعقدة أكثر أمانا لحمايتك من الهجمات الإلكترونية مثل هجوم القوة العمياء. إذا تم الكشف عن كلمات المرور الخاصة بك في تسريبات على الإنترنت، فيمكن لمدير كلمات المرور تنبيهك بذلك.
ما الذي يجعل مدير كلمات المرور آمنا؟
يعتمد ExpressVPN Keys على تشفير المعرفة الصفرية للحفاظ على خصوصية بياناتك. الشخص الوحيد القادر على قراءة كلمات المرور هو المستخدم نفسه، ولا يمكن للشركة الاطلاع عليها. لذلك حتى لو كان هناك خرق لبيانات السيرفرات الآمنة، فإن بياناتك تكون دائما محمية.
صمّم ExpressVPN Keys من قبل خبراء الأمن الرقمي وهم نفس مطوري برنامج VPN الرائد (ExpressVPN) وبروتوكول Lightway السريع. تم تصميم مدير كلمات المرور للحفاظ على أمانك ويمنحك القدرة على حماية بياناتك.
لقد أجريت عمليات تدقيق على ExpressVPN Keys من قبل Cure53، وهي شركة مستقلة مختصة في الأمن السيبراني، وذلك في إطار سياسة شركتنا الرامية لضمان الأمان على الأنظمة الأساسية iOS و Android بالإضافة إلى متصفح Chrome.
ميزات ExpressVPN Keys
تخزين غير محدود لكلمات المرور والمزيد
لا تقلق أبدا بشأن نفاد مساحة التخزين المتوفرة، حيث لا يوجد حد أقصى لعدد كلمات المرور والملاحظات الآمنة وبطاقات الائتمان التي يمكنك تخزينها في Keys.
الملء التلقائي على جميع التطبيقات والأجهزة
يقوم Keys بتحديد حقول كلمة المرور تلقائيا ويعرض عليك ملء تلك الحقول حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات بنقرة واحدة.
إنشاء كلمات مرور آمنة وقوية
يحتوي Keys على مولد كلمات مرور عشوائية. ويُمكّنك هذا البرنامج من إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب من حساباتك الإلكترونية.
مراقبة أمان كلمات المرور
يمكن لبرنامج ExpressVPN Keys تحديد كلمات المرور الضعيفة ومساعدتك على تأمينها وتنبيهك بأي كلمات مرور مكشوفة من جراء عمليات تسريب البيانات.
تشفير المعرفة الصفرية
لا يمكن فك التشفير إلا باستخدام كلمة السر الرئيسية والتي لا يعرفها أحد سواك أو بياناتك البيومترية والتي لا يمتلكها أحد سواك، ويعني هذا أن المعلومات آمنة جدا لدرجة أنه لا يمكن حتى للشركة نفسها الوصول إليها.
الحصول على رموز
المصادقة الثنائية 2FA
يمكنك تعزيز أمان حساباتك على الإنترنت بفضل المصادقة الثنائية. احصل على Keys لإنشاء رموز فريدة تستخدم مرة واحدة فقط عند تسجيل الدخول.
الخصوصية وأمان كلمات المرور في تطبيق واحد
Keys مدرج في جميع باقات ExpressVPN وهو متاح في تطبيقات iOS و Android. هل تريد استخدام Keys على جهاز الكمبيوتر؟ يمكنك تنزيل إضافة Keys لـمتصفح Google Chrome، وهو متوفر أيضا في متصفحات Brave و Edge و Opera و Vivaldi.
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تنزيل لنظام iOS (في App Store)
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تنزيل لنظام Android (في Google Play Store)
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تنزيل إضافة لمتصفح Google Chrome (في Chrome Web Store)
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الأسئلة الشائعة: مدير كلمات المرور
يعتمد مديرو كلمات المرور مثل ExpressVPN Keys على خوارزميات التشفير الحديثة لإنشاء كلمات مرور عشوائية وفريدة ومعقدة من الصعب اختراقها.
قد يكون تخزين كلمات المرور في متصفحات الويب مثل Chrome و Safari و Firefox و Opera أمرا سهلا، لكنه غير آمن، إذ يمكن لأي شخص يستخدم أجهزتك الحصول على كلمات المرور الخاصة بك بكل سهولة. ويمكن أيضا الوصول إلى كلمات المرور إذا تم اختراق متصفح الويب أو إصابته ببرمجيات خبيثة.
يعد مدير كلمات المرور الآمن مثل ExpressVPN Keys الحل الأمثل لتخزين المعلومات الشخصية وحمايتها. يمكن أيضا استيراد كلمات المرور المحفوظة في متصفحات الويب لتخزينها في ExpressVPN Keys.
يتيح لك استخدام برنامج آمن مثل ExpressVPN Keys إنشاء كلمات مرور طويلة ومعقدة لتسجيل الدخول إلى حساباتك على الإنترنت، ويساعدك مدير كلمات المرور على تخزين بياناتك وتعبئتها تلقائيا عند الحاجة. هذا يجعل جميع حساباتك أكثر أمانا.
ويعد أمان برنامج مدير مكلمات المرور الذي تستخدمه أمرا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بحماية معلوماتك الشخصية. على سبيل المثال، يعتمد ExpressVPN Keys على تشفير المعرفة الصفرية مما يضمن خصوصية البيانات التي لا يمكن لأحد الاطلاع عليها إلا المستخدم نفسه، ولا يمكن حتى لمزود مدير كلمات المرور الوصول إليها. غالبا ما يختار المستخدمون برنامجا آمنا تمت مراجعته من قبل مؤسسات مستقلة كإثبات فعلي لشفافيته وأمانه.
يمكن لـبرنامج ExpressVPN Keys أيضا تنبيهك إذا تم الكشف عن كلمات المرور الخاصة بك في تسريبات البيانات على الإنترنت ومساعدتك على إصلاح المشكلات لحماية معلوماتك الشخصية وخصوصيتك. يمكنك أيضا استخدام Keys كأداة مصادقة لإنشاء كلمات مرور تستعمل لمرة واحدة لأي من حساباتك عبر المصادقة الثنائية (2FA) - وهذه إحدى أفضل الطرق لحماية أمانك في حالة تعرض كلمات المرور للاختراق.
نعم، ما عليك سوى تثبيت إضافة ExpressVPN Keys على متصفح Chrome (أو متصفحات أخرى مستندة إلى Chromium مثل Edge و Opera و Brave و Vivaldi) للوصول بشكل آمن إلى كلمات المرور المحفوظة على جهاز الكمبيوتر وإدارتها.
للوصول إلى كلمات المرور المحفوظة على هاتفك المحمول، افتح تطبيق ExpressVPN لنظام Android أو iOS وانقر على Keys، ثم افتح قفل البرنامج باستخدام كلمة السر الرئيسية أو البيانات البيومترية.
للوصول إلى كلمات المرور المحفوظة على جهاز الكمبيوتر، انقر على إضافة ExpressVPN Keys للمتصفح وأدخل كلمة السر الرئيسية لفتح قفل مدير كلمات المرور.
هذه أمثلة عن أفضل الممارسات لحماية كلمات المرور:
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لا تشارك كلمات المرور الخاصة بك مع الآخرين
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استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب على الإنترنت
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تجنب كلمات المرور سهلة التخمين
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لا تستخدم البيانات الشخصية مثل اسمك أو عيد ميلادك أو معلومات عن أحد أفراد عائلتك
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استخدم كلمات مرور طويلة يصعب تخمينها أو تشفيرها (ولكن من السهل تذكرها)
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لا تحفظ كلمة المرور في مكان يسهل اختراقه على الإنترنت
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زر مواقع مثل Have I Been Pwned لمعرفة ما إذا خرقت كلمات المرور الخاصة بك في تسريبات للبيانات على الإنترنت
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استخدم برنامجا لإنشاء وتخزين كلمات مرور آمنة وفريدة لكل حساباتك وتعبئتها تلقائيا عند الحاجة بكل سهولة
بالإضافة إلى حماية بيانات تسجيلات الدخول، يمكن استخدام ExpressVPN Keys لتخزين الملاحظات الآمنة و بطاقات الائتمان/الخصم ، وتشمل الملاحظات الآمنة أي معلومات تريد الحفاظ على خصوصيتها مثل رقم جواز السفر أو تفاصيل بوليصة التأمين أو البيانات الطبية.
برنامج Keys مدعم بمولد كلمات مرور لمساعدتك على إنشاء كلمات مرور آمنة وفريدة وعشوائية. يمكنك استخدام Keys للمصادقة على إنشاء كلمة مرور لمرة واحدة من أجل تسجيل الدخول إلى حسابات مدعومة بالمصادقة الثنائية 2FA، وهي بمثابة طبقة إضافية من الحماية تمنع الوصول غير المصرح به إلى حساباتك حتى لو تم اختراق كلمات المرور.
لا يوجد حد أقصى لعدد المعلومات التي يمكنك تخزينها في Keys كما هو الحال بالنسبة لأسماء المستخدمين وكلمات المرور. يتيح لك البرنامج تصدير بياناتك المخزنة من تطبيق Android أو iOS إلى حساب آخر أو خدمة مدير كلمات مرور أخرى.
توفر ExpressVPN مجموعة واسعة من المقالات حول إعداد البرنامج واستخدامه واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكنك التواصل مع فريق الدعم المتاح 24/7 لمزيد من المعلومات.
أفضل حماية للبيانات الشخصية
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