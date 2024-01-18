كيفية استخدام مدير كلمات المرور

يمكن لمديري كلمات المرور مثل ExpressVPN Keys إنشاء وحفظ كلمات مرور آمنة خاصة بجميع حساباتك على الإنترنت، ثم تعبئتها تلقائيا عند تسجيل الدخول.

بالإضافة إلى أسماء المستخدمين وكلمات المرور، يتيح لك برنامج ExpressVPN Keys أيضا حفظ ملاحظات ومعلومات بطاقات الائتمان بشكل آمن وإنشاء رموز المصادقة الثنائية (2FA) للتطبيقات والمواقع المتوافقة.



يتم تشفير جميع البيانات المخزنة في قبو رقمي آمن باستخدام كلمة السر الرئيسية والتي لا يعرفها أحد إلا أنت ولا يمكن للشركة الاطلاع عليها.

