فقاعة الحماية الشخصية

أمان VPN ليس بالضرورة أن يكون معقدا. مع تشغيل Aircove، يتم حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك بالكامل - ويمكن للأصدقاء والعائلة مشاركة VPN الخاص بك! وذلك لأن Aircove يعتبر واحدا من الأجهزة الثمانية التي يمكنك توصيلها في آن واحد ببرنامج ExpressVPN ضمن اشتراك واحد.

لديك تحكم كامل على أي الأجهزة تتصل بأي موقع لخادم VPN، أو ما إذا كانت تتصل بـ VPN أو الإنترنت على الإطلاق. ومع ميزات الحماية المتقدمة، يمكنك حتى ضبط إعدادات الرقابة الأبوية وحماية عائلتك من المحتوى الضار والصريح.