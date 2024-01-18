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أفضل إضافة VPN لمتصفح Chrome

  • تصفح آمن بسرعات فائقة
  • إخفاء الموقع الجغرافي في متصفح الويب
  • التحكم في تطبيق ExpressVPN عبر Google Chrome
  • سيرفرات في 105 دولة للحصول على عناوين IP جديدة
  • تصفح آمن بسرعات فائقة
  • إخفاء الموقع الجغرافي في متصفح الويب
  • التحكم في تطبيق ExpressVPN عبر Google Chrome
  • سيرفرات في 105 دولة للحصول على عناوين IP جديدة

متوافق مع أنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux

احصل على ExpressVPN
تحميل إضافة VPN

لديك حساب EXPRESSVPN؟ نزّل إضافة VPN إلى Chrome الآن.

أفضل إضافة VPN لمتصفح Chrome.
استخدم إضافة ExpressVPN لمتصفحات الويب كواجهة مستخدم رسومية (GUI).

ما هو VPN لمتصفح Chrome؟

إضافة VPN لمتصفح Chrome هو برنامج يندمج مع متصفح الويب مدعّم بميزات إضافية مثل تشفير البيانات. يمكنك تنزيل إضافة ExpressVPN لأن جوجل كروم لا يتوفر على شبكة خاصة افتراضية.

تستخدم إضافة ExpressVPN لجوجل كروم كجهاز تحكم عن بعد خاص بالتطبيق الأصلي المثبت في جهازك. يمكنك الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية أو قطع الاتصال واختيار موقع السيرفر وتغيير إعدادات التطبيق عبر متصفح الويب. نظرا لأن الإضافة تتحكم في التطبيق كامل الميزات، فهي لا تؤمّن حركة الاتصال في المتصفح فحسب، بل جميع أنشطة الإنترنت في جهازك بواسطة أحدث تكنولوجيات التشفير.

احصل على ExpressVPN

ما الفائدة من استخدام VPN في Chrome؟

اتصل بالشبكة العنكبوتية بأمان وطمأنينة واحصل على أفضل أنظمة تشفير البيانات. يمكنك استخدام ميزات انتحال الموقع والتحكم في تطبيق ExpressVPN بواسطة متصفح كروم.

قفل أخضر آمن.

انتحال الموقع

فعّل ميزة انتحال الموقع الجغرافي لمنع HTML5 من الكشف عن موقعك الفعلي. يمكنك مطابقة موقعك الظاهر في متصفحك مع موقع سيرفر VPN.

مظاريف.

الحماية من برامج التتبع

احم بياناتك الشخصية وامنع محركات البحث والمسوقين من تعقب سجلات التصفح. يمكنك تشفير حركة الإنترنت وتجنب الإعلانات المستهدفة باستخدام عنوان IP آمن.

إنترنت بلا حدود: خريطة تضم مواقع في أوروبا والأمريكتين.

اتصال سهل وسريع

شغّل حماية الشبكة الخاصة الافتراضية وأوقف تشغيلها مباشرة من نافذة متصفح Chrome أو Brave أو Vivaldi. تجعل تطبيقات ExpressVPN الاتصال بشبكتنا أمرا سهلا.

رمز تقاطع فوق أيقونة ملف.

حماية عنوان IP

تواجه بعض التطبيقات مشكلة تسريبات WebRTC التي قد تكشف عن عنوان IP الخاص بك حتى لو كنت تستخدم شبكة خاصة افتراضية (VPN). يحظر برنامجنا WebRTC لضمان تجربة آمنة عبر الإنترنت.

صورة تتضمن 5 مواقع VPN

إلغاء حظر التطبيقات والمواقع

احصل على عنوان IP جديد وتحرر من القيود المرتبطة بالموقع الجغرافي التي يمكن أن تمنعك من الوصول إلى مواقع الويب والفيديوهات في متصفحك.

شبكة خاصة افتراضية متميزة رقم 1 في العالم (صورة على شكل المعيّن)

الخصوصية على شبكات Wi-Fi

قد يعرضك الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة للهجمات السيبرانية. احم بياناتك باستخدام برنامج VPN عند الاتصال بالشبكات المفتوحة.

احصل على ExpressVPN

طريقة الحصول على إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome

الخطوة 1

الخطوة 1 من الاتصال بشبكة VPN في الديسكتوب أو اللابتوب.

احصل على ExpressVPN وثبت التطبيق على جهاز الكمبيوتر، ثم حمّل إضافة VPN على Chrome.

الخطوة 2

الخطوة 2 من الاتصال بشبكة VPN في الموبايل والديسكتوب واللابتوب.

اختر موقع سيرفر VPN في الإضافة وانقر على "زر التشغيل" للاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية.

الخطوة 3

الخطوة 3: تثبيت VPN. تطبيق متصل.

بمجرد اتصالك، ستتمكن من استخدام الإنترنت بأمان وخصوصية.

إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome: الميزات الرئيسية

أفضل برنامج VPN لمتصفح Chrome هو ExpressVPN، فهو يتوفر على ميزات متقدمة مصممة لتحسين تجربتك على الإنترنت.

التحقق من اتصال VPN

اطّلع على أيقونة الاتصال في شريط أدوات المتصفح لمعرفة الوضع الحالي للشبكة الخاصة الافتراضية.

الاتصال التلقائي عند التشغيل

اتصل تلقائيا بآخر موقع سيرفر استخدمته عند تشغيل Chrome.

الاتصال بسيرفرات متعددة

اتصل بسيرفرات VPN في 105 دولة واحصل على عنوان IP أينما كنت في العالم.

تفعيل الوضع الداكن

اضبط لون واجهة إضافة المتصفح واختر الوضع الداكن فهو أكثر راحة للعينين.

الاستخدام على 8 أجهزة

ثبّت ExpressVPN على جميع أجهزتك واتصل بثمانية أجهزة في آن واحد.

سيرفرات فائقة السرعة

تعتمد ExpressVPN على سيرفرات 10 جيجابايت في الثانية وتقدم أعلى سرعات ممكنة.

الخصوصية الرقمية

خصوصيتك حق مشروع. لهذا السبب لا تحتفظ ExpressVPN بسجلات النشاطات أو الاتصالات.

خدمة دعم 24/7

تواصل مع فريق الدعم في أي وقت لمساعدتك على ضبط الإعدادات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

احصل على ExpressVPN

ما الفرق بين إضافة VPN والبروكسي؟

استخدم إضافة ExpressVPN لمتصفحات الويب كواجهة مستخدم رسومية (GUI).

تحمي إضافات VPN وبرامج البروكسي بيانات التصفح بطرق مختلفة. تتيح لك إضافة VPN اتصالا مشفرا وآمنا بين متصفحك والإنترنت. وهذا يعني أن أنشطتك على الويب مثل الدخول إلى مواقع البث أو التصفح بأمان مخفية عن القراصنة والمتتبعين وحتى عن مزودي خدمات الإنترنت.

يخفي البروكسي عنوان IP الخاص بك فقط ويوجه حركة التصفح إلى سيرفر مختلف ولكن دون تشفير إضافي. سيساعدك ذلك على إخفاء موقعك ولكنه لا يوفر مستويات الخصوصية والأمان نفسها المتاحة في الشبكات الخاصة الافتراضية. ستظل حركة تصفحك مكشوفة، إذ يمكن لمزودي خدمات الإنترنت ومديري الشبكات الاطلاع عليها.

تحافظ إضافة ExpressVPN على خصوصية وأمان نشاطاتك عبر الإنترنت بينما يغير البروكسي ببساطة عنوان IP الخاص بك. إن إضافة VPN هي الخيار الأفضل للحصول خصوصية فعلية على الإنترنت.

استخدم إضافة ExpressVPN لمتصفحات الويب كواجهة مستخدم رسومية (GUI).

هل يمكنني استخدام إضافة VPN مجانية لمتصفح Chrome؟

لا ينصح باستخدام إضافات VPN المجانية. قد تعدك هذه الخدمات بحماية الخصوصية دون مقابل، إلا أنها غالبا ما توفر حماية غير كافية وتجعل بياناتك عرضة للتهديدات الإلكترونية، كما قد تبطئ تصفحك ولا تتوفر إلا على عدد محدود من السيرفرات وتغطي فقط حركة التصفح على متصفحك بدلا من جهازك بالكامل.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو كيفية إدارة الشبكات الخاصة الافتراضية المجانية دون فرض رسوم على المستخدمين. يعتمد الكثير منها على تسجيل وبيع بيانات المستخدمين إلى جهات خارجية، بما في ذلك أنشطة التصفح والمعلومات الشخصية. وهذا يتعارض مع الغرض الرئيسي لشبكات VPN وهو حماية خصوصيتك وتأمين أنشطتك الإلكترونية.

في المقابل، يعطي ExpressVPN الأولوية لخصوصية المستخدم، فبرنامجنا يتوفر على أحدث تكنولوجيات التشفير وشبكة كبيرة من السيرفرات السريعة. وتطبق شركتنا سياسة صارمة ضد الاحتفاظ بالسجلات التي تضمن لك الحفاظ على خصوصية أنشطتك الرقمية وأمانها.

استخدم إضافة ExpressVPN لمتصفحات الويب كواجهة مستخدم رسومية (GUI).

طريقة استخدام VPN في وضع التصفح الخفي

إذا كنت حريصا على خصوصيتك، فمن المهم أن تستخدم شبكة خاصة افتراضية حتى لو كنت تفضّل التصفح الخفي. بينما يساهم التصفح الخفي في الحد من عمليات التتبع عبر ملفات تعريف الارتباط وبصمات المتصفح، إلا أنه لا يخفي عنوان IP ولا يمنع مزود خدمة الإنترنت من تتبع سجلات DNS.

لاستخدام إضافة ExpressVPN في وضع التصفح المتخفي على Google Chrome:

  • انقر فوق ⋮> المزيد من الأدوات > الإضافات.

  • حدد إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome وانقر فوق التفاصيل.

  • انتقل للأسفل وفعّل زر السماح في وضع التصفح المتخفي

يمكنك الآن فتح نافذة جديدة في وضع التصفح الخفي مع الخصوصية والأمان الإضافيين الموفرين في الشبكة الخاصة الافتراضية.

احصل على ExpressVPN

تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة

يتيح لك اشتراك ExpressVPN تنزيل تطبيق VPN على جميع المنصات المشهورة. بالإضافة إلى Chrome، يمكنك تنزيل ExpressVPN على جميع الأنظمة والمنصات الشائعة واستخدام التطبيق على ثمانية أجهزة في آن واحد.

تنزيل تطبيقات ExpressVPN.
VPN لنظام Windows
VPN لنظام Mac
VPN لنظام Android
VPN لنظام iOS
VPN لنظام Linux
إضافة VPN لمتصفح Edge
VPN للتلفزيونات الذكية
VPN لأجهزة Fire Stick
VPN لأجهزة Android TV
VPN لأجهزة Apple TV
VPN لأجهزة PlayStation
VPN لأجهزة الراوتر
احصل على ExpressVPN

آمن وموثوق به: تدقيقات أمنية أجريت على إضافة ExpressVPN إلى متصفح Chrome

تنزيل تطبيقات ExpressVPN.

خضعت إضافة ExpressVPN إلى عمليات تدقيق أمنية شاملة من قبل شركة Cure53 المختصة في مجال الأمن السيبراني:

وسلط ماريو هايديريتش (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cure53) الضوء على القاعدة الأمنية الصارمة التي يتمتع بها برنامجنا قائلا: ”عموما وبعد الانتهاء من هذا التدقيق، لا يمكن لفريقنا المختص إلا القول أن فريق ExpressVPN قد أرسى بالفعل أسسا أمنية محكمة لإضافة المتصفح.“

إضافة إلى عمليات التدقيق، تحرص ExpressVPN أيضا على تعزيز قدراتها الدفاعية بصورة استباقية عبر برنامج يكافئ اكتشاف الثغرات الأمنية، إذ ندعو خبراء الأمن الرقمي في جميع أنحاء العالم لتحديد الثغرات الأمنية في أنظمتنا بما في ذلك إضافات المتصفح، فنحن ملتزمون دائما بالتحسين الأمني المستمر.

آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN

    4.7 من 5

    4.4 من 5

    ممتاز

    أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.

    TopherZ143

    VPN ممتاز!

    أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.

    king bishop

    عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.

    أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!

    Dustin greiger

    @D_Geiger

    يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.

    ashbc

    @BCoinChaos

    أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍

    nima088

    @Nill088

    ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.

    كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.

    برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

    قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.

    ورد ذكره في:

    الأسئلة الشائعة: إضافة VPN لمتصفح Chrome

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    يوم لاسترداد
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