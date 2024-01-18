أفضل إضافة VPN لمتصفح Chrome
- تصفح آمن بسرعات فائقة
- إخفاء الموقع الجغرافي في متصفح الويب
- التحكم في تطبيق ExpressVPN عبر Google Chrome
- سيرفرات في 105 دولة للحصول على عناوين IP جديدة
- تصفح آمن بسرعات فائقة
- إخفاء الموقع الجغرافي في متصفح الويب
- التحكم في تطبيق ExpressVPN عبر Google Chrome
- سيرفرات في 105 دولة للحصول على عناوين IP جديدة
متوافق مع أنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux
لديك حساب EXPRESSVPN؟ نزّل إضافة VPN إلى Chrome الآن.
ما هو VPN لمتصفح Chrome؟
إضافة VPN لمتصفح Chrome هو برنامج يندمج مع متصفح الويب مدعّم بميزات إضافية مثل تشفير البيانات. يمكنك تنزيل إضافة ExpressVPN لأن جوجل كروم لا يتوفر على شبكة خاصة افتراضية.
تستخدم إضافة ExpressVPN لجوجل كروم كجهاز تحكم عن بعد خاص بالتطبيق الأصلي المثبت في جهازك. يمكنك الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية أو قطع الاتصال واختيار موقع السيرفر وتغيير إعدادات التطبيق عبر متصفح الويب. نظرا لأن الإضافة تتحكم في التطبيق كامل الميزات، فهي لا تؤمّن حركة الاتصال في المتصفح فحسب، بل جميع أنشطة الإنترنت في جهازك بواسطة أحدث تكنولوجيات التشفير.
ما الفائدة من استخدام VPN في Chrome؟
اتصل بالشبكة العنكبوتية بأمان وطمأنينة واحصل على أفضل أنظمة تشفير البيانات. يمكنك استخدام ميزات انتحال الموقع والتحكم في تطبيق ExpressVPN بواسطة متصفح كروم.
انتحال الموقع
فعّل ميزة انتحال الموقع الجغرافي لمنع HTML5 من الكشف عن موقعك الفعلي. يمكنك مطابقة موقعك الظاهر في متصفحك مع موقع سيرفر VPN.
الحماية من برامج التتبع
احم بياناتك الشخصية وامنع محركات البحث والمسوقين من تعقب سجلات التصفح. يمكنك تشفير حركة الإنترنت وتجنب الإعلانات المستهدفة باستخدام عنوان IP آمن.
اتصال سهل وسريع
شغّل حماية الشبكة الخاصة الافتراضية وأوقف تشغيلها مباشرة من نافذة متصفح Chrome أو Brave أو Vivaldi. تجعل تطبيقات ExpressVPN الاتصال بشبكتنا أمرا سهلا.
حماية عنوان IP
تواجه بعض التطبيقات مشكلة تسريبات WebRTC التي قد تكشف عن عنوان IP الخاص بك حتى لو كنت تستخدم شبكة خاصة افتراضية (VPN). يحظر برنامجنا WebRTC لضمان تجربة آمنة عبر الإنترنت.
إلغاء حظر التطبيقات والمواقع
احصل على عنوان IP جديد وتحرر من القيود المرتبطة بالموقع الجغرافي التي يمكن أن تمنعك من الوصول إلى مواقع الويب والفيديوهات في متصفحك.
الخصوصية على شبكات Wi-Fi
قد يعرضك الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة للهجمات السيبرانية. احم بياناتك باستخدام برنامج VPN عند الاتصال بالشبكات المفتوحة.
طريقة الحصول على إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome
الخطوة 1
احصل على ExpressVPN وثبت التطبيق على جهاز الكمبيوتر، ثم حمّل إضافة VPN على Chrome.
الخطوة 2
اختر موقع سيرفر VPN في الإضافة وانقر على "زر التشغيل" للاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية.
الخطوة 3
بمجرد اتصالك، ستتمكن من استخدام الإنترنت بأمان وخصوصية.
إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome: الميزات الرئيسية
أفضل برنامج VPN لمتصفح Chrome هو ExpressVPN، فهو يتوفر على ميزات متقدمة مصممة لتحسين تجربتك على الإنترنت.
التحقق من اتصال VPN
اطّلع على أيقونة الاتصال في شريط أدوات المتصفح لمعرفة الوضع الحالي للشبكة الخاصة الافتراضية.
الاتصال التلقائي عند التشغيل
اتصل تلقائيا بآخر موقع سيرفر استخدمته عند تشغيل Chrome.
الاتصال بسيرفرات متعددة
اتصل بسيرفرات VPN في 105 دولة واحصل على عنوان IP أينما كنت في العالم.
تفعيل الوضع الداكن
اضبط لون واجهة إضافة المتصفح واختر الوضع الداكن فهو أكثر راحة للعينين.
الاستخدام على 8 أجهزة
ثبّت ExpressVPN على جميع أجهزتك واتصل بثمانية أجهزة في آن واحد.
سيرفرات فائقة السرعة
تعتمد ExpressVPN على سيرفرات 10 جيجابايت في الثانية وتقدم أعلى سرعات ممكنة.
الخصوصية الرقمية
خصوصيتك حق مشروع. لهذا السبب لا تحتفظ ExpressVPN بسجلات النشاطات أو الاتصالات.
خدمة دعم 24/7
تواصل مع فريق الدعم في أي وقت لمساعدتك على ضبط الإعدادات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
ما الفرق بين إضافة VPN والبروكسي؟
تحمي إضافات VPN وبرامج البروكسي بيانات التصفح بطرق مختلفة. تتيح لك إضافة VPN اتصالا مشفرا وآمنا بين متصفحك والإنترنت. وهذا يعني أن أنشطتك على الويب مثل الدخول إلى مواقع البث أو التصفح بأمان مخفية عن القراصنة والمتتبعين وحتى عن مزودي خدمات الإنترنت.
يخفي البروكسي عنوان IP الخاص بك فقط ويوجه حركة التصفح إلى سيرفر مختلف ولكن دون تشفير إضافي. سيساعدك ذلك على إخفاء موقعك ولكنه لا يوفر مستويات الخصوصية والأمان نفسها المتاحة في الشبكات الخاصة الافتراضية. ستظل حركة تصفحك مكشوفة، إذ يمكن لمزودي خدمات الإنترنت ومديري الشبكات الاطلاع عليها.
تحافظ إضافة ExpressVPN على خصوصية وأمان نشاطاتك عبر الإنترنت بينما يغير البروكسي ببساطة عنوان IP الخاص بك. إن إضافة VPN هي الخيار الأفضل للحصول خصوصية فعلية على الإنترنت.
هل يمكنني استخدام إضافة VPN مجانية لمتصفح Chrome؟
لا ينصح باستخدام إضافات VPN المجانية. قد تعدك هذه الخدمات بحماية الخصوصية دون مقابل، إلا أنها غالبا ما توفر حماية غير كافية وتجعل بياناتك عرضة للتهديدات الإلكترونية، كما قد تبطئ تصفحك ولا تتوفر إلا على عدد محدود من السيرفرات وتغطي فقط حركة التصفح على متصفحك بدلا من جهازك بالكامل.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو كيفية إدارة الشبكات الخاصة الافتراضية المجانية دون فرض رسوم على المستخدمين. يعتمد الكثير منها على تسجيل وبيع بيانات المستخدمين إلى جهات خارجية، بما في ذلك أنشطة التصفح والمعلومات الشخصية. وهذا يتعارض مع الغرض الرئيسي لشبكات VPN وهو حماية خصوصيتك وتأمين أنشطتك الإلكترونية.
في المقابل، يعطي ExpressVPN الأولوية لخصوصية المستخدم، فبرنامجنا يتوفر على أحدث تكنولوجيات التشفير وشبكة كبيرة من السيرفرات السريعة. وتطبق شركتنا سياسة صارمة ضد الاحتفاظ بالسجلات التي تضمن لك الحفاظ على خصوصية أنشطتك الرقمية وأمانها.
طريقة استخدام VPN في وضع التصفح الخفي
إذا كنت حريصا على خصوصيتك، فمن المهم أن تستخدم شبكة خاصة افتراضية حتى لو كنت تفضّل التصفح الخفي. بينما يساهم التصفح الخفي في الحد من عمليات التتبع عبر ملفات تعريف الارتباط وبصمات المتصفح، إلا أنه لا يخفي عنوان IP ولا يمنع مزود خدمة الإنترنت من تتبع سجلات DNS.
لاستخدام إضافة ExpressVPN في وضع التصفح المتخفي على Google Chrome:
انقر فوق ⋮> المزيد من الأدوات > الإضافات.
حدد إضافة ExpressVPN لمتصفح Chrome وانقر فوق التفاصيل.
انتقل للأسفل وفعّل زر السماح في وضع التصفح المتخفي
يمكنك الآن فتح نافذة جديدة في وضع التصفح الخفي مع الخصوصية والأمان الإضافيين الموفرين في الشبكة الخاصة الافتراضية.
تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة
يتيح لك اشتراك ExpressVPN تنزيل تطبيق VPN على جميع المنصات المشهورة. بالإضافة إلى Chrome، يمكنك تنزيل ExpressVPN على جميع الأنظمة والمنصات الشائعة واستخدام التطبيق على ثمانية أجهزة في آن واحد.
آمن وموثوق به: تدقيقات أمنية أجريت على إضافة ExpressVPN إلى متصفح Chrome
خضعت إضافة ExpressVPN إلى عمليات تدقيق أمنية شاملة من قبل شركة Cure53 المختصة في مجال الأمن السيبراني:
تدقيق من قبل Cure53 على إضافة ExpressVPN للمتصفح (أكتوبر 2022)
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تدقيق أمني من قبل Cure53 على إضافة ExpressVPN للمتصفح (November 2018)
وسلط ماريو هايديريتش (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cure53) الضوء على القاعدة الأمنية الصارمة التي يتمتع بها برنامجنا قائلا: ”عموما وبعد الانتهاء من هذا التدقيق، لا يمكن لفريقنا المختص إلا القول أن فريق ExpressVPN قد أرسى بالفعل أسسا أمنية محكمة لإضافة المتصفح.“
إضافة إلى عمليات التدقيق، تحرص ExpressVPN أيضا على تعزيز قدراتها الدفاعية بصورة استباقية عبر برنامج يكافئ اكتشاف الثغرات الأمنية، إذ ندعو خبراء الأمن الرقمي في جميع أنحاء العالم لتحديد الثغرات الأمنية في أنظمتنا بما في ذلك إضافات المتصفح، فنحن ملتزمون دائما بالتحسين الأمني المستمر.
آراء المستخدمين حول برنامج ExpressVPN
4.7 من 5
4.4 من 5
ممتاز
أستخدم إكسبريس في بي إن على كل أجهزتي، الجوال، اللابتوب، التابلت، أبل تي في وغيرها وهو الأفضل بالنسبة لي.
TopherZ143
VPN ممتاز!
أنا مرتاح البال وأعرف أن عنوان IP الخاص بي غير معروف وغير مراقب.
king bishop
عينة من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدماتنا. يمكنك الاطّلاع على جميع التقييمات في App Store أو Google Play.
أنشأت حساب @expressvpn أمس. إنه القرار المثالي عند السفر خارج البلاد!
Dustin greiger
@D_Geiger
يمكنني القول أن خدمة @expressvpn رائعة. سهل الاستخدام، لذلك إذا كنت بحاجة إلى في بي إن أنصحك بإكسبريس.
ashbc
@BCoinChaos
أحب Express من حيث الأمان والسرعة وكل شيء 👍
nima088
@Nill088
ExpressVPN أفضل شبكة خاصة افتراضية حاليا لما تقدمه من أداء ثابت وأمان موثوق به.
كل شيء يتعلق بهذه الخدمة مميز عمليا. ExpressVPN ببساطة واحدة من أفضل الشبكات الخاصة الافتراضية حاليا.
برنامج ملائم لكل مستخدمي VPN المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.
قد نتعامل في بعض الحالات مع مواقع متخصصة لإحالة العملاء إلى خدماتنا.
ورد ذكره في:
الأسئلة الشائعة: إضافة VPN لمتصفح Chrome
نعم، استخدام إضافة ExpressVPN إلى متصفح كروم آمن، حيث تم تصميمها خصيصا مع الالتزام بمعايير الخصوصية. إن إضافة ExpressVPN لجوجل كروم أكثر أمانا من إضافات المتصفح المجانية التي لا تتوفر فيها الحماية نفسها المتاحة في برنامجنا، فهي تتميز بسرعات اتصال فائقة وأحدث أنظمة تشفير البيانات وميزة الانقطاع التلقائي وإمكانية تغيير السيرفرات بسلاسة.
تعد إضافة ExpressVPN إلى متصفح كروم فريدة في نوعها، فهي تتحكم في تطبيق VPN الأصلي كامل الميزات. وهذا يعني أن ExpressVPN يحمي جميع أنشطتك عبر الإنترنت بالكامل لا البيانات المتعلقة بالتصفح فقط.
عادة ما يتم تخزين سجل التصفح في قاعدة بيانات المتصفح. لن يؤدي استخدام شبكة خاصة افتراضية إلى تغيير ذلك. ولكن يمكنك مسح بيانات التصفح في جوجل كروم.
قد يراقب مزود خدمة الإنترنت أو مدير شبكة الواي فاي سجل تصفحك في بعض الحالات. يشفر ExpressVPN كل حركة الإنترنت من أجل حمايتك ومنع مزودي خدمات الإنترنت أو شبكات الواي فاي العامة من تسجيل المواقع التي تزورها.
اعلم أن سجل المتصفح يختلف عن سجل البحث. بعد تسجيل دخولك إلى Google واستخدام محرك البحث الخاص به، ستسجل كل عمليات البحث السابقة تلقائيا في قواعد بيانات Google حتى لو كنت تستخدم إضافة VPN إلى Chrome.
لإيقاف تشغيل ExpressVPN في Google Chrome:
انقر فوق ⋮ > المزيد من الأدوات > الإضافات.
حدد إضافة ExpressVPN إلى متصفح Chrome وانقر على إزالة > إزالة.
توفر الشبكة الخاصة الافتراضية (في بي إن أو VPN) نفقا آمنا بين أجهزتك والإنترنت. كما تساعد على تغيير موقعك وحماية خصوصيتك وتعزيز أمنك الرقمي وإلغاء حظر المحتويات الخاضعة للرقابة.
تتيح لك إضافة VPN استخدام شبكة خاصة افتراضية والتحكم فيها عبر متصفحك. يمكن استخدام إضافة ExpressVPN كجهاز تحكم في التطبيق كما توفر ميزات إضافية مثل الوضع الداكن.
نعم، يمكن لموقع Google تعقب بياناتك إذا سجلت الدخول إلى حسابك في أثناء تصفح الإنترنت، حتى لو استخدمت شبكة خاصة افتراضية. على الرغم من أن إضافة متصفح VPN لمتصفح جوجل كروم تخفي عنوان IP وتشفّر جميع البيانات، سيظل نشاطك مرتبطا بحساب Google. لتقليل كمية البيانات الشخصية التي تجمعها Google وشركات أخرى، فكّر في استخدام التصفح الخفي.
لا يحتوي Chrome على شبكة VPN مدمجة. يحمي ExpressVPN كل حركة الإنترنت على جهازك بما في ذلك نشاطاتك على متصفح كروم، كما يتيح لك الوصول إلى مجموعة واسعة من مواقع السيرفرات وتعزيز الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.
ExpressVPN أفضل إضافة VPN إلى Chrome وأكثرها أمانا، فهي تتوفر على سيرفرات في 105 دولة وتمتاز بسرعات فائقة للاستمتاع بمشاهدة فيديوهات وأفلام عالية الجودة دون انقطاعات.
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