تحمي إضافات VPN وبرامج البروكسي بيانات التصفح بطرق مختلفة. تتيح لك إضافة VPN اتصالا مشفرا وآمنا بين متصفحك والإنترنت. وهذا يعني أن أنشطتك على الويب مثل الدخول إلى مواقع البث أو التصفح بأمان مخفية عن القراصنة والمتتبعين وحتى عن مزودي خدمات الإنترنت.

يخفي البروكسي عنوان IP الخاص بك فقط ويوجه حركة التصفح إلى سيرفر مختلف ولكن دون تشفير إضافي. سيساعدك ذلك على إخفاء موقعك ولكنه لا يوفر مستويات الخصوصية والأمان نفسها المتاحة في الشبكات الخاصة الافتراضية. ستظل حركة تصفحك مكشوفة، إذ يمكن لمزودي خدمات الإنترنت ومديري الشبكات الاطلاع عليها.

تحافظ إضافة ExpressVPN على خصوصية وأمان نشاطاتك عبر الإنترنت بينما يغير البروكسي ببساطة عنوان IP الخاص بك. إن إضافة VPN هي الخيار الأفضل للحصول خصوصية فعلية على الإنترنت.