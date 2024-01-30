أفضل شبكات VPN والتي لا تحتفظ بالسجلات تستعين بخبراء مستقلين لمراجعة سياساتهم. ولهذا السبب قمنا بإشراك متخصصين مستقلين في التدقيق لإجراء فحص شامل لأنظمتنا للتأكد مما إذا كانت خوادم VPN الخاصة بنا متوافقة مع سياسة الخصوصية، بما في ذلك سياستنا المتمثلة في عدم جمع سجلات نشاط أو سجلات اتصال. وتمت أيضا مراجعة تكنولوجيا TrustedServer للتحقق من أنها تعمل كما تم وصفها.

تعرف على المزيد حول تقارير الجهات الخارجية عن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات وتكنولوجيا TrustedServer: