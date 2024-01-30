خدمة VPN بدون سجلات لضمان الخصوصية الرقمية
إن مهمة ExpressVPN الأساسية هي تمكين العملاء من استخدام الإنترنت بخصوصية وأمان عبر خدمة VPN. بالإضافة إلى التزامنا بحماية خصوصيتك، نهدف أيضا إلى التحلي بالشفافية بشأن المعلومات التي نقوم بجمعها وتلك التي لا نجمعها. لا نحتفظ بأي سجلات للأنشطة ولا بسجلات الاتصال. وندعو المدققين والمختبرين المستقلين بصفة دورية لمراجعة البيانات الواردة في سياسة الخصوصية.
ما المقصود بخدمة VPN
بدون سجلات؟
إن خدمة VPN بدون سجلات تعني أن الشركة لا تسجل معلومات حول أنشطتك على الإنترنت أي أن مزود خدمة VPN لن يقوم بتخزين سجل التصفح أو التنزيلات أو أي بيانات حساسة أخرى.
الأنواع المختلفة لسجلات VPN
تختلف أنواع السجلات التي يمكن لمزودي خدمة VPN جمعها، ولكن يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
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سجلات الأنشطة: تحتوي على معلومات حول نشاطك على الإنترنت أثناء الاتصال بشبكة VPN. يمكن أن يشمل ذلك مواقع الويب التي تزورها والملفات التي تقوم بتنزيلها والتطبيقات التي تستخدمها.
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سجلات الاتصال: تحتوي على معلومات حول اتصال VPN الخاص بك، مثل وقت وتاريخ اتصالك، وعنوان IP لخادم VPN الذي اتصلت به، وكمية البيانات التي قمت بنقلها.
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السجلات المجمعة: تحتوي على معلومات حول أنماط استخدام خدمة VPN، مثل عدد المستخدمين المتصلين بكل خادم والكمية الإجمالية للبيانات المنقولة.
يقوم بعض مزودي خدمة VPN بجمع أنواع أخرى من السجلات، مثل سجلات الأجهزة (التي تسجل نوع الجهاز الذي تستخدمه للاتصال بشبكة VPN) وسجلات الدفع (التي تسجل معلومات الدفع الخاصة بك).
إن السجلات التي يقوم مزودي خدمة VPN بجمعها قد تؤثر تأثيرا كبيرا على خصوصيتك. شبكات VPN التي تجمع سجلات الأنشطة توفر أقل قدر من الخصوصية، حيث يمكن استخدامها لتتبع نشاطك عبر الإنترنت.
ما أهمية عدم الاحتفاظ بالسجلات في شبكات VPN؟
تؤمن شركة ExpressVPN أن لكل شخص الحق في الخصوصية على الإنترنت، فالاستمتاع بدرجة عالية من الخصوصية أثناء استخدام VPN يعتمد على ممارسات مزود خدمة VPN.
عند الاتصال بشبكة VPN، يتم تشفير حركة الإنترنت وتوجيهها عبر خادم في موقع آخر مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك ويجعله من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت - باستثناء مزود خدمة VPN. ومع ذلك، إذا كان مزود خدمة VPN يقوم بتسجيل بياناتك، فلا يزال بإمكانه الاطلاع على نشاطك عبر الإنترنت.
يمكن لشركات VPN المشبوهة (مثل بعض شبكات VPN المجانية) استخدام نشاطك لإنشاء ملف تعريف عنك وبيعه لأعلى سعر. إذا تحتفظ شركة VPN بالسجلات، فقد يجبرها الجهات الأمنية على تقديم سجل لنشاطك عبر الإنترنت. ولهذا السبب فإن شبكة VPN التي لا تحتفظ بأي سجلات هي الطريقة الأكثر أمانا للاستمتاع بالخصوصية الحقيقية عبر الإنترنت.
كيف تحميك سياسة VPN بدون سجلات؟
سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات تعني أن مزود خدمة VPN يلتزم بعدم جمع أو تخزين أي بيانات حول نشاطك عبر الإنترنت. وهذا يعني أن مزود خدمة VPN لا يمكنه رؤية مواقع الويب التي تزورها أو الملفات التي تقوم بتنزيلها أو التطبيقات التي تستخدمها.
تعد سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ضرورية لحماية خصوصيتك على الإنترنت. وبدونها قد يقوم مزود خدمة VPN بتسليم بياناتك إلى جهات إنفاذ القانون أو الوكالات الحكومية أو أطراف ثالثة أخرى.
بفضل سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات لشركة ExpressVPN، إذا حاول أي شخص إجبار ExpressVPN على الإفصاح عن أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أو أوقات اتصالهم بالخدمة أو معلومات عن الخوادم أو عناوين IP الحقيقية الخاصة بهم، فلن نتمكن من تقديم هذه المعلومات لأن هذه البيانات غير موجودة.
لماذا ينبغي استخدام شبكة
VPN بدون سجلات؟
هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في استخدام شبكة VPN بدون سجلات، ومنها:
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حماية الخصوصية: يمكن أن تساعدك شبكة VPN في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت. عند الاتصال بشبكة VPN، يتم تشفير حركة الإنترنت وتوجيهها عبر خادم في موقع جغرافي آخر. وهذا يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت، بما في ذلك مزود خدمة الإنترنت والوكالات الحكومية والمتطفلين. وفي عدم وجود سجلات، لا يمكن الكشف عن نشاطك بأي طريقة.
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المزيد من الأمان: يمكن أن تساعدك شبكة VPN التي لا تحتفظ بالسجلات على زيادة أمانك عبر الإنترنت. عند الاتصال بشبكة VPN، تتم حماية حركة الإنترنت باستخدام تشفير قوي، مما يبقيك آمنا من بعض الهجمات الإلكترونية مثل هجمات الوسيط.
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تجنب الإعلانات المستهدفة: عند الاتصال بشبكة VPN، يتم استبدال عنوان IP الخاص بك بعنوان IP الخاص بخادم VPN الذي تتصل به. وهذا يجعل من الصعب على المعلنين تتبع نشاطك عبر الإنترنت واستهدافك بالإعلانات. إذا لا تحتفظ شبكة VPN بأي سجلات، فلن يتمكن أحد من بيع نشاطك للمعلنين.
كيف أختار شبكة VPN بدون سجلات؟
لا توفر جميع شبكات VPN نفس الخدمة، حيث يدعي بعض مزودي خدمة VPN أنهم لا يجمعون السجلات إلا إنهم قد يستمرون في جمع بعض بياناتك. للتأكد من اشتراكك بشبكة VPN لا تحتفظ بأي سجلات، ابحث عن الميزات التالية:
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سياسة واضحة وموجزة لعدم الاحتفاظ بالسجلات
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سياسة خصوصية شفافة
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عمليات تدقيق من قبل جهات خارجية لسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات أو سياسة الخصوصية
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سمعة راسخة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان
ExpressVPN: شبكة VPN موثوقة بدون سجلات
إن ExpressVPN شركة VPN رائدة وتتبع سياسة خصوصية صارمة قد تم تدقيقها من قبل العديد من شركات الأمان المستقلة.
يتمتع ExpressVPN أيضا بسمعة قوية في مجال الخصوصية والأمان. الشركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي ولاية قضائية ذات قوانين خصوصية قوية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم ExpressVPN نظام تشفير يعد الأفضل في فئته لحماية بياناتك.
هل تحتفظ شركة ExpressVPN بالسجلات؟
لا، لا تحتفظ شركة ExpressVPN بسجلات لنشاطك عبر الإنترنت أو معلوماتك الشخصية. وهذا يعني أننا لن نقوم أبدا بجمع معلومات عن سجل التصفح، ووجهة حركة الإنترنت أو البيانات الوصفية، واستعلامات نظام أسماء النطاقات (DNS)، وأي عناوين IP قد تحصل عليها عند الاتصال بخوادمنا.
أفضل خدمة VPN بدون سجلات
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لا يقوم ExpressVPN بتخزين أي بيانات على محركات الأقراص الثابتة. يتم تخزين جميع البيانات في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، والتي يتم مسحها في كل مرة يتم فيها إعادة تشغيل الخادم. وهذا يعني أنه حتى لو تم إجبار ExpressVPN على تسليم بيانات المستخدم، فلن يكون هناك أي بيانات متوفرة.
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تتبع شركة ExpressVPN سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات والتي يتم تطبيقها أيضا بواسطة التكنولوجيا. على سبيل المثال، لقد قمنا بتصميم تطبيقاتنا وخوادم VPN الخاصة بنا لمسح جميع المعلومات الحساسة كليا.
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تم تدقيق ExpressVPN بشكل مستقل من قبل PwC وCure53. أكدت عمليات التدقيق أن ExpressVPN لا يحتفظ بأي سجلات لنشاط المستخدم.
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لا يمكن في أي حال من الأحوال إجبار ExpressVPN على تقديم بيانات العملاء، حيث أنها غير متوفرة.
عمليات تدقيق من جهات خارجية لسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات
أفضل شبكات VPN والتي لا تحتفظ بالسجلات تستعين بخبراء مستقلين لمراجعة سياساتهم. ولهذا السبب قمنا بإشراك متخصصين مستقلين في التدقيق لإجراء فحص شامل لأنظمتنا للتأكد مما إذا كانت خوادم VPN الخاصة بنا متوافقة مع سياسة الخصوصية، بما في ذلك سياستنا المتمثلة في عدم جمع سجلات نشاط أو سجلات اتصال. وتمت أيضا مراجعة تكنولوجيا TrustedServer للتحقق من أنها تعمل كما تم وصفها.
تعرف على المزيد حول تقارير الجهات الخارجية عن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات وتكنولوجيا TrustedServer:
- تدقيق من قبل شركة KPMG لتقييم مطالبات سياسة الخصوصية (ديسمبر 2023)
- تدقيق من قبل شركة KPMG لسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات (سبتمبر 2022)
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التدقيق الأمني التي أجرتها Cure53 لتكنولوجيا TrustedServer الخاصة بخوادم VPN (مايو 2022)
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التدقيق التي أجرتها شركة PwC سويسرا بشأن امتثالنا لسياسة الخصوصية وتكنولوجيا TrustedServer (يونيو 2019)
البيانات التي يجمعها ExpressVPN والسبب في لذلك
كما هو موضح في سياسة الخصوصية، تقوم شركة ExpressVPN بجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة للحفاظ على اتصال VPN قيد التشغيل وتحسين خدماتنا. تتضمن هذه البيانات:
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التطبيقات وإصدارات التطبيقات التي قمت بتنشيطها بنجاح. وهذا يساعدنا على استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها إذا لزم الأمر.
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التواريخ (وليس الأوقات) التي تتصل فيها بشبكة VPN، بالإضافة إلى موقع VPN (ولكن ليس عنوان IP للخادم) والبلد المصدر (ولكن ليس عنوان IP الأصلي الخاص بك). وهذا يساعدنا على تقديم الدعم الفني.
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إجمالي كمية البيانات المنقولة. يمكن للمستخدمين نقل بيانات غير محدودة، ولكن إذا قام شخص ما بنقل بيانات أكثر من آلاف الآخرين مجتمعين مما يؤثر على جودة الخدمة التي نقدمها للمستخدمين الآخرين، فقد نتواصل مع هذا المستخدم لمعرفة المزيد.
لا تتيح أي من البيانات المذكورة أعلاه لشركة ExpressVPN أو أي شخص آخر مطابقة أي فرد بنشاط أو سلوك محدد على الشبكة.
لماذا تحتاج شركة ExpressVPN إلى جمع أي معلومات؟
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لاستكشاف المشكلات الفنية المتعلقة بتطبيقات ExpressVPN وإصلاحها
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لتقديم الدعم الفني للعملاء وتحديد مشكلات الاتصال وتقديم النصائح الخاصة بكل بلد حول كيفية استخدام خدمتنا
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لتمكين مهندسي ExpressVPN من تحديد مشكلات الشبكة وإصلاحها
تقوم شركة ExpressVPN بجمع بيانات تحليلية مجهولة المصدر مثل بيانات اختبار السرعة وفشل الاتصال وتقارير الأعطال. لا ترتبط هذه التقارير التشخيصية بالمستخدمين الفرديين لأننا صممنا تطبيقاتنا بحيث لا نعرف هوية المستخدمين الذين يقومون بإرسال البيانات. يمكنك التحديد في قائمة الإعدادات لأي تطبيق ExpressVPN ما إذا كنت ترغب في إرسال هذه البيانات إلينا.
دعم شركة ExpressVPN لحماية الحقوق الرقمية
تلتزم شركة ExpressVPN بتوفير خدمة VPN بدون أي سجلات لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على إخفاء هويتهم، ودعما لقضية الخصوصية نفسها.
تفتخر شركة ExpressVPN بدعم جماعات الدفاع عن الخصوصية الرقمية غير الربحية التالية:
الخصوصية ليست امتيازا بل إنه حق عالمي من حقوق الإنسان. يمكنك معرفة المزيد عن عالم الخصوصية الرقمية وأمن المعلومات على مدونة ExpressVPN.
الأسئلة الشائعة: خدمة VPN بدون سجلات
ExpressVPN هي أفضل خدمة VPN ذات سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. نلتزم بحماية خصوصيتك من خلال ضمان عدم الاحتفاظ بأي سجلات نشاط أو سجلات اتصال، مع الحرص على إجراء عمليات تدقيق مستقلة متعددة للتحقق من مزاعمنا.
لا، غالبا لا تمتلك شبكات VPN المجانية سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. وفي حين أن بعض خدمات VPN المجانية قد تدعي أنها لا تحتفظ بالسجلات، فمن المهم توخي الحذر والتشكك عند استخدامها، حيث أن هذه الشركات تحتاج إلى تحقيق الربح بطريقة أو بأخرى، ويكون ذلك على حساب خصوصية المستخدم في أغلب الوقت. وتشمل المخاوف المحتملة المتعلقة بشبكات VPN المجانية ما يلي:
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الشفافية المحدودة: يفتقر العديد من موفري خدمة VPN المجانية إلى الشفافية بشأن ممارسات جمع البيانات، حيث قد لا تكشف هذه الشركات عن البيانات التي تم جمعها والفترة الزمنية لذلك.
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تحقيق الأرباح عبر الإعلانات: غالبا ما تعتمد شبكات VPN المجانية على الإعلانات كمصدر أساسي للإيرادات. وهذا يعني أنهم قد يتتبعون أنشطتك عبر الإنترنت لتقديم إعلانات مستهدفة لك، مما يعرض خصوصيتك للخطر.
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تحقيق الدخل من البيانات: تقوم بعض شبكات VPN المجانية بجمع بيانات المستخدمين وبيعها إلى معلنين خارجيين أو وسطاء بيانات، مما قد يعرض خصوصيتك للخطر.
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الاحتفاظ بالبيانات: قد تحتفظ شبكات VPN المجانية بسجلات لأنشطتك عبر الإنترنت، بما في ذلك سجل التصفح وبيانات الاتصال، والتي من المحتمل أن تتم مشاركتها مع السلطات أو استخدامها لأغراض أخرى.
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المخاطر الأمنية: قد لا تستثمر شبكات VPN المجانية في إجراءات أمنية قوية، مما يجعلك عرضة لانتهاكات البيانات والبرامج الضارة والتهديدات الأمنية الأخرى.
في المقابل، تعطي خدمات VPN المتميزة مثل ExpressVPN الأولوية لخصوصية المستخدم من خلال سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. ومن المرجح أن تستثمر هذه الشركات في أحدث التدابير الأمنية، مما يضمن الحفاظ على أمان وخصوصية بياناتك. بالرغم أن شبكات VPN المتميزة تتطلب رسوم اشتراك إلا أن مزايا الخصوصية والأمان المضافة تجعلها استثمارا مفيدا لأولئك الذين يرغبون الخصوصية على الإنترنت.
اعتبارا من يونيو 2022، أي شبكة VPN تعمل داخل الهند وتدعي أن لديها خوادم في الهند لا يمكن اعتبارها شبكة VPN بدون سجلات. ويرجع ذلك إلى قانون البيانات الجديد في الهند الذي يلزم شركات VPN بخوادم هندية تسجيل الكثير من بيانات العملاء، بما في ذلك الأسماء وعناوين IP وأنماط الاستخدام. كانت ExpressVPN أول شركة أعلنت أنها ستغلق خوادمها الفعلية في الهند. ما زلنا نقدم خوادم افتراضية تمنحك عنوان IP هنديا دون الخضوع لقانون البيانات الجديد. لذا، إذا كنت تريد شبكة VPN في الهند تحترم خصوصيتك وأمانك ولا تسجل بياناتك الشخصية، فيمكنك استخدام شبكة VPN مثل ExpressVPN والتي اتخذت خطوات لحماية بياناتك عن طريق إزالة خوادمها الفعلية من الهند.
لا تعد شبكات VPN المجانية بدون سجلات بشكل عام. من المهم توخي الحذر مع خدمات VPN المجانية، حيث أن الكثير منها قد يحتفظ بالسجلات أو يجمع البيانات التي قد تهدد خصوصيتك وأمانك. غالبا ما توفر خدمات VPN التجارية ضمانا للخصوصية وميزات أمنية أفضل. على الرغم من أن ExpressVPN شبكة VPN تجارية، إلا أنه يمكنك إلغاء اشتراكك خلال 30 يوما واسترداد المبلغ المدفوع بالكامل. هذا يعني أنه يمكنك تجربة خدمة VPN بدون سجلات بكل أمان.
نعم، تعد شبكات VPN التي لا تحتفظ بالسجلات آمنة للاستخدام طالما أن لديها سياسة مثبتة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ويتم تدقيقها من قبل جهة خارجية. تعني سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات أن مزود خدمة VPN لا يقوم بتخزين أي بيانات حول نشاطك عبر الإنترنت، بما في ذلك عنوان IP الخاص بك أو سجل التصفح أو استعلامات DNS. وهذا يعني أن نشاطك عبر الإنترنت خاص ولا يمكن لأي شخص تتبعه، بما في ذلك مزود خدمة VPN أو مزود خدمة الإنترنت أو الجهات الحكومية.
نعم، تعد شبكات VPN التي لا تحتفظ بالسجلات قانونية في معظم البلدان. شبكة VPN بدون سجلات تعني أن مزود خدمة VPN لا يحتفظ بأي سجلات لنشاطك عبر الإنترنت، مثل عنوان IP الخاص بك أو سجل التصفح أو الطوابع الزمنية للاتصال. وهذا يعني أنه حتى إذا طلبت الحكومة أو طرف ثالث بياناتك، فلن يتمكن مزود خدمة VPN من توفيرها. ومع ذلك، هناك عدد قليل من البلدان يتم حظر فيها شبكات VPN بدون سجلات. وفي هذه البلدان، قد تطلب الحكومة من مزودي خدمة VPN الاحتفاظ بسجلات نشاط المستخدمين أو قد يحظرون حركة الإنترنت عبر شبكة VPN تماما.
هناك عدة أسباب قد تدفع شبكات VPN للاحتفاظ بالسجلات:
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لاستكشاف المشكلات وإصلاحها: إذا واجه المستخدم مشكلات في اتصال VPN، فقد يحتاج مزود الخدمة إلى الاطلاع على السجلات لتحديد المشكلة.
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لتحسين الخدمة: يجوز لمزود الخدمة استخدام السجلات لمعرفة طريقة استخدام الخدمة ولإجراء التحسينات. على سبيل المثال، يمكن استخدام السجلات لمعرفة الخوادم الأكثر شيوعا وإضافة المزيد من الخوادم في تلك المواقع.
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للامتثال للقانون: في بعض الولايات القضائية، يُطلب من مزودي خدمة VPN الاحتفاظ بالسجلات بموجب القانون. على سبيل المثال، في الهند، يُطلب من مزودي خدمة VPN جمع بيانات المستخدمين وتخزينها لمدة خمس سنوات على الأقل، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين IP وأنماط الاستخدام.
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لاستهداف الإعلانات: يحتفظ الكثير من مزودي خدمة VPN المجانية أو ذات الجودة الرديئة بسجلات لاستهداف الإعلانات لمستخدميهم. على سبيل المثال، قد يتتبعون مواقع الويب التي يزورها المستخدمون ثم يستخدمون تلك المعلومات لعرض إعلانات مستهدفة لهم.
يرجى العلم أن شبكات VPN تحتفظ بالسجلات لأسباب مختلفة، حيث قد يحتفظ بعض مزودي الخدمة بسجلات أكثر من مزودين آخرين. من المهم قراءة سياسة الخصوصية لأي مزود خدمة VPN بعناية قبل التسجيل لفهم أسباب احتفاظهم للسجلات وكيفية استخدامها.
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