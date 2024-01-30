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خدمة VPN بدون سجلات لضمان الخصوصية الرقمية

إن مهمة ExpressVPN الأساسية هي تمكين العملاء من استخدام الإنترنت بخصوصية وأمان عبر خدمة VPN. بالإضافة إلى التزامنا بحماية خصوصيتك، نهدف أيضا إلى التحلي بالشفافية بشأن المعلومات التي نقوم بجمعها وتلك التي لا نجمعها. لا نحتفظ بأي سجلات للأنشطة ولا بسجلات الاتصال. وندعو المدققين والمختبرين المستقلين بصفة دورية لمراجعة البيانات الواردة في سياسة الخصوصية.

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ما المقصود بخدمة VPN
بدون سجلات؟

إن خدمة VPN بدون سجلات تعني أن الشركة لا تسجل معلومات حول أنشطتك على الإنترنت أي أن مزود خدمة VPN لن يقوم بتخزين سجل التصفح أو التنزيلات أو أي بيانات حساسة أخرى.

الأنواع المختلفة لسجلات VPN

تختلف أنواع السجلات التي يمكن لمزودي خدمة VPN جمعها، ولكن يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  1. سجلات الأنشطة: تحتوي على معلومات حول نشاطك على الإنترنت أثناء الاتصال بشبكة VPN. يمكن أن يشمل ذلك مواقع الويب التي تزورها والملفات التي تقوم بتنزيلها والتطبيقات التي تستخدمها.

  2. سجلات الاتصال: تحتوي على معلومات حول اتصال VPN الخاص بك، مثل وقت وتاريخ اتصالك، وعنوان IP لخادم VPN الذي اتصلت به، وكمية البيانات التي قمت بنقلها.

  3. السجلات المجمعة: تحتوي على معلومات حول أنماط استخدام خدمة VPN، مثل عدد المستخدمين المتصلين بكل خادم والكمية الإجمالية للبيانات المنقولة.

يقوم بعض مزودي خدمة VPN بجمع أنواع أخرى من السجلات، مثل سجلات الأجهزة (التي تسجل نوع الجهاز الذي تستخدمه للاتصال بشبكة VPN) وسجلات الدفع (التي تسجل معلومات الدفع الخاصة بك).

إن السجلات التي يقوم مزودي خدمة VPN بجمعها قد تؤثر تأثيرا كبيرا على خصوصيتك. شبكات VPN التي تجمع سجلات الأنشطة توفر أقل قدر من الخصوصية، حيث يمكن استخدامها لتتبع نشاطك عبر الإنترنت.


ما أهمية عدم الاحتفاظ بالسجلات في شبكات VPN؟

تؤمن شركة ExpressVPN أن لكل شخص الحق في الخصوصية على الإنترنت، فالاستمتاع بدرجة عالية من الخصوصية أثناء استخدام VPN يعتمد على ممارسات مزود خدمة VPN.

عند الاتصال بشبكة VPN، يتم تشفير حركة الإنترنت وتوجيهها عبر خادم في موقع آخر مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بك ويجعله من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت - باستثناء مزود خدمة VPN. ومع ذلك، إذا كان مزود خدمة VPN يقوم بتسجيل بياناتك، فلا يزال بإمكانه الاطلاع على نشاطك عبر الإنترنت.

يمكن لشركات VPN المشبوهة (مثل بعض شبكات VPN المجانية) استخدام نشاطك لإنشاء ملف تعريف عنك وبيعه لأعلى سعر. إذا تحتفظ شركة VPN بالسجلات، فقد يجبرها الجهات الأمنية على تقديم سجل لنشاطك عبر الإنترنت. ولهذا السبب فإن شبكة VPN التي لا تحتفظ بأي سجلات هي الطريقة الأكثر أمانا للاستمتاع بالخصوصية الحقيقية عبر الإنترنت.

كيف تحميك سياسة VPN بدون سجلات؟

سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات تعني أن مزود خدمة VPN يلتزم بعدم جمع أو تخزين أي بيانات حول نشاطك عبر الإنترنت. وهذا يعني أن مزود خدمة VPN لا يمكنه رؤية مواقع الويب التي تزورها أو الملفات التي تقوم بتنزيلها أو التطبيقات التي تستخدمها.

تعد سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ضرورية لحماية خصوصيتك على الإنترنت. وبدونها قد يقوم مزود خدمة VPN بتسليم بياناتك إلى جهات إنفاذ القانون أو الوكالات الحكومية أو أطراف ثالثة أخرى.

بفضل سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات لشركة ExpressVPN، إذا حاول أي شخص إجبار ExpressVPN على الإفصاح عن أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أو أوقات اتصالهم بالخدمة أو معلومات عن الخوادم أو عناوين IP الحقيقية الخاصة بهم، فلن نتمكن من تقديم هذه المعلومات لأن هذه البيانات غير موجودة.

لماذا ينبغي استخدام شبكة
VPN بدون سجلات؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في استخدام شبكة VPN بدون سجلات، ومنها:

  1. حماية الخصوصية: يمكن أن تساعدك شبكة VPN في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت. عند الاتصال بشبكة VPN، يتم تشفير حركة الإنترنت وتوجيهها عبر خادم في موقع جغرافي آخر. وهذا يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت، بما في ذلك مزود خدمة الإنترنت والوكالات الحكومية والمتطفلين. وفي عدم وجود سجلات، لا يمكن الكشف عن نشاطك بأي طريقة.

  2. المزيد من الأمان: يمكن أن تساعدك شبكة VPN التي لا تحتفظ بالسجلات على زيادة أمانك عبر الإنترنت. عند الاتصال بشبكة VPN، تتم حماية حركة الإنترنت باستخدام تشفير قوي، مما يبقيك آمنا من بعض الهجمات الإلكترونية مثل هجمات الوسيط.

  3. تجنب الإعلانات المستهدفة: عند الاتصال بشبكة VPN، يتم استبدال عنوان IP الخاص بك بعنوان IP الخاص بخادم VPN الذي تتصل به. وهذا يجعل من الصعب على المعلنين تتبع نشاطك عبر الإنترنت واستهدافك بالإعلانات. إذا لا تحتفظ شبكة VPN بأي سجلات، فلن يتمكن أحد من بيع نشاطك للمعلنين.

كيف أختار شبكة VPN بدون سجلات؟

لا توفر جميع شبكات VPN نفس الخدمة، حيث يدعي بعض مزودي خدمة VPN أنهم لا يجمعون السجلات إلا إنهم قد يستمرون في جمع بعض بياناتك. للتأكد من اشتراكك بشبكة VPN لا تحتفظ بأي سجلات، ابحث عن الميزات التالية:

  • سياسة واضحة وموجزة لعدم الاحتفاظ بالسجلات

  • سياسة خصوصية شفافة

  • عمليات تدقيق من قبل جهات خارجية لسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات أو سياسة الخصوصية

  • سمعة راسخة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان

ExpressVPN: شبكة VPN موثوقة بدون سجلات

إن ExpressVPN شركة VPN رائدة وتتبع سياسة خصوصية صارمة قد تم تدقيقها من قبل العديد من شركات الأمان المستقلة.

يتمتع ExpressVPN أيضا بسمعة قوية في مجال الخصوصية والأمان. الشركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهي ولاية قضائية ذات قوانين خصوصية قوية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم ExpressVPN نظام تشفير يعد الأفضل في فئته لحماية بياناتك.

هل تحتفظ شركة ExpressVPN بالسجلات؟

لا، لا تحتفظ شركة ExpressVPN بسجلات لنشاطك عبر الإنترنت أو معلوماتك الشخصية. وهذا يعني أننا لن نقوم أبدا بجمع معلومات عن سجل التصفح، ووجهة حركة الإنترنت أو البيانات الوصفية، واستعلامات نظام أسماء النطاقات (DNS)، وأي عناوين IP قد تحصل عليها عند الاتصال بخوادمنا.

أفضل خدمة VPN بدون سجلات

  • لا يقوم ExpressVPN بتخزين أي بيانات على محركات الأقراص الثابتة. يتم تخزين جميع البيانات في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، والتي يتم مسحها في كل مرة يتم فيها إعادة تشغيل الخادم. وهذا يعني أنه حتى لو تم إجبار ExpressVPN على تسليم بيانات المستخدم، فلن يكون هناك أي بيانات متوفرة.

  • تتبع شركة ExpressVPN سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات والتي يتم تطبيقها أيضا بواسطة التكنولوجيا. على سبيل المثال، لقد قمنا بتصميم تطبيقاتنا وخوادم VPN الخاصة بنا لمسح جميع المعلومات الحساسة كليا.

  • تم تدقيق ExpressVPN بشكل مستقل من قبل PwC وCure53. أكدت عمليات التدقيق أن ExpressVPN لا يحتفظ بأي سجلات لنشاط المستخدم.

  • لا يمكن في أي حال من الأحوال إجبار ExpressVPN على تقديم بيانات العملاء، حيث أنها غير متوفرة.

عمليات تدقيق من جهات خارجية لسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات

أفضل شبكات VPN والتي لا تحتفظ بالسجلات تستعين بخبراء مستقلين لمراجعة سياساتهم. ولهذا السبب قمنا بإشراك متخصصين مستقلين في التدقيق لإجراء فحص شامل لأنظمتنا للتأكد مما إذا كانت خوادم VPN الخاصة بنا متوافقة مع سياسة الخصوصية، بما في ذلك سياستنا المتمثلة في عدم جمع سجلات نشاط أو سجلات اتصال. وتمت أيضا مراجعة تكنولوجيا TrustedServer للتحقق من أنها تعمل كما تم وصفها.

تعرف على المزيد حول تقارير الجهات الخارجية عن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات وتكنولوجيا TrustedServer:

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ممتاز4.3 على 5 استنادا إلى 25664 مراجعة

البيانات التي يجمعها ExpressVPN والسبب في لذلك

كما هو موضح في سياسة الخصوصية، تقوم شركة ExpressVPN بجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة للحفاظ على اتصال VPN قيد التشغيل وتحسين خدماتنا. تتضمن هذه البيانات:

  • التطبيقات وإصدارات التطبيقات التي قمت بتنشيطها بنجاح. وهذا يساعدنا على استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها إذا لزم الأمر.

  • التواريخ (وليس الأوقات) التي تتصل فيها بشبكة VPN، بالإضافة إلى موقع VPN (ولكن ليس عنوان IP للخادم) والبلد المصدر (ولكن ليس عنوان IP الأصلي الخاص بك). وهذا يساعدنا على تقديم الدعم الفني.

  • إجمالي كمية البيانات المنقولة. يمكن للمستخدمين نقل بيانات غير محدودة، ولكن إذا قام شخص ما بنقل بيانات أكثر من آلاف الآخرين مجتمعين مما يؤثر على جودة الخدمة التي نقدمها للمستخدمين الآخرين، فقد نتواصل مع هذا المستخدم لمعرفة المزيد.

لا تتيح أي من البيانات المذكورة أعلاه لشركة ExpressVPN أو أي شخص آخر مطابقة أي فرد بنشاط أو سلوك محدد على الشبكة.

جدار من الطوب.

لماذا تحتاج شركة ExpressVPN إلى جمع أي معلومات؟

  • لاستكشاف المشكلات الفنية المتعلقة بتطبيقات ExpressVPN وإصلاحها

  • لتقديم الدعم الفني للعملاء وتحديد مشكلات الاتصال وتقديم النصائح الخاصة بكل بلد حول كيفية استخدام خدمتنا

  • لتمكين مهندسي ExpressVPN من تحديد مشكلات الشبكة وإصلاحها

تقوم شركة ExpressVPN بجمع بيانات تحليلية مجهولة المصدر مثل بيانات اختبار السرعة وفشل الاتصال وتقارير الأعطال. لا ترتبط هذه التقارير التشخيصية بالمستخدمين الفرديين لأننا صممنا تطبيقاتنا بحيث لا نعرف هوية المستخدمين الذين يقومون بإرسال البيانات. يمكنك التحديد في قائمة الإعدادات لأي تطبيق ExpressVPN ما إذا كنت ترغب في إرسال هذه البيانات إلينا.

دعم شركة ExpressVPN لحماية الحقوق الرقمية

تلتزم شركة ExpressVPN بتوفير خدمة VPN بدون أي سجلات لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على إخفاء هويتهم، ودعما لقضية الخصوصية نفسها.

تفتخر شركة ExpressVPN بدعم جماعات الدفاع عن الخصوصية الرقمية غير الربحية التالية:

الخصوصية ليست امتيازا بل إنه حق عالمي من حقوق الإنسان. يمكنك معرفة المزيد عن عالم الخصوصية الرقمية وأمن المعلومات على مدونة ExpressVPN.

الأسئلة الشائعة: خدمة VPN بدون سجلات

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استحدثت ExpressVPN حلولا برمجية لكل الأجهزة، بما في ذلك أنظمة ألعاب الفيديو مثل PlayStation و Xbox وأنظمة التلفزيونات الذكية مثل Apple TV و Amazon TV Fire Stick و Samsung Smart TV. احصل على تطبيق VPN لأجهزة Android أو قم بتنزيل ExpressVPN لنظام iOS. يمكنك أيضا تثبيت إضافة VPN في متصفح Chrome.

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