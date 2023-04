Het streamen van sport is big business, tot het punt dat het in feite de kabel- en tv-netwerken overeind houdt. Sommige sporten, zoals de NFL and Major League Baseball, hebben wijselijk hun eigen uitgebreide streamingplatforms gecreëerd, terwijl andere, zoals de Premier League, gebonden zijn aan dure kabelpakketten over de hele wereld. En wat als je een enorm voetbalfan bent die alle Europese topcompetities wil bekijken? Dan heb je toegang nodig tot vier of vijf verschillende kanalen of streamingplatforms!

Er is geen gemakkelijke oplossing voor sportstreaming. De kans is groot dat als je een die-hard fan bent je betaalt om je favoriete teams te zien spelen, net zoals je elk seizoen geld uitgeeft aan een nieuw fanshirt. Maar er is goed nieuws: veel internationale platforms bieden veel gratis sportstreaming. Australia’s 9Now livestreamt bijvoorbeeld alle vier de tennis grand slams gratis, terwijl Canada’s CBC Gem de wekelijkse Hockey Night in Canada NHL-wedstrijd en veel Stanley Cup Playoff-wedstrijden toont. Zelfs voetbalfans kunnen bepaalde wedstrijden van de Champions League and La Liga gratis volgen op platforms als Servus TV, RTÉ en ITVX.

Lees verder voor de beste gratis websites voor sportstreaming van over de hele wereld. We hebben de kanalen ook per sport georganiseerd, zodat je kunt profiteren van zoveel mogelijk gratis sportstreaming!

**Weet dat sporten kunnen veranderen al zal deze lijst regelmatig worden bijgewerkt

Beste gratis websites voor het streamen van sport

Land: Duitsland

Sporten: voetbal (waaronder DFB Pokal, FIFA World Cup, Women’s Bundesliga), handbal, skiën

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van ARD hier

Land: VK

Sporten: badminton (alle England Open), Bellator MMA, boksen, Commonwealth Games, kunstschaatsen, voetbal (waaronder FA Cup, FIFA World Cup, Match of the Day, Scottish Premiership en Women’s Super League), NBA (bepaalde spelen en de play-offs), rugby (waaronder Six Nations, Women’s Six Nations en de World Cup), Schots strandvolleybal, tennis (waaronder Wimbledon), triathlon

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van de BBC hier

Land: Canada

Sporten: Commonwealth Games, curling, wielrennen, basketbal, kunstschaatsen, voetbal (waaronder FIFA World Cup), gymnastiek, NHL ijshockey, Rugby Sevens, zeilen, skiën, snowboarden, squash, zwemmen, atletiek, triathlon, volleybal

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van de CBC hier

Land: VK

Sporten: autosport (waaronder Formule E en Formule 1 Britse Grand Prix), vissen, voetbal (waaronder UEFA Euros en UEFA Nations League), Paralympische Spelen, rugby (Super League), World Chase Tag

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van Channel 4 hier

Land: Denemarken

Sporten: badminton, wielrennen, voetbal (waaronder Champions League en FIFA World Cup), handbal, skiën, atletiek

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van DR TV hier

Land: Frankrijk

Sporten: voetbal (waaronder FIFA World Cup en Ligue 1), handbal, rugby (waaronder Champions Cup, Six Nations, Top 14 en de World Cup), zwemmen, tennis (waaronder Roland Garros), atletiek

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van France TV hier

Land: VK

Sporten: AEW worstelen, darten (waaronder Cazoo Open), voetbal (waaronder FA Cup and FIFA World Cup), Horse Racing, NFL, rugby (waaronder Champions Cup, Gallagher Premiership, Six Nations, World Cup), tennis (waaronder het French Open)

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van ITVX hier

Land: VK

Sporten: boxen, NFL Monday Night Football, WWE, World’s Strongest Man

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van My5 hier

Land: Australië

Sporten: damesbasketbal, golf, rugby (Wallabies, NRL, NRL Women’s Premiership, World Cup), Tennis (ATP Cup, Davis Cup, ALLE grote grand slams), zwemmen

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van 9Now hier

Land: Nederland

Sporten: wielrennen, paardrijden, veldhockey, voetbal (waaronder FIFA World Cup, UEFA Euros, dames Eredivisie), Formule 1 (Dutch Grand Prix), ijshockey, schaatsen, atletiek, waterpolo

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van NOS hier

Land: Duitsland

Sporten: boxen, darten, Formule E, NFL, NHL ijshockey, Rugby Sevens, WWE

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van ProSieben hier

Land: Italië

Sporten: basketbal, wielrennen, voetbal (waaronder FIFA World Cup, Italian Women’s Football League, UEFA Euros), paardenrennen, tennis, volleybal

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van RaiPlay hier

Land: België

Sporten: Formule E, Formule 1, wielrennen, voetbal (waaronder FIFA World Cup en UEFA Euros), MotoGP, tennis, atletiek

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van RTBF hier

Land: Ierland

Sporten: voetbal (waaronder Champions League, UEFA Euro, FIFA World Cup), rugby (waaronder Champions Cup, Six Nations, Women’s Six Nations, World Cup), atletiek

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van RTÉ Player hier

Land: Australië

Sporten: wielrennen, kunstschaatsen, voetbal (waaronder FIFA World Cup, Italian Women’s Football League), gymnastiek, motorcross/superbike, atletiek

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van SBS hier

Land: Oostenrijk

Sporten: autosport (waaronder Formule 1 en Le Mans), voetbal (waaronder Champions League, DFB Pokal, FIFA World Cup, UEFA Europa League, UEFA Euros), golf (waaronder LIV), ijshockey, MotoGP, rally-autoracen, zeilen, skiën, superbike, tennis

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van Servus TV hier

Land: Australië

Sporten: AFL, Commonwealth Games, cricket (waaronder T20 en The Ashes), Cycling, dodgeball, golf (waaronder LIV), Horse Racing, netball, NFL, ONE kampioenschap MMA, supercross, surfen, tafeltennis, atletiek

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van 7Plus hier

Land: Zweden

Sporten: basketbal, curling, paardrijden, unihockey, voetbal (waaronder FIFA World Cup, internationale wedstrijden van Zweden mannen en vrouwen, Swedish Cup), handbal, ijshockey (SDHL, SHL), rally-autoracen, skiën, zwemmen, atletiek

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van SVT Play hier

Land: Australië

Sporten: basketbal (NBL), Bellator MMA, voetbal (waaronder A-League, Matildas, Socceroos), Formule 1 (Australian Grand Prix), paardenrennen (waaronder Melbourne Cup), MotoGP

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van 10 play hier

Land: Frankrijk

Sporten: voetbal (UEFA Euros), Formule 1 (franse Grand Prix), handbal, NFL (Super Bowl), rugby (World Cup mannen en vrouwen)

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van TF1 hier

Land: Nieuw-Zeeland

Sporten: boxen, cricket, vissen, jagen, Les Mills

Bekijk het volledige huidige sportaanbod van TVNZ hier

Gratis websites voor sportstreaming per sport

AFL: 7plus

Atletiek/Track and Field: CBC, DR TV, France TV, RTBF, RTÉ Player, SBS On Demand, 7Plus, SVT Play

Badminton: BBC iPlayer, DR TV

Basketbal: BBC, CBC, 9Now, RaiPlay, SVT Play, 10 play

Bellator MMA: BBC iPlayer, 10 play

Boksen: BBC iPlayer, My5, ProSieben, TVNZ

Commonwealth Games: BBC, CBC, 7Plus

Cricket: 7plus, TVNZ

Curling: CBC, SVT Play

Wielrennen: CBC, DR TV, NOS, RaiPlay, RTBF, SBS On Demand

Darten: ITVX, ProSieben

Kunstschaatsen: BBC iPlayer, CBC, SBS On Demand

Voetbal (‘soccer’): ARD, BBC iPlayer, Channel 4, DR TV, France TV, ITVX, ProSieben, Raiplay, RTBF, SBS On Demand, Servus TV, 7plus, SVT Play, 10 play

Voetbal (NFL): ITVX, My5, 7Plus, ProSieben/Ran, TF1

Formule 1: Channel 4, NOS, RTBF, Servus TV, 10 play, TF1

Golf: The CW (U.S.), LIV Golf+ (U.S.), Masters.com (U.S.), 9Now, Servus TV, 7Plus

Handbal: ARD, DR TV, France TV, SVT Play, TF1

Paardenrennen: ITVX, RaiPlay, 7Plus, 10 play

IJshockey: CBC, ProSieben/Ran, Servus TV, SVT Play

MotoGP: RTBF, Servus TV, 10 play

Rugby: BBC iPlayer, CBC, Channel 4, France TV, ITVX, 9Now, ProSieben, RTÉ Player, Rugby Sevens Match Centre, TF1

Tafeltennis: 7plus

Tennis: BBC iPlayer, BBC, France TV, ITVX, 9Now, RaiPlay, RTBF, Servus TV

Skiën: ARD, CBC, DR TV, Servus TV, SVT Play

Zwemmen: CBC, France TV, 9Now, SVT Play

Volleybal: CBC, France TV, RaiPlay

Worstelen: ITVX (AEW), My5 (WWE), ProSieben