Als u een VPN vooral gebruikt om u te beschermen tegen hackers, gluurders en overheidstoezicht, zoekt u verbinding met de VPN server die geografisch het dicht bij u in de buurt is, zelfs als dat buiten de VS is. Bij voorbeeld, als u in Portland bent, zoekt u verbinding met de VPN server locatie in Buffalo. Als u in Buffalo bent, maakt u verbinding met de VPN server locatie in Toronto.