’s Werelds beste atleten zijn klaar om de hoofdrol te spelen in de 2023 Diamond League! De 2023-campagne begon op 5 mei in Qatar en eindigt met de tweedaagse Prefontaine Classic in Eugene, Oregon, van 16-17 september. Elk evenement telt ten minste zeven wedstrijden voor mannen en vrouwen, met een seizoenshoog aantal van 32 (16 elk) voor de finale in de Beaver State. De volgende op de kalender is de Herculis EBS, met in totaal 14 evenementen (acht mannen, zes vrouwen) live vanuit Stade Louis II in Fontvieille, Monaco, op vrijdag 21 juli.

Met een ExpressVPN-abonnement kun je de Diamond League-evenementen veilig streamen in razendsnel HD. Op deze pagina vind je gratis manieren om naar je favoriete Diamond League atleten te kijken, een compleet schema voor het seizoen 2023 en nog veel meer!

Datum 5 mei – 17 september 2023 Locatie Europa, Afrika, Azië, Noord-Amerika Editie 14e Evenementen 14

Hoe Diamond League 2023 gratis online te kijken

Je kunt de grootste Diamond League-evenementen van het jaar veilig streamen in slechts een paar eenvoudige stappen:

Download ExpressVPN . Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de service die je wilt bekijken, zoals het Verenigd Koninkrijk voor BBC iPlayer of Australië voor YouTube. Controleer het schema van de zender die je wilt bekijken. Stem af en veel plezier!

BBC iPlayer

Prijs: gratis

Kanaal: BBC

De BBC heeft de uitzendrechten van de Diamond League-evenementen in het Verenigd Koninkrijk. Je kunt de Diamond League live online volgen via de BBC iPlayer en de mobiele app. Houd er rekening mee dat je een Britse postcode nodig hebt (bijv. KT6 4EU, NW5 2HR) om je favoriete evenementen succesvol te kunnen streamen!

Hoe stream je met BBC iPlayer

YouTube

Prijs: gratis

Landen: Australië, Bhutan, Cambodja, Frankrijk, Indonesië, IJsland, Ierland, Japan, Myanmar, Noord-Korea, Roemenië, Sri Lanka, Vietnam

Je kunt geselecteerde Diamond League-evenementen live streamen op het Wanda Diamond League YouTube-kanaal. De dekking is beperkt in sommige gebieden, maar zou nog steeds toegankelijk moeten zijn vanuit Australië, Japan en de andere landen hierboven.

Kijk YouTube met ExpressVPN

CBC

Prijs: gratis

Land: Canada

CBC is een van Canada’s grootste omroepen en haar online streamingdienst, CBC Gem, is een geweldige manier om on-demand nieuws, entertainment en veel populaire sporten zoals de Diamond League en ijshockey te streamen. Kijk in het schema om te zien wanneer je evenementen van de Diamond League live kunt bekijken. CBC Gem heeft apps voor smartphones en tablets als je onderweg wilt kijken.

Stream op CBC

Waar kijk je Diamond League-evenementen in 2023 live

SuperSport

Prijs: 699 ZAR/maand

Land: Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika kunnen rugbyfans Diamond League-evenementen volgen via SuperSport. Abonnementen zijn te krijgen vanaf 699 ZAR/maand.

Get ExpressVPN

YouTube TV

Prijs: 73 USD/maand en hoger

Kanaal: CNBC

YouTube TV bevat ook CNBC, dat volledig verslag doet van Diamond League-evenementen. Het beste van YouTube TV is misschien wel dat je kunt betalen via Google Play in plaats van dat je een Amerikaanse creditcard nodig hebt! Gratis proefversies zijn beschikbaar.

Kijk YouTube met ExpressVPN

DirecTV Stream

Prijs: 75 USD/maand en hoger

Kanaal: CNBC

DirecTV Stream is een populair streamingplatform voor sportfans en het “Choice”-pakket bevat al CNBC, dat Diamond League-evenementen live zal aanbieden. Je kunt het vijf dagen gratis uitproberen.

NB: Het kan zijn dat je een Amerikaanse postcode (bijv. 90210, 10022) en een geldige Amerikaanse creditcard/debetkaart nodig hebt om je te abonneren op DirecTV Stream.

Kijk met DirecTV-stream

Fubo

Prijs: 75 USD en hoger

Kanaal: CNBC

Om de Diamond League op Fubo te zien, moet je afstemmen op CNBC via het Pro Plan. Goed nieuws: Fubo biedt een gratis proefabonnement van 7 dagen! Houd er rekening mee dat je mogelijk een creditcard nodig hebt uit het land waar je je wilt aanmelden (VS, Canada, Spanje).

Hoe stream je Fubo

Peacock

Prijs: 5 USD/maand

Met Peacock Premium kun je Diamond League-evenementen bekijken. Peacock kost 5 USD/maand en biedt tal van andere live sportevenementen, waaronder PGA Tour-evenementen en NFL Sunday Night Football simulcasts.

Hoe stream je op een grootbeeld TV

Sling TV

Prijs: varieert

Kanaal: CNBC

Sling TV is de goedkoopste optie als je een Diamond League livestream wilt bekijken (net als veel andere populaire sportevenementen en -kanalen). Je hebt mogelijk een Amerikaanse creditcard of PayPal nodig om je te abonneren. Houd er wel rekening mee dat Sling niet langer een gratis proefabonnement aanbiedt.

Stream Diamond League met Sling

Hulu+ Live TV

Prijs: 70 USD/maand

Kanaal: CNBC

Hulu biedt geen gratis proefversie, maar het live tv-pakket (dat ook gebundeld is met ESPN+ en Disney+) bevat CNBC, dat evenementen van de Diamond League live streamt.

Kijk Hulu met een VPN

Schema Diamond League 2023

Mis geen enkel Diamond League-evenement; bekijk het volledige schema hieronder!

Datum Evenement Locatie 5 mei Diamond League Meeting Suhaim bin Hamad Stadium, Doha, Qatar 28 mei Meeting International Mohammed VI d’Athletisme de Rabat Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Marokko 2 juni Golden Gala Pietro Mennea Stadio Luigi Ridolfi, Firenze, Italië 9 juni Meeting de Paris Stade Charléty, Parijs, Frankrijk 15 juni Bislett Games Bislett Stadion, Oslo 29-30 juni Athletissima Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne, Zwitserland 2 juli BAUHAUS-Galan Olympiastadion, Stockholm, Zweden 16 juli Silesia Kamila Skolimowska Memorial Stadion Śląski, Chorzów, Polen 21 juli Herculis Stade Louis II, Monaco 23 juli London Diamond League Olympic Stadium, London, Engeland 31 augustus Weltklasse Letzigrund, Zürich, Zwitserland 2 september Shenzhen Diamond League Bao’an Stadium, Shenzhen, China 8 september Memorial van Damme Boudewijnstadion, Brussel, België 16-17 september Prefontaine Classic Hayward Field, Eugene, Oregon, VS

Wie zijn de topatleten in de 2023 Diamond League?

Voormalig LSU Lady Tigers-ster Sha’Carri Richardson voert de Diamond League-deelnemers in 2023 aan. Richardson won in mei de 100 meter in Doha, Qatar, met een nieuw meetrecord van 10,76 seconden.

Onder de vrouwen sluit Richardson zich aan bij de West-Afrikaanse Marie-Josée Ta Lou en de Keniaanse Mary Moraa. Opvallende namen onder de mannelijke Diamond League-lopers zijn de Zuid-Afrikaanse Akani Simbine, de Noorse Jakob Ingebrigtsen en de Marokkaanse Soufiane El.

Wat is het prijzengeld voor de Diamond League?

Elk Diamond League-evenement biedt verplicht 60.000 USD aan prijzengeld en de winnaar van elke meeting krijgt 10.000 USD.