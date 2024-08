Hoe je de All Blacks Tour online kunt streamen in 2024

Je kunt alle wedstrijden van de All Blacks tijdens de 2024-tour van Nieuw-Zeeland veilig livestreamen met een VPN in slechts een paar stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de omroep van de wedstrijd die je wilt bekijken. Fans in Nederland moeten bijvoorbeeld verbinden met een beveiligde server in Nederland om de gratis uitzending op NZR+ te streamen, terwijl Britse fans moeten verbinden met een server in het Verenigd Koninkrijk om NOW of Sky Sports te streamen. Geniet van de wedstrijden!

Bekijk gratis livestreams van de All Blacks

Wereldwijd*

NZR+

Fans over de hele wereld in landen* zonder een uitzendrechtendeal voor de All Blacks Tour kunnen geselecteerde wedstrijden gratis livestreamen op NZR+. Meld je gewoon aan voor een account en stream Nieuw-Zeeland vs. Engeland (6 juli 2024) en andere grote wedstrijden! NZR+, dat 24 live Testwedstrijden zal uitzenden gedurende 2024, inclusief het volledige Rugby Championship 2024.

*China, India, Sri Lanka, Portugal, Albanië, Armenië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Georgië, Griekenland, Hongarije, IJsland, Kazachstan, Kosovo, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Turkije en Oekraïne.

Hoe je de All Blacks Tour livestreams kunt bekijken met gratis proefversies

Australië

Stan Sports

Prijs: 10 AUD/maand (bovenop de 15 AUD/maand Stan-abonnement)

Australische fans die elke wedstrijd van de All Blacks 2024-tour willen bekijken, kunnen deze advertentievrij, live en on-demand streamen via Stan Sport. Stan Sport is beschikbaar als een aanvullend pakket (10 AUD/maand) bovenop een Stan-abonnement (15 AUD/maand). Nieuwe abonnees kunnen gebruik maken van de 7-daagse gratis proefperiode, wat handig is als je maar één specifieke wedstrijd wilt bekijken.

Let op: Je hebt mogelijk een Australische creditcard/debetkaart en postcode nodig om je aan te melden.

Rugby live kijken

Frankrijk

Canal+

Canal+ zal wedstrijden van de All Blacks 2024-tour uitzenden (Frans commentaar), perfect voor Franse rugbyfans die de wedstrijden live willen streamen. Canal+ biedt nieuwe abonnees ook een 7-daagse gratis proefperiode.

Let op: Je hebt mogelijk een Franse betaalmethode nodig om je te abonneren.

Hoe stream je Canal+

Nieuw-Zeeland

Sky Sports Now

Prijs: 20 NZD/week, 40 NZD/maand of 400 NZD/jaar

Kiwi-fans kunnen de All Blacks volgen terwijl ze de wereld rondreizen door livestreams te bekijken op Sky Sport Now. Abonnees kunnen ook profiteren van het aanbod van Sky Sports Now met verschillende abonnementsopties—van week-, maand- en jaarpassen. De dienst heeft ook een 7-daagse gratis proefperiode voor de maand- en jaarpassen.

NB: Je hebt een Nieuw-Zeelandse betaalmethode nodig om je te abonneren; anders gebruik je PayPal.

Verenigd Koninkrijk

NOW

Prijs: 35 GBP/maand of 15 GBP/dagpas

NOW is de perfecte manier voor Britse fans om elke wedstrijd van de All Blacks Tour in 2024 live te streamen, omdat het abonnees in staat stelt om 11 Sky Sports-kanalen online contractvrij te streamen. De dagpas en de 7-daagse gratis proefperiode zijn ook ideaal voor fans die alleen naar één specifieke wedstrijd willen kijken.

NOW kijken met een VPN

Andere manieren om de All Blacks Tour te bekijken

Verenigde Staten

FloRugby

Prijs: 30 USD/maand of 150 USD/jaar

Amerikaanse fans kunnen zich wenden tot FloRugby om elke wedstrijd van de All Blacks Tour live te streamen, inclusief The Rugby Championship en Bledisloe Cup. Stream op je apparaten met apps voor iOS, Android, Roku, Fire TV, Chromecast en Apple TV.

Italië

Sky Italia

Prijs: variabel

In Italië kunnen rugbyfans liv streams van All Blacks-wedstrijden bekijken op Sky Italia, dat ook verschillende populaire rugbytoernooien en andere sporten, waaronder tennis en voetbal, uitzendt.

NB: Je moet een geldige postcode en een Britse/Ierse creditcard of debetkaart opgeven om je te abonneren op Sky.

Verenigd Koninkrijk

Sky Sports

Prijs: 22 GBP/maand en hoger

Kanalen: Sky Sports Main Event, Sky Sports Action, Sky Sports Arena

Britse fans die live willen volgen hoe de All Blacks rugby spelen, kunnen afstemmen op Sky Sports. Sky Sports is alleen beschikbaar voor inwoners van het VK en Ierland en vereist een abonnement. Abonnees kunnen echter ook alle wedstrijden livestreamen via de Sky Go-apps voor desktop, iOS en Android.

Let op: Je hebt een Britse of Ierse creditcard/debetkaart nodig om je te abonneren.

Kan ik een VPN gebruiken om de All Blacks Tour 2024 vanuit een ander land te bekijken?

Hoe je All Blacks-rugbywedstrijden kunt bekijken op al je streamingapparaten

Wanneer en waar vindt de All Blacks Tour 2024 plaats?

De 2024 All Blacks Tour brengt Nieuw-Zeeland naar negen landen om 14 Testwedstrijden te spelen. Het begint thuis tegen Engeland en brengt Nieuw-Zeeland vervolgens naar de Verenigde Staten (Fiji vs. Nieuw-Zeeland), Japan (juni en juli) en Zuid-Afrika (augustus en september), voordat ze in Europa aankomen voor de Autumn Internationals (november), waar Nieuw-Zeeland tegen Engeland, Ierland, Frankrijk en Italië speelt. De Bledisloe Cup (september) tegen Australië vindt ook plaats in zowel Australië als Nieuw-Zeeland.

All Blacks Tour 2024 -schema

Je kunt het volledige Testwedstrijdenschema voor de All Blacks Tour 2024 hieronder vinden.

Datum (NZ) Tijd Wedstrijd Locatie Wedstrijd Zaterdag 6 juli 2024 19:05 NZST / 8:05 BST / 3:05 EST Nieuw-Zeeland vs. Engeland Forsyth Barr Stadium, Dunedin, Nieuw-Zeeland Steinlager Ultra Low Carb Series Zaterdag 13 juli 2024 19:05 NZST / 8:05 BST / 3:05 EST Nieuw-Zeeland vs. Engeland Eden Park, Auckland, Nieuw-Zeeland Steinlager Ultra Low Carb Series Vrijdag 19 juli 2024 19:30 EST / Zaterdag 20 juli 00:30 BST / Zaterdag 20 juli 14:30 NZST Fiji vs. Nieuw-Zeeland SnapDragon Stadium, San Diego, Verenigde Staten Steinlager Ultra Low Carb Series Zaterdag 10 augustus 2024 19:05 NZST / 8:05 BST / 3:05 EST Nieuw-Zeeland vs. Argentinië SKY Stadium, Wellington, Nieuw-Zeeland The Rugby Championship Zaterdag 17 augustus 2024 19:05 NZST / 8:05 BST / 3:05 EST Nieuw-Zeeland vs. Argentinië Eden Park, Auckland, Nieuw-Zeeland The Rugby Championship 31 augustus 2024 Nader te bepalen Zuid-Afrika vs. Nieuw-Zeeland Emirates Airline Park, Johannesburg, Zuid-Afrika The Rugby Championship 7 september 2024 Nader te bepalen Zuid-Afrika vs. Nieuw-Zeeland DHL Stadium, Kaapstad, Zuid-Afrika The Rugby Championship 21 september 2024 Nader te bepalen Australië vs. Nieuw-Zeeland Accor Stadium, Sydney, Australië The Rugby Championship (Bledisloe Cup) Zaterdag 28 september 2024 19:05 NZST / 8:05 BST / 3:05 EST Nieuw-Zeeland vs. Australië SKY Stadium, Wellington, Nieuw-Zeeland The Rugby Championship (Bledisloe Cup) 26 oktober 2024 Nader te bepalen Japan vs. Nieuw-Zeeland Nissan Stadium, Yokohama, Japan Challenge Cup 2 november 2024 Nader te bepalen Engeland vs. Nieuw-Zeeland Twickenham, Londen, Verenigd Koninkrijk Autumn Internationals (Northern Tour) 9 november 2024 Nader te bepalen Ierland vs. Nieuw-Zeeland Nader te bepalen Autumn Internationals (Northern Tour) 16 november 2024 Nader te bepalen Frankrijk vs. Nieuw-Zeeland Nader te bepalen Autumn Internationals (Northern Tour) 23 november 2024 Nader te bepalen Italië vs. Nieuw-Zeeland Nader te bepalen Autumn Internationals (Northern Tour)

Veelgestelde vragen over All Blacks Tour-livestreams Kan ik wedstrijden van de All Blacks Tour gratis streamen? Ja, verschillende wedstrijden van de All Blacks Tour van 2024 kunnen gratis worden gestreamd op NZR+ voor fans in landen en gebieden zonder bestaande uitzendrechten. Op welk tv-kanaal is de All Blacks Tour van 2024 te zien? Wedstrijden van de All Blacks Tour van 2024 worden uitgezonden op Stan Sports in Australië, Canal+ in Frankrijk, Sky Italia in Italië, Sky Sports Now in Nieuw-Zeeland, Sky Sports in het Verenigd Koninkrijk en FloRugby in de Verenigde Staten. NCR+ zal All Blacks-wedstrijden gratis livestreamen in verschillende landen en gebieden zonder uitzendrechten. Kan ik de All Blacks Tour live bekijken met een app? Ja, fans kunnen livestreams van wedstrijden van de All Blacks Tour van 2024 bekijken op de officiële apps van Stan Sports (Australië), Canal+ (Frankrijk), Sky Go (Italië, Nieuw-Zeeland en Verenigd Koninkrijk), NOW (Verenigd Koninkrijk), en FloRugby (Verenigde Staten). Kan ik de All Blacks Tour op YouTube bekijken? Nee, je kunt All Blacks rugbywedstrijden niet livestreamen op YouTube. Waar kan ik de hoogtepunten van de All Blacks Tour van 2024 bekijken? Rugbyfans kunnen hoogtepunten van de wedstrijden van de All Blacks zomertour van 2024 bekijken op YouTube. Kan ik de All Blacks Tour op mijn computer streamen? Zeker. Als je de streamingdienst via een webbrowser gebruikt, zorg er dan ook voor dat je de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie heeft een aantal functies die veelvoorkomende streamingproblemen kunnen oplossen. Kan ik de All Blacks Tour op mijn telefoon of tablet bekijken? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk belangrijk mobiel apparaat, inclusief iOS en Android. Hoe kan ik de All Blacks Tour op mijn TV bekijken met een VPN? Kort gezegd zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de native app voor een smart TV of streamingapparaat;

– Door te streamen op je computer en deze met een HDMI-kabel op de tv aan te sluiten;

– Door draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat;

– Door te verbinden met een ExpressVPN-router, waarmee je onbeperkt apparaten kunt verbinden en eenvoudig verschillende serverlocaties tegelijkertijd kunt gebruiken;

– Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten die geen VPN kunnen installeren, zoals Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoeft slechts één keer te worden ingesteld, hoewel het niet de volledige beveiligingsvoordelen van een VPN biedt. (Let op: door je Apple TV of spelcomputer op een router aan te sluiten, krijg je het beste van beide werelden!) Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grote tv-scherm te krijgen, klik hier of neem 24/7 contact op met een helpdeskmedewerker voor stapsgewijze instructies. Ik ben verbonden met de VPN, maar mijn internetsnelheid is traag! Als je internetsnelheid traag is of je streaming lijkt te haperen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van de door jou geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie.

– Je verbindingstype (bedrade verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen).

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider.

– Trage internetsnelheid op je locatie.

– Het type apparaat en de verwerkingskracht. Probeer de volgende stappen om problemen op te lossen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN;

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie;

– Verander je VPN-protocol. Als je elk van de bovenstaande stappen probeert en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan contact op met de ExpressVPN klantenondersteuning, die 24/7 beschikbaar is en je binnen enkele seconden te woord staat. Ik ben verbonden met de voorgestelde VPN-serverlocatie, maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst! Geen zorgen! De serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen bepaalde evenementen proberen te bekijken), maar daarom heeft ExpressVPN supersnelle servers over de hele wereld. Als je bijvoorbeeld probeert toegang te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan te verbinden met een andere serverlocatie in die landen. Als je probeert te verbinden met een land met één serverlocatie, is de eerste stap om je locatie-instellingen te controleren. Als je een mobiel apparaat gebruikt, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel locatievoorzieningen uit en maak vervolgens opnieuw verbinding met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je Locatievoorzieningen uitschakelen in het menu Privacy & Beveiliging. Voor meer hulp kun je altijd contact opnemen met een lid van onze klantenondersteuning die 24/7 beschikbaar is via livechat. Welke andere streamingdiensten kan ik bekijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos samen met alle populaire streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in razendsnel HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van afknijpen door internetproviders (wat soms de snelheden kan vertragen). Als je overal naar je favoriete team wilt kijken, zelfs tijdens het reizen of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi, is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.