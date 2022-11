Glory is de grootste kickboksorganisatie ter wereld. De sport die zijn oorsprong kent in Japan en de VS is razend populair in Nederland. Zo zijn kickbokskampioenen zoals Rico Verhoeven en Badr Hari bijna net zo bekend als Formule 1-ster Max Verstappen. Lees verder om te ontdekken waar de gevechten worden uitgezonden en hoe u de wedstrijden van uw favoriete kickboksers altijd en overal veilig kunt livestreamen.

Livestream Glory-gevechten gratis op VTM 4 in België

Prijs: gratis

In België kunt u gratis genieten van Glory-wedstrijden op VTM 4. Mis niets van de actie en kijk veilig naar de laatste gevechten, waar u ook bent:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in België Ga naar de website van VTM en meld u aan. Kijk naar het Glory-gevecht!

Kijk Glory Kickboxing live op Videoland in Nederland

Prijs: 4,99 EUR per maand

RTL heeft in Nederland met Videoland nu de uitzendrechten in handen voor Glory-wedstrijden. U betaalt voor een abonnement, maar u kunt wel profiteren van een 14-daagse gratis proefperiode. Livestream en herbekijk de grootste gevechten veilig in enkele eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in Nederland Ga naar de website van Videoland en meld u aan. Geniet van de uitzending!

Online kijken op uw pc of laptop? Download de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

Stream Glory kickbokswedstrijden op YouTube in de VS

Prijs: 64,99 USD per maand

Op het officiële YouTube-kanaal van Glory kunt u de kleinere gevechten van het voorprogramma gratis livestreamen. De belangrijke gevechten maken echter deel uit van een heus evenement. Die uitzendingen zijn betalend: als pay per view of voor kijkers in de VS via een allesomvattend abonnement op YouTube TV. Zo kunt u niet alleen genieten van het kickboksen, maar ook andere bokswedstrijden bekijken.

Livestream Glory Kickboxing in de VS in enkele stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in de VS Ga naar YouTube TV en meld u aan. Geniet van het kickboksen!

Glory Kickboxing: programma 2022

Raadpleeg hier het volledige programma op de website van Glory. Dit zijn de eerstvolgende gevechten:

GLORY 82

PLAZIBAT vs. CATINAS

Zaterdag 19 november 2022

Bonn, Duitsland

GLORY Rivals 4

ZOUGGARY vs. HARAGUCHI

Zondag 25 december 2022

Tokio, Japan

