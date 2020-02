De "Copyright Amendment Bill"

De "Copyright Amendment Bill", ook wel de "Copyright Amendment Act" genoemd, stelt de Australische regering in staat om te Dwing internet providers om buitenlandse websites te blokkeren op basis van bewijs van auteursrechtschending. Net als bij de meeste anti-piraterij wetgeving is dit wetsvoorstel goed bedoeld maar gevaarlijk. Hoe de wet het begrip "overtredende website" definieert laat grote ruimte voor interpretatie en misbruik. Andere (normaal gesproken legale) sites die per ongeluk illegale bestanden op hun website hebben staan worden mogelijk geheel afgesloten.

Meta-data retentie

Een Australische wet die in 2015 in werking is getreden, verplicht alle telecom-bedrijven (waaronder internet providers) om om gebruikersdata tot 2 jaar lang te bewaren en dit op verzoek aan overheidsinstellingen door te geven. Onder deze data vallen de afzender en geadresseerde van een e-mail, maar ook de tijd en datum van een online surfsessie.

