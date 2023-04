De volgende op de curlingkalender voor mannen is het BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2023, dat van start gaat van 1 tot 9 april 2023 in Ottawa. Tim Hortons Brier kampioen Brad Gushue leidt Canada’s top curlers, die uit zijn op revanche tegen de winnaar van vorig jaar, Zweden. In totaal nemen 14 teams het tegen elkaar op in een round-robin formaat, met play-offs en een grote finale. In Canada kun je alle wedstrijden waaraan Canada deelneemt, naast de play-offs, livestreamen op TSN+.

Hoe kijk je curling via livestreaming met een VPN vanuit jouw land

Je kunt een curling livestream online kijken — waaronder de BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship — met een VPN in een paar stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Als je bijvoorbeeld een Canadese uitzending wilt bekijken, verbind je met een server in Canada. Raadpleeg het schema van de omroep die je wilt bekijken en zoek de wedstrijd die je wilt zien. Zet het op en veel plezier!

Kijk je op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Edge of Firefox.

Koop ExpressVPN

Waar kijk je BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship livestreams online

TSN+

Prijs: 8 CAD per dag, 20 CAD per maand of 200 CAD per jaar

Land: Canada

Livestream meerdere curling-wedstrijden — waaronder de BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2023 — via TSN+, het online streamingplatform van de Canadese TSN. Helaas biedt TSN geen gratis proefperiode, maar gebruikers kunnen wel een dagpas kopen bij de dienst — handig voor als je een bepaalde wedstrijd of de finale wilt zien. Bekijk het schema van de omroep die je op moet zetten om evenementen te livestreamen.

NB: Je hebt een Canadese betaalmethode nodig om je aan te melden voor TSN+.

Koop ExpressVPN

Kijk andere curling livestreams online

CBC Sports

Prijs: gratis

Land: Canada

CBC is een van Canada’s grootste zenders en haar online streamingdienst, CBC Gem, is een geweldige manier om on-demand nieuws, entertainment en veel populaire sporten zoals curling en ijshockey te streamen. Bekijk het schema om te zien wanneer je curlingwedstrijden live kunt bekijken. Fans kunnen ook afstemmen op That Curling Show, die gedurende het seizoen wekelijks wordt uitgezonden met zesvoudig Scotties-kampioene Colleen Jones en CBC Sports-verslaggever Devin Heroux die verslaggeving doet van alle actie. CBC Gem heeft apps voor smartphones en tablets als je onderweg wilt kijken.

Streamen op CBC

SRF

Prijs: gratis

Land: Zwitserland

De Zwitserse publieke omroep SRF biedt een reeks gratis livestreams van sport — naast tv-programma’s, documentaires en films. Je kunt een reeks wintersporten streamen, waaronder curling, ijshockey en skiën. De uitzendingen zijn in het Duits.

Koop ExpressVPN

SVT

Prijs: gratis

Land: Zweden

SVT is een Zweedse openbare omroep die verschillende sportwedstrijden gratis uitzendt, waaronder een aantal belangrijke curlingwedstrijden. De uitzendingen zijn in het Zweeds.

Koop ExpressVPN

Recast

Prijs: varieert

Kanaal: The Curling Channel

The Curling Channel op Recast is een abonnementsvrij platform waar fans livestreams van sportwedstrijden kunnen kopen, of credits kunnen verdienen om aankopen te doen door naar advertenties te kijken. Een eenmalige aankoop van een wedstrijd geeft je onbeperkte on-demand toegang tot de video. Gebruikers kunnen zich aanmelden voor Recast via https://wcf.co/CurlingChannel om 100 gratis credits te ontvangen om in te wisselen voor livestreams van curling.

Koop ExpressVPN

Kijk gratis curling hoogtepunten

World Curling YouTube-kanaal

Prijs: gratis

Bekijk de grootste wedstrijden en hoogtepunten van het toernooi op het officiële World Curling YouTube-kanaal.

YouTube kijken met ExpressVPN

That Curling Show keert terug om de Scotties op te zetten met Jennifer Jones en Einarson in de hoofdrol. Zesvoudig Scotties kampioen Colleen Jones en CBC Sports verslaggever Devin Heroux zullen curling-fans dichter bij de teams brengen en de spanning zal hoger zijn dan ooit tevoren.

Fans kunnen de wekelijkse show gedurende de rest van het seizoen bekijken op het YouTube-kanaal van CBC Sports en CBC Gem.

Schema van World Men’s Curling Championship 2023

Datum Wedstrijd 1 april 2023 om 14:00 uur ET Canada vs. Zwitserland Zuid-Korea vs. Nieuw-Zeeland Zweden vs. Duitsland Schotland vs. Italië 1 april 2023 om 19:00 uur ET Japan vs. Turkije Canada vs. Italië Verenigde Staten vs. Noorwegen Tsjechische Republiek vs. Nieuw-Zeeland 2 april 2023 om 9:00 uur ET Noorwegen vs. Zuid-Korea Turkije vs. Schotland Zwitzerland vs. Tsjechische Republiek Verenigde Staten vs. Zweden 2 april 2023 om 14:00 uur ET Schotland vs. Zweden Duitsland vs. Zwitserland Nieuw-Zeeland vs. Canada Zuid-Korea vs. Japan 2 april 2023 om 19:00 uur ET Tsjechische Republiek vs. Duitsland Japan vs. Verenigde Staten Italië vs. Turkije Noorwegen vs. Canada 3 april 2023 om 9:00 uur ET Zwitserland vs. Italië Zweden vs. Zuid-Korea Tsjechische Republiek vs. Verenigde Staten 3 april 2023 om 14:00 uur ET Zweden vs. Turkije Nieuw-Zeeland vs. Noorwegen Canada vs. Japan Duitsland vs. Schotland 3 april 2023 om 19:00 uur ET Verenigde Staten vs. Zuid-Korea Italië vs. Duitsland Noorwegen vs. Zwitserland Turkije vs. Tsjechische Republiek 4 april 2023 om 9:00 uur ET Zuid-Korea vs. Zwitserland Schotland vs. Verenigde Staten Japan vs. Nieuw-Zeeland 4 april 2023 om 14:00 uur ET Turkije vs. Duitsland Tsjechische Republiek vs. Canada Japan vs. Zweden Italië vs. Noorwegen Nieuw-Zeeland vs. Italië 4 april 2023 om 19:00 uur ET Verenigde Staten vs. Turkije Zuid-Korea vs. Tsjechische Republiek Zwitserland vs. Schotland 5 april 2023 om 9:00 uur ET Noorwegen vs. Zweden Schotland vs. Japan Duitsland vs. Nieuw-Zeeland Canada vs. Zuid-Korea 5 april 2023 om 14:00 uur ET Tsjechische Republiek vs. Japan Noorwegen vs. Duitsland Turkije vs. Zwitserland Italië vs. Verenigde Staten 5 april 2023 om 19:00 uur ET Zuid-Korea vs. Schotland Zwitserland vs. Nieuw-Zeeland Verenigde Staten vs. Canada Zweden vs. Tsjechische Republiek 6 april 2023 om 9:00 uur ET Duitsland vs. Canada Italië vs. Zweden Japan vs. Noorwegen Nieuw-Zeeland vs. Turkije 6 april 2023 om 14:00 uur ET Zwitserland vs. Verenigde Staten Turkije vs. Zuid-Korea Tsjechische Republiek vs. Italië Schotland vs. Noorwegen 6 april 2023 om 19:00 uur ET Zweden vs. Nieuw-Zeeland Canada vs. Schotland Duitsland vs. Zuid-Korea Japan vs. Zwitserland 7 april 2023 om 9:00 uur ET Italië vs. Japan Noorwegen vs. Tsjechische Republiek Canada vs. Turkije Verenigde Staten vs. Duitsland 7 april 2023 om 14:00 uur ET Schotland vs. Tsjechische Republiek Nieuw-Zeeland vs. Verenigde Staten Zwitserland vs. Zweden Zuid-Korea vs. Italië 7 april 2023 om 19:00 uur ET Turkije vs. Noorwegen Duitsland vs. Japan Nieuw-Zeeland vs. Schotland Zweden vs. Canada 8 april 2023 om 14:00 uur ET Kwalificatiewedstrijden 8 april 2023 om 19:00 uur ET Halve finale 8 april 2023 om 11:00 uur ET Bronzen medaillewedstrijd 8 april 2023 om 16:00 uur ET Eindwedstrijd

Wedstrijdschema curling 2023

Datum Evenement 4–12 maart 2023 Wereldkampioenschap rolstoelcurling 2023 4–12 maart 2023 Wereldkampioenschap rolstoel gemengd dubbelspel curling 2023 18–26 maart 2023 LGT wereldkampioenschap vrouwencurling 2023 1–9 april 2023 BKT Tires & OK Tire wereldkampioenschap heren curling 2023 21–29 april 2023 Wereldkampioenschappen curling voor senioren 2023 22–29 april 2023 Wereldkampioenschap gemengd dubbelspel curling 2023 29 april en 6 mei 2023 Europese kampioenschappen curling 2023 C-Divisie 16–24 maart 2024 Wereldkampioenschap vrouwencurling 2024

Koop ExpressVPN

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om te worden gebruikt als middel om auteursrechten te omzeilen. Lees de Servicevoorwaarden van ExpressVPN en de Gebruiksvoorwaarden van uw contentprovider voor meer informatie.