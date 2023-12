Jon Rahm, de nummer 3 van de wereld, staat klaar om zijn DP World Tour Championship-titel te verdedigen wanneer de actie op donderdag 16 november in Dubai van start gaat. Rahm won eerder dit jaar The Masters en is nu van plan om tweevoudig winnaar en nummer 3 van de wereld Rory McIlroy te verslaan bij de Jumeirah Golf Estates. The Golf Channel en Peacock bieden volledige dekking voor golffans die in de Verenigde Staten wonen.

Op deze pagina vind je informatie over hoe je het DP World Tour Championship 2023 kunt streamen met ExpressVPN.

Hoe kijk je het DP World Tour Championship 2023 online

ExpressVPN staat klaar om je te helpen het DP World Tour Championship 2023 veilig en beveiligd te streamen in razendsnel HD. Eerst moet je een paar stappen volgen.

Kijken op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Neem ExpressVPN

Kan ik een VPN gebruiken om het DP World Tour Championship 2023 vanuit een ander land te bekijken?

ExpressVPN is een privacy- en beveiligingsdienst en mag niet worden gebruikt als middel om auteursrechten te omzeilen. Wij kunnen niet zien of controleren wat jij doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van onze Gebruikersvoorwaarden, die van je contentprovider en eventuele wetgeving die van toepassing is.

De beste VPN voor het kijken van het DP World Tour Championship 2023

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van het volledige DP World Tour Championship 2023. Met de vooruitstrevende 10 Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je genieten van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS, en niet te vergeten een reeks manieren om te streamen naar je grootbeeld-tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chatondersteuning en een 30-dagen geld-terug garantie zonder risico!

Neem ExpressVPN

Hoe je het DP World Tour Championship 2023 kunt kijken met gratis proefversies

Je kunt het volledige DP World Tour Championship 2023 kijken op cordcuttingdiensten die gratis proefversies aanbieden, bijvoorbeeld Fubo en YouTube TV.

YouTube TV

Prijs: 73 USD/maand en hoger

Land: VS

YouTube TV biedt The Golf Channel aan, dat volledige dekking biedt voor het DP World Tour Championship, en het abonnement kost 73 USD/maand. Amerikaanse kijkers moeten mogelijk een Amerikaanse postcode opgeven (bijvoorbeeld 10022, 48104, enz.), maar ze accepteren een breed scala aan betalingsopties. Als je geen zin hebt om je aan YouTube TV te binden, gebruik dan de gratis proefperiode.

Opmerking: Mogelijk heb je een geldige Amerikaanse creditcard/betaalkaart of PayPal nodig voor een abonnement op YouTube TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/betaalkaart hebt.

Wil je het op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

YouTube kijken met ExpressVPN

Fubo

Prijs: 75 USD/maand

Land: VS

Wat dacht je van nog een manier om het DP World Tour Championship 2023 te volgen? Inwoners van de Verenigde Staten kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van zeven dagen op Fubo om al hun favoriete golftoernooien live te kijken. Vor een abonnement heb je een Amerikaanse creditcard/betaalkaart nodig. Het gebruikte factuuradres kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn en het kan zijn dat je je locatie niet kunt wijzigen.

Kijken op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Hoe stream je Fubo

DirectTV-stream

Prijs: 65 USD/maand en hoger

DirectTV-stream is vaak aan de dure kant, maar als je de voorkeur geeft aan een cordcuttingdienst boven een extra streaming-app, is dit een geweldige optie voor Amerikaanse sportfans. Het goedkoopste pakket van DirecTV begint bij 65 USD/maand (voordat het na drie maanden naar de normale prijs van 75 USD/maand springt), en de dienst biedt een gratis proefperiode van 5 dagen.

Kijk DirecTV-stream met een VPN

Kijk het DP World Tour Championship 2023 op Peacock

Prijs: 6 USD/maand

Peacock zal tijdens het DP World Tour Championship 2023 live simulcasts aanbieden voor inwoners van de VS. Houd er echter rekening mee dat er geen gratis proefversies beschikbaar zijn.

Neem ExpressVPN

Andere manieren om het DP World Tour Championship 2023 te bekijken

Sling TV

Prijs: Varieert

Sling TV is de goedkoopste optie als je een livestream van het DP World Tour Championship wilt kijken (evenals tal van andere populaire sportevenementen en kanalen). Het basisabonnement “Sling Orange” bevat NBC. Mogelijk heb je een Amerikaanse creditcard of PayPal nodig om een abonnement te nemen. Houd er echter rekening mee dat Sling niet langer een gratis proefperiode aanbiedt.

Stream Golf Live met Sling

Hulu + Live-tv

Prijs: 77 USD/maand

Hulu biedt geen gratis proefperiode, maar het live tv-pakket (dat ook wordt geleverd bij zowel ESPN+ als Disney+) bevat The Golf Channel.

Kijk Hulu met een VPN

Agenda van DP World Tour Championship 2023 op Peacock

Met ExpressVPN kun je veilig het volledige DP World Tour Championship 2023 streamen. Het volledige schema vind je hieronder.

Datum en tijd TV Donderdag 16 november; de uitzending begint om 11.00 uur lokale tijd / 02.00 uur ET The Golf Channel, Peacock Vrijdag 17 november ; de uitzending begint om 11.00 uur lokale tijd / 02.00 uur ET The Golf Channel, Peacock Zaterdag 18 november; de uitzending begint om 11.00 uur lokale tijd / 02.00 uur ET The Golf Channel, Peacock Zondag 19 november; de uitzending begint om 11.00 uur lokale tijd / 02.00 uur ET The Golf Channel, Peacock

DP World Tour Championship-odds 2023

Wie wint het DP World Tour Championship 2023? Hier zijn de laatste noteringen volgens de FanDuel Sportsbook:

Speler Odds Rory McIlroy +450 Victor Hovland +550 Jon Rahm +550 Tyrrell Hatton +1200 Tommy Fleetwood +1400 Matt Fitzpatrick +1400 Min Woo Lee +1800 Tom Km +2000 Nicolai Højgaard +2500

Waar wordt het DP World Tour Championship 2023 gehouden?

Het DP World Tour Championship 2023 vindt plaats op de Jumeirah Golf Estates in Dubai.

Wie speelt er in het DP World Tour Championship 2023?

Bekende gezichten die deelnemen aan het DP World Tour Championship 2023 zijn Rory McIlroy, Jon Rahm, Victor Hovland en Matt Fitzpatrick. Gelukkig heeft de DP World Tour een complete gids met namen bijgevoegd die je dit jaar moet kennen.

Hoe kun je je kwalificeren voor de DP World Tour?

Misschien wel de eenvoudigste manier om je te kwalificeren voor de DP World Tour is door tijdens de Race to Dubai van het voorgaande seizoen in de top 110 te eindigen. Als alternatief kunnen spelers zich kwalificeren via de Qualifying School (toepasselijke naam!). PGA Tour-spelers die eindigen op de posities 126-20 op de FedExCup Fall Points List krijgen een volledige DP World Tour aangeboden voor de campagne van 2024.

Neem ExpressVPN

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Lees de Gebruikersvoorwaarden van ExpressVPN en van je contentprovider voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over DP World Tour live streams Wie zendt de DP World Tour uit? Kijkers in de Verenigde Staten kunnen de DP World Tour kijken op The Golf Channel (beschikbaar via cordcuttingdiensten als YouTube TV en Fubo) of Peacock. Komt de DP World Tour op YouTube? De DP World Tour heeft wel een eigen YouTube-kanaal maar daar je niet de live feed van het toernooi kijken. YouTube TV biedt echter wel The Golf Channel aan, en dat biedt volledige dekking van DP World Tour-evenementen in de Verenigde Staten. Heeft de DP World Tour banden met de PGA Tour? Ja, er bestaat nu een ‘strategische alliantie’ tussen de DP World Tour en de PGA Tour. De tien beste spelers van de DP World Tour die niet op een andere manier zijn vrijgesteld, krijgen vrijstellingen voor de PGA Tour voor 2024 en behouden hun DP World Tour-status. Wat is het verschil tussen de PGA Tour en de DP World Tour? Het belangrijkste verschil tussen de PGA Tour en de DP World Tour is de locatie; de PGA Tour vindt voornamelijk plaats in de Verenigde Staten, terwijl DP World Tour-evenementen voornamelijk in Europa plaatsvinden. Andere verschillen zijn onder meer status, lidmaatschap en rankingssystemen. Is de DP World Tour hetzelfde als de European Tour? Ja, de DP World Tour is hetzelfde als de European Tour. De DP World Tour is gewoon de nieuwe naam van het evenement! Hoe heette de DP Tour vroeger? De DP World Tour heette voorheen de European Tour. Het kreeg in 2022 een nieuwe naam als onderdeel van een sponsorovereenkomst met DP World, een in Dubai gevestigd logistiek bedrijf. Kan ik de DP World Tour streamen op mijn computer? Jazeker. Als je de streamingdienst gebruikt vanuit een webbrowser, zorg er dan voor dat je ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie heeft een aantal functies onder de motorkap die veelvoorkomende streamingproblemen kunnen oplossen. Kan ik de DP World Tour streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor alle belangrijke mobiele apparaten, ook iOS en Android. Hoe kan ik de DP World Tour op mijn tv streamen met een VPN? Kort gezegd zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de ingebouwde app voor een smart -tv of streamingapparaat; – Door te streamen op je computer en via een HDMI-kabel te verbinden met de tv; – Door draadloos te spiegelen of te casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat; – Door te verbinden met een router met ExpressVPN, die een onbeperkt aantal apparaten mogelijk maakt en het super eenvoudig maakt om tegelijkertijd met verschillende serverlocaties te verbinden; – Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waarop geen VPN kan worden geïnstalleerd, zoals Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoeft maar één keer te worden ingesteld, maar het biedt niet de volledige beveiligingsvoordelen van een VPN. (NB: door je Apple TV of spelcomputer op een router aan te sluiten, krijg je het beste van twee werelden!) Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grootbeeld-TV te krijgen, klik je hier of neem je voor stapsgewijze instructies contact op met een helpdeskmedewerker (24/7 beschikbaar). Ik ben verbonden met de VPN maar mijn internet is traag! Als je internet traag is of je streaming lijkt te haperen, zijn er een paar mogelijke oorzaken: – De afstand van je gekozen VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie;

– Het type verbinding (kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen);

– Suboptimale connectiviteit tussen de VPN en je internetprovider;

– Trage internetverbinding op jouw locatie;

– Type en verwerkingskracht van je apparaat. Om dit op te lossen kun je elk van de volgende stappen proberen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN.

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie.

– Verander je VPN-protocol. Als je al het bovenstaande hebt geprobeerd en nog steeds problemen ervaart met je streamingsnelheid, neem dan dag of nacht contact op met de ExpressVPN-helpdesk en binnen een paar seconden staat er iemand voor je klaar. Ik ben verbonden met de aanbevolen VPN-serverlocatie maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst. Geen zorgen! De serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen bepaalde evenementen proberen te kijken), maar precies daarom heeft ExpressVPN over de hele wereld supersnelle servers. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan te verbinden met een andere serverlocatie in die landen. Als je probeer te verbinden met een land met maar één serverlocatie, is de eerste stap het controleren van je locatie-instellingen. Als je een mobiel apparaat gebruikt, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel de locatieservices uit en verbind dan opnieuw met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je Locatievoorzieningen uitschakelen in het menu Privacy- en beveiligingsinstellingen. Voor meer hulp kun je altijd praten met een van onze helpdeskmedewerkers; zij zijn 24/7 beschikbaar via livechat. Welke andere streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN?

ExpressVPN werkt naadloos samen met alle populairste streaming-apps van over de hele wereld. Als je een VPN gebruikt voor streaming, kun je veilig kijken in razendsnel HD met onbeperkte bandbreedte, zonder afknijpen door je internetprovider (wat soms de snelheid kan vertragen). Als je je favoriete team overal wilt volgen, zelfs als je op reis bent of op onbeveiligde netwerken als openbare wifi zit, is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.