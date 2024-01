Hoe kijk je de Africa Cup of Nations 2023

Goed nieuws: je kunt livestreams van de Africa Cup of Nations kijken met ExpressVPN! Je hoeft alleen maar een paar stappen te volgen:

Neem een abonnement op ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt kijken. Britten die bijvoorbeeld een Britse omroep willen streamen, kunnen verbinden met een beveiligde server in het Verenigd Koninkrijk. Raadpleeg het uitzendschema van de omroep waar je naar wilt kijken, bijvoorbeeld Sky Sports. Geniet van het voetbal!

Kijken op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Let op: weliswaar speelt de Africa Cup of Nations zich af in het jaar 2024, maar technisch wordt het beschouwd als het evenement van 2023, omdat het vorig jaar werd uitgesteld.

Kan ik een VPN gebruiken om de Africa Cup of Nations vanuit een ander land te streamen?

Sommige gebruikers kijken naar de Africa Cup of Nations door te verbinden met een VPN-server in een ander land dan hun eigen, maar dit kan strijdig zijn met het auteursrecht of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingstool, en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Gebruikersvoorwaarden. Wij kunnen niet zien of controleren wat jij doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten.

De beste VPN voor het volgen van de Africa Cup of Nations

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig live streamen van de gehele Africa Cup of Nations 2023. Met de vooruitstrevende 10 Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, en niet te vergeten een reeks manieren om te streamen op je grootbeeld-tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag-en-nacht live chatondersteuning en een 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

Streamen op een grootbeeld-tv

Waar kun je de Africa Cup of Nations 2023 in jouw land volgen?

Verenigd Koninkrijk

Sky Sports

Prijs: vanaf 22 GBP/maand

Woon je in Groot-Brittannië en wil je de wedstrijden van de Africa Cup of Nations kijken? Sky Sports is de beste optie om streams van de games te ontvangen. Sky Sports zendt alle 52 wedstrijden uit, inclusief de finale. Je moet ook een geldige postcode en een creditcard of betaalkaart uit het Verenigd Koninkrijk/Ierland laten zien.

Als je op reis bent in het buitenland en al een bestaand Sky-abonnement hebt, kun je met een VPN naar Sky Go gaan, en ben je binnen een minuut aan de slag!

Wil je het op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je grootbeeld-tv te krijgen.

Verenigde Staten

beIN Sports

Prijs: Verschillend

Amerikaanse kijkers kunnen de Africa Cup of Nations veilig live streamen op beIN Sports. YouTube TV (73 USD/maand) en Fubo (75 USD/maand) bieden allebei beIN Sports en gratis proefversies. Bovendien biedt Sling TV beIN Sports in het basispakket, maar er is geen gratis proefversie beschikbaar.

Wanneer begint de Africa Cup of Nations 2024?

De Africa Cup of Nations 2024 begint zaterdag 31 januari wanneer Ivoorkust speelt tegen Guinee-Bissau in het Alassane Ouattara-stadion in Abidjan.

Wedstrijdchema voor de Africa Cup of Nations 2024

Het wedstrijdschema van de Africa Cup of Nations 2024 is te vinden op de officiële website van NBC Sports.

Recente winnaars van de Africa Cup of Nations

Jaar Winnaar 2004 Tunesië 2006 Egypte 2008 Egypte 2010 Egypte 2012 Zambia 2013 Niagra 2015 Ivoorkust 2017 Kameroen 2019 Algerije 2021 Senegal 2023 Nog niet bekend

Veelgestelde vragen over de Africa Cup of Nations livestreams Op welk kanaal wordt de Africa Cup of Nations uitgezonden? Sky Sports gaat alle 52 wedstrijden uitzenden, ook de finale. Je zult wel een geldige postcode en een creditcard of bankpas voor het VK of Ierland moeten tonen. Waar kan ik gratis de Africa Cup of Nations kijken? Inwoners van het VK die de Africa Cup of Nations willen kijken op beIN Sports kunnen dat doen op diensten als YouTube TV, Fubo en DirecTV Stream; al deze diensten bieden een gratis proefperiode. Welke apps kan ik gebruiken om de Africa Cup of Nations live te kijken? Je kunt de Africa Cup of Nations kijken op apps als Sky Sorts, YouTube TV, Fubo en DirecTV Stream. Waar kan ik de uitslagen van de Africa Cup of Nations live volgen? Je kunt de uitslagen van de Africa Cup of Nations live volgen op websites en apps als ESPN en Bleacher Report. Kan ik de Africa Cup of Nations kijken met YouTube TV? Ja, je kunt de Africa Cup of Nations kijken met YouTube TV! beIN Sports is inbegrepen bij het YouTube TV-basispakket. Kan ik de Africa Cup of Nations streamen op mijn computer? Zeker wel. Als je via een webbrowser naar de streamingdienst gaat, zorg er dan voor dat je ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie heeft een paar functies onder de motorkap die veel voorkomende streamingproblemen kunnen verhelpen. Kan ik de Africa Cup of Nations streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor alle grote merken mobiele apparaten, ook voor iOS en Android. Hoe kan ik de Africa Cup of Nations met een VPN streamen op mijn tv? Kort gezegd zijn er vijf verschillende manieren om met ExpressVPN sport te streamen op je tv : – Met de ingebouwde app voor een smart-tv of streamingapparaat;

– Door te streamen op je computer en die met de tv te verbinden via een HDMI kabel;

– Door draadloos te spiegelen of te casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat;

– Door te verbinden met een router waarop ExpressVPN staat; zo kun je een onbeperkt aantal apparaten verbinden en wordt het supereenvoudig om tegelijkertijd met verschillende serverlocaties te verbinden.

– Met MediaStreamer, ExpressVPN’s oplossing voor apparaten waarop geen VPN geïnstalleerd kan worden, bijvoorbeeld een Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoef je maar één keer te installeren, maar het biedt niet de volledige veiligheidsvoordelen van een VPN. (NB: door je Apple TV of spelcomputer te verbinden met een router, kun je het beste van beide werelden krijgen) Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grootbeeld-tv te krijgen, kun je hier klikken of dag-en-nacht contact opnemen met een helpdeskmedewerker voor stap-voor-stap instructies. Ik ben verbonden met de VPN maar mijn internet is traag! Als je internet traag is of je streaming lijkt te haperen, zijn er een paar mogelijke oorzaken: – De afstand tussen je gekozen VPN-serverlocatie en je fysieke locatie;

-Het soort verbinding (kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen;

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider;

– Traag internet op jouw locatie;

– Het type en de rekenkracht van jouw apparaat. Probeer elk van de volgende stappen om het probleem op te lossen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN;

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie;

– Wissel van VPN-protocol. Als je al het bovenstaande hebt geprobeerd en nog steeds problemen ervaart met je streamingsnelheid, neem dan dag of nacht contact op met de helpdesk van ExpressVPN en in enkele seconden is er iemand om je te helpen. Ik ben verbonden met de aanbevolen VPN-serverlocatie maar ik kan niet inloggen bij de streamingdienst! Geen zorgen! De belasting van servers verandert snel (vooral als veel mensen proberen bepaalde evenementen te kijken), maar precies daarom heeft ExpressVPN supersnelle servers overal ter wereld. Als je probeert naar een website in bijvoorbeeld de VS of Duitsland te gaan, kun je proberen met een andere serverlocatie in die landen te verbinden. Als je probeert te verbinden met een land waar maar één serverlocatie is, is de eerste stap om je locatie-instellingen te controleren. Als je op een mobiel apparaat zit, verbreek dan de verbinding met de VPN, zet de locatiediensten uit, en verbind weer met de VPN. Zowel op Windows- als op Mac-computers kun je de Locatie Diensten uitzetten binnen het menu Privacy en Veiligheid. Voor meer hulp kun je altijd praten met iemand van onze helpdesk, zij zijn dag en nacht beschikbaar via live chat. Welke andere streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos samen met alle meest populaire streaming-apps over de hele wereld. Als je een VPN gebruikt voor het streamen weet je zeker dat je veilig kijkt met razendsnel HD en onbeperkte bandbreedte, zonder afknijpen door je internetprovider (waardoor je snelheid soms kan worden vertraagd). Als je je favoriete team wilt kijken waar je ook bent — zelfs als je op reis bent of op onbeveiligde netwerken zit als publieke wifi — dan is ExpressVPN een geweldige manier om je sport-streaming beleving te verbeteren.