2. Versleutel uw smartphone

Londen heeft de laatste jaren last van een enorm aantal gestolen smartphones . U kunt het nut van diefstal van mobieltjes beperken door uw smartphone te versleutelen. Als u een apparaat met iOS 10 of later heeft dan is het aanzetten van encryptie zo eenvoudig als het instellen van een wachtwoord. Versleutelen op een Android apparaat is iets minder eenvoudig, maar wel aan te raden.