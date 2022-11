Volg de Davis Cup Finals streams op 9Now

Prijs: Gratis

Kanalen: Channel 9

Channel 9 in Australië biedt gratis streams van bepaalde tennistoernooien. U hoeft alleen maar te verbinden met een VPN serverlocatie in Australië en u aan te melden. Raadpleeg de agenda om te weten wanneer u moet inschakelen.

Om tennis te kijken op 9Now:

Koop ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in Australië. Ga naar 9Now en meld u aan. Kijk gratis en geniet!

Wilt u kijken op het grote scherm? Lees over alle manieren om ExpressVPN op uw tv te krijgen.

Stream de Davis Cup Finals live op CBS en Pluto TV

Prijs: Gratis of hoger

Kanalen: CBS Sports Network, CBS Sports App en Pluto TV

CBS is de officiële zender voor de Finales in de VS. Het verslaan van de wedstrijden wordt verdeeld tussen CBS Sports Network en Pluto TV (gratis). Er zijn gratis proefperiodes beschikbaar. Voor de tijden kunt u het best het officiële CBS uitzendschema raadplegen.

Stream de Davis Cup Finals live online op Eurosport UK

Kanalen: Eurosport 1 en 2

Eurosport bezit de uitzendrechten voor de 2022 Davis Cup Finals in het VK. Er is een zevendaagse proefperiode beschikbaar. Zo kunt u kijken:

Koop ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in het VK. Meld u aan bij Eurosport. Het kan zijn dat u een geldige postcode in het VK moet opgeven (bijvoorbeeld WC1X 0AA). Geniet van het streamen!

NB: Het kan zijn dat u een geldige Engelse creditcard of bankpas moet hebben om een abonnement op Eurosport UK te kopen.

Wanneer en waar vinden de 2022 Davis Cup Finals plaats?

Dit jaar vinden de Davis Cup Finals plaats van 14 September – 27 November 2022 in Bologna, Italië; Glasgow, Schotland; Hamburg, Duitsland; en Malaga, Spanje.

Ik heb problemen met live tennis streams

Hebt u problemen bij het live tennis kijken? Laat u niet dwarszitten door een lastige verbinding. Neem contact op met de helpdesk van ExpressVPN als het niet lukt om het tennis live te volgen.

2022 Tennis kalender

Hier ziet u de kalender voor de belangrijkste tennisevenementen van 2022. Kijk op de streaming website die u gekozen hebt voor de uitzendtijden. De data die hier worden genoemd, kunnen nog veranderen.

Datum Toernooi Locatie 1 januari – december 2022 ATP Tours (1000, 500 en 250) Diverse 21 maart – 3 april 2022 2022 Miami Open Miami Gardens, Florida 22 mei – 5 juni 2022 2022 Roland Garros (French Open) Parijs, Frankrijk 27 juni – 10 juli 2022 2022 Wimbledon Londen, VK 29 augustus – 11 september 2022 2022 US Open VS 13 november- 20 november 2022 Nitto ATP Finale Londen, VK 25 november – 5 december 2022 Davis Cup Finals Oostenrijk, Spanje, Italië