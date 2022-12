De Masters 2023 vindt plaats van 2 t/m 8 januari in Alexandra Palace in Londen. Regerend kampioen Neil Robertson zal zijn titel verdedigen en proberen het evenement voor de derde keer te winnen.

Bekijk het officiële snookerschema voor meer informatie en ontdek hoe je in 2023 live snooker kunt kijken met een VPN.

Live World Snooker Tour 2022/23 kijken

Je kan snookertoernooien altijd en overal veilig en in HD livestreamen in slechts enkele eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Canada voor DAZN of het Verenigd Koninkrijk voor Eurosport of BBC iPlayer. Verbind met een veilige serverlocatie die overeenkomt met de regio van je gekozen zender, zoals Geniet van het evenement!

Zo kijk je de Masters live

Eurosport



Prijs: varieert

Eurosport biedt livestreams van vele internationale snookertoernooien voor kijkers in Nederland en andere Europese markten. Bekijk zeker het officiële schema van Eurosport. Bovendien kunnen nieuwe abonnees profiteren van een gratis 7-daagse proefperiode.

BBC iPlayer

Prijs: gratis

Elk jaar zendt de BBC het WK snooker uit, dat kijkers in het Verenigd Koninkrijk gratis kunnen streamen via BBC iPlayer.

YouTube

Prijs: gratis

De World Snooker Tour brengt live verslag uit van het UK Championship op zowel zijn Facebook- als YouTube-kanalen. Om veilig en in supersnel HD te streamen, verbind je gewoon met een VPN-server in een land waar YouTube beschikbaar is.

Kijke alle snookertoernooien online

Ziggo Sport

Prijs: 10 EUR/maand

Ziggo Sport zendt verschillende snookertoernooien uit voor kijkers in Nederland. Raadpleeg de tv-gids om te ontdekken welke evenementen beschikbaar zijn voor livestreams.

DAZN

Prijs: 25 CAD per maand of 200 CAD per jaar

DAZN zendt grote snookerevenementen zowel live als op aanvraag uit. Je moet mogelijk wel een geldige Canadese creditcard/bankpas en postcode opgeven (bijv. G1X 2W1, V9N 9C5). Als je geen Canadese bankrekening hebt, kun je je abonneren via PayPal, Apple in-app aankoop of (pre-paid) cadeaubon. Je kunt ook gebruik maken van de gratis proefperiode van 7 dagen om de European Masters te kijken.

Matchroom.live

Prijs: gratis

Matchroom.Live biedt gratis streams van snooker voor kijkers over de hele wereld (buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland). Je kan er ook eerdere en historische wedstrijden op aanvraag herbekijken. Voor 5 USD per maand kunnen fans zich abonneren op livestreams van geselecteerde snookerwedstrijden.

Programma World Snooker Tour

Het snookerseizoen 2022/23 begon officieel op 28 juni 2022, en zal eindigen met het WK snooker (World Snooker Championship) op 1 mei 2023. Dit is het officiële schema van de World Snooker Tour.

Datum Evenement Winnaar 28 jun – 29 jul 2022 Championship League* Luca Brecel 18 – 21 aug 2022 European Masters Kyren Wilson 24 – 25 sep 2022 WK gemengd dubbel Neil Robertson en Nutcharut Wongharuthai 26 sep – 2 okt 2022 British Open Ryan Day 6 – 9 okt 2022 Hong Kong Masters Ronnie O’Sullivan 16 – 23 okt 2022 Northern Ireland Open Mark Allen 31 okt – 6 nov 2022 Champion of Champions Ronnie O’Sullivan 12 – 20 nov 2022 UK Championship Mark Allen 28 nov – 4 dec 2022 Scottish Open Gary Wilson 12 – 18 dec 2022 English Open Mark Selby 8 – 15 jan 2023 Masters 16 – 22 jan 2023 World Grand Prix 25 – 28 jan 2023 Snooker Shoot-Out 1 – 5 feb 2023 German Masters 13 – 19 feb 2023 Welsh Open 20 – 26 feb 2023 Players Championship 13 – 19 mar 2023 Turkish Masters 27 mar – 2 apr 2023 Tour Championship 15 apr – 1 mei 2023 WK snooker

* De Championship League, een toernooi alleen op uitnodiging, organiseert ook verschillende evenementen van december 2022 t/m maart 2023. Bekijk het officiële schema van de World Snooker Tour voor alle data.

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en uw contentprovider voor meer informatie.