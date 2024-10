Hoe stream je de Berlin Marathon live in 2024

Je kunt de Berlin Marathon veilig livestreamen met een VPN in slechts een paar stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Bijvoorbeeld, fans in Duitsland kunnen verbinden met een beveiligde Duitse server om de gratis uitzending op RTL te streamen. Geniet van de race!

Kijken op een computer? Voor de beste streamingervaring, gebruik de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Waarom heb je een VPN nodig om de Berlin Marathon te streamen?

Met ExpressVPN kun je bandbreedteperking door je provider op basis van activiteiten omzeilen, zodat je de Berlin Marathon 2024 in HD of UHD kunt livestreamen wanneer beschikbaar, zonder je zorgen te maken over buffering. Geniet van de actie vanaf je terras, werkplek, of zelfs je favoriete café door vandaag nog ExpressVPN te downloaden!

Beste VPN om de Berlin Marathon 2024 te kijken

ExpressVPN is de beste VPN om de Berlin Marathon veilig en anoniem te streamen. Met onze razendsnelle verbindingen mis je geen seconde van de race, zonder angst voor vertraging of buffering. We hebben goed onderhouden servers in 105 landen, zodat je verbinding kunt maken met de locatie die het beste bij je streamingbehoeften past. Je kunt eenvoudig apps downloaden voor Windows, Mac, Android en iOS, zodat je zowel thuis als onderweg kunt kijken. ExpressVPN is ook eenvoudig in te stellen! Als je vragen hebt, staat onze 24/7 live chat ondersteuning voor je klaar. Probeer het nu zonder risico met onze 30-dagen geld-terug-garantie!

Hoe kijk je de Berlin Marathon 2024 gratis op RTL

De Duitse omroep RTL biedt gratis livestreams van de Berlin Marathon 2024 in Duitsland! RTL biedt ook live-uitzendingen van andere populaire sporten, zoals Formule 1 en voetbal.

Wil je op een grootbeeld-tv kijken? Ontdek alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Kijk RTL met een VPN

Andere manieren om de Berlin Marathon te livestreamen

Kijk de Berlin Marathon op FloTrack in de Verenigde Staten

Amerikaanse inwoners kunnen de Berlin Marathon kijken op FloTrack. Houd er rekening mee dat mogelijk een geldig Amerikaans adres vereist is om je aan te melden. Hoewel marathonfans in andere landen zich kunnen aanmelden voor FloTrack, is het nog niet bekend of de Berlin Marathon daar ook wordt uitgezonden.

Kom later terug voor meer manieren om de Berlin Marathon te livestreamen!

Wanneer begint de Berlin Marathon 2024?

De Berlin Marathon 2024 begint naar verwachting om 9:15 uur lokale tijd / 3:15 uur ET / 8:15 uur BST.

Waar vindt de Berlin Marathon plaats?

De Berlin Marathon vindt plaats in Berlijn, zoals je zou verwachten, gezien de naam. Nee, ze hebben de iconische race nog niet verplaatst naar Frankfurt of Neurenberg.

Wie heeft de meeste Berlin Marathons gewonnen?

Eliud Kipchoge heeft de meeste overwinningen bij de mannen in de Berlin Marathon met vijf (2015, 2017, 2018, 2022 en 2023), terwijl Jutta von Haase en Gladys Cherono de meeste overwinningen bij de vrouwen hebben met elk drie. Von Haase won in 1974, 1976 en 1979, terwijl Cherono won in 2015, 2017 en 2018.

Wat is de route van de Berlin Marathon?

Het parcours van de Berlin Marathon staat bekend als het vlakste van alle World Marathon Majors, wat zorgt voor snelle finishtijden. De route loopt langs verschillende beroemde bezienswaardigheden, waaronder de Reichstag, Siegessäule, Berliner Dom, Brandenburg, Potsdamer Platz, en eindigt bij de historische Brandenburger Tor. Je kunt de volledige route van de Berlin Marathon vinden op de officiële website van de marathon.

Recente winnaars van de Berlin Marathon

Mannen

Jaar Winnaar Tijd 2014 Dennis Kimetto 2:02:57 2015 Eliud Kipchoge 2:04:00 2016 Kenenisa Bekele 2:03:03 2017 Eliud Kipchoge 2:03:32 2018 Eliud Kipchoge 2:01:39 2019 Kenenisa Bekele 2:01:41 2020 Evenement niet gehouden (pandemie) N.v.t. 2021 Guye Adola 2:05:45 2022 Eliud Kipchoge 2:01:09 (Wereldrecord) 2023 Eliud Kipchoge 2:02:42 2024 N.t.b. N.t.b.

Vrouwen

Jaar Winnaar Tijd 2014 Tirfi Tsegaye 2:20:18 2015 Gladys Cherono 2:19:25 2016 Aberu Kebede 2:20:45 2017 Gladys Cherono 2:20:23 2018 Gladys Cherono 2:18:11 2019 Ashete Bekere 2:20:14 2020 Evenement niet gehouden (pandemie) N.v.t. 2021 Gotytom Gebreslase 2:20:09 2022 Tigst Assefa 2:15:37 2023 Tigst Assefa 2:11:53 (Wereldrecord) 2024 N.t.b. N.t.b.

ExpressVPN is een VPN-service die niet bedoeld is voor het omzeilen van auteursrechten. Lees de Gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en de Gebruiksvoorwaarden van je contentprovider voor meer details.

FAQ: Over de Berlin Marathon 2024 Kan ik een VPN gebruiken om de Berlin Marathon 2024 vanuit een ander land te kijken? Sommige gebruikers kijken naar de Berlin Marathon 2024 door verbinding te maken met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land, maar dit kan in strijd zijn met de auteursrechten of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingstool, en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante voorwaarden en wetten. Kan ik een gratis VPN gebruiken om de Berlin Marathon te kijken? Je kunt het proberen, maar je moet mogelijk rekening houden met constant bufferen of verbroken verbindingen door overbelaste servers, als je überhaupt verbinding kunt maken met de streamingdienst die je wilt bekijken. ExpressVPN biedt premium functies die gratis VPN-diensten meestal niet hebben. Ons netwerk bestrijkt 105 landen, inclusief servers in 18 Amerikaanse staten. Je kunt altijd een snelle server vinden op de locatie die je nodig hebt en de Berlin Marathon live streamen in HD of zelfs UHD wanneer beschikbaar. Je kunt ExpressVPN zonder risico proberen met onze 30-dagen geld-terug-garantie! Waar kan ik de Berlin Marathon live kijken? Duitse kijkers kunnen de Berlin Marathon gratis livestreamen op RTL. Klanten in de Verenigde Staten kunnen afstemmen op FloTracks. Kun je deelnemen aan de Berlin Marathon? Ja … technisch gezien. Hoewel de Berlin Marathon open is voor hardlopers van 18 jaar en ouder, is deelname zeer competitief, en de meeste plaatsen worden vergeven via een loterijsysteem. Alternatieve manieren om deel te nemen zijn kwalificatietijden, liefdadigheidsplaatsen en reispakketten. Hoe volg ik een loper tijdens de Berlin Marathon? Je kunt de officiële Berlin Marathon-app of -website gebruiken om een loper te volgen. Deze platforms bieden live-updates, waaronder de locatie van de loper, hun tempo en hun algemene positie. Meestal heb je het startnummer van de loper nodig om hun voortgang te volgen. Hoeveel kost het om mee te doen aan de Berlin Marathon? De kosten om mee te doen aan de Berlin Marathon variëren. Het standaard inschrijfgeld is ongeveer 200 EUR, maar dit omvat geen reiskosten, accommodatie of andere uitgaven. Bovendien bemachtigen veel lopers hun plek via reispakketten of liefdadigheidsinschrijvingen, wat de totale kosten aanzienlijk kan verhogen. Mag je oordopjes dragen tijdens de Berlin Marathon? Ja, je mag oordopjes dragen tijdens de Berlin Marathon, maar de organisatie raadt dit over het algemeen af om veiligheidsredenen. Het dragen van oordopjes kan het moeilijk maken om belangrijke aankondigingen of noodsignalen op het parcours te horen. Als je ervoor kiest ze te dragen, wordt aangeraden het volume laag te houden of slechts één oordopje te gebruiken, zodat je je bewust blijft van je omgeving. Is er een Berlin Marathon-app? Ja, er is een Berlin Marathon-app! Je kunt deze gratis downloaden op je smartphone, tablet of andere apparaten. Hoeveel mensen doen mee aan de Berlin Marathon? Elk jaar doen ongeveer 45.000 lopers mee aan de Berlin Marathon. Dit aantal omvat elite-atleten, amateurhardlopers en deelnemers van over de hele wereld. De race is een van de zes World Marathon Majors en staat bekend om zijn snelle parcours, waardoor een grote en diverse groep lopers wordt aangetrokken die streven naar persoonlijke records en wereldrecords.