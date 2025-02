Hoe je live NFL-wedstrijden kunt kijken in 2025 met een VPN

ExpressVPN heeft alles wat je nodig hebt om elke NFL-wedstrijd te livestreamen — van preseason tot de Super Bowl — zonder last te hebben van buffering of netwerkbeperkingen:

Koop ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de omroep die je wilt kijken. Fans van American football in bijvoorbeeld de Verenigde Staten kunnen verbinden met een server in de VS om wedstrijden te kijken op Hulu + Live TV, Fubo of YouTube TV. Touchdown!

Kijken op een computer? Voor de beste streamervaring kun je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruiken.

Waarom je een VPN nodig hebt om NFL-wedstrijden te streamen

Met ExpressVPN kun je dit seizoen elke NFL-wedstrijd beschermd kijken. Een abonnement op ExpressVPN stelt je in staat om afknijpen door je internetprovider te omzeilen, NFL-wedstrijden te livestreamen in HD of zelfs UHD (als dat beschikbaar is) en de actie te volgen zonder je zorgen te maken over buffering. Geniet van live sport vanuit je slaapkamer, kantoor of zelfs het café door vandaag nog ExpressVPN te downloaden!

De beste VPN om NFL-wedstrijden te kijken in 2025

ExpressVPN is de beste VPN om veilig en betrouwbaar NFL-wedstrijden te streamen. Je zult nooit een touchdown missen dankzij onze supersnelheden, waardoor je de actie kunt volgen zonder je zorgen te maken over vertraging of buffering. We beschikken over goed onderhouden servers in 105 landen, zodat je het hele seizoen kunt verbinden met je favoriete streamingdiensten. Je kunt eenvoudig te gebruiken apps downloaden voor Windows, Mac, Android en iOS, zodat je thuis of onderweg kunt kijken. ExpressVPN is ook eenvoudig te installeren! Heb je vragen, dan is er 24/7 live chat ondersteuning beschikbaar. Probeer het nu met een 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

Hoe je NFL-wedstrijden gratis kunt kijken

Verschillende streamingdiensten zullen tijdens het NFL-seizoen 2025 gratis NFL-wedstrijden uitzenden (ook de Super Bowl).

Australië

Kijk gratis live NFL-wedstrijden op 7plus

Het Australische netwerk Seven biedt livestreams van geselecteerde wedstrijden tijdens het reguliere seizoen en livestreams van elke NFL-playoffwedstrijd tot en met de Super Bowl op hun streamingplatform 7plus. Je zult niet alle NFL-wedstrijden gratis kunnen kijken op 7plus, maar het is toch een betrouwbare optie voor degenen die in Australië snakken naar American football.

Doordeweeks kunnen Australische fans van American football ook herhalingen, samenvattingen, on-demand shows en ander bonusmateriaal vinden op het 7mate-kanaal.

NB: Om je aan te melden, moet je mogelijk een Australische postcode opgeven, zoals 2001 of 3001.

Als 7plus geblokkeerd is op je school- of kantoornetwerk, betekent dat niet dat je belangrijke wedstrijden hoeft te missen. ExpressVPN versleutelt al je verkeer, dus het netwerk kan niet zien welke websites je bezoekt. Zo kun je gemakkelijk de NFL volgen waar je ook bent.

Oostenrijk en Duitsland

Bekijk gratis live NFL-wedstrijden op RTL en Nitro

Duitse en Oostenrijkse NFL-fans kunnen geselecteerde NFL-wedstrijden kijken op RTL of Nitro, de exclusieve gratis tv-partners van de NFL in Duitsland. Als jouw team de play-offs haalt, heb je geluk, want RTL zal ook NFL-playoffwedstrijden uitzenden. Leuk nieuws: de RTL+ streamingdienst zal ook elke week exclusieve wedstrijden live uitzenden.

Frankrijk

Bekijk gratis live NFL-wedstrijden op 6play

6play zal tijdens het NFL-seizoen 2025 Franse kijkers één gratis wedstrijd per week aanbieden. Soms kan dat zelfs jouw team zijn! Voor wie het nog niet kent: 6play is een gratis streamingdienst, maar je moet wel een apart 6play- of M6 Replay-account aanmaken om de content te streamen.

Nieuw-Zeeland

Kijk gratis live NFL-wedstrijden op TVNZ

TVNZ zal tot drie gratis wedstrijden per week uitzenden tijdens het NFL-seizoen 2025. Nieuw-Zeelandse kijkers kunnen TVNZ veilig kijken door eenvoudig te verbinden met een ExpressVPN-server in Nieuw-Zeeland en door te gaan met het aanmeld- of inlogproces.

Wil je het op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Verenigd Koninkrijk

Kijk gratis live NFL-wedstrijden op My5

Voetbalfans in het Verenigd Koninkrijk kunnen gratis naar Monday Night Football kijken op het My5-netwerk. My5 is de enige streamingdienst die alle Monday Night Football-wedstrijden live aanbiedt, zonder kabelabonnement.

Hoe je alle NFL-wedstrijden kunt kijken

Verenigde Staten

Kijk alle NFL-wedstrijden live op Fubo

Kanalen: ABC, CBS, ESPN, ESPN 2, Fox, NBC, NFL Network

NFL-fans kunnen het hele seizoen lang wedstrijden volgen op Fubo. Het zal je plezier doen dat Fubo elk kanaal heeft dat NFL-wedstrijden uitzendt, dus je kunt de nationaal uitgezonden wedstrijden kijken op ABC, NBC en ESPN. Er is ook een gratis proefperiode voor nieuwe abonnees.

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard of betaalkaart nodig om je te abonneren. Het factuuradres dat je gebruikt, kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn, en het kan zijn dat je je locatie niet kunt wijzigen.

Kijken op een computer? Voor de beste streamervaring kun je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox, of Edge gebruiken.

Hoe je internationale NFL-wedstrijden kunt kijken

Verenigde Staten

Kijk internationale NFL-wedstrijden live op Hulu + Live TV

Kanalen: NFL Network

Hulu + Live TV is een geweldige manier voor fans om dit seizoen internationale NFL-wedstrijden te kijken, vooral de wedstrijden die live worden uitgezonden op NFL Network vanuit Engeland en Duitsland. Goed nieuws: Hulu biedt nu een gratis proefperiode van 3 dagen op Hulu + Live TV-abonnementen. Het kan zijn dat je een geldige Amerikaanse postcode (bijv. 10012, 48104) en creditcard moet opgeven.

NB: Klanten met een postcode uit de regio Philadelphia of Green Bay (d.w.z. 19148 of 54304) kunnen de internationale wedstrijd van Week 1 tussen de Eagles en Packers volgen op Hulu + Live TV. Amerikaanse klanten die zich aanmelden met een postcode buiten deze lokale markten moeten de wedstrijd echter op Peacock kijken.

Kijken op een computer? Voor de beste streamervaring kun je de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruiken.

Wat is de beste manier om Sunday Night Football te kijken?

Verenigde Staten

Volg elke Sunday Night Football-wedstrijd live op Peacock

Goed nieuws: Peacock zal tijdens het seizoen 2024-25 elke NFL-wedstrijd streamen die op NBC wordt uitgezonden. Dit betreft ook de wedstrijd in Week 1 tussen de Eagles en Green Bay Packers in Brazilië, hoewel kijkers in lokale markten de wedstrijd waarschijnlijk ook op NBC kunnen volgen. Houd er rekening mee dat Peacock geen gratis proefperiode heeft, maar wel een breed scala aan content biedt naast live sportwedstrijden.

Wat is de beste manier om Monday Night Football te kijken?

Verenigde Staten

Kijk Monday Night Football-wedstrijden live op YouTube TV

Kanalen: ABC, ESPN, ESPN 2

YouTube TV biedt elk kanaal dat Monday Night Football-wedstrijden uitzendt. Mogelijk moet je een Amerikaanse postcode (bijv. 10022, 48104, enz.) opgeven, maar ze accepteren een breed scala aan betalingsmethoden. Als je je niet wilt binden aan YouTube TV, gebruik dan de gratis proefperiode.

Kijk Monday Night Football-wedstrijden live op ESPN+

ESPN+ zal alle Monday Night Football-wedstrijden simulcasten die op ESPN worden uitgezonden. Sommige wedstrijden worden ook exclusief op ESPN+ uitgezonden, maar fans in lokale markten kunnen ook zonder abonnement op die wedstrijden afstemmen. Houd er rekening mee dat je mogelijk een abonnement op een andere streamingdienst, bijvoorbeeld YouTube TV of Fubo, nodig hebt om de wedstrijd te livestreamen op ESPN+.

Wat is de beste manier om Thursday Night Football te kijken?

Verenigde Staten

Kijk Thursday Night Football-wedstrijden live op Prime Video

Thursday Night Football is tijdens het seizoen 2025 weer te zien op Amazon Prime Video . Hoewel de meeste kijkers een Prime Video-abonnement nodig hebben om elke Thursday Night-wedstrijd te kijken, kunnen fans in lokale markten de wedstrijden kijken zonder Prime-abonnement.

Merk je dat je verbinding lijkt te vertragen wanneer je probeert te streamen? Mogelijk ben je slachtoffer van afknijpen door je internetprovider op basis van je activiteit. ExpressVPN stuurt al je verkeer door een versleutelde tunnel, zodat zelfs je provider niet kan zien wat je online doet. Als zij niet kunnen detecteren dat je aan het streamen bent, kunnen ze je ook niet vertragen op basis van je activiteit.

Wil je het op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Wat is de beste manier om NFL-wedstrijden buiten je markt te kijken?

Verenigde Staten

Bekijk NFL-wedstrijden buiten je markt op YouTube TV

Inwoners van de Verenigde Staten kunnen wedstrijden buiten hun markt volgen via YouTube TV met het NFL Sunday Ticket-abonnement. De prijzen variëren, en nieuwe klanten hoeven geen YouTube TV-abonnement aan te schaffen. Houd er echter rekening mee dat er nog steeds black-outs gelden; dat betekent dat een inwoner van New York die Sunday Ticket koopt, mogelijk geen Jets- of Giants-wedstrijd kan kijken die wordt uitgezonden op CBS of Fox.

YouTube TV heeft apps voor verschillende platforms, waaronder iOS en Android, zodat je eenvoudig onderweg kunt streamen. Als je op een onbeveiligd openbaar wifi-netwerk streamt, is het een goed idee om je data te beschermen met een VPN. ExpressVPN heeft servers in 18 Amerikaanse staten, dus je kunt eenvoudig verbinden met een server bij jou in de buurt om je verkeer te versleutelen en je IP-adres te maskeren.

Hoe kijk je NFL-wedstrijden op DAZN

Buitenlandse fans hebben geluk: een NFL-wedstrijd buiten je markt bestaat gewoon niet. NFL Game Pass International biedt live streams van elke NFL-wedstrijd zonder black-outs, zonder dat je een Amerikaans kabelabonnement nodig hebt. De prijs van NFL Game Pass varieert afhankelijk van het land. Onthoud dat je DAZN-abonnement is vergrendeld op je specifieke regio en niet kan worden gewijzigd naar een ander land, zelfs niet als je op reis bent.

Een abonnement op NFL Game Pass bevat elke NFL-wedstrijd, van preseason tot de Super Bowl, evenals samenvattingen, NFL RedZone, het NFL Network en tal van andere NFL-content. DAZN is compatibel met een breed scala aan apparaten, waaronder smartphones, tablets, computers en tv’s, dus je kunt NFL-wedstrijden onderweg of op je grote scherm kijken. Je kunt meer lezen over hoe je NFL-wedstrijden kunt kijken via NFL Game Pass International op onze NFL-hub.

Heb je ooit geprobeerd een wedstrijd te kijken, en dan gemerkt dat de actie werd onderbroken door vertraging of buffering? Het kan zijn dat je slachtoffer bent van afknijpen door je internetprovider. ExpressVPN versleutelt je verkeer, zodat je provider niet kan zien wat je online doet en je niet kan vertragen op basis van je activiteit. Je kunt NFL-wedstrijden live streamen in HD, of zelfs UHD wanneer dat beschikbaar is.

Over het NFL-seizoen 2025

Het NFL-seizoen 2025 belooft spectaculair te worden! Patrick Mahomes, Travis Kelce en de Kansas City Chiefs beginnen het nieuwe jaar met de jacht op een ‘three-peat’. Kunnen de Buffalo Bills of de Cincinnati Bengals de Chiefs verslaan en tegelijkertijd het hart van Taylor Swift breken? Ondertussen zijn Brock Purdy, Christian McCaffrey en de San Francisco 49ers de grote favorieten om voor het tweede opeenvolgende seizoen de NFC te winnen. Houd ook Jordan Love en de Green Bay Packers in de gaten, die gezien worden als kanshebbers om voor het eerst in bijna 15 jaar de Super Bowl te bereiken.

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Lees de gebruikersvoorwaarden van ExpressVPN en van je contentprovider voor meer informatie.

