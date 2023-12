De 24 beste landen van Azië strijden om de eer van continentaal kampioen als het Aziatisch kampioenschap voetbal (in het Engels AFC Asian Cup) op 12 januari 2024 van start gaat. De 18e editie van de competitie wordt gehouden in Qatar.

Hoe je Aziatisch kampioenschap voetbal 2024 livestreams kunt kijken

Je kunt Aziatisch kampioenschap voetbalwedstrijden veilig livestreamen met een VPN door slechts een paar eenvoudige stappen te volgen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Aussie-fans kunnen bijvoorbeeld verbinden met een beveiligde server in Australië om de gratis livestreams op 10 play te bekijken. Controleer het schema van de zender die je wilt bekijken en zoek de wedstrijd die je wilt streamen. Stem af en veel plezier!

Kan ik een VPN gebruiken om de AFC Asian Cup vanuit een ander land te kijken?

Sommige gebruikers kijken naar de Aziatisch kampioenschap voetbalwedstrijden door te verbinden met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land, maar als ze dit doen kan dit in strijd zijn met het auteursrecht of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingshulpmiddel en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Servicevoorwaarden. We kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten.

Beste VPN voor het livestreamen van AFC Asian Cup-wedstrijden

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van het Aziatisch kampioenschap voetbal 2024. Met vooruitstrevende 10-Gbps servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, om nog maar te zwijgen van een reeks manieren om te streamen op je grote tv-scherm. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 livechatondersteuning en een risicovrije 30 dagen geld-terug-garantie!

Waar kun je de AFC Asian Cup 2024 in jouw land bekijken?

Waar kijk je het Aziatische kampioenschap voetbal in Australië?

10 play

Prijs: gratis

Aussie-fans kunnen alle wedstrijden van de Socceroos in de AFC Asian Cup live en gratis bekijken op Network 10, die je gratis online kunt livestreamen op 10 play.

Paramount Plus

Prijs: 9 AUD/maand of 90 AUD/jaar

Australische voetbalfans kunnen het hele AFC Asian Cup-toernooi 2024 live volgen op Paramount Plus.

Waar kun je het Aziatisch kampioenschap voetbal in de Verenigde Staten bekijken?

Paramount Plus

Prijs: 6 USD/maand en hoger

Kanalen: CBS en CBS Sports Network

CBS heeft de uitzendrechten voor het Aziatische kampioenschap voetbal 2024 in de VS. Elke wedstrijd is live beschikbaar via Paramount Plus, terwijl geselecteerde wedstrijden worden uitgezonden op CBS en het CBS Sports Network. Paramount Plus biedt een gratis proefabonnement van zeven dagen.

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard nodig om je te abonneren op Paramount Plus.

YouTube TV

Prijs: 73 USD/maand en hoger

Kanalen: CBS en CBS Sports Network

YouTube TV zal geselecteerde wedstrijden op CBS en het CBS Sports Network laten zien. YouTube TV biedt ook een gratis proefversie als inwoners van de VS alleen een specifieke wedstrijd willen bekijken.

NB: je hebt een Amerikaanse creditcard nodig om je te abonneren op YouTube TV. Als je die niet hebt, neem dan een abonnement via Google Play.

Fubo

Prijs: 75 USD/maand

Kanalen: CBS en CBS Sports Network

Amerikaanse voetbalfans kunnen AF Asian Cup-wedstrijden live streamen via Fubo, dat zowel CBS als CBS Sports Network aanbiedt.

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard nodig om je te abonneren op Fubo.

DirecTV Stream

Prijs: 95 USD/maand en hoger

Kanalen: CBS en CBS Sports Network

Kijkers in de Verenigde Staten kunnen AFC Asian Cup-wedstrijden streamen met DirecTV Stream door zich te abonneren op het “Ultimate”-pakket, dat CBS en CBS Sports Network bevat en wedstrijden tijdens het hele toernooi laat zien. Als je alleen een specifieke wedstrijd wilt bekijken, probeer dan de gratis proefversie van vijf dagen.

NB: Mogelijk heb je een Amerikaanse creditcard/debetkaart nodig om je te abonneren op DirecTV Stream.

Waar kun je de AFC Asian Cup in Nieuw-Zeeland bekijken?

Sky Sport Now

Prijs: 20 NZD/week, 40 NZD/maand of 400 NZD/jaar

Sky Sport Now geeft je live streaming en on-demand toegang tot 12 Sky Sport- en ESPN-kanalen in Nieuw-Zeeland – perfect om naar de AFC Asian Cup 2024 te kijken. De omroep biedt ook week-, maand- en jaarpassen om aan je sportkijkbehoeften te voldoen. Er is ook een gratis proefperiode van zeven dagen voor de maandelijkse of jaarlijkse passen als je alleen bepaalde wedstrijden wilt kijken.

NB: Je hebt een Nieuw-Zeelandse betaalmethode nodig om je te abonneren op Sky Sports Now; gebruik anders PayPal.

Wanneer begint het Aziatisch kampioenschap voetbal van 2024?

De eerste wedstrijd van de AFC Asian Cup 2024 tussen Qatar en Libanon begint op 12 januari 2024.

Welk land organiseert het Aziatisch kampioenschap voetbal van 2024?

Qatar is het gastland voor het Aziatisch kampioenschap voetbal van 2024.

Welke landen nemen deel aan het Aziatisch kampioenschap voetbal van 2024?

Er doen in totaal 24 teams mee:

Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Qatar Australië Iran Japan Zuid-Korea Saoedi-Arabië China Oezbekistan Verenigde Arabische Emiraten Indonesië Malaysië Thailand Tadzjikistan Syrië Hongkong Irak Jordanië Kirgizië Libanon India Palestinië Vietnam Bahrein Oman

Hoe stream je op een grootbeeld-tv

Schema Aziatisch kampioenschap voetbal 2024

Datum Match Time Venue 12 januari 2024 Qatar vs. Libanon 7:00 PM Lusail Stadium, Lusail 13 januari 2024 Australië vs. India 2:30 PM Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 13 januari 2024 China vs. Tadzjikistan 5:30 PM Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha 13 januari 2024 Oezbekistan vs. Syrië 8:30 PM Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan 14 januari 2024 Japan vs. Vietnam 2:30 PM Al Thumama Stadium, Doha 14 januari 2024 Verenigde Arabische Emiraten vs. Hongkong 3:30 PM Khalifa International Stadium, Al Rayyan 14 januari 2024 Iran vs. Palestina 8:30 PM Education City Stadium, Al Rayyan 15 januari 2024 Bahrein vs. Zuid-Korea 2:30 PM Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan 15 januari 2024 Irak vs. Indonesië 5:30 PM Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 15 januari 2024 Jordanië vs. Malesia 8:30 PM Al Janoub Stadium, Al Wakrah 16 januari 2024 Thailand vs. Kirgizië 5:30 PM Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha 16 januari 2024 Saudi-Arabië vs. Oman 8:30 PM Khalifa International Stadium, Al Rayyan 17 januari 2024 Libanon vs. China 2:30 PM Al Thumama Stadium, Doha 17 januari 2024 Tadzjikistan vs. Qatar 8:30 PM Al Bayt Stadium, Al Khor 18 januari 2024 Syrië vs. Australië 2:30 PM Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan 18 januari 2024 India vs. Oezbekistan 5:30 PM Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 18 januari 2024 Palestina vs. Verenigde Arabische Emiraten 8:30 PM Al Janoub Stadium, Al Wakrah 19 januari 2024 Irak vs. Japan 2:30 PM Education City Stadium, Al Rayyan 19 januari 2024 Vietnam vs. Indonesië 5:30 PM Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha 19 januari 2024 Hongkong vs. Iran 8:30 PM Khalifa International Stadium, Al Rayyan 20 januari 2024 Jordanië vs. Zuid-Korea 2:30 PM Al Thumama Stadium, Doha 20 januari 2024 Bahrein vs. Maleisië 5:30 PM Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan 21 januari 2024 Oman vs. Thailand 5:30 PM Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha 21 januari 2024 Kirgizië vs. Saoedi-Arabië 8:30 PM Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 22 januari 2024 Qatar vs. China 6:00 PM Khalifa International Stadium, Al Rayyan 22 januari 2024 Tadzjikistan vs. Libanon 6:00 PM Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan 23 januari 2024 Australië vs. Oezbekistan 2:30 PM Al Janoub Stadium, Al Wakrah 23 januari 2024 Syrië vs. India 2:30 PM Al Bayt Stadium, Al Khor 23 januari 2024 Iran vs. Verenigde Arabische Emiraten 6:00 PM Education City Stadium, Al Rayyan 23 januari 2024 Hongkong vs. Palestina 6:00 PM Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha 24 januari 2024 Japan vs. Indonesië 2:30 PM Al Thumama Stadium, Doha 24 januari 2024 Irak vs. Vietnam 2:30 PM Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan 25 januari 2024 Zuid-Korea vs. Maleisië 2:30 PM Al Janoub Stadium, Al Wakrah 25 januari 2024 Jordanië vs. Bahrein 2:30 PM Khalifa International Stadium, Al Rayyan 25 januari 2024 Saoedi-Arabië vs. Thailand 6:00 PM Education City Stadium, Al Rayyan 25 januari 2024 Kirgizië vs. Oman 6:00 PM Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha 28 januari 2024 Winnaar Groep B vs. derde plaats Groep A/C/D 2:30 PM Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan 28 januari 2024 Tweede plaats Groep A vs. tweede plaats Groep C 7:00 PM Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 29 januari 2024 Winnaar Groep D vs. derde plaats Groep B/E/F 2:30 PM Khalifa International Stadium, Al Rayyan 29 januari 2024 Winnaar Groep A vs. derde plaats Groep C/D/E 7:00 PM Al Bayt Stadium, Al Khor 30 januari 2024 Tweede plaats Groep B vs. tweede plaats Groep F 2:30 PM Al Janoub Stadium, Al Wakrah 30 januari 2024 Winner Groep F vs. tweede plaats Groep E 7:00 PM Education City Stadium, Al Rayyan 31 januari 2024 Winnaar Groep E vs. tweede plaats Groep D 2:30 PM Al Thumama Stadium, Doha 31 januari 2024 Winnaar Groep C vs. derde plaats Group A/B/F 7:00 PM Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha 2 februari 2024 Winnaar wedstrijd 38 vs. winnaar wedstrijd 39 2:30 PM Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 2 februari 2024 Winnaar wedstrijd 37 vs. winnaar wedstrijd 42 6:30 PM Al Janoub Stadium, Al Wakrah 3 februari 2024 Winnaar wedstrijd 44 vs. winnaar wedstrijd 43 2:30 PM Education City Stadium, Al Rayyan 3 februari 2024 Winnaar wedstrijd 40 vs. winnaar wedstrijd 41 6:30 PM Al Bayt Stadium, Al Khor 6 februari 2024 Winnaar wedstrijd vs. winnaar wedstrijd 46 6:00 PM Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 7 februari 2024 Winnaar wedstrijd vs. winnaar wedstrijd 48 6:00 PM Al Thumama Stadium, Doha 10 februari 2024 Finale:- winnaar wedstrijd 49 vs. winnaar wedstrijd 50 6:00 PM Lusail Stadium, Lusail

Veelgestelde vragen over Aziatisch kampioenschap voetbal-livestreams Op welk tv-kanaal is het Aziatisch kampioenschap voetbal te zien? Zie hierboven voor de volledige lijst met zenders in jouw land of gebied. Welke apps kan ik gebruiken om het Aziatisch kampioenschap voetbal online te kijken? 10play (Australië), Paramount+ (Australië/Verenigde Staten), Fubo (Verenigde Staten), DirecTV Stream (Verenigde Staten), YouTube TV (Verenigde Staten), Sky Sports Now (Nieuw-Zeeland). Kan ik het Aziatisch kampioenschap voetbal gratis live kijken? Voetbalfans uit Aussie kunnen bepaalde AFC Asian Cup-wedstrijden van 2024 gratis livestreamen op 10play. Zie hierboven voor alle details. Waar kan ik Aziatisch kampioenschap voetbalwedstrijden online kijken in Australië? 10play zal bepaalde wedstrijden van de AFC Asian Cup van 2024 vertonen voor kijkers in Australië. Waar kan ik Aziatisch kampioenschap voetbal-livescores bekijken? Ga naar de officiële AFC Asian Cup-website om live scores te zien van de wedstrijden van 2024 AFC Asian Cup. Kan ik Aziatisch kampioenschap voetbalwedstrijden op YouTube bekijken? Nee, de wedstrijden van de 2024 AFC Asian Cup zijn niet beschikbaar voor livestreaming op YouTube. Kan ik het Aziatisch kampioenschap voetbal op mijn computer streamen? Absoluut. Als je de streamingdienst benadert via een webbrowser, installeer dan de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge. De extensie heeft een paar functies onder de motorkap die veelvoorkomende streamingproblemen kunnen verhelpen. Kan ik het Aziatisch kampioenschap voetbal streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk bekend apparaat, waaronder iOS en Android. Hoe kan ik het Aziatisch kampioenschap voetbal op mijn tv streamen met een VPN? In het kort zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de natieve app voor een smart-tv of streamingapparaat

– Door te streamen op je computer en aan te sluiten op de tv met een HDMI-kabel.

– Door vanaf je computer of mobiele apparaat draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat

– Door verbinding te maken met een ExpressVPN-router, die onbeperkte apparaten toestaat en het super eenvoudig maakt om tegelijkertijd verbinding te maken met verschillende serverlocaties.

-Met MediaStreamer, ExpressVPN’s oplossing voor apparaten die geen VPN kunnen installeren, zoals Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoeft maar één keer ingesteld te worden, hoewel het niet de volledige beveiligingsvoordelen van een VPN biedt. (Merk op dat je het beste van beide werelden krijgt door je Apple TV of spelcomputer op een router aan te sluiten). Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je tv met groot scherm te krijgen, klik hier of neem contact op met de 24/7 klantenondersteuning voor stapsgewijze instructies. Ik heb verbinding gemaakt met de VPN, maar mijn internetsnelheid is traag! Als je internetsnelheid traag is of je streaming lijkt te vertragen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van de geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie;

– Je verbindingstype (bekabelde verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen);

– Suboptimale interconnectiviteit tussen het VPN en je internetprovider;

– Trage internetverbinding op je locatie;

– Je apparaattype en verwerkingskracht. Probeer elk van de volgende stappen om problemen op te lossen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN.

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie.

– Verander van VPN-protocol. Als je elk van de bovenstaande punten hebt geprobeerd en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan dag en nacht contact op met het ExpressVPN ondersteuningsteam en er zal binnen enkele seconden iemand je te woord staan. Ik heb verbinding gemaakt met de voorgestelde VPN-serverlocatie, maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst! Geen zorgen! Serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen proberen bepaalde evenementen te bekijken), maar dat is precies waarom ExpressVPN hogesnelheidsservers over de hele wereld heeft. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan te verbinden met een andere serverlocatie in die landen. Als je probeert te verbinden met een land met één serverlocatie, is de eerste stap om je locatie-instellingen te controleren. Als je op een mobiel apparaat zit, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel de locatiediensten uit en maak vervolgens opnieuw verbinding met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je locatiediensten uitschakelen in het menu Privacy & Beveiligingsinstellingen. Voor meer hulp kun je altijd praten met een lid van onze helpdesk, die 24/7 beschikbaar is via livechat. Ik heb verbinding gemaakt met de voorgestelde VPN-serverlocatie, maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst! ExpressVPN werkt naadloos samen met alle populaire streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in razendsnel HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van afknijpen door internetprovider (wat soms de snelheid kan vertragen). Als je overal naar je favoriete team wilt kijken, zelfs tijdens het reizen of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi, is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.